G2 и Трамп: до Америки доходит, что она перестала быть мировым лидером

Руслан Карманов

Встреча G2, прошедшая в Москве на днях, породила достаточно много обсуждений, сводящихся к примерно одному и тому же — теме глобальных изменений, осознание и процесс которых разнесены по времени.

Не каждый день два политика, обсудив мировые проблемы в узком кругу, после едут на более "открытое" мероприятие — G20 (это как G2, только добавляется нуль), чтобы донести до остальных то, о чем договорились.

Это с трудом укладывается у многих в голове, но это реальность.

В реальности вообще никогда не бывает такого, чтобы поперек неба появилась крупная надпись "США больше не первая экономика мира, ну вот и всё". Просто если одна экономика растет в разы быстрее другой, то со временем такие изменения случаются — и опять же, никаких четких "переключений" не происходит. Просто мечтавший о коттедже в пригороде, с лужайкой и гаражом, где машина для каждого члена семьи, и чтобы барбекю раз в неделю, просыпается в трейлере рядом с офисом Google и понимает, что он хороший разработчик и тут уже два года, устал, но растут лишь долги и сколиоз, а вовсе не annual income и количество спорткаров в гараже.

Смена формата глобализации, глобального лидерства, обсуждение инициатив планетарного масштаба — того же Нового шелкового пути происходят в Кремле или, например, Шанхае — а потом те же участники G7, ранее успешные колониальные державы, поднявшиеся на массовом вывозе ресурсов из Африки и Азии, — узнают про это уже в декларативном формате. При фоновом шуме из дельных советов из-за океана, которые уже никто особо не воспринимает всерьез.

В самом деле, если посмотреть ретроспективу нескольких последних месяцев, возникает только один вопрос: точно ли шутка про бейсболку с надписью Make America great again и — чуть ниже — Made In China была шуткой.

С апреля продолжается в невнятном статусе, пожалуй, самый позорный военный трип США. Позорнее курирования маковых полей в Афганистане и проигрыша во Вьетнаме. Который месяц уже новости про "Трамп поставил очередной ультиматум Киму, и выдвинулись авианосцы, ну вот теперь-то всё" не вызывают ровным счетом никакой реакции. Как известно, в армии командир достает пистолет лишь чтобы выстрелить; в остальных случаях размахивание пистолетом уже превращается в постыдный фарс. В случае с Северной Кореей вышло именно так — после четкого заявления "Мы предотвратим запуск северокорейской ракеты, мы предотвратим испытания, у нас есть такие приборы, мы засечем и обнаружим, упреждающе ударим" произошло постыдное; Ким проигнорировал угрозы и произвел запуск. А потом еще один. И еще. Пять запусков.

И как отреагировала армада из нескольких флотов, авианосцев с крупными группами сопровождения, расположившимися буквально рядом с точкой испытаний, плюс имея под боком, в Южной Корее, свою военную базу — то есть обладая огромными возможностями по обнаружению и предотвращению запусков и испытаний?

Никак. Старческий бессильный кулачок дяди Сэма потрясся, в новостях мы почитали про стандартное "там вообще все супертехнологичное и на тайных пиу-пиу-лазерах", "там все с орбиты видно, там со спутника могут номер машины прочитать, а уж ракету-то" (байка еще 80-х), "да там такие суперсамолеты и суперкорабли" и прочее — …и ничего. Разве что в конфликте обнаружились потери со стороны США — они лишились самолета F-18 и оттащили на ремонт в японский порт авианосец. Северная Корея же на войну не явилась.

Ничего не произошло.

© AFP 2017 / KCNA Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты "Пуккыксон-2" © AFP 2017 / KCNA Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты "Пуккыксон-2"

Пропаганда закусила удила, и в СМИ выбросилась пачка конспирологических версий — "ахаха, хитрый план! США ничего не будут делать, они слишком мудры, они подождут, и вот когда Придет Нужное Время, вот тогда!…" и "Да США просто прикажут Китаю, и он сам Корею эту снесет! К границе Кореи уже выдвинулось 150, нет, 500 тысяч штыков! По секретным сведениям, бомбардировщики Китая уже стоят с заведенными моторами, ждут приказа о том, чтобы сровнять с землей Корею!". Я не шучу, это реальные тезисы из новостей.Просто опять ничего не произошло.

Ну а как в Азии по итогам могут относиться к человеку, которого послал позитивный Ким, известный любитель виски Macallan, — и Киму за это ничего не было?

Зачем тогда удивляться тому, например, что Си встретился с Трампом, но по результатам общения не было не то что подписано документов — а даже меморандума о намерениях? Что удивляться-то, если Трамп, по сути, за прошедшее с избрания время — а это больше полугода — закрепил за собой имидж громко заявляющего в "Твиттере", но почти ничего не решающего на практике? В Азии такое фиксируют и делают выводы.

Тот же президент Филиппин, Дутерте, теперь ездит в Москву. Филиппины около века были фактически штатом США с абсолютно безвольной и номинальной местной властью. А в стране, на минутку, более 100 миллионов человек, страна — ключевой игрок региона и Южно-Китайского моря. Про Трампа Дутерте говорит в лексике группы "Ленинград", не скрываясь.

Извините, ну а разве можно не заметить, что на все это США реагирует грозными твитами?

Поэтому что удивляться результату, когда через некоторое время выясняется, что вопросы решаются в одном месте планеты, а из другого лишь доносится привычное: "Мы нация победителей, мы надираем всем *** и, черт побери, спасаем наши ***"?

Так бывает.

Времена меняются.