Что будет после Мосула и почему об этом не думают на Западе

Авигдор Эскин, для РИА Новости
К победе над ордами ИГ* в Мосуле ведущий израильский востоковед доктор Гай Бехор написал: "Если бы не массированные бомбардировки Москвы, то ИГ*, скорее всего, захватило бы и Дамаск, и Багдад". Эти слова очевидным образом диссонируют с шаблоном западных СМИ, согласно коему Россия всего лишь утруждалась ослаблением умеренной сирийской оппозиции, пока славная западная коалиция проделывала главную работу.
Ситуация в Мосуле сложнее, если сравнивать ее с Алеппо после освобождения. Овладение ИГ* городом три года назад стало возможно по причине высокой солидарности населения с ордами аль-Багдади. Как известно, американцы расформировали армию Саддама Хусейна в Ираке, опиравшуюся преимущественно на суннитов. Оказавшись за бортом нормативной жизни, военные суннитского вероисповедания стали легкой добычей для радикальных движений. Часть из них оказалась в рядах ИГ* и захватывала Мосул.
Принятым представлениям вопреки, жители Мосула не оказывали сопротивления при захвате города аль-Багдади с его сторонниками. Многие восприняли воцарение "Исламского государства"* как отплату овладевшим при помощи американцев браздами правления шиитам.
В комментариях западных экспертов вы не найдете упоминания особой стати Мосула как города с суннитским населением, не готовым мириться с шиитской властью. И эти эксперты вовсе не думают о том, как заодно и до американцев там доберутся, как было уже в Ираке не раз. Само "Исламское государство"* в Ираке практически разгромлено, но следует ли из этого, что американцы могут спокойно возвращаться домой, а их иракские партнеры — праздновать победу вместе с иранскими союзниками? Им уже показалось однажды, что в Ираке будет спокойно после их вторжения и роспуска армии Саддама Хусейна. Им казалось, что мир и покой придут в Египет и Ливию вместе с "арабской весной" и "Братьями-мусульманами"*.
Именно такие определения мы находим в публикации о захвате Мосула другого влиятельного востоковеда Израиля профессора Эяля Зисера: "Американцы снова повторяют те же ошибки, которые являются результатом военных ходов без серьезного планирования и осмысления последствий".
Это понимали некоторые стратеги в Вашингтоне. Генерал Майкл Флинн, в частности, разработал широкий план действий по Ливии вместе с группой бывших офицеров разведки "Медуза". Однако смещение Флинна и замораживание совместных программ с Россией привело к тому, что никаких подготовительных действий для восстановления нормальной жизни в Ливии и исторжения оттуда террористов не произошло.
В Штатах же снова упустили из виду. Вновь не учли и не подумали. А когда кто-то учел и подумал — заморозили всю программу.
Америке срочно требуется политический и интеллектуальный гольфстрим. Чтобы разморозиться.
*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.