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Антиглобалисты: нормальные ребята, но их заносит

19:4407.07.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Читая комментарии к репортажу РИА Новости из Гамбурга о стычках демонстрантов с полицией, я наткнулся на такой вопрос: "Почему ТАК не разгоняют гей-манифестации? Все равны перед законом. Или требования "нетрадиционалов" немного ровнее? Или эти самые "нетрадиционалы" не представляют угрозы "золотому миллиарду"? Вперед, леваки!"

В выставочном центре Hamburg Messe в Гамбурге накануне саммита G20
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Саммит G20 в Гамбурге: вопросы глобализации на фоне разногласий

Подмечено верно. К мировому либеральному истеблишменту у "правильных меньшинств" претензий нет. А вот у молодых людей, штурмующих Гамбург, есть, и множество. Они против как мироустройства в целом, так и против западных центров принятия решений. Среди их противников Всемирная торговая организация, Всемирный банк, МВФ, Всемирный форум в Давосе, ООН и ее специализированные организации, брюссельская евробюрократия и правительства крупнейших европейских стран, а также США и Канады, и, конечно, финансово-промышленные корпорации с Уолл-стрит.

…Кто же такие эти антиглобалисты? Собственно, название этого международного общественно-политического течения исчерпывающе говорит само за себя. Но все же давайте разберемся, не претендуя, впрочем, на исчерпывающее исследование.

© AP Photo / Matthias SchraderУчастница акции протеста против саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© AP Photo / Matthias Schrader
Участница акции протеста против саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Сначала ответим на вопрос: что такое глобализация? Это процесс сближения, унификации, взаимного проникновения, интернационализации деятельности людей в экономической, политической, культурной, религиозной и во всех других сферах. Соответственно, антиглобалисты это те, кто выступает против всего вышеперечисленного. Они против "нового мирового порядка", центром принятие решений в котором является либерально-глобалистская элита США.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мир нуждается в G20 больше, чем когда-либо, заявила Меркель

Главным врагом человечества антиглобалисты видят США, которые в центре их критики за постоянное вмешательство во внутренние дела других стран и за попытки установить свою гегемонию над всем миром. И, соответственно, среди врагов антиглобалистов числятся ведущие транснациональные корпорации и "благотворительные фонды" типа фонда Джорджа Сороса, цель деятельности которых и есть установление этого пресловутого "нового мирового порядка".

Антиглобалисты считают, что вопреки усиленной пропаганде западных мейнстримовских СМИ они не дают себя одурачить, критично относятся к прочитанному и понимают, что происходит в их стране и в мире в целом. По крайней мере, это те, кто стремится понять происходящее и не ограничивается лишь поиском средств для существования. В некотором смысле это пассионарии, которые стремятся выразить протест против существующего на Западе порядка вещей и изменить его.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСтолкновение полиции и участников акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Столкновение полиции и участников акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Само понятие "антиглобализм" появилось практически сразу же после того, как понятие "глобализм" вошло в международную политическую лексику, где-то в конце 90-х. Пожалуй, никто не скажет, где именно родился антиглобализм. На рубеже столетий в разных странах начали оформляться разные антиглобалистские группы и течения, которых на сегодняшний день, по разным оценкам, насчитывается более двух с половиной тысяч.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай, 14 мая
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин рассказал о кризисе прежней модели глобализации

В разных уголках планеты начиная с конца 90-х они проводят регулярные так называемые Всемирные социальные форумы. Они собирают сотни тысяч делегатов и представляют собой "тусовки", которые могут трансформироваться из благообразных дискуссионных семинаров в массовые демонстрации и пикеты. Объединены антиглобалисты едиными информационными интернет-ресурсами.

Глобалисты очень неоднородны. В политическом плане антиглобалисты представляют широкий спектр партий, движений и групп левого толка — от умеренных до ультралевых, ультранационалистических и анархистов. Это все те, кто поддерживает формулу, которую примитивно можно описать как "социализм — это хорошо, капитализм — это плохо". Антиглобалисты есть и в России.

Понятное дело, что среди тех, кто активнее всего выражает свое несогласие с установлением "нового мирового порядка", преобладает молодежь. В силу того, что ей пока еще нечего терять. Посмотрите на тех, кто сегодня бузит в Гамбурге. Это подростки. Молодежь выходит из-за своей неуемной энергии и традиционного молодежного нонконформизма.

Пекин накануне форума Один пояс и один путь
© AP Photo / Andy Wong
Как устроена главная "мировая фабрика": глобализация по-китайски
Они против стирания границ и превращения мира в единое общество, управляемое из одного центра в интересах транснациональных корпораций. Они — за многообразие культур, за сохранение языковых, национально-культурных различий между народами, за сохранение ими своей идентичности, за незыблемость границ, за сохранения независимости национальных экономик и против всяких торговых стандартов, которые возводят перед мелкими производителями непреодолимые преграды. В Европе, например, вы не найдете на прилавке яблоки разной величины.

Антиглобалисты против бесконтрольного внедрения в жизнь, в финансовую и хозяйственную деятельность IT-технологий (в частности, таких как чипирование товаров и полный электронный учет всего и вся), называя это строительством "мирового электронного концлагеря".

Часто к антиглобалистам ошибочно относят только тех, кто устраивает погромы дорогих магазинов и "нарывается на грубость" со стороны полиции. Это не так. Даже в Гамбурге в период встречи G-20 были такие антиглобалисты, которые проводили шествия в рамках заранее полученного от властей разрешения.

Петарды, бутылки и водометы: массовые протесты в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкВ преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
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В преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНакануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Накануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНекоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.Спасатели помогают участнику акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Некоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОрганизаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.Участник акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Организаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанк"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСреди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Среди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВсего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Всего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкКроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Кроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРади безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкДоступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.Участник акции протеста (слева) в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Доступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОднако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Однако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкПротестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Протестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкПолицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.Полицейские и местные жители во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Полицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.
© AP Photo / DPA/ Christian CharisiusНа данный момент известно о 37 задержанных протестующих.Полиция на акции протеста против предстоящего саммита G20 в Гамбурге
© AP Photo / DPA/ Christian Charisius
На данный момент известно о 37 задержанных протестующих.
© AP Photo / DPA/ Daniel ReinhardtПолиция водометом разгоняет участников акции протеста.Полиция водометом разгоняет участников акции протеста против саммита G20 в Гамбурге
© AP Photo / DPA/ Daniel Reinhardt
Полиция водометом разгоняет участников акции протеста.
© REUTERS / Hannibal HanschkeВо время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.Тушение автомобиля после акций протестов против саммита G20 в Гамбурге
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Во время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.
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К антиглобалистам, впрочем, смело можно отнести не только леваков, но и представителей христианских конфессий (прежде всего православных), которые выступают против унификации и объединения религий в одну мировую религию, в центре которой должен быть не Бог, а человек с его потребностями и пристрастиями. 

Антиглобалистом в известном смысле является, например, отнюдь не мальчик венгерский премьер Виктор Орбан, который в одном из интервью сказал: "Природа мира такова, что он поделен между странами и народами. Суверенитет и организация жизни народа должны быть обеспечены в пределах государственных границ. Это основа международного права, так развивалось человечество тысячелетиями до настоящего времени. Границы не должны быть отменены. Границы должны быть использованы, потому что они обеспечивают защиту.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Миссия Трампа — завершить глобализацию мира без ядерной войны

Некоторые видят мир без границ: это именно та концепция, которую стремятся популяризировать Джордж Сорос и его организации гражданского общества".

В некотором смысле антиглобалистом является и президент России Владимир Путин, который не устает повторять, что наша страна борется за многополярный мир и против существования одного-единственного мирового центра силы, роль которого себе приписали США. Может, и поэтому тоже Запад объявил Россию "центром зла" и упражняется в поиске все новых и новых антироссийских пакостей?

…Впрочем, я не оправдываю беспорядки на улицах Гамбурга. Глобалисты же считают, что их иначе не услышат. И их порой чуть-чуть заносит…

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