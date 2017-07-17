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Интеллигент между холодильником и телевизором: чему Украина учит Акунина

11:3317.07.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПисатель Борис Акунин. Архивное фотоПисатель Борис Акунин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ольга Туханина, для РИА Новости

Писатель Борис Акунин провел личное социологическое исследование и получил совершенно неожиданный результат. В своем блоге он обратился к представителям большинства — тем самым 86% — и спросил, отчего же это большинство так поддерживает существующую в России власть. Ответы обескуражили. Оказывается, большинство поддерживает власть потому, что при этой власти люди живут лучше, чем при власти либеральных друзей Бориса в девяностые.

XVI Съезд политической партии Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Не будем упрекать господина Акунина в слишком уж большой репрезентативности его опроса. В конце концов, он же не социологический институт. Сосредоточимся на результатах. Люди ответили, что им нравится быть богатыми и здоровыми, а бедными и больными они быть не хотят. Что же ожидал услышать от читателей господин Акунин? Он пишет: "Аргументы "зато-крым-наш" и "зато-нас-все-боятся" мелькали, но погоды не сделали. Может быть, представление о том, что россияне поголовно заражены имперским синдромом, преувеличены".

Иными словами, писатель ждал, что ему скажут: мы желаем ходить в лохмотьях и пугать окружающий цивилизованный мир своими струпьями, гнилыми зубами и запахом. Видимо, так себе представляет господин Акунин пресловутый имперский синдром. Это характерно для нашей интеллигенции. Сначала выдумать себе какие-то дикие несуществующие образы, потом сравнить их с реальностью, а затем громко удивиться, что реальность, оказывается, никак не совпадает с выдуманным образом.

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Трудно сказать, что происходит в творческой лаборатории российского интеллигента, расположенной у него между ушами. Быть может, там все видится так: слесарь Вася пьет пиво с фрезеровщиком Федей, расстелив на пеньке газетку, а разговор между ними происходит такой: "Знаешь, пусть мои дети голодают, только бы Аляску захватить. Без Аляски мне и жизнь — не жизнь", "Точно. И пусть французы с немцами под себя ходят, когда нас видят, а зарплату нам можно и не платить тогда".

Можно долго издеваться над этими карикатурными образами, но сам вопрос куда важнее и сложнее, чем может показаться. Либеральная интеллигенция долго убеждала людей, что сегодня величие страны определяется не размерами территорий, не количеством танков и пушек, не грандиозными инфраструктурами проектами, а благосостоянием каждого конкретного человека в отдельности. При этом, когда либералы девяностых пришли к реальной власти, они обрушили это самое благосостояние большинства практически до нуля. Если в Советском Союзе действительно наблюдался дефицит товаров, то после реформ Гайдара прилавки оказались пестро заполнены. Да вот беда, люди оказались не в состоянии всю эту пестроту покупать. Это нанесло обществу огромнейшую травму. Что говорить, ведь и сегодня зарплаты учителей и врачей мизерны. А на пенсии очень трудно выживать. Но эти зарплаты платят, а пенсии выдают. Редкие случаи, когда работникам не оплачивают их труд, как это было недавно в Нижнем Тагиле, становятся ЧП общероссийского масштаба, ими занимается лично президент. Поэтому, конечно, никому не хочется возвращения в светлое вчера, когда всей стране могли не выплачивать деньги не просто месяцами, а годами. Надо сказать, кстати, что за тот невероятный грабеж ни один либерал лично не ответил.  

CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat / Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий
CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat /
Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий
Валерий Задорин. Архивное фото
© Фото : СУ СК по Свердловской области
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Поскольку материальное благосостояние людей до 2014 года потихоньку росло (с поправкой на мировые кризисы), либералам пришлось изменить свою обычную мантру. "Вы рабы", — говорили они, — "продались за пайку. Почему вам не нужна свобода?" Так как "свобода" — понятие абстрактное, для каждого означает что-то свое, то и вести пропаганду либеральных идей сделалось трудно. Ну вот вы придете к власти — и что наступит-то? Свобода голые зады в Большом театре показывать, что ли. Такой свободы как-то не очень большой процент населения желает.

Очередной шанс для либералов появился только в 2014 году — после присоединения Крыма и введения санкций. Уровень жизни стал опять падать, и можно было вернуться к привычной схеме: "Зачем платить деньги за Крым, зачем проводить операцию в Сирии, имперские амбиции обходятся дорого, вы должны оплачивать их из своего кармана. Мы поссорились со всем миром, это влетает нам в копеечку, надо срочно все вернуть как было". 

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
Посетители на смотровой площадке бизнес-центра Высоцкий в Екатеринбурге
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Тоталитарный режим, говорите. К "уральскому сепаратизму" в соцсетях

Возможно, такая нехитрая пропаганда сработала бы вновь, если бы не одно но. Либералы сами угодили в свои же пропагандистские ловушки. Сколько раз они рассказывали нам о наглядных примерах разделенных стран. ФРГ и ГДР, Северная Корея и Южная. Ну, на тему "где лучше жить". Из ГДР бежали в ФРГ даже с риском для жизни, а желающих совершить обратный переезд практически не было. Из Северной Кореи люди стремятся попасть в Южную хоть тушкой, хоть чучелком, а из Южной в Северную — нет. Это потому, объясняли нам, что тоталитарные режимы всегда проигрывают в экономическом соревновании режимам демократическим.

Эти примеры работали здорово, ничего не скажешь. Народ один, а живут как по-разному. Тут немцы и там немцы, тут корейцы и там корейцы. Но в одном случае страна прямо переливается, если посмотреть на нее из космоса ночью, а в другом — темный глухой угол.

Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне. Архивное фото
© REUTERS / KCNA
Ким Чен Ын наградил создателей "Хвасон-14" сборниками своих цитат и часами
Все бы ничего, но сейчас эта простая и наглядная агитация работает против либеральных деятелей. Потому что теперь есть Украина. Страна с похожим народом (некоторые говорят, что даже с тем же самым). Страна, в которой люди до сих пор убеждены, что когда-то кормили весь Советский Союз. Страна, отказавшаяся от имперского прошлого и сделавшая европейский выбор. Страна, которой помогает весь мир. И вот из этой страны люди массово едут жить и работать в Россию, а обратно как-то не очень торопятся.

Нагляднее некуда. Западные агентства могут выставлять Украине какие угодно рейтинги в самых разных областях. Телевизор может убеждать украинцев, что в России последних ежей с солью доедают. Президент Порошенко может каждое свое выступление начинать с упоминания о безвизе. Но украинцы упрямо продолжают ехать и ехать в тоталитарную страну, изолированную от всего мира, находящуюся под санкциями, с огромным уровнем коррупции и низким уровнем разнообразных свобод. 

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Такого просто не может быть по либеральной логике. Нам ведь так долго сообщали, что проигравшие живут лучше победителей, когда говорили о Германии. Почему же теперь те, кто не отказались от своей победы, не предали своих дедов и прадедов, живут лучше, чем те, кто сделали своими героями Бандеру и Шухевича? Где здесь действие невидимой руки рынка, либеральных механизмов и всего остального? Ведь когда-то американцам не только на Луну удавалось летать, но и поднимать целые государства после войны. Сегодня, куда они ни влезут, — всюду разруха, бедствие, смерть, стагнация. Почему?

Оказывается, зачастую все бывает не так, как нам рассказывают писатели, проживающие в Европе. Часто бывает, что масла больше там, где больше пушек. Что те, у кого есть имперские амбиции, живут много лучше тех, у кого этих амбиций нет. Что даже коррупционер лучше патриотический, чем космополитичный. Потому что коррупционер-патриот не вывозит украденные деньги из страны.

Возможно, наши люди стали понимать эти нехитрые истины на своем личном опыте. Когда писатель, который заработал деньги в России, продавая глупцам-патриотам их патриотическую жвачку, живет во Франции и тратит деньги там же, он просто кидала. Нет, закон он не нарушил, имеет право. Но вот слушать его не надо — всякую гниль подсунет.

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