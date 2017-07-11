Победить "борзоту": что Путин сделает с местным начальством

Ирина Алкснис, для РИА Новости
С негативными аспектами дела о нижнетагильской "борзоте" все вполне понятно.
Однако этими аспектами ситуация не исчерпывается.
Вряд ли кто-то будет спорить, что обе вышеупомянутые проблемы — и неуважение к закону (причем не только у богатых и облеченных властью, но и у вполне рядовых граждан), и упование на "доброго царя" как на последнюю надежду в избавлении от несправедливости мира — являются неотъемлемой частью российского общественного менталитета и российской истории в целом.
Любопытно то, что действия Путина в этой нижнетагильской истории (а также в других подобных историях, которых накопилось немало за последние годы) направлены не столько на закрепление и продолжение этой традиции, сколько на попытку ее преодолеть — как бы странно это ни звучало. Причем именно преодолеть — естественным образом перерасти, а не разрушить и построить заново. Как показывает российский исторический опыт, вторая метода как раз и не работает.
Прямо в данный момент этот вековой российский уклад меняется у нас на глазах. Просто потому, что благодаря интернету и социальным сетям больше нет забытых богом медвежьих углов, где жизнь течет сама по себе, никак не связанная с "большой землей". Любое захолустье за несколько часов может стать известным на всю страну, если найдется человек, который рискнет вслух заявить о проблеме.
И этот механизм раскручивается все больше и больше.
Люди даже в самых дальних и глухих уголках России получают наглядные примеры того, что, во-первых, в поисках справедливости и управы на зарвавшееся начальство есть шанс и совершенно конкретные работающие механизмы достучаться даже до самого высокого руководства, а во-вторых, зачастую даже это становится ненужным.
Когда Путин лично вмешивается в решение частной проблемы рядовых людей, он выступает не только в исторически обусловленной роли "доброго царя", но и в качестве живой рекламы гражданского общества в России и созданных механизмов его работы. Помимо откровенных высказываний в адрес "оборзевших" персонажей, президент также посылает простой и очевидный сигнал российскому обществу: под лежачий камень вода не течет; если вы хотите жить в лучшей стране, просто не молчите; заявляйте о проблемах, используйте существующие инструменты и механизмы, чтобы заставить систему работать лучше.
Россия столетиями жила мечтами о справедливом обществе и жизнеустройстве. Даже был проведен грандиозный эксперимент, по результатам которого страна, наконец, пришла к осознанию, что радикальные перемены в данном вопросе не работают.
По сути, Путин, откликаясь на частные жалобы людей, обращается ко всех остальным, сталкивающимся с несправедливостью и нарушением закона, но продолжающим просто тихо возмущаться этим у себя на кухне.
Обращение это сродни тому, что из старого анекдота: ты хоть лотерейный билет купи.