Победить "борзоту": что Путин сделает с местным начальством

Ирина Алкснис, для РИА Новости



С негативными аспектами дела о нижнетагильской "борзоте" все вполне понятно.

Это, с одной стороны, просто вопиющее безобразие, когда длительное время имеет место столь открытое нарушение закона, а властные и правоохранительные органы на местах не предпринимают мер для исправления ситуации. А с другой стороны, просто абсурд, что руководитель страны, первое лицо государства, вынужден лично заниматься решением рядовых проблем конкретных людей, будь то аварийное жилье, ликвидация последствий стихийных бедствий или, как сейчас в Нижнем Тагиле, нахождение управы на зарвавшихся работодателей, нарушающих трудовое законодательство.

Однако этими аспектами ситуация не исчерпывается.

Вряд ли кто-то будет спорить, что обе вышеупомянутые проблемы — и неуважение к закону (причем не только у богатых и облеченных властью, но и у вполне рядовых граждан), и упование на "доброго царя" как на последнюю надежду в избавлении от несправедливости мира — являются неотъемлемой частью российского общественного менталитета и российской истории в целом.

Любопытно то, что действия Путина в этой нижнетагильской истории (а также в других подобных историях, которых накопилось немало за последние годы) направлены не столько на закрепление и продолжение этой традиции, сколько на попытку ее преодолеть — как бы странно это ни звучало. Причем именно преодолеть — естественным образом перерасти, а не разрушить и построить заново. Как показывает российский исторический опыт, вторая метода как раз и не работает.

Современные технологии (от социальных сетей до всех возможных каналов обратной связи государства) создают принципиально иное пространство связи между государством и обществом, и они же создают качественно новые возможности для преодоления извечного российского пессимизма "до Бога высоко, до царя далеко". Причем можно понять, почему этот пессимизм возник и пустил столь глубокие корни: слишком обширная и разнообразная страна с заселенными медвежьими углами, куда верховная власть доходит лишь отголосками, и приходится жить с местными властями, регулярно теряющими берега.

Прямо в данный момент этот вековой российский уклад меняется у нас на глазах. Просто потому, что благодаря интернету и социальным сетям больше нет забытых богом медвежьих углов, где жизнь течет сама по себе, никак не связанная с "большой землей". Любое захолустье за несколько часов может стать известным на всю страну, если найдется человек, который рискнет вслух заявить о проблеме.

И этот механизм раскручивается все больше и больше.

Люди даже в самых дальних и глухих уголках России получают наглядные примеры того, что, во-первых, в поисках справедливости и управы на зарвавшееся начальство есть шанс и совершенно конкретные работающие механизмы достучаться даже до самого высокого руководства, а во-вторых, зачастую даже это становится ненужным.

В этом отпадает необходимость, потому что во многих случаях (и подобных примеров становится все больше и больше) вдруг оказывается достаточно общественного резонанса и "низовой" гражданской активности, чтобы заставить власти услышать себя, будь то дело "пьяного" мальчика, московская реновация (вне зависимости от отношения к ней) или выступление выпускницы из Адыгеи, возмутившейся несправедливой золотой медалью своей одноклассницы.

Когда Путин лично вмешивается в решение частной проблемы рядовых людей, он выступает не только в исторически обусловленной роли "доброго царя", но и в качестве живой рекламы гражданского общества в России и созданных механизмов его работы. Помимо откровенных высказываний в адрес "оборзевших" персонажей, президент также посылает простой и очевидный сигнал российскому обществу: под лежачий камень вода не течет; если вы хотите жить в лучшей стране, просто не молчите; заявляйте о проблемах, используйте существующие инструменты и механизмы, чтобы заставить систему работать лучше.

Россия столетиями жила мечтами о справедливом обществе и жизнеустройстве. Даже был проведен грандиозный эксперимент, по результатам которого страна, наконец, пришла к осознанию, что радикальные перемены в данном вопросе не работают.

Но для того, чтобы шли эволюционные изменения, одной воли государственной власти недостаточно, даже если верховная власть в стране искренне этого желает. Для реальных изменений не менее важным является повышение уровня самосознания и активности на уровне рядовых граждан. А сейчас, когда возникли возможности принципиально нового качества для взаимодействия со властью и, если требуется, давления на нее, тем более абсурдно упускать такой шанс.

По сути, Путин, откликаясь на частные жалобы людей, обращается ко всех остальным, сталкивающимся с несправедливостью и нарушением закона, но продолжающим просто тихо возмущаться этим у себя на кухне.

Обращение это сродни тому, что из старого анекдота: ты хоть лотерейный билет купи.