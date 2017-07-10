"Мы никогда не будем доверять России": как США превращаются в Украину

Максим Соколов, для РИА Новости
Встреча Путина с Трампом вызвала множество откликов. От оптимистических, преимущественно исходящих из Москвы, до скептических, а то и алармистских, в жанре "все пропало", исходящих от западных стран, в особенности США.
Каждый, несомненно, вправе судить и рядить по-своему, находя в свидании двух императоров (подобном тильзитскому, имевшему место в 1807 году) то, что нравится или не нравится. Но дело в том, что "позитивной химией", как выразился госсекретарь Тиллерсон, а равно и негативной алхимией, как сказали бы многие его соотечественники и даже коллеги, гамбургский сюжет не исчерпывается.
Химия там или алхимия, но вопрос еще и, как модно сейчас говорить, в имплементации этой химии в практические меры по улучшению российско-американских отношений. Химия без дел мертва есть.
Но именно с практической реализацией возникли — причем сразу — немалые сложности.
Саммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.
Большая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.
Церемония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
Владимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.
Путин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.
Японскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.
На рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.
На встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.
Дочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.
В ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.
Президент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.
Итоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.
То, что деятели американской культуры, по большей части совмещающие служение музам с ЛБГТ-активизмом, заклеймили свидание в самых сильных выражениях, это, положим, не из тучи гром. Хоть отношения Трампа с мастерами культуры таковы, что там ловить совершенно нечего, но да и Бог бы ними, перетопчутся.
Точно так же можно отмахнуться от выступления отставной Псаки по CNN, в котором та разоблачила предательскую слабость Трампа, явленную им при свидании с Путиным. Отставники, как мы знаем из российского опыта, подобны брошенным любовницам. Они страшно мстят, но месть их скорее комична.
Однако Псаки, деятелями Голливуда и отдельными выдающимися сенаторами, у которых от неприязни к России совсем ум за разум зашел, дело вовсе не ограничивается.
Руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил: "Президент абсолютно не поверил опровержению президента Путина "о невмешательстве Москвы в президентские выборы в США. Если такое высказывание, прямо и публично обвиняющее партнера в говорении неправды, есть химия, то уж никак не позитивная.
Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила в связи с вопросом о кибербезопасности: "Мы не можем доверять России и мы никогда не будем доверять России". Бесспорно, в ключевых вопросах безопасности полностью верить никому нельзя, не только России, но даже и покорнейшему сателлиту, однако надобность в произнесении этого именно сейчас, в контексте гамбургской встречи, вызывает вопросы.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
В довершение всего сам Трамп объявил себя хозяином своего слова, захотел — дал, захотел — взял обратно: "Тот факт, что мы с президентом Путиным обсуждали создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я уверен в этом. Этого может и не случиться". Согласие — в том числе на учреждение рабочей группы — есть продукт при непротивлении сторон: Трамп вправе и не учреждать рабочую группу, но вообще-то она является своего рода аналогом "красного телефона". Структура, позволяющая срочно решать острые вопросы, не доводя дело до греха. В чем вроде бы большого вреда нет, а одна польза. Предположим от противного, что "красного телефона", созданного после Карибского кризиса, сейчас нет, а вопрос о том, не готовятся ли русские ракеты сию минуту стартовать, решают CNN с сенатором Маккейном. Уж они-то нарешают.
Что-то здесь может быть объяснено экстравагантностью самого президента США, у которого оказывается семь пятниц на неделе. Хотя в некоторых международных вопросах экстравагантность может сильно повредить, и лучше, хотя бы временно, прибрать ее подальше.
Но одной эксцентричностью все не объяснишь.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
Здесь более серьезная проблема: какими паспортами были снабжены участники встречи? Иначе говоря, какие вопросы они были уполномочены решать. Вопрос о паспортах, они же полномочия, вообще ключевой для всякой дипломатии, ибо переговоры неотделимы от взаимного согласования позиций, компромиссов — Do ut des, "ты мне, я тебе". Естественно, каждый из участников должен быть уверен, что его контрагент действует в рамках инструкций, то есть: идя на уступки и принимая их, он завтра не скажет, что передумал или что ему конгресс (Заратустра, мировой дух, etc.) не велит. Когда такой уверенности нет, переговоры превращаются в сказку про белого бычка — каковой сказкой были, например, все попытки договориться с Украиной задолго до Крыма и Донбасса. Еще с 1991 года было то же самое.
Как ни странно, более или менее обеспечивают такую уверенность два противоположных способа государственного устройства — самодержавие и парламентское правление.
Самодержец соблюдает договоренности, потому что этого требует честь нации и короны — понятия в монархической картине мира немаловажные.
Премьер-министр придерживается договоренностей, так как вотум доверия, выданный его правительству парламентским большинством, подразумевает (по крайней мере, раньше подразумевал) и полномочия на проведение внешней политики.
Американское же политическое устройство предполагает, что президент (или уполномоченные им лица) могут договариваться о чем угодно, но эти договоренности обретают обязывающую силу лишь после утверждения в конгрессе.
Который утверждает или не утверждает, исходя из своих соображений, порой совершенно частных и вообще не имеющих отношения к внешней политике. Еще в 1807 году согласованный договор с Англией не был ратифицирован конгрессом, что вызвало крайнее недоумение у главы британской дипломатии Каннинга. Версальское соглашение об учреждении Лиги Наций, главным инициатором которого был президент США Вильсон, также было отвергнуто конгрессом, и США, вопреки замыслу президента-вдохновителя, остались вне Лиги — этой нулевой версии ООН.
К подобной особенности американской дипломатии, заключающейся в том, что согласование позиций на переговорах еще ничего не значит, добавляется специфическое отношение американских нотаблей к Трампу: "Если Трамп против колхозов, то мы — за". Что делает достижение действующего соглашения примерно столь же легким и приятным делом, как с Украиной.
Поэтому наблюдения над жестами и мизансценами свидания — как сели, как встали, как рукопожимались — весьма интересны, но решению вопроса о том, какой паспорт у Трампа в кармане, не очень помогают.