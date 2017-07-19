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Один день российского либерала в июле 17-го. Актуальный фельетон

16:3319.07.2017
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийОдин день российского либерала в июле 17-гоОдин день российского либерала в июле 17-го
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

"Валенки, валенки! Эх, не подшиты стареньки!" — голосом Руслановой пропел мобильник о буднях российских военнослужащих в Арктике, и я проснулся.

Писательница Светлана Алексиевич в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Либеральные репрессии: о журналисте, пострадавшем из-за Алексиевич

Выглянул в окно. За окном было утро и несменяемость власти.
Испытал острое чувство стыда.

Продолжая испытывать чувство стыда, включил телевизор с его наглой ложью и тотальной цензурой российских СМИ, и пока ведущие программы "Утро России" цинично лгали о правильном заваривании цветочного чая, разжигая ненависть и толкая к погромам, поставил на газ примитивный советский чайник, расписанный под хохлому. От него веяло неконкурентоспособностью и советской технологической отсталостью.

Раньше у меня был высокотехнологичный электрочайник "Сименс" за 900 рублей, но когда "Сименс" подал иск по делу о поставке в Крым его газотурбинных установок вопреки режиму санкций ЕС, я испугался и спрятал чайник от греха подальше.

Преподаватель НИУ ВШЭ Павел Родькин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Возможен ли в России "левый" поворот?
По телевизору стали показывать новости с Украины. Шел репортаж из Крыма, где некий украинский политик Павло Скоропадский делал воинственные заявления на фоне броненосцев, боевых дирижаблей и отрядов хлопцев с железными руками.
"Забрали-таки Крым. Я знал, что с нашей ржавой техникой и дымящими крейсерами мы его не удержим…" — подумал я.
Тут на экране появились ведущие и сказали, что это был украинский комикс "Воля".

Непонятно, почему ведущие при этом смеялись, так как похожее выступление я уже видел. Только тогда эти заявления делал Порошенко на фоне десяти адмиралов и одного надувного катера. Ничего смешного. А штатным кремлевским пропагандистам с "Утра России" нужно предупреждать зрителей, когда показывают комиксы, а когда — новости украинских СМИ. Не все различают, особенно в последнее время.

Потом показали новейший американский боевой лазер.

CC BY 2.0 / Office of Naval Research / Laser Weapon System (LaWS)Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce
CC BY 2.0 / Office of Naval Research / Laser Weapon System (LaWS)
Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce

"Мы способны поражать цели со скоростью света, потому что стреляем фотонами по доллару за штуку", — веско сообщил командир лазера.
Лазер (красивая белая штука с большой подзорной трубой) немного покрутился, потом где-то что-то взорвалось, и было не видно, по какой причине, так как лучи, деловито пояснил военный, невидимые.

Министр культуры РФ Владимир Мединский на церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ в Большом театре России в Москве. Архив
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Почему либералы не принимают и не понимают министра Мединского

И такой небывалый технологический прорыв всего за каких-то сорок миллионов долларов! Шах и мат, Шойгу! Это не примитивными "калибрами" пулять, смеша весь цивилизованный мир.

Испытал острое чувство гордости.

На кухню пришла сонная кошка и принялась привычно хрустеть кормом. Любит затхлую и удушающую атмосферу стабильности, хоть по паспорту — "турецкий ван". Испытал острое чувство вины за неправильно воспитанную кошку.

Допил кофе и вышел на улицу. Клумбы, бабушки на лавочках, мамаши с колясками и прочие идущие по своим делам несостоятельные в духовном плане люди, которых нельзя пускать в европейскую цивилизацию. 

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Сокольники"
© РИА Новости / Владимир Песня
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Отдыхающие в парке "Сокольники"

По небу привычно пронеслась очередная несовершенная ракета-носитель "Протон", опять упав где-то за городом. А были бы у нее посадочные стойки, как у гениальных ракет Илона Маска, она бы спокойно совершила мягкую посадку на детской площадке, порадовав малышей. Но куда нам до бесконечно более развитого мира.

Доктор политических наук Елена Катаева. Архивное фото
© Фото из личного архива Елены Катаевой
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На перекрестке стоял БТР с военными. Как обычно, предъявил им книжку учета просмотра вечерних новостей российского ТВ в раскрытом виде. На этот раз кратко пересказать содержание последнего выпуска они не потребовали, так как отвлеклись на интеллигентного мужчину в очках, у которого не хватало трех отметок о просмотрах.

Когда его вели за угол, он кричал, что у него просто закончились талоны на телевидение, но прозвучала короткая очередь — и все стихло.
Я знал этого человека. Интеллектуал и личность. Рискуя жизнью, он продавал из-под полы импортный пармезан, который оставался у него со светлых досанкционных времен, неся радость страждущим.

Испытал острое чувство гнева, но вида не подал, сказав военным: "Правильно, товарищи!", а сам мысленно поставил еще одну галочку для Гааги.

По пути заглянул в магазин за хлебом. Между стеллажами с мороженной ежатиной и консервами "Завтрак туриста" потерянно бродили покупатели.

Михаил Ходорковский в Киеве, Украина. 2014 год
© AP Photo / David Azia
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Одна женщина интеллигентного вида горько плакала, уткнувшись головой в холщовый мешок с сушками. Участливо спросил ее: "Что случилось?" Она ответила, что устала так жить — жить без надежды, хамона и французских сыров, жить в этом болоте, в этом совке.

"Хочу жить на Лазурном Берегу, как люди!" — вполголоса прорыдала она. 

© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкВид на гавань в Сен-Тропе
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Вид на гавань в Сен-Тропе

Я помолчал, испытывая острое чувство единения, и негромко пропел:

— Не стоит прогибаться под изменчивый мир!

Женщина вытерла слезы, светло улыбнулась и подпела:

— Пусть лучше он прогнется под нас!

Логотип организации Открытая Россия. Архивное фото
© РИА Новости
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Песню стали подхватывать все новые и новые покупатели, и вскоре она зазвучала как гимн. Гимн Свободе. Люди выпрямляли спины, их мертвые и пустые глаза оживали, и они, взявшись за руки, чтоб не пропасть поодиночке, пели все громче и громче. К ним присоединялись кассирши, грузчики и рабочие зала, а охрана бессильно металась по магазину, выкрикивая: "Молчать! Прекратить! Застрелю!". Где-то там вдали, за рекой, уже звучали сирены ОМОНа.

Пользуясь суматохой, я быстро схватил с полки упаковку ежей, коробку шоколадок "Аленка", выгреб деньги из кассы и тихонько вышел из магазина, испытав острое чувство удовлетворения.

Гранты в последнее время — дело ненадежное, а кушать хочется всегда.

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