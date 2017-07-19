Украина в поиске варягов: помогли ли ей чудесные грузины

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Президент Украины в эти дни наносит визит в Грузию. Вот уже создали очередной Стратегический совет, чтобы вместе, мытьем и катаньем, дальше насиловать ЕС своими притязаниями. Официальная программа широка и разнообразна, а мы гадаем — входит ли в нее итоговый отчет об использовании грузинских реформаторов, имплантированных было в украинскую власть практически на самые высокие позиции? Десант этот почти в полном составе уже покинул постмайданную Украину, и только Саакашвили — главный персонаж черного водевиля — все еще производит политические телодвижения, то и дело объявляя о планах на украинский трон.
Будет или нет говорить Порошенко со своими грузинскими побратимами о том, почему у Украины не получилось и в чем причина бесславного возвращения кавказских реформаторов домой, но мы, пользуясь поводом, напомним вехи этой истории.
Украинское гражданское общество, под которым обычно понимается совокупность грантоедов и сознательных борцов за незалежность путем регулярных выстрелов себе в ногу, всегда мечтало о том, что некто более умный, более честный, более образованный придет править и володеть ими. По умолчанию считалось, что 42-миллионный украинский народ не может отыскать в своих недрах хоть сколько-нибудь достойных менеджеров, способных при виде бюджетной гривны не складывать руки совковой лопатой. Украинские блогеры в свое время написали бессчетное число восторженных статей на тему "Почему у Грузии получилось". К тому же бывшего президента Сакартвело Михеила Саакашвили с Украиной связывали крепкие многолетние связи, а главное — общие кураторы. В 2004-м "батоно" страстно поддержал Оранжевый майдан и потом в челночном режиме ездил в Киев консультировать своего побратима Ющенко.
Однако, несмотря даже на то, что начальником областной милиции Саакашвили поставил своего соратника Лорткипанидзе, а прокурором — Давида Сакварелидзе, коррупция лишь глумливо усмехалась и продолжала свое победное шествие. Вскоре имя Саакашвили стали связывать с неким фондом, который щедро и жирно финансировал все нужды губернатора и его обслуги. Не обошелся Саакашвили и без своих фирменных скандалов с назначением на высокие должности нежных и фигуристых, но совершенно негодных для государственного управления юных дев. В своей работе Михаил Николаевич опирался на варягов калибром помельче, не доверяя важное дело управления губернией одесситам. Набрал чиновников с Западной Украины, из Грузии и других уважаемых мест, и практически все они бесславно и скандально свои должности покинули. Маша Гайдар и Саша Боровик оказались и вовсе фриками, хотя именно их Саакашвили предъявлял как авангард виртуозных креативных реформаторов.
В Одессе Саакашвили замутил несколько громких проектов, от которых отчетливо несло попилом, но в сухом остатке остались лишь, во-первых, покрытая патриотической соломой и вышиваночными узорами хатынка, в которой теперь моментально заключаются браки, а во-вторых, кусок отремонтированной дороги.
Все полтора года своего губернаторства Саакашвили провел в публичных терзаниях по поводу государственных несовершенств, обильно уснащая своими диковатыми речами все доступные ему эфирные площадки, грубо ссорясь с журналистами, перебрехиваясь с политиками и обвиняя высокопоставленных чиновников в тотальной коррупции. Он не скрывал президентских амбиций, регулярно в телестудиях устраивал разборки с министром Аваковым, настырно жаловался на резкое недофинансирование областного бюджета, окончательно рассорился с Порошенко и, конечно, был изгнан. Формально он написал заявление об отставке сам, при этом объявив, что ему все равно, кто будет грабить украинцев — Янукович или Порошенко. Кому это могло понравиться? Теперь Саакашвили создал свою партию, планирует крестовый поход, разоблачает козни президента и не оставляет надежд выхватить казацкую булаву из его рук.
Кстати, еще за полгода до Саакашвили, в декабре 2014-го, пост замминистра внутренних дел заняла его соотечественница Эка Згуладзе — невестка крайне одиозного французского левака-русофоба Андре Глюксманна, за три дня до назначения получившая гражданство Украины.
"Калбатоно" решительно взялась за переустройство украинской милиции в полицию (тоже, конечно, под камлания о борьбе с коррупцией), набрала в патрульную полицию тучу бравых селфистов, имевших нулевые знания и опыт, но вошла в топ-100 мировых мыслителей по версии американского журнала Foreign Policy. Подвиги ее подопечных, преимущественно переводящих бабушек через дорогу и снимающих кошек с деревьев, обильно пиарились в украинских СМИ, но во всех конфликтных ситуациях, уличных беспорядках и мордобоях, а также рейдерских захватах полицейские, как правило, сохраняют статуарную недвижность и отстраненно созерцают происходящее. Новые полицейские, приступив к делу с полным осознанием своего величия и вседозволенности, разбили несколько десятков авто, замазались случаями противозаконной стрельбы и убийством пассажира в упор через лобовое стекло машины, но наказания не понесли. Завершилась реформаторская деятельность пани Згуладзе колоссальным скандалом — ее якобы задержали в Борисполе с чемоданом, в котором было четыре миллиона долларов наличными. Дело крайне мутное, но, судя по вовлеченности в ситуацию высших должностных лиц Украины, обвинения были небеспочвенными.
Другая прекрасная грузинка, Хатия Деканоидзе, в ноябре 2015-го стала главой Национальной полиции Украины (нынешняя власть Грузии обвиняет Деканоидзе в масштабных кражах во время ее работы на родине).
Она поменяла почти весь командный состав силовой структуры, регулярно выступала с громкими заявлениями и сделала по меньшей мере одно доброе дело — убрала с должности главы департамента противодействия наркопреступности Илью Киву, судимого пациента психдиспансера. На посту она тем не менее чувствовала себя крайне дискомфортно, находясь в постоянной противофазе с министром Аваковым.
Ровно год назад в Киеве был убит журналист Шеремет, и Хатия объявила расследование этого преступления делом чести всей полиции, но с честью традиционно не задалось. Возможно, последней каплей стало подписанное ею под нескрываемым давлением Авакова назначение заместителем министра 24-летней Анастасии Деевой, чье порнографическое портфолио занимало умы охочих до сенсаций украинцев целую неделю. Уходила Хатия тяжело, жаловалась на препоны и преграды в борьбе с коррупцией.
Вопросами правопорядка чуть больше года занимался еще один птенец того же саакашвилиевского гнезда, Давид Сакварелидзе, на должности заместителя генпрокурора. Был уволен за грубое нарушение прокурорской этики, вмешательство в служебную деятельность другого прокурора, совершение проступка, который порочит работника прокуратуры, и прочие шалости.
Недовольным и разочарованным оставил свой пост Джаба Эбаноидзе, попытавшийся возглавить регистрационную службу Украины, но вскоре обнаруживший, что косность, алчность и коррупцию победить не удается. Впрочем, он и сам проходил в Грузии обвиняемым по уголовному делу об искусственном банкротстве.
Всех реформаторов правоохранительной системы Украины грузинского розлива и не перечислить, и почти все они покинули свои посты в тихом или громком бесславии.
На сегодня из всего батальона грузинских варягов остались лишь две более или менее заметные фигуры — Гиа Гецадзе, первый замминистра юстиции, и Гизо Углава, первый замглавы Антикоррупционного бюро. Украинцы свято верят в то, что коррупция страшно боится именно грузин. Углава сегодня обвиняется в уклонении от уплаты 800 тысяч гривен налогов. Гецадзе изредка дает интервью, гвоздит коррупцию, насылает казни египетские на русских, носит вышиванку и является одним из последних соратников Саакашвили в украинской власти.
Результат оказался немного предсказуем.