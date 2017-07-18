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Литовский триумф над Россией: "русские эмигранты" уже сражаются с родиной

13:3118.07.2017
0210
© Fotolia / rh2010Девушка позирует с флагом Литвы на фоне ВильнюсаДевушка позирует с флагом Литвы на фоне Вильнюса
© Fotolia / rh2010

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Нам невдомек, но свободолюбивая Прибалтика только что одержала над нашей страной впечатляющую победу и теперь празднует.

Кадр из фильма Лесные братья. Сражение за Балтию, снятый документалистами НАТО
© NATO
Кому звонят "лесные братья". Не надо злиться на прибалтийский агитпроп НАТО
Как сообщают местные СМИ, вчера была запущена гражданская инициатива из Литвы. В "Фейсбуке" тысячи людей опубликовали записи с хештегом "Кремль, тебе не переписать нашу историю!". Мало того: около 17 тысяч неравнодушных прибалтов атаковали, опять-таки через "Фейсбук", страничку отечественного МИД, поставив ей одну звездочку из пяти возможных — и тем самым резко понизили ей количество звездочек.

Данный триумф стал ответом на заявления МИД России по поводу натовского ролика о "лесных братьях". Ролик, напомним, ненавязчиво конвертировал гитлеровских коллаборационистов, после войны убивавших в основном своих же "советских" соплеменников, в героев-партизан. Российский МИД на это официально указал. Ну и вот — нас настигла расплата.

© NATOКадр из фильма "Лесные братья. Сражение за Балтию", снятый документалистами НАТО
© NATO
Кадр из фильма "Лесные братья. Сражение за Балтию", снятый документалистами НАТО

…На этом месте можно, конечно, просто обидно посмеяться над прибалтийской кибермощью, сумевшей в потной борьбе уничтожить пару виртуальных пикселей.

Но, вообще-то, мы сейчас поговорим о другом. Для нас с вами куда более интересном.

Латвийский город Елгава (Митава), разрушенный немецкими захватчиками. 1945 год. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Шагин
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Эксперт: "лесные братья", прославляемые НАТО, убили в Прибалтике 80% евреев
Как сообщает литовская газета Lietuvos žinios, "бывший журналист "Новой газеты" Евгений, который под давлением российских силовых служб перебрался в Литву, опубликовал заявление "Европейского русского движения", в котором сообщается: "Мы, русскоязычные жители Литвы, присоединяемся к акции против фейсбук-странички российского министерства иностранных дел, <…> российские силовые ведомства пытаются развязать против стран Балтии информационную кампанию, <…> нынешняя риторика Кремля — это информационный реванш, ставящий целью оправдать советские преступления и, возможно, агрессию против суверенных соседних стран".

И вот об этом уже действительно стоит поговорить.

Я специально погуглил, что это за "Европейское русское движение" такое. Оно, как оказалось, основано вовсе не местными русскими, в результате распада СССР оставленными на территориях бывших союзных республик и вместе с ними "переехавшими" в ЕС и НАТО.

Нет, это другая, новая и свежая политическая инициатива. Она основана эмигрантами последних десяти-пятнадцати лет, перебравшимися из "путинской" России в Прибалтику. Все больше москвичами и питерцами. Все больше — представителями привилегированных слоев российского общества (журналисты, медиаменеджеры, режиссеры и продюсеры), бывшими, безусловно, на коне в эпоху "семибанкирщины" и медиавойн.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУлица Пилес в Вильнюсе
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Улица Пилес в Вильнюсе

 

Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Умереть красиво. Почему Украина мечтает о катастрофе по-прибалтийски
Я — о гражданах, которые попали под большой "элитопад" нулевых, были лишены казенных кормушек, кое за кем даже потянулись несмелые уголовные дела об использовании государственных средств — ну и так далее. И в итоге они (особенно те, кто по-прежнему завязан на российские деньги и вынужден мотаться туда-сюда, но тратиться не хочет) достаточно плотно обсели две прибалтийские республики — Литву и Латвию.

Их перемещению помогло еще и то, что в ходе борьбы с мировым кризисом обе эти державы начали активно торговать своими видами на жительство. Москвичи, у которых имелась сотня-другая тысяч евро на приобретение недвижимости в Юрмале или Клайпеде и основания полагать, что за ними могут прийти, — с энтузиазмом этот шенгенский ВНЖ приобретали. Потом, под давлением "вашингтонского обкома", прибалтийские миграционные лавочки прикрыли, но тонкий российский медиаслой остался.

Жители Литвы несут флаг своей страны во время празднования 25-летней годовщины Балтийской цепи
© AFP 2017 / Petras Malukas
Экономике не нужны люди. России не повторить "восточноевропейского чуда"
Так вот. От "местных русских" эти новые русские европейцы резко отличаются. В первую очередь своей неистовой лояльностью к приютившим национал-демократиям (а заодно к местным культивируемым вышиванкам, песням и пляскам). Во-вторых, зашкаливающей готовностью воевать с родиной на любом фронте, на который их пошлют. Ну то есть почти на любом: записываться добровольцами в карательные батальоны в Донбасс они не спешат. Но на фронте фейсбучном, или на радио "Свобода", или на местных "ответах российской пропаганде" — они готовы сражаться беспощадно. Единицы даже получают гранты от каких-то околоевропейских или околоходорковских фондов. Большинство же вынуждено жить на российские накопления "допутинских лет" или на сдачу российских квартир внаем.

© Fotolia / proslgnВид на город Вильнюс, Литва
© Fotolia / proslgn
Вид на город Вильнюс, Литва

К чему я это все.

Эти вот "русские" — готовые оправдывать террористов семидесятилетней давности или за две копейки "информационно сопровождать" глобальную антироссийскую кампанию — они, в принципе, хотят вернуться.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото : U.S. State Department
Госдеп США будет финансировать русскоязычные медиа в Прибалтике
Ну не сейчас, конечно. А когда режим наконец падет. Когда какие-нибудь малолетние активисты, вдохновленные ютьюбом, мощным усилием устроят демократическую революцию, оросят своей кровью московскую плитку — и на обломках вертикали снова расцветут покаяние, гранты, независимые демократические федеральные СМИ, гранты, свобода творчества, гранты, коробки из-под ксерокса, гранты, торговля мандатами и зажигательные мэрские кампании, гранты, разоружение, отказ от Крыма, гранты, уход из Сирии, возвращение отобранного ЮКОСа, люстрации пособников путинского режима и гранты.

В принципе, при таком раскладе у этих ребят есть шансы встроиться обратно в элиту — кое-какие связи у них остались. Но они вернутся уже другими.

Они вернутся с опытом открытой борьбы против своей страны (а также ее истории и внешней политики) — опытом, приобретенным на службе у стратегического противника.

И относиться к своей стране это эмигрантское отребье будет соответственно.

Поэтому крайне важно для России, чтобы оно никогда не вернулось.

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