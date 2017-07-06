G2 и Трамп: до Америки доходит, что она перестала быть мировым лидером

Руслан Карманов
Встреча G2, прошедшая в Москве на днях, породила достаточно много обсуждений, сводящихся к примерно одному и тому же — теме глобальных изменений, осознание и процесс которых разнесены по времени.
Не каждый день два политика, обсудив мировые проблемы в узком кругу, после едут на более "открытое" мероприятие — G20 (это как G2, только добавляется нуль), чтобы донести до остальных то, о чем договорились.
В реальности вообще никогда не бывает такого, чтобы поперек неба появилась крупная надпись "США больше не первая экономика мира, ну вот и всё". Просто если одна экономика растет в разы быстрее другой, то со временем такие изменения случаются — и опять же, никаких четких "переключений" не происходит. Просто мечтавший о коттедже в пригороде, с лужайкой и гаражом, где машина для каждого члена семьи, и чтобы барбекю раз в неделю, просыпается в трейлере рядом с офисом Google и понимает, что он хороший разработчик и тут уже два года, устал, но растут лишь долги и сколиоз, а вовсе не annual income и количество спорткаров в гараже.
Смена формата глобализации, глобального лидерства, обсуждение инициатив планетарного масштаба — того же Нового шелкового пути происходят в Кремле или, например, Шанхае — а потом те же участники G7, ранее успешные колониальные державы, поднявшиеся на массовом вывозе ресурсов из Африки и Азии, — узнают про это уже в декларативном формате. При фоновом шуме из дельных советов из-за океана, которые уже никто особо не воспринимает всерьез.
В самом деле, если посмотреть ретроспективу нескольких последних месяцев, возникает только один вопрос: точно ли шутка про бейсболку с надписью Make America great again и — чуть ниже — Made In China была шуткой.
Никак. Старческий бессильный кулачок дяди Сэма потрясся, в новостях мы почитали про стандартное "там вообще все супертехнологичное и на тайных пиу-пиу-лазерах", "там все с орбиты видно, там со спутника могут номер машины прочитать, а уж ракету-то" (байка еще 80-х), "да там такие суперсамолеты и суперкорабли" и прочее — …и ничего. Разве что в конфликте обнаружились потери со стороны США — они лишились самолета F-18 и оттащили на ремонт в японский порт авианосец. Северная Корея же на войну не явилась.
Ничего не произошло.
Просто опять ничего не произошло.
Ну а как в Азии по итогам могут относиться к человеку, которого послал позитивный Ким, известный любитель виски Macallan, — и Киму за это ничего не было?
Зачем тогда удивляться тому, например, что Си встретился с Трампом, но по результатам общения не было не то что подписано документов — а даже меморандума о намерениях? Что удивляться-то, если Трамп, по сути, за прошедшее с избрания время — а это больше полугода — закрепил за собой имидж громко заявляющего в "Твиттере", но почти ничего не решающего на практике? В Азии такое фиксируют и делают выводы.
Извините, ну а разве можно не заметить, что на все это США реагирует грозными твитами?
Поэтому что удивляться результату, когда через некоторое время выясняется, что вопросы решаются в одном месте планеты, а из другого лишь доносится привычное: "Мы нация победителей, мы надираем всем *** и, черт побери, спасаем наши ***"?
Так бывает.
Времена меняются.