США
14.0714 июля15:45МСК
USD59.88-0.30
EUR68.36-0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Вмешательство Украины в американские выборы: почему СМИ молчат

15:3514.07.2017
0970
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и Президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Нью-Йорке. Архивное фотоКандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и Президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo / Matt Rourke

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Почему молчат международные СМИ? Почему всю эту неделю редакторы новостных агентств морщат нос, но откладывают новости о вмешательстве правительства Украины в предвыборную кампанию в США? Речь идет об осознанном замалчивании информации, которая должна была потрясти весь мир.

В центре Киева во время празднования Дня города
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политолог: кампания о "вмешательстве" в выборы США "зацепилась" за Украину

Еще во вторник первый заместитель пресс-секретаря президента США Сара Сандерс поведала о том, что власти Украины самым прямым образом вмешивались в американскую предвыборную кампанию. Как легко догадаться, киевские посланцы беззастенчиво пытались помочь тонущему кораблю Хиллари Клинтон. Сара Сандерс подчеркнула, что речь идет о прямом взаимодействии в ходе выборов между Национальным комитетом Демократической партии и посольством Украины. Целью этих контактов было "получить компромат на своих соперников". По ее словам, речь идет о "предпринятых действиях", а не салонных беседах.

Даже нерасположенный к Трампу сенатор-республиканец антироссийской направленности Линдси Грэм заявил недавно, что "усилия стран бывшего СССР в ходе выборов были направлены отнюдь не только на поддержку Дональда Трампа". Это было сказано в ходе обсуждения в сенате кандидатуры Кристофера Рея на пост главы ФБР. Сам виновник торжества прямо сказал, что собирается заняться расследованием вмешательства Украины в американские дела, если будет назначен. 

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПосольство Украины в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Посольство Украины в Вашингтоне
Кандидат в члены ФБР Кристофер Рэй в Вашингтоне. 12 июля 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Политолог: Киев получил из США плохую новость

Представьте себе, как в ближайшее время в Америке начинается расследование ФБР по делу вмешательства Украины в предвыборную кампанию в Штатах. Если судить по последним публикациям, речь идет не о таинственных хакерах, связь коих с правительством России никем и никак не доказана. В случае с Украиной речь заходит о сотрудниках посольства этой страны, которые по поручению своего правительства помогали разными противозаконными способами сотрудникам Национального комитета Демократической партии. Разумеется, покамест мы говорим только о подозрениях, а не о доказанных преступлениях.

Именно так, мы говорим о подозрениях. Однако когда подозрения касаются мифических связей Дональда Трампа с российскими пришельцами с Венеры, то все американские и западные СМИ каждодневно мастерски обновляют данной тематикой новостные сводки. Странным образом новость о подозрениях официальных украинских посланцев во вмешательстве не попала в новостные заголовки.
Неужели это двойные стандарты? 

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗначки с изображением кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Значки с изображением кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке
Номинант президента США Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рей в Вашингтоне. 12 июля 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Рей готов изучить данные о возможном вмешательстве Киева в выборы в США

Влиятельное политическое издание Politico вышло с информацией об украинских попытках поддержать Хиллари Клинтон еще в январе.

Погрузившись в сплетни вокруг русских хакеров, американская пресса осознанно замалчивала то, что на самом деле сенсационно.

Санкционированная правительством Украины активность работников посольства по сбору информации, компрометирующей одного из кандидатов, — это на самом деле повод для международного скандала.

Если отказаться от риторики двойных стандартов, то придется признать, что крупные международные корпорации и правительства разных стран пытаются нередко вмешиваться в предвыборные процессы в интересующих их регионах, когда видят в этом продвижение собственных интересов. Прежде всего в такого рода деятельности были замечены страны Запада и США. Мы уже писали о том, как Госдеп США использовал НКО Сороса для спонсирования подрывной деятельности внутри Израиля, направленной против Биньямину Нетаньяху, в ходе предвыборной кампании в 2015-м.

Президент Украины Пётр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время совместной пресс-конференции в Киеве. 9 июля 2017
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Зустріч Президента України з Державним секретарем США
Плохие новости для Порошенко. Зачем Рекс Тиллерсон приехал на Украину

Израиль слывет надежным американским союзником. Если там американцы позволяют себе такое беспардонное вмешательство, то не удивят новости об их активнейших попытках влиять на выборы, например, в Никарагуа. Казалось бы, после рекомендации "комиссии Черча" в 1975 году, направленной против брутальной деятельности ЦРУ, американцы поубавили свою активность на территории других государств. Однако последние десять лет мы наблюдаем разгул "оранжевых" или "цветных" методик. В отличие от того, что было до 1975-го, ЦРУ не прибегает к прямым насильственным действиям для достижения политических целей. Зато применяют такую "мягкую силу", после которой приходится долго отмывать кровь на асфальте Майдана.

Кажется, все понятно. Открытым остается вопрос: кто крикнет в Америке "хватит"?

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена