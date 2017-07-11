"Приходите на погром": в какую Украину зовут вернуться Донбасс

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который привез в Киев недавно назначенного спецпредставителя департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курта Волкера, провел переговоры с Порошенко и сказал все положенные по случаю ритуальные фразы о приверженности, озабоченности и решимости. Украинский президент услышал то, что хотел: о восстановлении территориальной целостности Украины и вине России, которая должна сделать первый шаг. Эти слова были стократно благоговейно повторены всеми украинскими спикерами как свидетельство очередной перемоги и того, что белый господин по-прежнему считает Украину своей любимой женой.
Параллельно с этим Верховная рада готовится принять новую концепцию образования. Казалось бы, какая связь между словами Тиллерсона о территориальной целостности и украинскими образовательными программами? Прямая.
В словах о восстановлении территориальной целостности отчетливо звучит именно территория, но совершенно не звучит "народ". Однако история показывает, что можно сметать лоскутное одеяло из каких угодно земель, но населяющие его народы так и не станут единой политической нацией с общими ценностями, если на то нет согласия и доброй воли.
Что же мы видим? В последнее время на фоне безудержной болтовни о восстановлении целостности украинизация страны приобретает самые людоедские формы. Собственно, тема лавинообразно начала реализовываться еще в ходе Майдана. Затем все последующие годы позиции главного национального меньшинства неуклонно подвергались жесткой глумливой атаке со всех сторон. Но сейчас, кажется, уже звучит кода, в которой слились голоса законодателей, исполнительной власти и гражданского общества — то есть крепко спаянной стаи нацистов и карателей, жестко контролирующих любое проявление протеста.
Были законодательно введены новые квоты на использование мовы в эфире, означающие едва ли не полное вытеснение русского языка из информационного пространства.
Главный идеолог Украины Вятрович выступил с призывом максимально дистанцироваться от своей российской родни, дабы та не оказывала разрушительного действия на все еще не до конца укорененный новый миф в мозгах украинцев.
Вновь в полный рост встала тема введения визового режима с Россией — пусть даже ценой крайнего поражения в правах собственных граждан-заробитчан.
И вот теперь — путем многократных идеологических перестроений, дискредитации разума и логики, отмены приличий и социальных регуляторов — все ранее постыдное стало возможным, а маргинальное враз приобрело статус нормы. Майдан как будто уничтожил все запреты цивилизации и разрешил проявления низменного и подлого. Не просто разрешил даже, а идеализировал.
И вот Фарион, вчерашний объект насмешек, сегодня выступает признанным "арбитром украинскости". Она взбешена — никто во власти не дотягивает до идеала. Даже президент Порошенко, действующий абсолютно в русле агрессивной нацификации, оказывается, путинизирует Украину, проводя вместе с полезными идиотами политику ее русификации! Фарион вменяет Порошенко жалкую, декоративную, заведомо провальную попытку в закон о придании особого статуса отдельным районам Донбасса внести пункт, позволяющий жителям этих районов в рамках местного самоуправления самостоятельно определять свои языковые стандарты.
В свое время не получив отпора от гражданского общества, традиционно вялых и апатичных в защите своих прав русскоязычных, Фарион выросла из Бабы-яги, по-босяцки кошмарящей малышей в детском саду, в икону нацистской моды в вопросах языковых прав. Кстати, в огромном городе Львове, где по сей день живут сотни бывших сотрудников Фарион, свидетелей ее подвижнической деятельности по пропаганде коммунистических идей и русского языка в местном университете, в котором она обреталась в 80-90-х годах, ни один человек так и не отважился публично напомнить землякам, с кем они имеют дело.
Вровень с ней стоит детская (!) писательница Ницой, такая же одержимая борчиха со всем русским — та самая, которая утверждает превосходство мовы над языком, бросая мелочь в лицо русскоязычным кассиршам в магазине.
Журналист не спрашивает Ницой, когда это Россия применяла к украинцам расстрелы и лагеря, и ее можно понять — за спиной у этой нацистки стоит внимательная орда карателей.
Впрочем, есть и другое толкование внезапной мегаактивности Фарион и Ницой — отработка полученных ими грантов, но, согласитесь, с каким же личным прилежанием и огоньком обе ведьмы оправдывают каждый затраченный на них цент и добавляют от себя. Так, в эфире одного из телеканалов Ницой сказала буквально следующее: "Мы тут в Украине строим украинскую Украину, мы создаем украинскую нацию, и, пожалуйста, не путайтесь у нас под ногами". А уже на пике истерики добавила: "Сначала евреи нам голодомор устроили, а потом в Бабий Яр поведут!" Разжигание? Нет, не слышали. И кого ей вообще стесняться?
Украинский сегмент интернета битком набит интервью с разнообразными мытцями (людьми искусства), не ограничивающими себе в самой людоедской риторике. Неофиты украинства увлеченно соревнуются в креативах: стало модно скрести по дну канализации, выбирая незамеченные прежде эпитеты, аллегории и метафоры. Чем грязнее, тем больше шансов быть замеченными в тусовке.
Уже упомянутая министр Гриневич, толкуя новый закон "Об образовании", заявила, что "он сузит использование языков нацменьшинств, но это не ущемит конституционных прав граждан". Не пытайтесь прочитать эту фразу несколько раз и найти в ней скрытую логику. Судя по всему, речь пойдет о полном закрытии всех школ с любым языком обучения, кроме украинского.
Вот что слышит Донбасс, внимая рассуждениям о восстановлении территориальной целостности Украины. И он все слышит правильно.