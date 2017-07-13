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В Киеве сказали правду: против них сражаются русские

13:0513.07.2017
(обновлено: 13:24 13.07.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе СчастьеОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Украинские СМИ опубликовали текст законопроекта о "реинтеграции Донбасса", который подготовлен Советом по национальной безопасности, возглавляемым Александром Турчиновым. Ключевым положением документа является утверждение, что территории Донецкой и Луганской народных республик оккупированы Вооруженными силами Российской Федерации, совершающей в отношении Украины открытую военную агрессию.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Ни малейшего шанса": Пушков оценил законопроект о реинтеграции Донбасса

Это, отметим, входит в противоречие не только с положениями минских договоренностей. Это идет вразрез также с недавним заявлением украинского же замминистра "по делам временно оккупированных территорий" о том, что юридических подтверждений присутствия войск России на территории Донбасса нет.

Что хотелось бы отметить.

То, что законопроект демонстративно игнорирует реальность, совершенно не должно нас удивлять. Напомню, что основная специальность Турчинова — пастор одной из множества мелких тоталитарных протестантских сект. И, как любой адепт тоталитарного учения, он полагает, что если реальность не соответствует его воззрениям, то тем хуже для реальности. Кроме того, как и положено адепту тоталитарной секты, он полагает всякого, кто с ним не согласен, вообще не человеком, а существом, подлежащим: а) игнорированию, пока иначе не получается, и б) истреблению, как только удастся.

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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США начали консультировать Киев по закону о реинтеграции Донбасса
В этом смысле протестантские тоталитаристы, кстати, ничуть не отличаются от секты, созданной еще в XVIII веке неким Ибн Ваххабом, чьи действия мы наблюдаем уже несколько лет с неизменным отвращением в разных странах Ближнего Востока.

И если смотреть на Турчинова именно как на главу небольшой террористической банды, то совершенно не придется удивляться тому, что от него исходят тексты, содержащие ненависть не только к людям, но и к самой реальности.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов

Относительно данного законотворчества стоит отметить еще одну деталь. Попытка законом закрепить то, чего нет в действительности, не нова. Помнится, лет 150 назад в одном из американских штатов также был принят закон об измерении земельных участков, исходивший из того, что число пи равно трем. И ничего: несколько лет им пользовались, пока наконец те, чьи интересы при взаиморасчетах за земельные участки этот закон ущемлял, не взбунтовались. Тогда приняли более реалистичный закон (надо сказать, что в денежных вопросах американцы стараются не слишком путаться).

В случае же законопроекта СНБО мы видим попытку точно так же официально зацементировать идею, что все, не соответствующее интересам террористов, представляет собой агрессию.

Украинские военнослужащие на позициях в районе Донецка. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
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…Но в одном они, пожалуй, правы: действительно, в Донбассе против них действуют русские. Хотя и не Российская Федерация, представляющая собой лишь одну из частей "Большой России". Там действует русское большинство граждан Украины, ибо, как я уже неоднократно отмечал, украинцы — это вполне очевидная и неотъемлемая часть русского народа в целом. И, собственно, неприятие Донбассом государственного переворота, совершенного в Киеве в феврале 2014 года, — это, помимо прочего, было еще и неприятие русскими попыток превратить их в антирусских.

Так что в этом смысле я согласен с Турчиновым: действительно, в Донбассе террористам, в том числе ему, противостоят именно русские. Тут не поспоришь.

Что еще стоит отметить. Озвученный законопроект направлен не только на Донбасс и его жителей. Это еще и явная попытка узаконить террор против всего русского большинства граждан Украины, хотя формально она вроде бы касается только, как принято говорить в Киеве, "отдельных регионов Донецкой и Луганской областей". Фактически же — понятно, что формулировки этого законопроекта распространяются и на любых других жителей Украины, считающих, что правда на стороне русского большинства, а не на стороне антирусского "подавляющего меньшинства".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВывеска с надписью "Донецкая народная республика" в Славянске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска с надписью "Донецкая народная республика" в Славянске
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Рады сомневается, что в мире поддержат идею о реинтеграции Донбасса

Каковы перспективы этого закона? Сейчас говорят о том, что он озвучен исключительно "в целях торга", для демонстрации всему миру, что в киевской власти есть еще бо́льшие "ястребы", чем Порошенко, и принят никогда не будет. Я же не исключаю, что он действительно будет принят. Поскольку в нынешнем Верховном совете Украины большинство составляют люди, уже успевшие поучаствовать в терроре против Донбасса, и они, естественно, заинтересованы в том, чтобы их дальнейшие преступные действия были узаконены.

Но могу напомнить, что, скажем, в 1935 году в Нюрнберге была подписана большая серия законов о "защите расовой чистоты немецкого народа" от смешивания с проживающими в Германии национальными меньшинствами, в первую очередь евреями. И законы эти были приняты в полном соответствии с действовавшей тогда в Германии процедурой.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
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Так вот, это совершенно не помешало впоследствии признать эти законы преступными и судить тех, кто эти законы принимал, и тех, кто обеспечивал их соблюдение. Правда, для этого пришлось сначала разгромить Германию вооруженным путем. Но, думаю, что обеспечить аналогичные условия для Украины значительно проще. Хотя бы потому, что германские террористы нашли формулировки и оправдания своим действиям, поддержанные в тот момент явным большинством немецкого народа. А террористам киевским поддержки явного большинства добиться гораздо труднее.

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