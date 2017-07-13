А не вписать ли антироссийские санкции в Конституцию США?

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Группа высокопоставленных членов Демократической партии в палате представителей конгресса США предложила новую версию законопроекта о санкциях в отношении России и Ирана. Нас, понятное дело, интересует в этом документе прежде всего то, что касается России. Этот документ практически повторяет тот, который 15 июня абсолютным большинством голосов поддержал сенат. В том числе — в тексте остается положение о том, что Белый дом без одобрения конгресса не может ни ввести послабление, ни приостановить, ни отменить санкции против России.

Такое впечатление, что кто-то в Демократической партии США пытается отвлечь общественное внимание от этого главного вопроса, который и должен быть главным предметом дискуссии в американской политической элите.

Не будем говорить подробно о той части законопроекта, в которой речь идет об Иране. Иран здесь вообще выступает лишь в качестве прикрытия для главного удара, нацеленного — нет, не на Россию — на всю внешнюю политику Белого дома. В отношении Ирана в американской элите полный консенсус: "Карфаген должен быть разрушен". Не принять этого сенат не мог.

Частично потому, что Россия и Иран идут "в одном пакете", законопроект в сенате и прошел как по маслу. Но только частично.

Еще до голосования в сенате 15 июня можно было предположить, что законопроект по меньшей мере вызовет дискуссию — и сенаторы разделятся на некие почти равные части в плане одобрения или неприятия этого закона (сейчас у республиканцев в сенате 52 места, у демократов — 46, два сенатора — независимые). Однако за него проголосовали 98 сенаторов из ста. О чем это говорит? Прежде всего о том, что политический класс США — а уж конгрессмены точно — находится в состоянии общего наркоза (или гипноза), вызванного русофобской истерией либерального истеблишмента. Никто не хочет оказаться на месте Майкла Флинна, который не пробыл на посту советника президента по национальной безопасности и месяца и подал в отставку из-того, что до назначения встретился с российским послом в США.

Сам Трамп сравнил нынешнюю ситуацию с годами маккартизма. Но, думаю, сейчас ситуация в Штатах похлеще. Никто ни от чего не застрахован. И каждый политик реально может ждать ночного стука в дверь — как у нас в 1937-м, — если осмелится говорить что-то политесное в адрес России. Никто не хочет оказаться и в шкуре президента Трампа или членов его семьи, чьи слова, действия и даже мимика обсуждаются в американской прессе на предмет "предательства интересов США" и "сотрудничества с Кремлем".

Сейчас привязались к Дональду Трампу-младшему: а не содействовал ли он русским при "вмешательстве" в американские выборы? А что за чушь — будто грязную жижу из тюбика — американские СМИ выдавили из себя после встречи российского и американского президентов в Гамбурге! Но если Трамп защищен своей должностью, то конгрессменам есть что терять. Это имидж, статус, политическое будущее и связанная со всеми этими факторами зарплата.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что новый вариант законопроекта о санкциях против России и Ирана "представляет риски для реализации внешней политики США". Мягко сказано. Если законопроект обретет форму закона, то, по сути, любое нормальное общение официальных лиц США, включая президента, с российскими официальными лицами будет балансировать на грани нарушения американского закона. И совсем противозаконным станет любая попытка президента США хоть как-то нормализовать отношения своей страны с Россией. Предположу больше: любая встреча, прошедшая в конструктивном ключе и с намерением найти точки соприкосновения и взаимопонимания, типа той, что состоялась в Гамбурге, может стать предметом для разбирательства и даже импичмента.

Российско-американские отношения являются ключевым фактором международных отношений в глобальном масштабе. Разве не встречей Путина и Трампа запомнится саммит G20 в Гамбурге? И разве не переговоров президентов России и США больше всего ждал весь мир, будь то Гамбург или еще какой город? Во времена Советского Союза один иностранный журналист, рассуждая о влиянии советско-американских отношений на международную политику, говорил мне примерно так: "Брежнев чихает — весь мир настораживается. Никсон хмурится — все трясутся. Оба улыбаются — весь мир облегченно выдыхает". Сегодня — то же самое. За тем исключением, что значение улыбок или нахмуренных бровей Трампа под сомнением.

Глобалистско-либеральные кукловоды, которые пишут и музыку и либретто к антироссийской истерии в США и во всем мире, выстраивают политику президента США в соответствии со своими идеологическими канонами, в соответствии с которыми должен быть построен такой международный порядок, где России нет места. Выстраивают в том числе с помощью подобных законопроектов, один из которых прошел одобрение в сенате и ждет своего часа в палате представителей.

Но самое примечательное то, что это касается не только президента Трампа, который с принятием закона об антироссийских санкциях будет связан по рукам и ногам в своей политике в отношении России. Это будет касаться всех последующих президентов США на годы и годы вперед.

Отменить закон будет очень трудно. Во-первых, в силу сопротивления все того же глобалистско-либерального истеблишмента. Во-вторых, в силу инерции американской бюрократической машины, которая подогревается инерцией мышления американского политического класса.

Например, еще в 1960 году США начали постепенно вводить экономические санкции против революционной Кубы, доведя их до полномасштабного торгово-экономического эмбарго против Острова свободы, которое действует и поныне. И даже несмотря на то, что в 2014 году, при Обаме, были восстановлены дипотношения между Кубой и США, американское эмбарго продолжает действовать.

А пресловутая поправка Джексона — Вэника от 1974 года к закону о торговле США! Эта поправка предусматривала ограничение на торговлю со странами, препятствующими свободной эмиграции своих граждан. Она была нацелена на СССР, который чинил препятствия для выезда советских евреев в Израиль. Наши евреи уже давно, с конца 80-х, могут свободно переселяться в Израиль на ПМЖ. Уже многие когда-то переселившиеся успели вернуться обратно, потому что что-то там не сложилось. Да и все россияне уже минимум как четверть века могут жить где хотят. А поправку Джексона — Вэника США отменили только в 2012 году — спустя 38 лет!

По последним данным, пока что рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России в конгрессе США зашло в тупик. Причина — межпартийные споры о том, могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке. Иными словами, кто-то (видимо, из республиканцев) сопротивляется, не боясь, что им ночью постучат в дверь.

В палате представителей сейчас республиканское большинство — 241 место из 435. Но дело в том, что среди республиканцев есть и такие, кто требует незамедлительно одобрить в палате представителей этот законопроект. Как, например, член палаты от Нью-Джерси Билл Пэскрелл (Bill Pascrell), чье заявление по этому поводу висит на официальном сайте палаты представителей. "Неправильно затягивать процесс, — заявляет Пэскрелл. — <…> Давайте действовать прямо сейчас!"

© AP Photo / Susan Walsh Член палаты представителей от Нью-Джерси Билл Пэскрелл © AP Photo / Susan Walsh Член палаты представителей от Нью-Джерси Билл Пэскрелл

Так что и палата представителей, скорее всего, одобрит законопроект. Затем он будет передан на подпись Трампу. И вот тут случится момент истины. Либо Трамп его не подпишет и противопоставит себя конгрессу (что маловероятно), либо сделает его законом. И это будет надолго. Это будет якорь, который на многие годы утянет российско-американские отношения на дно.

А нам, как и во все времена, останется спокойно делать то, что мы считаем нужным делать. Что бы там ни происходило в конгрессе США или где бы то ни было. Не удивлюсь, если конгрессмены впишут антироссийские санкции в виде поправки в Конституцию США.