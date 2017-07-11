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Победить "борзоту": что Путин сделает с местным начальством

11:3111.07.2017
(обновлено: 11:41 11.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. 9 июля 2017Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

С негативными аспектами дела о нижнетагильской "борзоте" все вполне понятно.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat /
На нижнетагильском заводе начали выплачивать зарплату после жалобы Путину
Это, с одной стороны, просто вопиющее безобразие, когда длительное время имеет место столь открытое нарушение закона, а властные и правоохранительные органы на местах не предпринимают мер для исправления ситуации. А с другой стороны, просто абсурд, что руководитель страны, первое лицо государства, вынужден лично заниматься решением рядовых проблем конкретных людей, будь то аварийное жилье, ликвидация последствий стихийных бедствий или, как сейчас в Нижнем Тагиле, нахождение управы на зарвавшихся работодателей, нарушающих трудовое законодательство.

Однако этими аспектами ситуация не исчерпывается.

Вряд ли кто-то будет спорить, что обе вышеупомянутые проблемы — и неуважение к закону (причем не только у богатых и облеченных властью, но и у вполне рядовых граждан), и упование на "доброго царя" как на последнюю надежду в избавлении от несправедливости мира — являются неотъемлемой частью российского общественного менталитета и российской истории в целом.

Любопытно то, что действия Путина в этой нижнетагильской истории (а также в других подобных историях, которых накопилось немало за последние годы) направлены не столько на закрепление и продолжение этой традиции, сколько на попытку ее преодолеть — как бы странно это ни звучало. Причем именно преодолеть — естественным образом перерасти, а не разрушить и построить заново. Как показывает российский исторический опыт, вторая метода как раз и не работает.

Владимир Путин на открытии Международной промышленной выставки Иннопром. 9 июля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин велел выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют самих чинить дома
Современные технологии (от социальных сетей до всех возможных каналов обратной связи государства) создают принципиально иное пространство связи между государством и обществом, и они же создают качественно новые возможности для преодоления извечного российского пессимизма "до Бога высоко, до царя далеко". Причем можно понять, почему этот пессимизм возник и пустил столь глубокие корни: слишком обширная и разнообразная страна с заселенными медвежьими углами, куда верховная власть доходит лишь отголосками, и приходится жить с местными властями, регулярно теряющими берега.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМолодой человек во время отдыха в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Молодой человек во время отдыха в Омской области

Прямо в данный момент этот вековой российский уклад меняется у нас на глазах. Просто потому, что благодаря интернету и социальным сетям больше нет забытых богом медвежьих углов, где жизнь течет сама по себе, никак не связанная с "большой землей". Любое захолустье за несколько часов может стать известным на всю страну, если найдется человек, который рискнет вслух заявить о проблеме.

И этот механизм раскручивается все больше и больше.

Люди даже в самых дальних и глухих уголках России получают наглядные примеры того, что, во-первых, в поисках справедливости и управы на зарвавшееся начальство есть шанс и совершенно конкретные работающие механизмы достучаться даже до самого высокого руководства, а во-вторых, зачастую даже это становится ненужным.

Ольга Алисова, обвиняемая в ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, в Железнодорожном суде Подмосковья. 6 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Суд арестовал обвиняемую в резонансном ДТП с "пьяным" ребенком
В этом отпадает необходимость, потому что во многих случаях (и подобных примеров становится все больше и больше) вдруг оказывается достаточно общественного резонанса и "низовой" гражданской активности, чтобы заставить власти услышать себя, будь то дело "пьяного" мальчика, московская реновация (вне зависимости от отношения к ней) или выступление выпускницы из Адыгеи, возмутившейся несправедливой золотой медалью своей одноклассницы.

Когда Путин лично вмешивается в решение частной проблемы рядовых людей, он выступает не только в исторически обусловленной роли "доброго царя", но и в качестве живой рекламы гражданского общества в России и созданных механизмов его работы. Помимо откровенных высказываний в адрес "оборзевших" персонажей, президент также посылает простой и очевидный сигнал российскому обществу: под лежачий камень вода не течет; если вы хотите жить в лучшей стране, просто не молчите; заявляйте о проблемах, используйте существующие инструменты и механизмы, чтобы заставить систему работать лучше. 

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи. 9 июля 2017

Россия столетиями жила мечтами о справедливом обществе и жизнеустройстве. Даже был проведен грандиозный эксперимент, по результатам которого страна, наконец, пришла к осознанию, что радикальные перемены в данном вопросе не работают.

Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стритрейсеров предлагают наказывать лишением свободы до пяти лет
Но для того, чтобы шли эволюционные изменения, одной воли государственной власти недостаточно, даже если верховная власть в стране искренне этого желает. Для реальных изменений не менее важным является повышение уровня самосознания и активности на уровне рядовых граждан. А сейчас, когда возникли возможности принципиально нового качества для взаимодействия со властью и, если требуется, давления на нее, тем более абсурдно упускать такой шанс.

По сути, Путин, откликаясь на частные жалобы людей, обращается ко всех остальным, сталкивающимся с несправедливостью и нарушением закона, но продолжающим просто тихо возмущаться этим у себя на кухне.

Обращение это сродни тому, что из старого анекдота: ты хоть лотерейный билет купи.

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