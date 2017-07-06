Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Служба безопасности Украины опубликовала документы, призванные опровергнуть сотрудничество Романа Шухевича с нацистами. Среди документов по недосмотру оказался протокол допроса жены Шухевича Наталии, заявившей буквально следующее:

"Я получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии. Одновременно через местные немецкие власти я получила 3000 польских злотых, изысканных от Шухевича Романа для воспитания детей. <…> В мае 1941 года Шухевич уехал в Германию для прохождения военной подготовки, и с тех пор я его не видела. От людей мне было известно, что Роман после оккупации Львова немцами, в чине немецкого капитана во Львове, командовал украинским легионом, с которыми сразу же ушел с немецкими войсками в восточные области Украины. Вскоре Шухевич возвратился с легионом во Львов, после чего по приказу немецкого командования убыл в Белоруссию для борьбы с советскими партизанами".

…Публикацию этого текста СБУ можно оценить как очередную украинскую перемогу, закономерно перерастающую в зраду.

В данном случае расстояние между победой и предательством очень уж анекдотически мало, ибо если СБУ считает, что человек, состоящий на действительной военной службе в нацистской армии, человек, чья семья получает продовольственную и финансовую помощь от нацистских властей (порядка трети цены "Фольксвагена"), — не состоит на службе у нацистов, то по ее логике единственным человеком, действительно состоявшим на службе у нацистов, был Адольф Гитлер. А все остальные в рамках такого хода рассуждений могут быть объявлены не сотрудничающими.

© Фото : Public domain Роман Шухевич в 1943 году © Фото : Public domain Роман Шухевич в 1943 году

Шухевич, по словам его супруги, в какой-то момент "ушел из армии". Но так ведь известно, куда он ушел: во вспомогательные силы, уничтожать "кормовую базу" партизан, истребляя крестьян в местах, где партизаны проявляют особую активность, с тем чтобы просто лишить партизан снабжения.

Именно в рамках этой задачи проведена знаменитая Волынская резня, когда самыми дикими методами было убито по меньшей мере 80 тысяч польских крестьян, в рамках той же системы уничтожены были сотни тысяч жителей самой Украины (не говоря уж о Белоруссии). Другое дело, что эта вспомогательная карательная служба получила маскировочное название "Украинская повстанческая армия"*, отобранное у небольшой группы, действительно пытавшейся бороться с немцами под руководством некоего Боровца.

Вся деятельность УПА* подробно документирована не только немцами, но и службой безопасности этой карательной организации самой по себе. И поскольку значительная часть архивов этих массовых убийц захвачена во время войны и после нее нашими партизанами и НКВД, то сохранились такие документы не только в том архиве, которым теперь манипулирует СБУ, но и в архивах московских. Причем документов этих так много, что их все даже физически невозможно объявить фальсификациями. Поэтому можно совершенно однозначно утверждать, что, возглавляя эту карательную структуру, Шухевич по-прежнему находился на немецкой службе — до тех пор, пока Германскую империю не добили советские войска в ее собственном логове. И только позднее он перешел на службу к англичанам и американцам.

Еще во времена Ющенко пытались доказать, что УПА* была действительно "армией" и действительно "повстанческой". Были предприняты мощные попытки доказать, что эти люди воевали и с немцами. В связи с этим был запрошен — на официальном уровне — германский военный архив, из которого пришел лаконичный ответ: "Никаких случаев организованных военных действий против немецких войск со стороны УПА* не зафиксировано". Что до неорганизованных, то они все относятся к случаям, когда случайно встретившиеся подразделения немцев и УПА* друг друга не признали и начали стрелять. Погибли в этих стычках чуть ли не восемь военнослужащих вермахта.

…Ну и вернемся к СБУ. Как спецслужба, пытаясь обелить Шухевича, сумела проявить столь изощренный профессионализм?

Мы привыкли думать, конечно, что уж кто-кто, а спецслужбы, заточенные на борьбу с аналогичными спецслужбами других государств, должны быть высокопрофессиональными. Но это далеко не всегда так.

В частности, из СБУ все профессионалы ушли давным-давно. По той же причине, кстати, что все профессионалы из той части ВС СССР, которая досталась Украине, ушли из украинской армии. Известно, что тогда офицерам, изъявлявшим готовность перейти на украинскую службу, задавался вопрос "готовы ли вы воевать с Российской Федерацией"? Поскольку любой мало-мальски грамотный военный отвечал "нет", остались те, кто мало-мальской грамотностью не располагал. Говоря просто, офицерский корпус ВС Украины оказался укомплектован людьми, не имеющими ни ума, ни фантазии, — и последствия этого мы видим по сей день. Кстати, многие офицеры, изгнанные из ВСУ, позже возглавили то самое ополчение Донбасса, которому не сумела украинская армия противостоять.

Вот и с СБУ то же самое. Причем процесс был усугублен тем, что при президенте Ющенко Служба безопасности Украины фактически официально стала филиалом Центрального разведывательного управления США. И дошло даже до того, что дипломы выпускникам Высшей школы украинской разведки вручал непосредственно американский посол.

А сейчас мы имеем дело с последствиями. Флаг США висит на входе в СБУ, и даже те, кто в принципе способен к постижению основ службы, рассчитывают: "Не надо думать. С нами тот, кто все за нас решит".

Поэтому они и не думают.

*Экстремистская организация, запрещенная на территории России.