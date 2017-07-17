Интеллигент между холодильником и телевизором: чему Украина учит Акунина

Ольга Туханина, для РИА Новости

Писатель Борис Акунин провел личное социологическое исследование и получил совершенно неожиданный результат. В своем блоге он обратился к представителям большинства — тем самым 86% — и спросил, отчего же это большинство так поддерживает существующую в России власть. Ответы обескуражили. Оказывается, большинство поддерживает власть потому, что при этой власти люди живут лучше, чем при власти либеральных друзей Бориса в девяностые.

Не будем упрекать господина Акунина в слишком уж большой репрезентативности его опроса. В конце концов, он же не социологический институт. Сосредоточимся на результатах. Люди ответили, что им нравится быть богатыми и здоровыми, а бедными и больными они быть не хотят. Что же ожидал услышать от читателей господин Акунин? Он пишет: "Аргументы "зато-крым-наш" и "зато-нас-все-боятся" мелькали, но погоды не сделали. Может быть, представление о том, что россияне поголовно заражены имперским синдромом, преувеличены".

Иными словами, писатель ждал, что ему скажут: мы желаем ходить в лохмотьях и пугать окружающий цивилизованный мир своими струпьями, гнилыми зубами и запахом. Видимо, так себе представляет господин Акунин пресловутый имперский синдром. Это характерно для нашей интеллигенции. Сначала выдумать себе какие-то дикие несуществующие образы, потом сравнить их с реальностью, а затем громко удивиться, что реальность, оказывается, никак не совпадает с выдуманным образом.

Трудно сказать, что происходит в творческой лаборатории российского интеллигента, расположенной у него между ушами. Быть может, там все видится так: слесарь Вася пьет пиво с фрезеровщиком Федей, расстелив на пеньке газетку, а разговор между ними происходит такой: "Знаешь, пусть мои дети голодают, только бы Аляску захватить. Без Аляски мне и жизнь — не жизнь", "Точно. И пусть французы с немцами под себя ходят, когда нас видят, а зарплату нам можно и не платить тогда".

Можно долго издеваться над этими карикатурными образами, но сам вопрос куда важнее и сложнее, чем может показаться. Либеральная интеллигенция долго убеждала людей, что сегодня величие страны определяется не размерами территорий, не количеством танков и пушек, не грандиозными инфраструктурами проектами, а благосостоянием каждого конкретного человека в отдельности. При этом, когда либералы девяностых пришли к реальной власти, они обрушили это самое благосостояние большинства практически до нуля. Если в Советском Союзе действительно наблюдался дефицит товаров, то после реформ Гайдара прилавки оказались пестро заполнены. Да вот беда, люди оказались не в состоянии всю эту пестроту покупать. Это нанесло обществу огромнейшую травму. Что говорить, ведь и сегодня зарплаты учителей и врачей мизерны. А на пенсии очень трудно выживать. Но эти зарплаты платят, а пенсии выдают. Редкие случаи, когда работникам не оплачивают их труд, как это было недавно в Нижнем Тагиле, становятся ЧП общероссийского масштаба, ими занимается лично президент. Поэтому, конечно, никому не хочется возвращения в светлое вчера, когда всей стране могли не выплачивать деньги не просто месяцами, а годами. Надо сказать, кстати, что за тот невероятный грабеж ни один либерал лично не ответил.

Поскольку материальное благосостояние людей до 2014 года потихоньку росло (с поправкой на мировые кризисы), либералам пришлось изменить свою обычную мантру. "Вы рабы", — говорили они, — "продались за пайку. Почему вам не нужна свобода?" Так как "свобода" — понятие абстрактное, для каждого означает что-то свое, то и вести пропаганду либеральных идей сделалось трудно. Ну вот вы придете к власти — и что наступит-то? Свобода голые зады в Большом театре показывать, что ли. Такой свободы как-то не очень большой процент населения желает.

Очередной шанс для либералов появился только в 2014 году — после присоединения Крыма и введения санкций. Уровень жизни стал опять падать, и можно было вернуться к привычной схеме: "Зачем платить деньги за Крым, зачем проводить операцию в Сирии, имперские амбиции обходятся дорого, вы должны оплачивать их из своего кармана. Мы поссорились со всем миром, это влетает нам в копеечку, надо срочно все вернуть как было".

Возможно, такая нехитрая пропаганда сработала бы вновь, если бы не одно но. Либералы сами угодили в свои же пропагандистские ловушки. Сколько раз они рассказывали нам о наглядных примерах разделенных стран. ФРГ и ГДР, Северная Корея и Южная. Ну, на тему "где лучше жить". Из ГДР бежали в ФРГ даже с риском для жизни, а желающих совершить обратный переезд практически не было. Из Северной Кореи люди стремятся попасть в Южную хоть тушкой, хоть чучелком, а из Южной в Северную — нет. Это потому, объясняли нам, что тоталитарные режимы всегда проигрывают в экономическом соревновании режимам демократическим.

Эти примеры работали здорово, ничего не скажешь. Народ один, а живут как по-разному. Тут немцы и там немцы, тут корейцы и там корейцы. Но в одном случае страна прямо переливается, если посмотреть на нее из космоса ночью, а в другом — темный глухой угол.

Все бы ничего, но сейчас эта простая и наглядная агитация работает против либеральных деятелей. Потому что теперь есть Украина. Страна с похожим народом (некоторые говорят, что даже с тем же самым). Страна, в которой люди до сих пор убеждены, что когда-то кормили весь Советский Союз. Страна, отказавшаяся от имперского прошлого и сделавшая европейский выбор. Страна, которой помогает весь мир. И вот из этой страны люди массово едут жить и работать в Россию, а обратно как-то не очень торопятся.

Нагляднее некуда. Западные агентства могут выставлять Украине какие угодно рейтинги в самых разных областях. Телевизор может убеждать украинцев, что в России последних ежей с солью доедают. Президент Порошенко может каждое свое выступление начинать с упоминания о безвизе. Но украинцы упрямо продолжают ехать и ехать в тоталитарную страну, изолированную от всего мира, находящуюся под санкциями, с огромным уровнем коррупции и низким уровнем разнообразных свобод.

Такого просто не может быть по либеральной логике. Нам ведь так долго сообщали, что проигравшие живут лучше победителей, когда говорили о Германии. Почему же теперь те, кто не отказались от своей победы, не предали своих дедов и прадедов, живут лучше, чем те, кто сделали своими героями Бандеру и Шухевича? Где здесь действие невидимой руки рынка, либеральных механизмов и всего остального? Ведь когда-то американцам не только на Луну удавалось летать, но и поднимать целые государства после войны. Сегодня, куда они ни влезут, — всюду разруха, бедствие, смерть, стагнация. Почему?

Оказывается, зачастую все бывает не так, как нам рассказывают писатели, проживающие в Европе. Часто бывает, что масла больше там, где больше пушек. Что те, у кого есть имперские амбиции, живут много лучше тех, у кого этих амбиций нет. Что даже коррупционер лучше патриотический, чем космополитичный. Потому что коррупционер-патриот не вывозит украденные деньги из страны.

Возможно, наши люди стали понимать эти нехитрые истины на своем личном опыте. Когда писатель, который заработал деньги в России, продавая глупцам-патриотам их патриотическую жвачку, живет во Франции и тратит деньги там же, он просто кидала. Нет, закон он не нарушил, имеет право. Но вот слушать его не надо — всякую гниль подсунет.