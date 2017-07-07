Антиглобалисты: нормальные ребята, но их заносит

Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Читая комментарии к репортажу РИА Новости из Гамбурга о стычках демонстрантов с полицией, я наткнулся на такой вопрос: "Почему ТАК не разгоняют гей-манифестации? Все равны перед законом. Или требования "нетрадиционалов" немного ровнее? Или эти самые "нетрадиционалы" не представляют угрозы "золотому миллиарду"? Вперед, леваки!"

Подмечено верно. К мировому либеральному истеблишменту у "правильных меньшинств" претензий нет. А вот у молодых людей, штурмующих Гамбург, есть, и множество. Они против как мироустройства в целом, так и против западных центров принятия решений. Среди их противников Всемирная торговая организация, Всемирный банк, МВФ, Всемирный форум в Давосе, ООН и ее специализированные организации, брюссельская евробюрократия и правительства крупнейших европейских стран, а также США и Канады, и, конечно, финансово-промышленные корпорации с Уолл-стрит.

…Кто же такие эти антиглобалисты? Собственно, название этого международного общественно-политического течения исчерпывающе говорит само за себя. Но все же давайте разберемся, не претендуя, впрочем, на исчерпывающее исследование.

© AP Photo / Matthias Schrader Участница акции протеста против саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 © AP Photo / Matthias Schrader Участница акции протеста против саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Сначала ответим на вопрос: что такое глобализация? Это процесс сближения, унификации, взаимного проникновения, интернационализации деятельности людей в экономической, политической, культурной, религиозной и во всех других сферах. Соответственно, антиглобалисты это те, кто выступает против всего вышеперечисленного. Они против "нового мирового порядка", центром принятие решений в котором является либерально-глобалистская элита США.

Главным врагом человечества антиглобалисты видят США, которые в центре их критики за постоянное вмешательство во внутренние дела других стран и за попытки установить свою гегемонию над всем миром. И, соответственно, среди врагов антиглобалистов числятся ведущие транснациональные корпорации и "благотворительные фонды" типа фонда Джорджа Сороса, цель деятельности которых и есть установление этого пресловутого "нового мирового порядка".

Антиглобалисты считают, что вопреки усиленной пропаганде западных мейнстримовских СМИ они не дают себя одурачить, критично относятся к прочитанному и понимают, что происходит в их стране и в мире в целом. По крайней мере, это те, кто стремится понять происходящее и не ограничивается лишь поиском средств для существования. В некотором смысле это пассионарии, которые стремятся выразить протест против существующего на Западе порядка вещей и изменить его.

Само понятие "антиглобализм" появилось практически сразу же после того, как понятие "глобализм" вошло в международную политическую лексику, где-то в конце 90-х. Пожалуй, никто не скажет, где именно родился антиглобализм. На рубеже столетий в разных странах начали оформляться разные антиглобалистские группы и течения, которых на сегодняшний день, по разным оценкам, насчитывается более двух с половиной тысяч.

В разных уголках планеты начиная с конца 90-х они проводят регулярные так называемые Всемирные социальные форумы. Они собирают сотни тысяч делегатов и представляют собой "тусовки", которые могут трансформироваться из благообразных дискуссионных семинаров в массовые демонстрации и пикеты. Объединены антиглобалисты едиными информационными интернет-ресурсами.

Глобалисты очень неоднородны. В политическом плане антиглобалисты представляют широкий спектр партий, движений и групп левого толка — от умеренных до ультралевых, ультранационалистических и анархистов. Это все те, кто поддерживает формулу, которую примитивно можно описать как "социализм — это хорошо, капитализм — это плохо". Антиглобалисты есть и в России.

Понятное дело, что среди тех, кто активнее всего выражает свое несогласие с установлением "нового мирового порядка", преобладает молодежь. В силу того, что ей пока еще нечего терять. Посмотрите на тех, кто сегодня бузит в Гамбурге. Это подростки. Молодежь выходит из-за своей неуемной энергии и традиционного молодежного нонконформизма.

Они против стирания границ и превращения мира в единое общество, управляемое из одного центра в интересах транснациональных корпораций. Они — за многообразие культур, за сохранение языковых, национально-культурных различий между народами, за сохранение ими своей идентичности, за незыблемость границ, за сохранения независимости национальных экономик и против всяких торговых стандартов, которые возводят перед мелкими производителями непреодолимые преграды. В Европе, например, вы не найдете на прилавке яблоки разной величины.

Антиглобалисты против бесконтрольного внедрения в жизнь, в финансовую и хозяйственную деятельность IT-технологий (в частности, таких как чипирование товаров и полный электронный учет всего и вся), называя это строительством "мирового электронного концлагеря".

Часто к антиглобалистам ошибочно относят только тех, кто устраивает погромы дорогих магазинов и "нарывается на грубость" со стороны полиции. Это не так. Даже в Гамбурге в период встречи G-20 были такие антиглобалисты, которые проводили шествия в рамках заранее полученного от властей разрешения.

К антиглобалистам, впрочем, смело можно отнести не только леваков, но и представителей христианских конфессий (прежде всего православных), которые выступают против унификации и объединения религий в одну мировую религию, в центре которой должен быть не Бог, а человек с его потребностями и пристрастиями.

Антиглобалистом в известном смысле является, например, отнюдь не мальчик венгерский премьер Виктор Орбан, который в одном из интервью сказал: "Природа мира такова, что он поделен между странами и народами. Суверенитет и организация жизни народа должны быть обеспечены в пределах государственных границ. Это основа международного права, так развивалось человечество тысячелетиями до настоящего времени. Границы не должны быть отменены. Границы должны быть использованы, потому что они обеспечивают защиту.

Некоторые видят мир без границ: это именно та концепция, которую стремятся популяризировать Джордж Сорос и его организации гражданского общества".

В некотором смысле антиглобалистом является и президент России Владимир Путин, который не устает повторять, что наша страна борется за многополярный мир и против существования одного-единственного мирового центра силы, роль которого себе приписали США. Может, и поэтому тоже Запад объявил Россию "центром зла" и упражняется в поиске все новых и новых антироссийских пакостей?

…Впрочем, я не оправдываю беспорядки на улицах Гамбурга. Глобалисты же считают, что их иначе не услышат. И их порой чуть-чуть заносит…