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Принцип взаимности. К высылке тридцати американских дипломатов

17:0411.07.2017
(обновлено: 17:05 11.07.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГосударственный флаг США на фасаде здания посольства США в МосквеГосударственный флаг США на фасаде здания посольства США в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Демурин

Выдворить из России важных для вмешательства в наши внутренние дела американцев накануне нового политического года было бы более чем кстати.

Здание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМИ узнали, как Россия ответит на высылку дипломатов из США
В самом конце прошлого года администрация предыдущего президента США Барака Обамы, вымещая на наших дипломатах свою злобу от неспособности навязать нашей стране свою повестку, а также от бездарно проведенной президентской выборной кампании, приняла решение о высылке из страны 35 сотрудников российского посольства в США. Тогда автор этой статьи впервые в своей жизни выступил против взаимности в ответе на такой политический выпад зарубежного партнера.

© AFP 2017 / Chris KleponisПосольство России в Вашингтоне, США
© AFP 2017 / Chris Kleponis
Посольство России в Вашингтоне, США

Напомню, что голоса российского экспертного сообщества и политиков тогда разделились. Часть выступила строго за то, чтобы ответить жестко и сразу. Но я был склонен, не поддаваясь на обамовско-клинтоновскую провокацию, поставить на первое место заботу об отношениях с будущей администрацией. Надежд на изменения было мало, да и те пока не оправдались, и тем не менее, на мой взгляд, есть основания считать правильной ту выдержку, которую тогда проявил президент нашей страны.

США не намерены возвращать России арестованную дипсобственность. Стоит ли отвечать на это?
Результаты

  • 80.5%

    Конечно, Москва должна арестовать американскую дипсобственность и выслать дипломатов

  • 16.9%

    Да, пока можно ограничиться только арестом дипсобственности

  • 2.6%

    Нет, это обострит отношения с Вашингтоном
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Сегодня пределы терпения исчерпаны. Недавняя встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом вновь не дала положительного результата по данной "подвешенной" проблеме. Пора готовиться к стандартному варианту реагирования как по высылке дипломатов, так и по дипсобственности. И он, судя по всему, последует, если к объявленной в качестве последней возможности для нахождения компромисса встрече на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств американская сторона не образумится.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Вполне вероятно, что такой задачи — избежать дополнительного обострения — новый президент США перед собой и не ставит. Он много говорит о заинтересованности в том, чтобы вывести отношения с нашей страной из кризиса, но ничего действительно существенного для этого, во всяком случае пока, не сделал. И все же, думаю, создание нового фронта конфликта в его планы не входит.

Здание посольства США в Москве
© РИА Новости / Tatyana Makeyeva
Мнение: зеркальные меры России по дипломатам отрезвят горячие головы в США
Ну что же. И в этом случае наш законный ответ пойдет ему скорее на пользу, чем во вред. Массовая смена сотрудников, успевших освоиться в стране пребывания и обрасти связями, никому не по душе. А накануне нового политического года в нашей стране, тем более года президентских выборов, она будет американцам совсем некстати. Эти соображения могут дать новому американскому президенту дополнительных сторонников разумного варианта решения данной проблемы.

Обратило на себе внимание и число "30". Вернее, "около 30". Как мы помним, в декабре 2016 года американцы потребовали покинуть США 35 сотрудников российских дипломатических учреждений. Этот "резерв" мне нравится: всегда надо оставлять интригу и держать противника в неопределенности, кого и когда выдворят в дополнение к первой партии.

Российский флаг у посольства РФ в Вашингтоне
© REUTERS / James Lawler Duggan
Эксперт: с российской дипсобственностью в США – очень интересная история
Но даже если (или когда) будут выдворены 35 человек, хотелось бы надеяться, что некоторым особенно неприятным нам политикам и чиновникам из команды Барака Обамы и Хиллари Клинтон въезд в нашу страну будет закрыт в дополнение к этой "квоте взаимности". Даже если они сегодня и остаются на государственных постах. А если хотят продолжать вмешиваться в нашу внутреннюю политику уже по "общественной линии", тогда тем более. Не зря же президент Путин в последние месяцы не один раз упоминал о таком американском массированном вмешательстве.

 

 

 

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