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Польский ультиматум Украине: бандеровцы смеются, поляки утрутся

09:2706.07.2017
(обновлено: 09:28 06.07.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПредставители националистических организаций во время митинга в центре Киева. Архивное фотоПредставители националистических организаций во время митинга в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Нюра Н. Берг

Наброшенный на украинский общественный вентилятор ультиматум польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского дал именно столько пахучих брызг, сколько и ожидалось. Общество Цеевропы получило новый импульс к жестокой борьбе — на этот раз со своим заклятым другом и адвокатом, Польшей. Подумать только, министр грубо и зримо обозначил позицию власти — не бывать вам в Европе, любимые наши украинцы, если вы и дальше будете славить палачей польского народа. 

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Ах-ах. Напугать ежа не напугал, но выбесил точно. То, что Украине не бывать в Евросоюзе, прекрасно знают как украинская власть, так и профессиональные патриоты. Сейчас эта тема ушла из дискурса даже самых восторженных  промоутеров идеи ЕС как родины кружевных трусов и всяческих свобод, открытой для приема Украины. Поэтому ритуальные вскрикивания поляков не волнуют ровным счетом никого. Более того, украинцы над нервным министром жестоко смеются и нагло выстебывают его бессильные потрясания кулаками.

Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ну, действительно, с чего бы вдруг? В декабре 2013 года лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выступая c броневичка на революционном Майдане с зажигательной подстрекающей речью, завершил свой спич словами: "Украинский и польский народы навеки вместе! Слава Украине!". Он, разумеется, знал, что "Слава Украине!" — часть лозунга Украинской повстанческой армии (УПА)*, чей политический и военный путь буквально усыпан трупами поляков. Но в ту пору было критически важно разжечь пожар антироссийского националистического переворота во что бы то ни стало, поэтому сгодилось все, включая лозунги ненавистных бандеровцев. Потребовалось бы зигануть, Ярослав бы не остановился и перед этим. То, что значительная часть майданщиков и практически вся их старшина была окормлена идеями украинского национализма и открыто именовала себя наследниками  УПА*, не видеть было невозможно: лик Бандеры циклопических размеров смотрел на жителей столицы с плакатов и растяжек, бандеровские лозунги и повстанческие песни звучали на Майдане в полный рост, чередуясь с гимном страны. Красно-черные флаги "Правого сектора"*, прапора тягнибоковской "Свободы", стилизованные свастики виднелись там и сям. Но Качиньский, обладая фирменным тоннельным зрением польского политика, видел только то, что было нужно в тот исторический момент. На Майдане, кстати, было видимо-невидимо поляков…

© РИА Новости / Александр МазуркевичПерейти в фотобанкВетераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова

После Майдана Польша вкупе со смешными, но задиристыми прибалтийскими тиграми добровольно взяла на себя роль адвоката Украины в ЕС. Польские политики гужом ездили в Киев трясти руку Порошенко и его соратникам, выступали с европейских трибун неизменно в поддержку наших фантастических реформ и убеждали старую Европу, что без Украины ей счастья не видать. Украинские заробитчане сотнями тысяч окучивали польские клубничные грядки и сантехнику в польских же богадельнях.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Не в ООН: Пушков рассказал, куда могли завести Украину Бандера и Шухевич

Отношения, конечно, периодически слегка омрачались воспоминаниями о Волынской резне и нежеланием украинских националистов каяться за это массовое убийство поляков. Тема то и дело всплывала в соцсетях и форумах, причем высказывания украинцев неизменно  отличались крайней  запальчивостью. Злобное противостояние резко усилилось после выхода в свет фильма режиссера Войцеха Смажовского "Волынь". Все официальные анонсы и трейлеры упирали на то, что лента должна стать основой для примирения поляков и украинцев, что трагедия показана вполне объективистски, но чуда не случилось. Комментарии украинцев звенели ненавистью и оскорблениями в сторону вчерашних лучших друзей и  адвокатов — фильм был расценен как провокация, "нацистский фейк" и недружественный выпад в сторону Украины.

В официальном дискурсе  примирительная риторика звучала оскорбительно сухо и формально.

Бандере безвиз не давали
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Бандере безвиз не давали

Обе стороны обозначились взаимным вандализмом. Так, в Польше снесли несколько памятников воякам УПА*, на Украине прошла целая серия осквернений польских кладбищ, а польское консульство в Луцке весной этого года было обстреляно (неизвестными, как всегда) злоумышленниками. Польский консул назвал происшествие терактом и подчеркнул, что стреляли по жилым домам. Посла-куплетиста Дещицу даже вызвали в польский МИД, но никто не испугался. Министр иностранных дел Украины Климкин объявил происшедшее провокацией кремлевских наймитов, денно и нощно работающих против украино-польской дружбы. Такое же универсальное объяснение прозвучало в связи с тем, что во время "Марша орлят перемышльских и львовских" кто-то выкрикивал лозунг "Смерть украинцам!". Однако мэру Перемышля въезд на территорию Украины все же запретили.

Мужчина читает газету в Хайфе, Израиль
© AFP 2017 / Jack Guez
Бандеровская идеология и антисемитизм на Украине

В последнее время украинские блогеры и публицисты стали все чаще прямо высказываться в том ключе, что, мол, дальше нам с Польшей не по пути, ибо поляки не приемлют демократических новаций либерального Евросоюза,  навязывают ему свои консервативные католические ценности и скептически оценивают будущее Унии Европейськой. В то время как Украина всей душой поддерживает ЛГБТ и однополые браки и верит в будущее ЕС как в самое себя. Оперились, короче, подопечные, стали зубы показывать, плевать в сторону адвокатишек.
Параллельно с этим крепло движение бандеризации Украины. Тотальные переименования городов и весей, улиц и площадей в честь гитлеровских коллаборационистов из УПА*, фестивали, марши и перформансы, при всем желании и тоннельном зрении, не могли далее оставаться незамеченными  — поляками в том числе. Чем громче польские политики и активисты выражают  недовольство вектором развития украинского национального мифа, тем презрительнее и наглее становятся комментарии украинских патриотов.

Лучшие перья зондеркоманды блогеров и журналистов Украины пишут сотни мотивирующих текстов о величии Бандеры и Шухевича, о том, что они наши герои и путеводные звезды на пути обретения незалежности и национального достоинства. Небезызвестный журналист Портников заходится в своих филиппиках  до того, что грезит о переименовании российских улиц и площадей  в честь гитлеровских коллаборационистов: "Память о Шухевиче, Герое Украины и командующем УПА*, — это память о том человеке, который убивал НКВДистов. То есть делал то, что должен был делать каждый нормальный советский человек. И то, что советские люди не делали, годами живя под оккупацией банды. Я считаю, что самым главным нашим достижением будет улица Романа Шухевича не в Киеве, а в городе Москве. Вот когда улица Романа Шухевича будет в Москве, мы скажем, что Россия начала выздоравливать. Что она гордится теми людьми, которые способны бросить вызов НКВД".

Таллин. Вид на Старый город, архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Фермер-людоед. Откровения "эстонского бандеровца"

За такие тексты украинские нацисты даже временно прощают Портникову его еврейство, и ключевое слово здесь "временно".
Понятно, что таким образом прилетает отнюдь не только россиянам, но даже в большей степени полякам. И вот, в очередной раз изумившись размахом празднования юбилея Шухевича, польская власть устами своего министра объявила: "Или Евросоюз, или УПА*. И если не прекратится возвеличивание  бандеровцев, Польша наложит вето на вступление Украины в ЕС". С таким же успехом можно было бы наложить вето на вступление Украины, скажем, в межгалактическую лигу исследователей Сириуса — вероятность этих двух событий примерно одинакова.

© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкФакельное шествие состоялось в Киеве в память командующего УПА Романа Шухевича
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Факельное шествие состоялось в Киеве в память командующего УПА Романа Шухевича

Два замечательных комментария украинской стороны в связи с этим стоит все же привести. Первый принадлежит дипломату Маркияну Лубкивскому, человеку с крайне мутным бэкграундом — как политическим, так и коррупционным. Он заявил, что глава МИД Польши своей критикой культа Бандеры   открыл против Украины "второй фронт" в условиях противостояния "российскому агрессору". Лубкивский назвал слова министра Ващиковского "однозначно недружественным жестом в сторону Украины и вмешательством в ее внутренние дела".

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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Пушков высмеял "выбор" Киева между Бандерой и Европой

Со вторым выступил сын Шухевича, Юрий, народный депутат Украины, которому желчь и злоба давно выели остатки коры головного мозга. Внезапно разоблачив незаконные манипуляции поляков, которые они якобы предприняли для членства в ЕС, вскрыв язвы и гнойники польской истории, как он их видит, нардеп объявил: "Я бы плюнул полякам в рожу, и вся ситуация. Потому что из-за того, что мы прогибаемся перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут? В конце концов, а в Киеве что скажут? А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как перепуганная мышь, которая не знает куда броситься". Ну, действительно…

И ведь поляки утрутся и дальше будут адвокатировать свою подружку в Евросоюзе, ведь это безотказное русофобское  оружие многоцелевого назначения, а также поставщик рабочей силы на самые непрестижные позиции польского рынка труда.

…Отношения Украины и Польши в контексте евроинтеграционных устремлений Украины могли бы стать сюжетом драмы, героического эпоса или водевиля — кому что нравится. Но поскольку чистота жанра не является для украинцев такой уж большой ценностью, перед нами предстает некая химера: черный водевиль-катастрофа с элементами фильма ужасов.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.

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