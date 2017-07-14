Дружба за яблоки: почему Польша говорит Москве о "добрых намерениях"

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что его страна рассматривает Россию как "большой шанс" и "не теряет надежды убедить ее в своих добрых намерениях". Казалось бы, после его же недавнего заявления о том, что Украина не войдет в Европу с Бандерой, можно бросать в воздух чепчики, разливать шампанское и зажигать фейерверки.
Если уж традиционно русофобски настроенная Польша отвернулась от Украины (проекта, который Польша создавала и лелеяла настойчивее всех остальных европейцев — бывших и нынешних) и заявляет о своем желании наладить отношения с Россией, то чего бы еще можно было пожелать?
Но не все так просто. Политика — игра с ненулевой суммой, и поэтому очевидный проигрыш Украины не является столь же очевидным выигрышем России. Очевидно одно: выиграть стремится Польша.
Стала ли Польша нашим союзником? Нет. Может, она отказалась от союза с нашими противниками? Тоже нет. Не изменила ли Польша свое отношение к нашей недавней истории? Нет, наоборот, собирается начать снос советских памятников.
Так что же означают слова польского министра? Мог ли он умышленно вводить нас в заблуждение? Очень сомнительно. Дипломаты — не блогеры, они дорожат своей репутацией и не врут так явно. Не то чтобы они вообще не обманывали. Они не говорят неправду. Зато они могут говорить только часть правды. Если вы не хотите обмануться в своих надеждах, надо обращать внимание не на то, о чем говорят дипломаты, а на то, о чем они молчат.
Итак, Польша, по словам министра, рассматривает Россию как крупного и перспективного торгового партнера и хотела бы убедить ее в своих добрых намерениях. И еще Варшава желала бы наладить конструктивный диалог с Москвой.
Первая часть данного тезиса свидетельствует о том, что Польша хотела бы вернуть свои яблоки и прочую попавшую под контрсанкции продукцию на российский рынок. Более того, Варшава с удовольствием заняла бы на нем ниши, очищенные ее коллегами по Евросоюзу. В этом никто не сомневается. Вернуться на потерянные российские рынки хочется не только полякам, но и немцам, и французам, а американские компании, не мудрствуя лукаво, просто плюют на введенные их же правительством санкции и инвестируют в Россию, торопясь занять место, пока европейцы скованы санкциями.
В ходе тех же переговоров поляки настойчиво продвигали свой проект "Междуморье", предполагающий установление неформальной гегемонии Польши на пространстве от Черного (а может, и от Средиземного) моря до Балтики. Однако традиционная геополитическая цель этого проекта — единственна причина, оправдывающая его создание, — построение "санитарного кордона" между Россией и Западной Европой.
Это, вообще, довольно интересный ход. Поскольку Польша наряду с другими восточноевропейскими странами является членом ЕС. Между тем, помимо покидающей ЕС Великобритании, а также Германии, Франции и Италии, Евросоюз в целом является коллективным членом "Большой индустриальной двадцатки". Так что есть кому защищать в этом клубе интересы восточноевропейцев.
По сути, польские планы, готовые в любой момент трансформироваться в позицию, в случае своей реализации ведут к расколу ЕС. Причем "старая" (Западная) Европа остается сама по себе, а Польша выступает лидером "новой" (Восточной) Европы, которая, опираясь на США, должна в рамках "Междуморья" стать эффективным инструментом блокирования сближения ЕС с Россией. В сущности говоря, долгосрочные планы Польши противоречат как интересам Москвы, так и интересам Евросоюза.
В Варшаве это прекрасно понимают, поскольку еще одна идея, высказывавшаяся польскими политиками в связи с визитом Трампа (который Польша считает весьма успешным) на саммит "Междуморья", — создание неформальной военно-политической коалиции между США, Великобританией и Польшей. Обратите внимание: Соединенные Штаты — не член ЕС, а Лондон инициировал процедуру выхода и в обозримом будущем покинет Евросоюз. Польша и другие страны Европейского союза состоят в НАТО. Следовательно, и обозначенное объединение возможно только в рамках альянса. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод, что Польша будет пытаться выстраивать с Америкой отношения эксклюзивного партнерства, предлагая ей создание сепаратных коалиционных объединений — как в рамках НАТО (с участием США), так и ЕС (действующего в интересах Штатов). Проект же "Междуморье" станет зонтичной структурой, сводящей воедино усилия и проекты, реализуемые под патронатом США и направленные на блокирование экономических и политических связей России с Западной Европой.
Немудрено, что все усилия Польши убедить Россию в своих "добрых намерениях" не встречают в Москве понимания. Намерения-то у Варшавы, может быть, и добрые (с польской точки зрения), но идут вразрез с долговременными стратегическими интересами России.
Осталась третья часть тезиса, гласящая, что Польша хотела бы наладить конструктивный диалог с Москвой. О чем же диалог, если долговременные стратегические планы Польши и России расходятся едва ли не сильнее, чем в 1939 году? Чем-то же благодушие польского министра по отношению к России обосновано? Что-то же он предложить хочет (хотя бы за возвращение яблок)?
Абсолютно уверен, что поляки хотели бы начать диалог о дальнейшей судьбе Украины и в рамках этого диалога получить как можно больше преференций. Они убедились, что Запад Киеву в поддержке отказал. Польша видит, что Штаты хотели бы договориться с Россией по широкому кругу вопросов, на фоне которых Украина для Вашингтона непринципиальна и может быть сдана в рамках любой текущей сделки. Сами поляки не только потеряли интерес к проекту, но и испытывают дискомфорт от активно проникающей к ним — вместе с миллионами украинских гастарбайтеров — бандеровщине.
Для Польши, где уже трудится около полутора миллионов украинских гастарбайтеров, где нарастает социальная напряженность на почве антибандеровских настроений, пять миллионов — неподъемный груз. Напомню, что Германия, принявшая за два года чуть больше миллиона азиатско-африканских беженцев, до сих пор трещит по швам, а противостояние в немецком обществе нарастает.
Так что министр иностранных дел Польши говорит сущую правду. У Варшавы действительно есть желание наладить с Москвой диалог, Польша на самом деле хотела бы убедить Россию в том, что все ее восточноевропейские инициативы, включая проект "Междуморье", продиктованы "добрыми намерениями". Вот только надо ли это России?