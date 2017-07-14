Вмешательство Украины в американские выборы: почему СМИ молчат

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и Президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Нью-Йорке. Архивное фото

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и Президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Нью-Йорке. Архивное фото

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Почему молчат международные СМИ? Почему всю эту неделю редакторы новостных агентств морщат нос, но откладывают новости о вмешательстве правительства Украины в предвыборную кампанию в США? Речь идет об осознанном замалчивании информации, которая должна была потрясти весь мир.

Еще во вторник первый заместитель пресс-секретаря президента США Сара Сандерс поведала о том, что власти Украины самым прямым образом вмешивались в американскую предвыборную кампанию. Как легко догадаться, киевские посланцы беззастенчиво пытались помочь тонущему кораблю Хиллари Клинтон. Сара Сандерс подчеркнула, что речь идет о прямом взаимодействии в ходе выборов между Национальным комитетом Демократической партии и посольством Украины. Целью этих контактов было "получить компромат на своих соперников". По ее словам, речь идет о "предпринятых действиях", а не салонных беседах.

Даже нерасположенный к Трампу сенатор-республиканец антироссийской направленности Линдси Грэм заявил недавно, что "усилия стран бывшего СССР в ходе выборов были направлены отнюдь не только на поддержку Дональда Трампа". Это было сказано в ходе обсуждения в сенате кандидатуры Кристофера Рея на пост главы ФБР. Сам виновник торжества прямо сказал, что собирается заняться расследованием вмешательства Украины в американские дела, если будет назначен.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Посольство Украины в Вашингтоне © AP Photo / Manuel Balce Ceneta Посольство Украины в Вашингтоне

Представьте себе, как в ближайшее время в Америке начинается расследование ФБР по делу вмешательства Украины в предвыборную кампанию в Штатах. Если судить по последним публикациям, речь идет не о таинственных хакерах, связь коих с правительством России никем и никак не доказана. В случае с Украиной речь заходит о сотрудниках посольства этой страны, которые по поручению своего правительства помогали разными противозаконными способами сотрудникам Национального комитета Демократической партии. Разумеется, покамест мы говорим только о подозрениях, а не о доказанных преступлениях.

Именно так, мы говорим о подозрениях. Однако когда подозрения касаются мифических связей Дональда Трампа с российскими пришельцами с Венеры, то все американские и западные СМИ каждодневно мастерски обновляют данной тематикой новостные сводки. Странным образом новость о подозрениях официальных украинских посланцев во вмешательстве не попала в новостные заголовки.

Неужели это двойные стандарты?

Влиятельное политическое издание Politico вышло с информацией об украинских попытках поддержать Хиллари Клинтон еще в январе.

Погрузившись в сплетни вокруг русских хакеров, американская пресса осознанно замалчивала то, что на самом деле сенсационно.

Санкционированная правительством Украины активность работников посольства по сбору информации, компрометирующей одного из кандидатов, — это на самом деле повод для международного скандала.

Если отказаться от риторики двойных стандартов, то придется признать, что крупные международные корпорации и правительства разных стран пытаются нередко вмешиваться в предвыборные процессы в интересующих их регионах, когда видят в этом продвижение собственных интересов. Прежде всего в такого рода деятельности были замечены страны Запада и США. Мы уже писали о том, как Госдеп США использовал НКО Сороса для спонсирования подрывной деятельности внутри Израиля, направленной против Биньямину Нетаньяху, в ходе предвыборной кампании в 2015-м.

Израиль слывет надежным американским союзником. Если там американцы позволяют себе такое беспардонное вмешательство, то не удивят новости об их активнейших попытках влиять на выборы, например, в Никарагуа. Казалось бы, после рекомендации "комиссии Черча" в 1975 году, направленной против брутальной деятельности ЦРУ, американцы поубавили свою активность на территории других государств. Однако последние десять лет мы наблюдаем разгул "оранжевых" или "цветных" методик. В отличие от того, что было до 1975-го, ЦРУ не прибегает к прямым насильственным действиям для достижения политических целей. Зато применяют такую "мягкую силу", после которой приходится долго отмывать кровь на асфальте Майдана.

Кажется, все понятно. Открытым остается вопрос: кто крикнет в Америке "хватит"?