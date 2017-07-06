США
6.076 июля17:59МСК
USD60.24+0.66
EUR68.38+0.71
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Большая перемога СБУ: борец с нацистами Шухевич получал у них зарплату

17:1306.07.2017
(обновлено: 17:24 06.07.2017)
03000
© AFP 2017 / Yuriy DyachyshynАктивисты националистической партии УНА-УНСО с портретом Романа Шухевича. 2009Активисты националистической партии УНА-УНСО с портретом Романа Шухевича. 2009
© AFP 2017 / Yuriy Dyachyshyn

Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Служба безопасности Украины опубликовала документы, призванные опровергнуть сотрудничество Романа Шухевича с нацистами. Среди документов по недосмотру оказался протокол допроса жены Шухевича Наталии, заявившей буквально следующее:

"Я получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии. Одновременно через местные немецкие власти я получила 3000 польских злотых, изысканных от Шухевича Романа для воспитания детей. <…> В мае 1941 года Шухевич уехал в Германию для прохождения военной подготовки, и с тех пор я его не видела. От людей мне было известно, что Роман после оккупации Львова немцами, в чине немецкого капитана во Львове, командовал украинским легионом, с которыми сразу же ушел с немецкими войсками в восточные области Украины. Вскоре Шухевич возвратился с легионом во Львов, после чего по приказу немецкого командования убыл в Белоруссию для борьбы с советскими партизанами".

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Украина допраздновалась. Еврейские организации расслышали "Шухевичфест"
…Публикацию этого текста СБУ можно оценить как очередную украинскую перемогу, закономерно перерастающую в зраду.

В данном случае расстояние между победой и предательством очень уж анекдотически мало, ибо если СБУ считает, что человек, состоящий на действительной военной службе в нацистской армии, человек, чья семья получает продовольственную и финансовую помощь от нацистских властей (порядка трети цены "Фольксвагена"), — не состоит на службе у нацистов, то по ее логике единственным человеком, действительно состоявшим на службе у нацистов, был Адольф Гитлер. А все остальные в рамках такого хода рассуждений могут быть объявлены не сотрудничающими.

© Фото : Public domain Роман Шухевич в 1943 году
© Фото : Public domain
Роман Шухевич в 1943 году

Шухевич, по словам его супруги, в какой-то момент "ушел из армии". Но так ведь известно, куда он ушел: во вспомогательные силы, уничтожать "кормовую базу" партизан, истребляя крестьян в местах, где партизаны проявляют особую активность, с тем чтобы просто лишить партизан снабжения.

Именно в рамках этой задачи проведена знаменитая Волынская резня, когда самыми дикими методами было убито по меньшей мере 80 тысяч польских крестьян, в рамках той же системы уничтожены были сотни тысяч жителей самой Украины (не говоря уж о Белоруссии). Другое дело, что эта вспомогательная карательная служба получила маскировочное название "Украинская повстанческая армия"*, отобранное у небольшой группы, действительно пытавшейся бороться с немцами под руководством некоего Боровца.

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Польский ультиматум Украине: бандеровцы смеются, поляки утрутся
Вся деятельность УПА* подробно документирована не только немцами, но и службой безопасности этой карательной организации самой по себе. И поскольку значительная часть архивов этих массовых убийц захвачена во время войны и после нее нашими партизанами и НКВД, то сохранились такие документы не только в том архиве, которым теперь манипулирует СБУ, но и в архивах московских. Причем документов этих так много, что их все даже физически невозможно объявить фальсификациями. Поэтому можно совершенно однозначно утверждать, что, возглавляя эту карательную структуру, Шухевич по-прежнему находился на немецкой службе — до тех пор, пока Германскую империю не добили советские войска в ее собственном логове. И только позднее он перешел на службу к англичанам и американцам.

Еще во времена Ющенко пытались доказать, что УПА* была действительно "армией" и действительно "повстанческой". Были предприняты мощные попытки доказать, что эти люди воевали и с немцами. В связи с этим был запрошен — на официальном уровне — германский военный архив, из которого пришел лаконичный ответ: "Никаких случаев организованных военных действий против немецких войск со стороны УПА* не зафиксировано". Что до неорганизованных, то они все относятся к случаям, когда случайно встретившиеся подразделения немцев и УПА* друг друга не признали и начали стрелять. Погибли в этих стычках чуть ли не восемь военнослужащих вермахта.

© РИА Новости / Александр МазуркевичПерейти в фотобанкВетераны УПА во время празднования "Дня Героев" у памятника Степану Бандере в центре Львова. 2009 год
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
Ветераны УПА во время празднования "Дня Героев" у памятника Степану Бандере в центре Львова. 2009 год

Участник марша по случаю годовщины образования Украинской повстанческой армии в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
"Шухевичфест" на Украине: сельские наци неизбежно возьмут Киев
…Ну и вернемся к СБУ. Как спецслужба, пытаясь обелить Шухевича, сумела проявить столь изощренный профессионализм?

Мы привыкли думать, конечно, что уж кто-кто, а спецслужбы, заточенные на борьбу с аналогичными спецслужбами других государств, должны быть высокопрофессиональными. Но это далеко не всегда так.

В частности, из СБУ все профессионалы ушли давным-давно. По той же причине, кстати, что все профессионалы из той части ВС СССР, которая досталась Украине, ушли из украинской армии. Известно, что тогда офицерам, изъявлявшим готовность перейти на украинскую службу, задавался вопрос "готовы ли вы воевать с Российской Федерацией"? Поскольку любой мало-мальски грамотный военный отвечал "нет", остались те, кто мало-мальской грамотностью не располагал. Говоря просто, офицерский корпус ВС Украины оказался укомплектован людьми, не имеющими ни ума, ни фантазии, — и последствия этого мы видим по сей день. Кстати, многие офицеры, изгнанные из ВСУ, позже возглавили то самое ополчение Донбасса, которому не сумела украинская армия противостоять.

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Бандера - новый Христос": зачем националистам переделывать под себя Библию
Вот и с СБУ то же самое. Причем процесс был усугублен тем, что при президенте Ющенко Служба безопасности Украины фактически официально стала филиалом Центрального разведывательного управления США. И дошло даже до того, что дипломы выпускникам Высшей школы украинской разведки вручал непосредственно американский посол.

А сейчас мы имеем дело с последствиями. Флаг США висит на входе в СБУ, и даже те, кто в принципе способен к постижению основ службы, рассчитывают: "Не надо думать. С нами тот, кто все за нас решит".

Поэтому они и не думают.

*Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена