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Что будет после Мосула и почему об этом не думают на Западе

Сюжет:
Операция по освобождению Мосула (588)
11:5511.07.2017
02300
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye Панорама Старого города в Мосуле, Ирак. 9 июля 2017Панорама Старого города в Мосуле, Ирак. 9 июля 2017
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye

Авигдор Эскин, для РИА Новости

К победе над ордами ИГ* в Мосуле ведущий израильский востоковед доктор Гай Бехор написал: "Если бы не массированные бомбардировки Москвы, то ИГ*, скорее всего, захватило бы и Дамаск, и Багдад". Эти слова очевидным образом диссонируют с шаблоном западных СМИ, согласно коему Россия всего лишь утруждалась ослаблением умеренной сирийской оппозиции, пока славная западная коалиция проделывала главную работу.

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва поддерживает восстановление суверенитета Ирака
Признавая позитивную роль иракской армии и США в освобождении Мосула наряду с Ираном и шиитскими милициями, следует упомянуть важнейшую роль России в сдерживании террористов. В Израиле в эти дни отмечают, что российско-американское сотрудничество на юге Сирии уже дало свои результаты — в виде прекращения огня. Именно такое взаимодействие может привести к долгожданному затишью в регионе.

Ситуация в Мосуле сложнее, если сравнивать ее с Алеппо после освобождения. Овладение ИГ* городом три года назад стало возможно по причине высокой солидарности населения с ордами аль-Багдади. Как известно, американцы расформировали армию Саддама Хусейна в Ираке, опиравшуюся преимущественно на суннитов. Оказавшись за бортом нормативной жизни, военные суннитского вероисповедания стали легкой добычей для радикальных движений. Часть из них оказалась в рядах ИГ* и захватывала Мосул.

© AFP 2017 / Ahmad al-Rubaye Иракский снайпер в Мосуле. 9 июля 2017
© AFP 2017 / Ahmad al-Rubaye
Иракский снайпер в Мосуле. 9 июля 2017

Принятым представлениям вопреки, жители Мосула не оказывали сопротивления при захвате города аль-Багдади с его сторонниками. Многие восприняли воцарение "Исламского государства"* как отплату овладевшим при помощи американцев браздами правления шиитам.

Бойцы иракской армии в Мосуле. 8 июля 2017
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Руководство Сирии поздравило Ирак с освобождением Мосула от ИГ*
Американцы еще не поняли, что ожидает их в ближайшее время — после того, как ветер унесет смрадные запахи разлагающихся трупов в городе. Уровень антагонизма жителей Алеппо к сирийским войскам был заметно ниже, чем наблюдается в Мосуле по отношению к иракским содатам, иранским военным и шиитским милициям. Многие бойцы ИГ* разбежались по городу и ведут временно мирный образ жизни. Но можно с уверенностью сказать, что уже в скором времени они выйдут на дерзкие теракты против американцев и иранцев. Кстати, вчера бесноватая сторонница ИГ* взорвалась вместе со своим годовалым ребенком…

В комментариях западных экспертов вы не найдете упоминания особой стати Мосула как города с суннитским населением, не готовым мириться с шиитской властью. И эти эксперты вовсе не думают о том, как заодно и до американцев там доберутся, как было уже в Ираке не раз. Само "Исламское государство"* в Ираке практически разгромлено, но следует ли из этого, что американцы могут спокойно возвращаться домой, а их иракские партнеры — праздновать победу вместе с иранскими союзниками? Им уже показалось однажды, что в Ираке будет спокойно после их вторжения и роспуска армии Саддама Хусейна. Им казалось, что мир и покой придут в Египет и Ливию вместе с "арабской весной" и "Братьями-мусульманами"*.

© AFP 2017 / Fadel Senna Мужчина идет вдоль сгоревших автомобилей в Мосуле
© AFP 2017 / Fadel Senna
Мужчина идет вдоль сгоревших автомобилей в Мосуле

Именно такие определения мы находим в публикации о захвате Мосула другого влиятельного востоковеда Израиля профессора Эяля Зисера: "Американцы снова повторяют те же ошибки, которые являются результатом военных ходов без серьезного планирования и осмысления последствий".

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. Архивное фото
© AP Photo / Hadi Mizban
Премьер Ирака официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле
Есть еще один важнейший аспект происходящего, который не учитывается в должной степени западными стратегами. Оставшиеся в живых террористы уже укрепляют свои позиции в Ливии и других странах Африканского континента. Они готовят новые захваты территорий там.

Это понимали некоторые стратеги в Вашингтоне. Генерал Майкл Флинн, в частности, разработал широкий план действий по Ливии вместе с группой бывших офицеров разведки "Медуза". Однако смещение Флинна и замораживание совместных программ с Россией привело к тому, что никаких подготовительных действий для восстановления нормальной жизни в Ливии и исторжения оттуда террористов не произошло.

Иракские военные на улице в старом городе Мосула. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Amnesty International ждет расследования преступлений против жителей Мосула
Лишь совместными усилиями Вашингтона и Москвы можно было предотвратить расширение присутствия террористов в Ливии. Сейчас только Россия проводит там важную работу гуманитарного и антитеррористического характера.

В Штатах же снова упустили из виду. Вновь не учли и не подумали. А когда кто-то учел и подумал — заморозили всю программу.

Америке срочно требуется политический и интеллектуальный гольфстрим. Чтобы разморозиться.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.

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