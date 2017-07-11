Украина хочет конфликта: электронная регистрация, биометрия и русофобия

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что с 1 января 2018 года граждане Российской Федерации, собирающиеся посетить Украину, должны будут пройти процедуру предварительной электронной регистрации, а также предоставить планируемый маршрут передвижения по территории страны. Кроме того, на границе будет введен биометрический контроль с обязательным снятием отпечатков пальцев.

Сама по себе процедура биометрического контроля (если Украина не потребует введения документа особой формы) лишь ненамного усложнит и сделает более продолжительной процедуру пересечения границы. Понадобится потратить больше времени и нервов в очередях на пунктах пропуска.

А вот процедура предварительного уведомления украинского МИД просто закроет для многих россиян границу. А для тех, кому удастся ее пересечь, сделает пребывание на Украине крайне дискомфортным.

Большинство российских граждан едет на Украину к родственникам или по делам, какой-то (все время сокращающийся) процент — на отдых. В последнем случае вы еще можете заранее определить время поездки и место пребывания. И то не всегда. Поехали, вы, допустим, отдохнуть в Одессу, а затем решили съездить посмотреть Измаил, да и задержались там на недельку. Вот уже и нарушение маршрута и места пребывания. А турист сейчас пошел мобильный, часто меняет решения на ходу.

К родственникам же на Украину сейчас стараются без особой необходимости не ездить. Свадьбы, похороны, болезнь, еще какие-то форс-мажорные обстоятельства. Большую часть из них невозможно предусмотреть и заранее уведомить Киев о намерениях. То же касается и бизнеса. Необходимость срочной короткой (утром туда, вечером обратно) поездки может возникнуть в любой момент.

С учетом того, что границу Украины ежегодно пересекает свыше полутора миллионов россиян, с проблемами столкнутся сотни тысяч людей. При этом понятно, что киевский МИД не сможет обработать миллионы анкет, которые должны будут заполнять желающие посетить Украину граждане России. У него просто нет для этого свободного персонала. Да и не совсем понятно, что с этими данными делать. Даже СБУ такой вал ненужной информации ничем не поможет — только отвлечет ресурсы.

Механизм украинской бюрократии разбалансирован. Межведомственные связи нарушены. Единой электронной системы, связывающей базы данных различных госорганов, как та, что создана в России (хоть еще и не доведена до совершенства), на Украине нет и не предвидится. Как будет поступать информация из МИД на границу о том, кто уведомил, а кто не уведомил заранее о своей поездке? Как ее будут обрабатывать на пунктах пропуска? Надо ли будет заранее указывать, через какой пункт пропуска вы собираетесь въехать на Украину, или на каждый будут отправляться данные о потенциальных миллионах посетителей? На каком основании можно будет отказать во въезде, если процедура носит не разрешительный, а уведомительный характер? Все это великая тайна. Поскольку же государственный механизм Украины работает на уровне XVII века, можно заранее предположить, что тысячи, а то и десятки тысяч людей, выполнивших все требуемые процедуры, будут сталкиваться с невозможностью пересечь границу.

Естественно, все это будет способствовать как росту антиукраинских настроений в российском обществе, так и увеличению напряженности в межгосударственных отношениях, провоцируя Россию на ответные меры.

Именно это Киеву и надо. Украинские руководители действуют в стиле тринадцатилетнего подростка, задирающего чемпиона мира по боксу. То он ему на пиджак плюнет, то камень в окно бросит, то машину гвоздем поцарапает. И все это в открытую, выкладывая отчеты о своих "подвигах" в интернет. Вот, мол, я какой. Сам чемпион меня боится.

А что чемпиону делать? Пожаловаться родителям малолетнего негодяя. Те говорят: "Он еще ребенок". Написать заявление в милицию — ущерб недостаточен для возбуждения уголовного дела, а административный штраф незначителен. Дать по голове — можно не рассчитать силы и вогнать "ребенка" в землю по шляпку. После этого сам под суд пойдешь. А "дитя" тешится и провоцирует, чувствуя свою полную безнаказанность.

Чем может ответить Россия? Ввести зеркальные меры. Но Россия — не Украина. Свои требования она всегда обеспечивает соответствующими ресурсами. То есть надо будет создать огромный аппарат по своевременной обработке украинских анкет и биометрических данных пересекающих границу украинцев. Кроме того, необходимо будет установить контроль над возможным нарушением режима передвижения по России. Это довольно сложные и дорогостоящие мероприятия.

Можно просто ответить введением виз. Это несколько усложнит гражданам Украины пересечение российской границы. Если визу сделать абсолютно доступной (например, выдавать ее прямо в пункте пропуска), это никак не решит проблему, только заставит украинцев платить за нее какую-то сумму. Соответственно, позволит киевскому режиму развернуть пропагандистскую кампанию вокруг "русской жадности" — пытаются, мол, на бедных украинских гастарбайтерах заработать.

Если получение визы максимально усложнить, российский рынок труда моментально лишится части необходимых ему трудовых ресурсов. Причем не во всех случаях их можно будет заменить гастарбайтерами из Средней Азии. Например, несколько десятков тысяч украинских нефтяников и газовиков, работающих вахтовым методом на месторождениях Севера и Сибири, — эксклюзивный ресурс, который невозможно заменить с сегодня на завтра. "Газпром" и "Роснефть" без них, конечно, не умрут, но проблемы почувствуют. А зачем?

Главное же, что идея Киева как раз и состоит в том, чтобы максимально ограничить гражданам Украины возможность посещать Россию и сравнивать ситуацию в нашей стране и на родине. Но сделать это необходимо руками Кремля. Потому что взять на себя ответственность за запрет украинцам выезжать в Россию Киеву страшно. Минимум пять миллионов украинцев временно или постоянно работают в России. Еще около десяти миллионов оставшихся на Украине членов их семей (треть от наличного населения) кормится с их заработков. Если Киев своей волей закроет им Россию, то возможен социальный взрыв невиданной силы — не какой-то там жалкий "Майданчик", а именно бунт "бессмысленный и беспощадный". Ведь в данном случае речь будет идти о выживании.

Поэтому-то Киеву и необходимо перенаправить социальный гнев на Россию. Таким образом он не только отводит удар от себя, но и замещает социальный протест очередным всплеском русофобии.

Очевидно, что России придется дать ответ на украинские провокации. В конце концов, как правильно писал Шварц в "Обыкновенном чуде", "дерзких щенят наказывают". Но очевидно и то, что ответ этот должен быть асимметричен. К симметричному (зеркальному) в Киеве готовы. И бить он должен в первую очередь по киевской правящей элите. Не столько даже по их имущественным интересам, сколько по самому для них страшному — по социальной стабильности.

Должно произойти то, на что рассчитывает украинская власть, но с точностью до наоборот. Уровень жизни широких масс должен резко и критически упасть, но вина со всей неопровержимой очевидностью (даже для отравленного пропагандой украинца) должна оказаться на украинской власти.

Тогда у них будет возможность заняться любимым делом — начать выяснять, кто виновен в очередной "зраде".