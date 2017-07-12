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Кто же спас Россию от ультиматума ОБСЕ. Дипломатический фельетон

11:0512.07.2017
(обновлено: 11:50 12.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСевастополь. Крым. Архивное фотоСевастополь. Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Игорь Романович, автор блога Green Tea

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняла декларацию "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", в которой, в частности, содержится призыв к Российской Федерации "вывести оккупационные силы" с территории Крыма и отменить решение о воссоединении с полуостровом.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Аксенов прокомментировал призыв ПА ОБСЕ к России отказаться от Крыма

В Кремле возникла небольшая паника, так как ОБСЕ была солидной организацией с большим миротворческим стажем и автопарком внедорожников.

Все хорошо помнили их блестяще проведенные миротворческие операции — по разжиганию мира и дружбы в Нагорном Карабахе в начале 90-х,  урегулированию в Югославии, в частности в Косово, о которой сербы до сих пор вспоминают с теплотой, благодарно багровея лицами, и нынешняя миротворческая миссия ОБСЕ в Донбассе.

Британские ученые до сих пор спорят, как тамошние миротворцы ОБСЕ ухитряются предсказывать внезапные артобстрелы ВСУ? Телепатия? Ясновидение? Божий дар? Или просто отличная спутниковая связь, как наговаривают на уважаемую организацию некоторые недоброжелатели?

Казалось бы, вот только что улыбчивые люди в белых касках обходили позиции ополченцев, беседовали с бойцами, интересовались за жизнь, как вдруг, едва ополченцы успели помахать белым внедорожникам вслед, на их позиции уже сыплются мины и снаряды.  

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкКортеж патрулей миссии ОБСЕ в прифронтовом населенном пункте Саханка, ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Кортеж патрулей миссии ОБСЕ в прифронтовом населенном пункте Саханка, ДНР
Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Власти Крыма сравнили призыв ПА ОБСЕ к России с визгом стаи шакалов

Мало кто знает, но абхазские ополченцы и приднестровские бойцы рассказывают точно такие же истории, часто и суеверно крестясь, не в силах объяснить природу данного феномена.

— Что будем делать?— спросил Путин у членов экстренно собравшегося Совета безопасности. — Мы не можем игнорировать требования такой мощной организации. У нас нет таких сил и таких белых касок.

— А где территориально находится ее штаб-квартира?— мрачно поинтересовался Шойгу, вынимая авторучку с эмблемой ВКС. — Какие там координаты?

— В Вене, — ответил президент и насторожился. — А зачем вам это, Сергей Кужугетович?

— Надо, — уклончиво ответил Шойгу.

— Не надо! — отрезал Путин.

— Понял, — Шойгу с сожалением спрятал ручку и скомкал листок, на котором уже начал было писать: "Начальнику ракетных войск…". 

© РИА Новости / Тарас ЛариохинПерейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
© РИА Новости / Тарас Лариохин
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Штаб-квартира ОБСЕ

С места поднялся Лавров.

Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Онищенко: ПА ОБСЕ – "северокорейская демократия" в европейском исполнении

— Тут у меня декларация, Владимир Владимирович. С ассамблеи заслуженных ткачих Ивановской области. Пенсионерки, умницы, уважаемые люди в деле обеспечения безопасности и сотрудничества на придомовых территориях. Они вчера приняли резолюцию.

— Да?— заинтересовался президент. — Очень интересно, продолжайте, Сергей Викторович, батенька.

— В рамках восстановления суверенитета и исторической территориальной целостности Российской Федерации Крым не отдавать, — зачитал Лавров резолюцию. — А также вывести иностранные оккупационные силы из царства Польского, из княжеств Курляндского, Лифляндского, Эстляндского, из Великого княжества Финляндского и прочая, и прочая, и прочая. Всё.

— Вот оно как, — задумчиво произнес президент. — Столкнулись две равноценные по влиянию и могуществу организации, а мы оказались между молотом и наковальней. Как будем выпутываться из столь непростой ситуации?

Руку робко поднял министр финансов.

— Владимир Владимирович, может, принять требования ОБСЕ, все-таки это солидная финансовая организация, много лет на рынке мира и дружбы.

Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Толстой прокомментировал призыв ПА ОБСЕ вернуть Крым Украине

— Необыкновенный, большой наш человек, — слегка прищурился Путин. — Вы опутаны цепями жалости. Зайдите в ФСБ к товарищу Бортникову, поговорите с ним. У него необыкновенное чутье на правду.

Министр поперхнулся.

— Уж лучше вы к нам, Владимир Владимирович, — прокашлял он.

— Бабушки обещали испечь всему Совету безопасности вкусные пирожки с капустой, — веско добавил Лавров и поправил очки. — От наших западных партнеров таких обещаний не поступало.

— И не поступит, — отрезал Путин. — Вкусные пирожки с капустой могут печь только хорошие люди, а господа, считающие, что два миллиона человек — это вещь, которую можно отдать, продать или обменять, таковыми не являются. Декларацию отправьте нашим западным партнерам, а мне подготовьте мой самолет, мы летим в Иваново.
…………..

Депутат Госдумы РФ Артем Туров. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
Проект резолюции ПА ОБСЕ состоит из русофобских штампов, заявили в Госдуме
Прочитав ответ России, депутаты ПАСЕ при помощи нашатыря привели в чувство представителей Польши, Финляндии и стран Балтии, а потом долго утешали рыдающего представителя Украины, подарив ему спиннер, после чего тот немедленно успокоился и стал энергично крутить дивный заграничный хай-тек, заливаясь негромким счастливым смехом.

Затем европейские парламентарии углубились в свою нелегкую повседневную работу, начав готовить проект резолюции о пересмотре итогов войны 1812 года с возвратом французам Москвы, незаконно оккупированной вежливым кавалерийским авангардом русской армии под командованием Александра Христофоровича Бенкендорфа.

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