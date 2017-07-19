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Простой американский блогер разоблачил Путина: дно пробито

13:1719.07.2017
(обновлено: 13:26 19.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. 18 июля 2017Президент РФ Владимир Путин. 18 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Газета Washington Post вышла с сенсационным расследованием о президенте России В. В. Путине.

Есть основания полагать, пишет авторитетное издание со ссылкой на "популярного расследовательского блогера" Бенджамина Уайттса, что В. В. Путин — ненастоящий мастер дзюдо.

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
Стоун рассказал The Nation, когда США начали медиавойну против Путина

И да, мы специально проверили: нет, это не стеб с целью продемонстрировать зашкаливающий идиотизм охватившей Америку "охоты на русских". Это все всерьез. Блогер Уайттс всерьез пишет, влиятельная газета федерального значения — всерьез пересказывает.

Для начала WP цитирует рассуждение аналитика: "Мужественность важна для домашнего имиджа Путина. По-моему, это глубоко связано с его агрессией в отношении соседних стран, с его репрессиями в отношении диссидентов, его гротескного обращения с ЛГБТ-сообществом в России".

Поэтому было проведено расследование и обнаружены неопровержимые доказательства, что Путин — вовсе не дзюдоист никакой.
Система доказательств следующая.

1. Проанализировав отсмотренные на ютьюбе ролики, на которых президент России участвует в показательных мероприятиях дзюдоистов и учебной демонстрации приемов данной борьбы, блогер Уайттс пришел к выводу, что бои ненастоящие и спарринг-партнеры В. В. Путину поддаются.

2. В ныне далеком 2015 году блогер Уайттс, обладатель поясов неуказанных цветов по айкидо и тхэквондо, вызвал российского президента на поединок — "в любое время и в любом месте, где у Путина не будет полномочий отдать приказ об аресте" противника.

Так вот: В. В. Путин не только не явился на поединок, но и не отреагировал на вызов. Чем подтвердил зародившиеся еще при анализе видеосервиса подозрения.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на тренировке с членами сборной команды России по дзюдо. 8 января 2016
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на тренировке с членами сборной команды России по дзюдо. 8 января 2016

Если кому-то интересно, кто такой блогер Уайттс, то из статьи в Washington Post следует, что это автор специализированного "блога про американскую безопасность". Блог раскрутился в 2016 году — когда Уайттс начал "расследовать вмешательство России в американские выборы" (производились ли расследования столь же вдумчивым методом, что и диагностика дзюдо-навыков Путина по ютьюбу, нам неизвестно).

Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал, что дзюдо изменило его жизнь в лучшую сторону

Как пишет WP, "с тех пор популярность блога резко выросла, поскольку блог публикует репортажи о расследовании вмешательства России в выборы 2016 года и беспощадные комментарии в адрес администрации Трампа… Уайттс превратился в твиттер-знаменитость… Особенно после того, как он прославился в мае публикацией инсайдерской информации о вызывающих удивление отношениях бывшего директора ФБР Джеймса Коми с президентом".

Как пишет в свою очередь издание New York, Дж. Коми, лично знакомый с Уайттсом, после своей отставки с поста главы ФБР рассказал последнему "о совершенно очевидных попытках Трампа расшатать расследование, которое ФБР вело в отношении России", и попросил все это опубликовать. Что Уайттс и сделал.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ну и вот. Оседлав новую волну популярности, Уайттс опять бросает вызов Путину, распространив через твиттер свой первоначальный пост о гипотетической схватке. "Надо быть готовыми к тому дню, когда Кремль, наконец, позвонит мне", — сказал Уайттс".

…Что по этому поводу стоит отметить.

Во-первых, это не единственный случай, когда президент России не принял американский вызов. В 2014 году голливудский актер Вин Дизель, любимый миллионами за лысину, форсажи и сагу о Риддике, вылил на себя ведро ледяной воды в ходе какого-то очередного флешмоба — и послал российскому президенту так называемый вызов ледяного ведра.

Однако В. В. Путин не только не стал выливать на себя ведро, но и вообще не отреагировал. Тем самым, на наш взгляд, был опровергнут миф о том, что русские живут в холодной стране, где бывает зима. Следовательно, все фотографии, на которых русские купаются в проруби на Крещение, являются постановочными, лед из папье-маше, а вода подогревается.

Ну и во-вторых. Если крайне официозное издание, из тех, что "формируют мнение" американского истеблишмента, на совершенно "серьезных щах" на видном месте публикует фриковатые расследования местечковых "блогеров-расследователей-заговоров" — то дела у них как-то совсем далеко зашли.

Washington Post завершает свою статью словами Уайттса, что его "предложение вызвать Путина на поединок — не шутка".
Вот это-то для Америки и есть самое печальное.

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