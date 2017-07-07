Прощание с Джоном Теффтом: кризисный менеджер Госдепа уезжает из России

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Посол США в России, профессиональный дипломат с 45-летним стажем, Джон Теффт сообщил, что осенью покинет Россию. С 1989 года работа Теффта плотно связана с СССР, а затем — с постсоветским пространством. При этом его совершенно незаслуженно называют "специалистом по цветным переворотам". Хотя ему больше подходит "титул" кризисного менеджера, которого отправляют с пожарной миссией в сложную и важную для США точку постсоветского пространства.

Должность посла Соединенных Штатов в Москве — одна из высших в американской дипломатической иерархии, как и пост посла в США — один из высших в российской дипломатической иерархии. По понятным причинам. Так что, думаю, мы не ошибемся, если скажем, что в России Теффт спел свою "лебединую песню". Ему 68 лет, и теоретически он еще может получить какую-то должность в Госдепартаменте. Его опыт должен быть востребован. Но, даже если так, это будет предпенсионная должность, предполагающая передачу опыта молодым поколениям.

Позиция посла США в ООН с недавних пор не является вакантной. Послом в Китай Теффта не назначат, поскольку он является специалистом по постсоветскому пространству и частично по Западной Европе. Для работы в Юго-Восточной Азии необходимы иной опыт, знания и контакты, а на их приобретение, в силу возраста, у Теффта уже нет времени, да и специалистов по региону у Вашингтона достаточно.

Так что можем подвести итоги работы этой изрядно демонизированной личности.

У Теффта репутация специалиста по организации "цветных переворотов". Но на деле ни одного такого переворота он не провел. Между тем в его работе есть как блестящие удачи, так и откровенные провалы.

Начнем с удач. Теффт был назначен послом США в Литве в 2000 году, когда радикальные евроинтеграторы в этой стране проиграли парламентские выборы умеренным евроинтеграторам (социал-демократам бывшего первого секретаря ЦК компартии Литвы Альгирдаса Бразаускаса). Возникла угроза снижения темпов интеграции Литвы в евро-атлантические структуры (ЕС и НАТО) и выпадения ее из общего прибалтийского тренда.

Работа Теффта в Литве завершилась в мае 2003 года. В том же году состоялся референдум, давший 60% голосов за вступление в ЕС. Что и предопределило вхождение Литвы в 2004-м в Евросоюз и НАТО. Джон Теффт блестяще справился с поставленной перед ним задачей.

Следующие его миссии прошли уже не так гладко, хотя особой вины самого Теффта в этом нет.

В 2005 году он был назначен послом США в Грузии, где 4 января 2004 года победила так называемая "революция роз", приведшая к власти вместо умеренного русофоба Шеварднадзе радикально антироссийски настроенного Саакашвили. Перед Джоном Теффтом стояла задача стабилизировать и укрепить режим, что было не так уж просто, учитывая характер Саакашвили, его нетерпимое отношение к политическим конкурентам (даже из одного с ним лагеря) и стремление к единовластию. Сейчас от него стонет Порошенко, хотя на Украине Саакашвили находится на птичьих правах. Можно представить себе, насколько сложно было работать с ним грузинским политикам. Ведь в Тбилиси он был лидером и героем "революции".

Тем не менее под патронатом Теффта в Грузии был создан достаточно стабильный, внутренне устойчивый, антироссийский режим. И можно только гадать, как долго бы он продержался, если бы не августовская война 2008 года, в которой Грузия потерпела сокрушительное поражение, а авторитет Саакашвили был обнулен.

Надо отметить, что посол Теффт пытался охладить слишком радикальные настроения в грузинском руководстве. Не то чтобы он препятствовал стремлению Грузии разрешить проблему Абхазии и Южной Осетии силой, но советовал быть осмотрительнее.

Злую шутку с его усилиями и режимом в Тбилиси сыграли шапкозакидательские настроения в Белом доме и Госдепе. Президент Буш-младший пытался продавить в апреле 2008 на бухарестском саммите НАТО предоставление Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украине и Грузии. Когда же Франция и Германия заартачились, в Вашингтоне решили показать партнерам, насколько опасно соседство с Россией и — одновременно — насколько Москва беспомощна. В результате госсекретарь Кондолиза Райс и другие американские политики намекали высшему руководству Грузии на безусловную поддержку, что бы ни случилось. Саакашвили решил, что США и НАТО поддержат его в критический момент военной силой, — и начал агрессию.

Расхлебывать пришлось Теффту. И надо сказать, что, несмотря на критически слабые позиции Саакашвили в Тбилиси после поражения Грузии в войне, он сумел в очередной раз стабилизировать режим. Теффт покинул Грузию в 2009 году. Саакашвили продержался в президентском кресле весь свой второй срок — до конца ноября 2013-го.

Дальше в биографии Теффта открывается украинская страница. В Киеве он работал послом с декабря 2009-го по август 2013-го и покинул страну накануне второго Майдана.

Опять-таки Теффт получил тяжелое наследство. Пришедшие к власти в результате первого Майдана "оранжевые" (Ющенко и Тимошенко) потеряли поддержку в обществе и явно проигрывали Януковичу президентские выборы января-февраля 2010 года. Высока была угроза резкой переориентации политики Киева на Москву. И действительно — в первой половине 2010 года российско-украинские отношения переживали "медовый месяц", достигший своего пика в апреле, после подписания Харьковских соглашений.

Теффту удалось постепенно вернуть украинскую власть в русло политики "евроинтеграции" и конфронтации с Россией, из которого она попыталась выбраться только в период второго Майдана. При этом надо отметить, что хотя силовое давление на Януковича при помощи "цветных технологий" и намечалось, однако состояться должно было в ходе президентских выборов 2015 года, через полтора года после планировавшегося подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Так что Майдан 2013-2014 года, пусть и построен на наработках Теффта, все же был инициирован другими людьми, не сумевшими в мягком теффтовском стиле довести Януковича до уже анонсированной, полной и безоговорочной капитуляции перед Западом.

Наконец, с августа 2014 года Теффт был назначен послом США в России. Здесь он получил разобщенную и маргинализированную проамериканскую оппозицию, деморализованную разгромом белоленточного движения.

Теффт сумел собрать и реорганизовать ее остатки. Несмотря на то что проамериканская оппозиция не стала вновь серьезной политической силой, его стараниями она все же смогла занять непропорционально большое место в российском информационном пространстве. Ее идеологический потенциал стал значительно разнообразнее. Оппозиция ушла от строгой ориентации на либеральную доктрину и пытается позиционировать себя как патриотическая и где-то даже националистическая сила.

В сущности говоря, уходящий осенью Теффт оставляет своему преемнику работоспособный механизм воздействия на внутриполитическую ситуацию в России. А как этим воспользуется следующий посол и администрация в Вашингтоне — не теффтовская проблема.

Таким образом, можем констатировать, что человек, имеющий репутацию организатора переворотов, на самом деле является организатором проамериканских политических сил. Он умеет собирать их в единый кулак, находить для них политическую стратегию, адекватную ситуации.

Он жесток как дипломат, привыкший к безусловному американскому доминированию. Тем не менее его коллеги по Госдепу гораздо чаще выходили за рамки обычной дипломатической деятельности. Теффт умеет использовать для своей работы легальные инструменты. Он не спешит, а в том, что не всегда выращиваемый им плод созревал, стоит винить его излишне торопливых и самоуверенных коллег.

С уходом Теффта Америка теряет в России сильного, напористого, но и осторожного дипломата. Впрочем, Джону Теффту повезло: он уходит в самом начале конца эпохи американского гегемонизма — не победителем, но и не побежденным.

Очевидно, новое время, время многополюсного мира, требует новых дипломатов. Окажутся ли они столь же профессиональными, как Джон Теффт? Посмотрим.