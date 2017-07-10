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На каждого Промеса должен быть свой Глушаков: к страстям по отмене лимита

17:2810.07.2017
(обновлено: 17:30 10.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгроки Спартака Квинси Промес и Денис Глушаков в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Аренал (Тула) и ФК Спартак (Москва). Май 2017Игроки Спартака Квинси Промес и Денис Глушаков в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Аренал (Тула) и ФК Спартак (Москва). Май 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Так уж получилось, что главной проблемой отечественного футбола стало принято считать "незаслуженные миллионы, испортившие российских игроков". И ставший "общим местом" любых рассуждений об этой "испорченности" пресловутый "лимит на легионеров". Если верить спортивной журналистике, именно из-за него наши молодые игроки "портятся дурными деньгами", "не испытывают необходимой конкуренции" и, что самое главное, не уезжают на "сильные европейские чемпионаты". Чтобы потом, будучи "обогащенными самым передовым западным опытом", приезжать к нам, убогим, и "достойно биться за сборную" с "новым уровнем мастерства". Для спортивных медиа это стало такой аксиомой, что возражать ей считается почти неприличным.

Виталий Мутко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В РФПЛ не будут смягчать лимит на легионеров
Поэтому едва ли не громом с ясного неба прозвучали на прошлой неделе сначала слова вице-премьера правительства и президента РФС Виталия Мутко, а потом и поддержавшего его президента московского "Спартака" Леонида Федуна: оба сообщили, что так ожидаемая общественностью "отмена лимита" после чемпионата мира 2018 не состоится. И если сейчас клубы могут одновременно выпустить на поле шесть иностранцев, а "спортивная общественность" надеялась на "десять в заявке", то теперь, судя по всему, будут предлагаться максимум семь-восемь иностранцев в заявке из 25 футболистов. И если "посыл Мутко" еще был воспринят более или менее адекватно — все-таки человек государственный со всеми вытекающими, — то спокойные рассуждения президента и владельца успешного и абсолютно частного футбольного клуба у многих "профессионалов спортивного пера" вызвали некоторое расслабление мозга, конфликт полушарий и острый когнитивный диссонанс.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВиталий Мутко перед началом церемонии награждения игроков и тренеров ФК "Спартак" за победу в чемпионате России по футболу сезона 2016/17 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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Виталий Мутко перед началом церемонии награждения игроков и тренеров ФК "Спартак" за победу в чемпионате России по футболу сезона 2016/17 года

Впрочем, об этом чуть позже.

Для начала попробуем просто разобраться, в чем причина вселенского плача на тему "во всем виноват лимит".

Из-за неудач сборной?

Да нет, конечно. Все же прекрасно помнят, что когда блистательные Мостовой, Онопко и Карпин радовали своей игрой испанские стадионы, Шалимов и Колыванов — итальянские, а Андрей Канчельскис так и вообще выжигал бровку "Манчестер Юнайтед", сборная тоже ничего не выигрывала. А когда мы единственный раз что-то добыли в Европе, Павлюченко с Аршавиным пылили еще отнюдь не за звездные лондонские клубы, а вполне себе за московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит". И, вообще, "легионер" у Хиддинка был только один: канувший куда-то потом в безвестность "немец" Иван Саенко. Значит, дело не в сборной. Так, может, дело тогда в непомерных зарплатах российских "мастеров кожаной сферы"?

Футбол. РФПЛ. Матч Локомотив - Спартак. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мутко об изменении числа легионеров в футболе: лимит будет уже не на поле
Да, тут мы отчасти согласны.

Наблюдать за перманентным "кокорин-шоу" с шампанским, дорогими машинами и блек-джеком на фоне удручающего качества игры и отсутствия побед действительно несколько неприятно. Только вы меня уж извините: когда, допустим, все тот же питерский "Зенит", за который играет футболист по фамилии Кокорин, покупает вполне не российских звезд, левая бутса которых стоит приблизительно как газификация поселка средней руки в Центральной России, — это кому-то, напротив, доставляет искреннее эстетическое удовольствие?!

И дело тут отнюдь не в Александре Кокорине: Криштиану Роналду персонаж еще более не бесспорный, да и денег получает куда больше Александра, но никаких претензий в Португалии к нему отчего-то нет. Так в чем же тогда дело?

Да все просто. Тут как в том анекдоте про сидящего "по политической статье" сантехника, сказавшего, что "систему менять надо". Сначала "голодные девяностые", а потом "жирные нулевые" с их гигантскими деньгами плюс абсолютно непрофессиональным менеджментом системно изуродовали наше футбольное хозяйство, превратив его в своеобразную "перевернутую пирамиду".

В нормальной "системе" главный человек в футболе — болельщик.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссийские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными Мексики и России

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. 23 мая 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Путин согласился с идеей "импортозамещения" в российском футболе
Как с социального ракурса (каждый мальчишка с футбольным мячом — это минус мальчишка с банкой пива в подворотне), так и с политической (потенциальный избиратель) и коммерческой (конечный потребитель продукции) точек зрения.

В нашей же "перевернутой пирамиде" главный человек не болельщик, а тот, "кто дает деньги". Причем лучше всего, если эти деньги для "дающего" не свои и оттого не сильно контролируются. Тогда "главным человеком в футболе" становится тот, кто их старательно "пилит": на чем угодно — от "трансферов" до телевизионных репортажей и газетных статей. И "конечный потребитель", то есть болельщик, этих ребят не очень-то интересует.

Оттого логично, что эти люди перестают понимать даже саму суть футбольного боления: народ идет на трибуны не столько для того, чтобы "насладиться зрелищем", сколько для того, чтобы "болеть за своих". За "парней со своего двора", с "нашего района". Тех, за которых можно рвать глотку и с кем себя можно отождествлять. Это вовсе не значит, что в командах не должно быть "звездных легионеров". Но на каждого условного "звездного Квинси" в команде, если она хочет, чтобы на нее "ходили", должен быть свой условный, празднующий чемпионство с банкой самогона на заборе капитан Денис Глушаков. Да и в том же питерском "Зените" пик спортивных успехов и популярности команды пришелся на то время, когда там не было легионеров, сравнимых по стоимости с годовым бюджетом средней руки города. А рвала и метала "своя" задорная питерская молодежь: Кержаков, Аршавин, Быстров.

Игроки сборной России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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КПРФ предложила запретить покупку иностранных футболистов на госсредства
В этом-то и есть суть "лимита": в принуждении "бизнесменов от футбола" не только вкладывать деньги в "организацию зрелища" и "бизнес-процессы купил-продал", а к "игре в долгую". К привлечению болельщиков на трибуны за счет своих доморощенных игроков, "за которых хочется болеть". К вложению денег в детский и юношеский футбол, отношению к футбольному бизнесу не как к "организации биржи футболистов", а именно как к производству.

Ничего удивительного в том, что именно по этому пути идут как раз "дистилированно" частные и коммерческие клубы, такие как "Спартак" Федуна или "Краснодар" Сергея Галицкого. Их интересы сейчас в этом совпадают с интересами государства в целом и интересами сборной нашей страны в частности. А то, что они не совпадают с интересами "спортивной общественности" и "системной спортивной прессы", означает лишь, что сантехник из анекдота прав: "систему нужно менять".

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