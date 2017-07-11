Принцип взаимности. К высылке тридцати американских дипломатов

Михаил Демурин

Выдворить из России важных для вмешательства в наши внутренние дела американцев накануне нового политического года было бы более чем кстати.

В самом конце прошлого года администрация предыдущего президента США Барака Обамы, вымещая на наших дипломатах свою злобу от неспособности навязать нашей стране свою повестку, а также от бездарно проведенной президентской выборной кампании, приняла решение о высылке из страны 35 сотрудников российского посольства в США. Тогда автор этой статьи впервые в своей жизни выступил против взаимности в ответе на такой политический выпад зарубежного партнера.

Напомню, что голоса российского экспертного сообщества и политиков тогда разделились. Часть выступила строго за то, чтобы ответить жестко и сразу. Но я был склонен, не поддаваясь на обамовско-клинтоновскую провокацию, поставить на первое место заботу об отношениях с будущей администрацией. Надежд на изменения было мало, да и те пока не оправдались, и тем не менее, на мой взгляд, есть основания считать правильной ту выдержку, которую тогда проявил президент нашей страны.

Сегодня пределы терпения исчерпаны. Недавняя встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом вновь не дала положительного результата по данной "подвешенной" проблеме. Пора готовиться к стандартному варианту реагирования как по высылке дипломатов, так и по дипсобственности. И он, судя по всему, последует, если к объявленной в качестве последней возможности для нахождения компромисса встрече на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств американская сторона не образумится.

Вполне вероятно, что такой задачи — избежать дополнительного обострения — новый президент США перед собой и не ставит. Он много говорит о заинтересованности в том, чтобы вывести отношения с нашей страной из кризиса, но ничего действительно существенного для этого, во всяком случае пока, не сделал. И все же, думаю, создание нового фронта конфликта в его планы не входит.

Ну что же. И в этом случае наш законный ответ пойдет ему скорее на пользу, чем во вред. Массовая смена сотрудников, успевших освоиться в стране пребывания и обрасти связями, никому не по душе. А накануне нового политического года в нашей стране, тем более года президентских выборов, она будет американцам совсем некстати. Эти соображения могут дать новому американскому президенту дополнительных сторонников разумного варианта решения данной проблемы.

Обратило на себе внимание и число "30". Вернее, "около 30". Как мы помним, в декабре 2016 года американцы потребовали покинуть США 35 сотрудников российских дипломатических учреждений. Этот "резерв" мне нравится: всегда надо оставлять интригу и держать противника в неопределенности, кого и когда выдворят в дополнение к первой партии.

Но даже если (или когда) будут выдворены 35 человек, хотелось бы надеяться, что некоторым особенно неприятным нам политикам и чиновникам из команды Барака Обамы и Хиллари Клинтон въезд в нашу страну будет закрыт в дополнение к этой "квоте взаимности". Даже если они сегодня и остаются на государственных постах. А если хотят продолжать вмешиваться в нашу внутреннюю политику уже по "общественной линии", тогда тем более. Не зря же президент Путин в последние месяцы не один раз упоминал о таком американском массированном вмешательстве.