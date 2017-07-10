Плохие новости для Порошенко. Зачем Рекс Тиллерсон приехал на Украину

Президент Украины Пётр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время совместной пресс-конференции в Киеве. 9 июля 2017

Президент Украины Пётр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время совместной пресс-конференции в Киеве. 9 июля 2017

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Сразу после саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге госсекретарь США Рекс Тиллерсон направился в Киев. Во-первых, он представил местным зицпредседателям нового ответственного от Белого дома за Украину Курта Волкера. Во-вторых, напомнил президенту Украины Петру Порошенко, что Вашингтон с начала кризиса в Донбассе выделил стране 600 миллионов долларов для его преодоления. По факту — потребовал отчета.

Визит Тиллерсона состоялся после встречи Путина и Трампа, и, как отметил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе нее обсуждался в том числе украинский вопрос. Президенты договорились создать двусторонний канал связи между представителями России и Соединенных Штатов для продвижения урегулирования на Украине. И сделано это было на основе Минских соглашений. "Рассчитываем, что в ближайшее время представитель Соединенных Штатов по украинскому урегулированию прибудет в Москву для консультаций", — заявил Лавров.

Показательно, что теперь новые американские назначенцы прибывают на Украину уже без той помпы, с которой заявлялась туда Виктория Нуланд, в ходе пятиминутного телефонного разговора решавшая все кадровые вопросы новой власти, а заодно ставившая на место ЕС с его пожеланиями. Да, действующей администрации очень хотелось бы, чтобы, уходя в отставку, Нуланд, Байден и Керри с Обамой забрали с собой украинский кризис и назначенных ими украинских руководителей.

Тиллерсон демонстрирует Порошенко, насколько им недовольны США, тратя час из двух с половиной часов своего пребывания в Киеве с местными "антикоррупционерами", находящимися на зарплате у Госдепа (их хоть по одному, хоть всех вместе можно было вызвать в Вашингтон или даже в Гамбург, чтобы они свое мнение в самолете изложили). И "антикоррупционеры" настойчиво просят Тиллерсона быть жестким с Порошенко. Администрация Трампа сокращает свои программы на Украине и старается вообще не встречаться с местными политиками.

Но просто уйти оттуда без серьезных внутренних и внешнеполитических последствий сегодня Вашингтон не может. Слишком много сил и средств вложено в этот проект до Трампа и слишком жестко принуждали его предшественники европейских союзников к занятию проукраинской позиции во взаимоотношениях с Россией. Теперь сделать вид, что всего этого не было, американская администрация не может.

Чтобы обосновать те уступки, которые она уже готова сделать, ей нужен глобальный компромисс (уступки в обмен на уступки). Но то, что нужно США, Россия не может дать без ущерба для себя. И не даст.

Иных же предложений у Америки в запасе нет. Вот сейчас и предстоит в ходе долгих переговоров выработать такой формат компромисса, который мог бы удовлетворить всех. Как правило, его формула базируется на том, что никто не получает желаемого, но все остаются при своем. Теперь осталось определить, кому и что принадлежит.

При таком раскладе украинский вопрос становится частью глобального пасьянса. Он увязывается, во-первых, с попыткой компромисса по Сирии, а во-вторых, с попыткой урегулировать сложнейшие отношения в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин.

Поэтому в Гамбурге с Си Цзиньпином встретился не только Дональд Трамп, но и Владимир Путин, видевшийся с китайским коллегой буквально накануне встречи "Двадцатки". Китайско-американские противоречия играют в развитии нынешнего глобального кризиса не меньшую роль, чем российско-американские. Без китайско-американского компромисса урегулирование не будет полноценным, даже если будет достигнут российско-американский компромисс.

Таким образом, стороны сделали все что могли в сложившейся обстановке. Они обозначили старт переговорного процесса и придали ему позитивную динамику при помощи несущественной, но демонстративной договоренности по одной из частных проблем сирийского кризиса. Поэтому, собственно, встречу и оценивает позитивно как американская, так и российская дипломатия. Хотя вроде бы каждый и остался при своем, но на деле в ходе встречи решалось сделать шаг в сторону переговоров или же продолжать бессмысленную и опасную конфронтацию. Выбор был сделан в пользу переговоров.

Это и внушает дипломатам осторожный оптимизм, хотя никто не сомневается, что переговоры будут долгими и сложными и их еще не раз попытаются сорвать при помощи военных и политических провокаций.

Здесь надо отметить неформальную, но существенную роль формата "Большой двадцатки". Российско-американские переговоры состоялись на полях форума и не могут быть непосредственно связаны с его программой. Тем не менее формат "Двадцатки" для России более удобен, чем формат "Восьмерки", куда Москву уже три года не зовут, вновь сократив до "Семерки".

Что такое "Семерка"? Это США с союзниками. Когда к ним присоединяется Россия, она оказывается по большинству вопросов одна против семи. Вашингтон же чувствует за собой поддержку "цивилизованного мира". В формате "Двадцатки" встречаются та же "Семерка", но еще Россия с союзниками и некоторое количество разнообразно настроенных и колеблющихся между центрами силы нейтралов. В ходе встреч на полях и пленарных заседаний американская дипломатия сталкивается с противодействием своим инициативам совсем не со стороны России. Наши с американцами вопросы решаются с глазу на глаз.

Вот и в данном случае, прежде чем увидеться с Путиным, Трамп столкнулся с большим и сложным миром, в котором у американцев масса проблем и где далеко не со всеми можно договариваться так же спокойно и конструктивно, как с Россией. Более того, как раз там, в Гамбурге, он проводил отдельные переговоры с союзными России странами, которые были бы не прочь радикализировать позицию Москвы, сделать ее жестко антиамериканской.

Штаты любят ссылаться на "опасения" и "просьбы" своих союзников, когда им необходимо оправдать формально беспричинную агрессивность. Это как раз украинский случай. В Гамбурге Трамп имел возможность убедиться, что у России куда больше оснований давить на США "по просьбам трудящихся".

Вслед за военно-политическими аргументами, дискредитированными на Украине, в Ираке, Сирии и Афганистане, вслед за финансово-экономическими аргументами, продемонстрировавшими свою несостоятельность в процессе санкционной войны Запада против России, Соединенные Штаты потеряли и свои морально-политические аргументы.

Если Вашингтон в оправдание своей конфронтационной стратегии мог бы сейчас сослаться только на позицию Прибалтики (остальные члены ЕС и НАТО далеко не уверены в плодотворности дальнейшей конфронтации), да еще Украины, которая даже не союзник, а протекторат США, то Москва вполне могла опереться на открытые предложения Китая и Ирана не только активизировать антиамериканское сотрудничество, но и оформить его юридически.

Так что сама атмосфера "Двадцатки" способствовала американской конструктивности.