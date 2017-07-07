Прощание с Джоном Теффтом: кризисный менеджер Госдепа уезжает из России

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Посол США в России, профессиональный дипломат с 45-летним стажем, Джон Теффт сообщил, что осенью покинет Россию. С 1989 года работа Теффта плотно связана с СССР, а затем — с постсоветским пространством. При этом его совершенно незаслуженно называют "специалистом по цветным переворотам". Хотя ему больше подходит "титул" кризисного менеджера, которого отправляют с пожарной миссией в сложную и важную для США точку постсоветского пространства.
Позиция посла США в ООН с недавних пор не является вакантной. Послом в Китай Теффта не назначат, поскольку он является специалистом по постсоветскому пространству и частично по Западной Европе. Для работы в Юго-Восточной Азии необходимы иной опыт, знания и контакты, а на их приобретение, в силу возраста, у Теффта уже нет времени, да и специалистов по региону у Вашингтона достаточно.
Так что можем подвести итоги работы этой изрядно демонизированной личности.
У Теффта репутация специалиста по организации "цветных переворотов". Но на деле ни одного такого переворота он не провел. Между тем в его работе есть как блестящие удачи, так и откровенные провалы.
Работа Теффта в Литве завершилась в мае 2003 года. В том же году состоялся референдум, давший 60% голосов за вступление в ЕС. Что и предопределило вхождение Литвы в 2004-м в Евросоюз и НАТО. Джон Теффт блестяще справился с поставленной перед ним задачей.
Следующие его миссии прошли уже не так гладко, хотя особой вины самого Теффта в этом нет.
Тем не менее под патронатом Теффта в Грузии был создан достаточно стабильный, внутренне устойчивый, антироссийский режим. И можно только гадать, как долго бы он продержался, если бы не августовская война 2008 года, в которой Грузия потерпела сокрушительное поражение, а авторитет Саакашвили был обнулен.
Надо отметить, что посол Теффт пытался охладить слишком радикальные настроения в грузинском руководстве. Не то чтобы он препятствовал стремлению Грузии разрешить проблему Абхазии и Южной Осетии силой, но советовал быть осмотрительнее.
Злую шутку с его усилиями и режимом в Тбилиси сыграли шапкозакидательские настроения в Белом доме и Госдепе. Президент Буш-младший пытался продавить в апреле 2008 на бухарестском саммите НАТО предоставление Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украине и Грузии. Когда же Франция и Германия заартачились, в Вашингтоне решили показать партнерам, насколько опасно соседство с Россией и — одновременно — насколько Москва беспомощна. В результате госсекретарь Кондолиза Райс и другие американские политики намекали высшему руководству Грузии на безусловную поддержку, что бы ни случилось. Саакашвили решил, что США и НАТО поддержат его в критический момент военной силой, — и начал агрессию.
Расхлебывать пришлось Теффту. И надо сказать, что, несмотря на критически слабые позиции Саакашвили в Тбилиси после поражения Грузии в войне, он сумел в очередной раз стабилизировать режим. Теффт покинул Грузию в 2009 году. Саакашвили продержался в президентском кресле весь свой второй срок — до конца ноября 2013-го.
Дальше в биографии Теффта открывается украинская страница. В Киеве он работал послом с декабря 2009-го по август 2013-го и покинул страну накануне второго Майдана.
Опять-таки Теффт получил тяжелое наследство. Пришедшие к власти в результате первого Майдана "оранжевые" (Ющенко и Тимошенко) потеряли поддержку в обществе и явно проигрывали Януковичу президентские выборы января-февраля 2010 года. Высока была угроза резкой переориентации политики Киева на Москву. И действительно — в первой половине 2010 года российско-украинские отношения переживали "медовый месяц", достигший своего пика в апреле, после подписания Харьковских соглашений.
Наконец, с августа 2014 года Теффт был назначен послом США в России. Здесь он получил разобщенную и маргинализированную проамериканскую оппозицию, деморализованную разгромом белоленточного движения.
В сущности говоря, уходящий осенью Теффт оставляет своему преемнику работоспособный механизм воздействия на внутриполитическую ситуацию в России. А как этим воспользуется следующий посол и администрация в Вашингтоне — не теффтовская проблема.
Таким образом, можем констатировать, что человек, имеющий репутацию организатора переворотов, на самом деле является организатором проамериканских политических сил. Он умеет собирать их в единый кулак, находить для них политическую стратегию, адекватную ситуации.
С уходом Теффта Америка теряет в России сильного, напористого, но и осторожного дипломата. Впрочем, Джону Теффту повезло: он уходит в самом начале конца эпохи американского гегемонизма — не победителем, но и не побежденным.
Очевидно, новое время, время многополюсного мира, требует новых дипломатов. Окажутся ли они столь же профессиональными, как Джон Теффт? Посмотрим.