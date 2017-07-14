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Макрон и Трамп признали поражение перед Путиным

16:1814.07.2017
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Дональду Трампу не позавидуешь. Дома его преследует скандал вокруг мифического "влияния Путина на выборы в США", а в Париже, где Трамп собирался продемонстрировать свою политическую мощь и способность доминировать над свежеизбранным, но слабым французским президентом, его тоже ждало разочарование. Эммануэль Макрон внезапно заявил об изменении позиции Франции по сирийскому кризису, фактически сломав западный консенсус по данному вопросу. Западные СМИ и экспертное сообщество обязательно представят это как еще одну победу Путина, а вот у Трампа может сложиться впечатление, что ему уже не вырваться из тени российского президента.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Польши в Варшаве. 6 июля 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп — продавец пылесосов. Как обчистить Польшу и натравить ее на Германию

Встреча в Париже — очень значимое событие для обоих лидеров. Прежде всего в силу того, что Макрона справедливо воспринимают как антипода Трампа. Новый американский президент — эталонный популист и политический аутсайдер, а его успех на выборах ассоциируется с общественным разочарованием в американском политическом истеблишменте. Макрон же — это "Трамп наоборот", то есть насквозь искусственный продукт пиар-технологий, профессиональный политик и экс-банкир структур дома Ротшильдов, который, несмотря на все это, смог убедить французский электорат в том, что именно он может произвести настоящую революцию, направленную против дискредитировавшего себя французского политического истеблишмента. Победа Макрона была воспринята западными СМИ, которые массово поддерживали Клинтон и других политиков-глобалистов, как доказательство того, что противоядие против популизма найдено — и теперь для каждой страны нужно просто найти своего Макрона.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
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Проблема в том, что "золотой мальчик" французской политики не производит впечатление лидера, способного на равных бороться с титанами мировой политики, такими как Владимир Путин и Си Цзиньпин. Было забавно наблюдать за тем, как западные СМИ, которые очень симпатизируют французскому президенту, с придыханием описывали каждую минуту визита Путина во Францию и очень хвалили Макрона просто за то, что он не упал в обморок, не заплакал, не сорвался и даже пытался предъявлять российскому гостю какие-то претензии по поводу Сирии. Тот факт, что он выдержал несколько часов прямого диалога с российским президентом, был представлен СМИ почти как подвиг и акт гражданского героизма.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце. 29 мая 2017

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американист: Трамп запустил "пробный шар" перед встречей с Путиным
А вот 14 июля Макрону предстоял второй важный внешнеполитический тест — визит в Париж Дональда Трампа. Для французского президента все началось просто идеально. Трамп вел себя очень дипломатично и даже старался быть вежливым, что ему очень несвойственно. Конечно, его попытка сделать комплимент жене господина Макрона может быть воспринята тонкокожей французской публикой как завуалированное оскорбление, но можно предположить, что Дональду Трампу действительно очень понравилась "хорошая форма" Брижит Макрон, о чем он и заявил со всей американской прямотой.

© AFP 2017 / Michel Euler, poolПрезидент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон. 13 июля 2017
© AFP 2017 / Michel Euler, pool
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон. 13 июля 2017

Самым значимым достижением французского лидера на переговорах стало изменение позиции Вашингтона по поводу парижских соглашений по борьбе с изменением климата. Для всего западного мира эта тема является очень болезненной, а недавнее решение Трампа выйти из этих соглашений было воспринято как посягательство на будущее планеты и почти как акт экологического терроризма. Известный популяризатор науки, физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг даже обвинил американского президента в том, что его действия могут нанести нашей планете "непоправимый ущерб", а сама Земля может превратиться в планету-парник, похожую на Венеру.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев прокомментировал новые предложения США и Франции по Сирии

В этом контексте парижское заявление Трампа о том, что его позиция может измениться, было воспринято как большой успех Макрона в битве — ни много ни мало! — за спасение земного шара.

А когда стало понятно, что на переговорах не будет педалироваться тема вероятной американо-европейской "торговой войны", которую Вашингтон всячески приближает своими планами ввести односторонние протекционистские меры, первый визит нового президента США во Францию начал казаться настоящим триумфом для французского истеблишмента и его "золотого мальчика". "Все, к чему прикасается Макрон, превращается в золото!" — восторженно пишет эксперт CNN Давид Андельман. "Макрон превращается в настоящего лидера, такого лидера, которым его американский гость может надеяться стать, но никогда стать не сможет", — добавляет он же.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Трамп при параде: Париж увидел многое, чем знаменит президент США
Повторюсь, все шло идеально, но праздник был окончательно и бесповоротно испорчен ответом Макрона на вопрос о том, как он видит решение сирийского кризиса. "Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были", — сказал Макрон. И добавил, что "уход Асада больше не является необходимым условием для Франции".

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017

На глазах изумленной публики эпический герой и укротитель Дональда Трампа, "победитель по жизни" и символ успешности — Эммануэль Макрон — превратился в еще одного заурядного политика в длинном ряду заурядных политиков, которые проиграли Владимиру Путину. Единственное, за что его можно было похвалить, так это за честное и будничное признание этого поражения. Наверное, только француз мог так спокойно, не теряя лица, признать поражение коллективного Запада в Сирии и готовность отказаться от главной цели Запада в сирийском кризисе.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп заявил, что поладил с Путиным
У Дональда Трампа была возможность примерить на себя лавровый венок, который упал с головы французского президента, но он ограничился лишь заявлением о том, что перемирие в Сирии — это результат его договоренностей с российским президентом. От Трампа ждали выступления в стиле политического мачо, а получилось, что он гордится прежде всего своими дипломатическими успехами на российском фронте.

Если Запад не может добиться ухода сирийского президента, несмотря на сопротивление России, значит, монополярный мир умер. Также окончательно провалился кастинг на роль лидера объединенного Запада, который мог бы противостоять Владимиру Путину, последовательно продвигающему формулу "судьбу Асада должен решать сирийский народ, а не Вашингтон". Может быть, кто-то еще рассчитывает на то, что роль "лидера сопротивления Путину" возьмет на себя Ангела Меркель, но даже CNN признает, что она повязана по рукам и ногам своими собственными политическими проблемами. Возможно, признание Макрона — это знак готовности искать компромисс с Россией, но опыт подсказывает, что до того, как компромисс будет найден, Запад обязательно попытается отомстить за свое сирийское поражение.

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