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Израиль против Сороса: человек, который достал всех

15:1212.07.2017
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© AFP 2017 / Brendan SmialowskiАмериканский миллиардер Джордж Сорос. Архивное фотоАмериканский миллиардер Джордж Сорос. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

Авигдор Эскин, для РИА Новости

"Израиль против Сороса" — это звучит диковинно для многих. В Иране принято называть Джорджа Сороса сионистом. Однако если спросите политически осведомленных израильтян-сионистов, то они назовут Сороса одним из самых презираемых ими людьми на планете.

Американский миллиардер Джордж Сорос в Брюсселе. 27 апреля 2017
© AP Photo / Pool Photo, File/Olivier Hoslet
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Поэтому никого не удивило заявление израильского МИД против Сороса: "Этот человек из раза в раз пытался подкапываться под демократически избранные правительства Израиля, поддерживая различные организации, которые занимаются распространением лжи против еврейского государства и пытаются лишить его права на самозащиту".

Нынешний конфликт разгорелся в связи с кампанией против Сороса в Венгрии, инициированной премьер-министром Виктором Орбаном. На улицах были вывешены плакаты, в которых нашло отражение справедливое требование венгров не вмешиваться в их внутренние дела. Как известно, Сорос осудил правительство Венгрии за неготовность принимать у себя мусульманских беженцев. Ответ Орбана полностью соответствовал представлениям подавляющего большинства венгров о том, что заморским миллиардерам не следует вмешиваться во внутренние дела их страны. 

© AFP 2017 / Attila KisbenedekПлакат с изображением Джорджа Сороса в Секешфехерваре, Венгрия. 6 июля 2017
© AFP 2017 / Attila Kisbenedek
Плакат с изображением Джорджа Сороса в Секешфехерваре, Венгрия. 6 июля 2017
Надо отметить, что эта кампания была использована экстремистскими группировками для антисемитской и неофашистской пропаганды. Именно это стало причиной заявлений и со стороны еврейской общины Венгрии, и со стороны посла Израиля.
Американский предприниматель и филантроп Джордж Сорос в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Разумеется, правительство Израиля видит в неонацистских манифестациях недопустимое явление. Но нельзя путать выпады — вернее, выползы — экстремистов-маргиналов с обоснованным выражением недовольства грубыми попытками миллиардера-глобалиста навязывать странам Европы демографическую катастрофу.

Теперь собственно об истории отношений Сороса и Израиля. Неприязнь к Соросу в Израиле является ответом на его последовательно враждебное отношение к еврейскому государству. Он не просто критиковал политику того или иного правительства, но активно финансировал организации наподобие BDS, ставящие под вопрос само право Израиля на существование.

Более того, Сорос активно вмешивался в избирательные кампании в Израиле с целью привести к власти людей лево-либерального мировоззрения.

Все это, впрочем, осталось бы предметом распри между израильтянами и Соросом, если не участие в его антиизраильской деятельности Госдепа США.

Протесты против новой системы образования в Венгрии. 12 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Attila Kisbenedek
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В эти дни тема якобы имевшего место российского вмешательства в предвыборные американские дела дает медийное извержение антироссийской лавы изо дня в день. Анонимных российских хакеров подозревают во взломе электронной почты демократов. Между тем сами американцы прямым образом финансировали кампанию против израильского премьера Нетаньяху в 2015 году. Это обсуждалось уже и в конгрессе США, и в израильских СМИ, но так и не достигло должного уровня общественного осознания.

Итак: в ходе предвыборной кампании в Израиле Госдеп США перевел 350 тысяч долларов организации OneVoice International для работы против избрания Нетаньяху. Эти деньги были отправлены группе V15 внутри Израиля, которая занималась целенаправленно поиском компромата на Нетаньяху, публиковала против него платные объявления в газетах и распускала слухи. А теперь догадайтесь, кому принадлежит OneVoice International? Кто стоял у истоков этой либеральной глобалистской структуры в 2003 году? Разумеется, это был Джордж Сорос. 

© AP Photo / Dan BaliltyПредвыборный плакат с изображением Биньямина Нетаньяху в избирательном штабе его партии в Тель-Авиве. 18 марта 2015
© AP Photo / Dan Balilty
Предвыборный плакат с изображением Биньямина Нетаньяху в избирательном штабе его партии в Тель-Авиве. 18 марта 2015

Американский финансист и инвестор Джордж Сорос, архивное фото
© AFP 2017 / Eric Piermont
"Давай, до свидания": европейцы указали Соросу на дверь
Подчеркнем: деньги из государственного бюджета США были направлены на вмешательство в выборы в Израиле. Не мифические хакеры, а Госдеп США вместе с Соросом.

И ведь речь идет не о сопернике США, а о дружественной вроде бы стране. Если так они себя ведут по отношению к союзникам, то не стоит ли более пристально изучить методику и масштабы их вмешательства в дела соперников?

В Израиле уже осознали вполне явственно, какую угрозу несут "оранжевые" технологии. Депутат кнессета от Ликуда выносит сейчас на рассмотрение законопроект, который не позволит более Соросу вмешиваться в израильские дела через его НКО.

И еще. Премьер-министр Израиля Нетаньяху отправляется на следующей неделе с дружественным визитом в Венгрию.

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