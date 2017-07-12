"Гранитный" удар подводного крейсера "Томск"

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Экипаж атомного подводного крейсера "Томск" Тихоокеанского флота сегодня в Охотском море успешно произвел пуск крылатой ракеты по береговой цели.

Вроде бы ничего особенного. В море экипаж выполнил более десятка боевых упражнений, в том числе скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы. И все же "Томск" впервые нанес удар сверхзвуковой крылатой ракетой "Гранит" из подводного положения по наземной мишенной позиции на полигоне Кура на Камчатке. Это уникальный опыт применения противокорабельной ракеты.

Экипаж "Томска" известен высоким профессионализмом, награжден переходящим кубком командующего ТОФ за победу в состязании на первенство флота по тактической подготовке и переходящим кубком "Союза моряков-подводников ТОФ" за высокую профессиональную подготовку и боевую выучку. В 2016 году "Томск" победил в состязаниях на первенство ВМФ России между многоцелевыми подводными лодками по уничтожению крылатыми ракетами морских целей. Однако сегодня достигнута новая технологическая и профессиональная вершина.

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Результат озадачит любого потенциального противника, ведь подводный крейсер действует скрытно, может без предупреждения оказаться в любой точке Мирового океана и отработать крылатыми ракетами с конвенционными или ядерными боеголовками по кораблям и береговым объектам. Ранее столь же нестандартно ВМФ применил противокорабельные ракеты в Заполярье и Сирии.

Противокорабельные особенности

Атомный подводный ракетный крейсер "Томск" проекта 949А "Антей" предназначен для борьбы с соединениями надводных кораблей противника, прежде всего — для уничтожения авианосных ударных групп. "Антеи" несут на борту наибольшее количество сверхзвуковых ракет — по 24 "Гранита". Для сравнения: флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", имеет 20 таких ракет.

Кроме проекта 949, "Гранитами" вооружены надводные корабли проектов 1144 "Орлан" и 1143.5 "Кречет". Ракеты П-700 "Гранит" не самые новые и не применялись в реальных боевых действиях, однако их эффективность у специалистов не вызывает сомнения.

Семитонные крылатые ракеты летают в два с половиной раза быстрее звука (до 2800 километров в час), по комбинированной траектории — очень высоко (до 17 тысяч метров) и низко над водой (25 метров). "Гранит" доставляет к цели проникающую боевую часть весом в 750 килограммов (в ядерном снаряжении — мощностью 500 килотонн). К тому же П-700 — ракета высокоинтеллектуальная: после запуска поднимается на большую высоту, засекает цель, прокладывает комбинированный маршрут и снижается — летит над волнами — до поражения цели (ПВО противника практически бессильна).

Еще одна особенность П-700 — атака "стаей", при которой ракеты идут к цели компактной группой низко над водой. А одна, не маскируясь, руководит действиями группы на большой высоте, отвлекает внимание ПВО противника (если ее сбивают, высоту занимает другая ракета "стаи"). Вблизи авианосной группы "стая" включает головки самонаведения, ракеты рационально распределяют цели и атакуют с разных сторон. "Гранит" позволяет одним попаданием уничтожить современный эсминец или крейсер, и в этом случае остальные ракеты залпа выберут другие цели.

Ракета П-700 способна выбрасывать ложные цели и ставить радиолокационные помехи и по праву считается лучшей противокорабельной ракетой в мире. "Гранит" превосходит, к примеру, американскую ПКР "Гарпун" в два раза как по скорости, так и по массе боевой части, и к тому же имеет в пять раз большую дальность поражения (более 550 километров). Еще убедительнее разница в характеристиках с французской ПКР "Экзосет".

Уязвимый берег

После аналогичной стрельбы крылатой ракетой подводного крейсера "Смоленск" на Северном флоте (в 2016 году) специалисты поговаривали, что аппаратура ПКР "Гранит" не слишком приспособлена для низковысотного полета над сушей (как системы КР 3М14 комплекса "Калибр"), и морская ракета может атаковать наземную цель только с высотной траектории, оказываясь под прицелом ПВО противника. Однако ВМФ не в первый раз успешно проецирует тактические возможности ПКР, в том числе "Гранитов", по береговым целям. Вероятно, все технологические (береговые) слабости противокорабельных ракет преодолены. Это намного усложнит задачи ПВО-ПРО вероятного противника.

Если применить возможности "Гранитов" по берегу на Ближнем Востоке, террористам всех мастей придется плохо, а их покровители призадумаются. Почему бы и нет, если у морских ракет выходит срок эксплуатации или необходимо проверить "Гранит" в боевых условиях после вероятной модернизации?

Здесь есть определенное поле для дискуссий, но многое определяется важностью береговых (сухопутных) целей и подлетным временем. ПКР преодолевает 550 километров примерно за 10 минут, то есть из восточной части Средиземного моря "Гранитам" доступны цели в любой точке Сирии (как вариант) фактически в режиме онлайн. Кроме того, автоматизированный торпедно-ракетный комплекс подводной лодки (восемь торпедных аппаратов в носовой части корпуса) позволяет применять на всех глубинах погружения (до 600 метров) торпеды и ракето-торпеды (на всякий случай).

Порой говорят, что созданное в 1980-х годах оружие морально устарело, но возможности модернизации распространяются и на атомные подводные крейсеры. Так, в марте стало известно, что на Дальневосточном заводе "Звезда" субмарины проекта 949А "Антей" получат ракетный комплекс "Калибр", современные системы управления, связи, жизнеобеспечения, гидроакустические и навигационные комплексы. И это уже совсем другая история.