Лед интересов и глобальное потепление

Сергей Шаргунов, писатель, член комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации

Недавно в Думе встречался с американскими конгрессменами — бодрые ребята. Спрашивали, выслушивали, иногда округляли глаза: "Да ну?"

Хорошо бы прилетали чаще и больше не только политики, а интеллектуалы, литераторы, люди культуры. И от нас — к ним: десант писателей. Чтобы на месте в живом общении выяснять отношения, суть и сложность вещей.

Как-то в московском кафе я спросил у главреда "Нью-Йоркера", лауреата премии Пулитцера Дэвида Ремника по поводу тогдашних очередных откровений о нас известной нам всем Дженнифер Псаки. "Неужели всем известной?— не поверил он. — Спросим у официантки?"

Подозванная девушка со смехом и беззлобно ответила, что знает она такую Псаки и даже воспроизвела без запинки свежие перлы официальной представительницы Госдепа о том, что беженцы из Донбасса — это туристы, которые ездят подышать воздухом в ростовские горы. Мой собеседник тотчас стал объяснять мне, что Псаки сама себя сделала, пробивалась непросто по жизни, но, разумеется, досадно, когда она говорит нелепости о стране, где потом о том узнают… Для кого-то эта зарисовка из кафе — повод повздыхать про влияние нашего телека на сознание народа, а для меня тут вывод вот какой: мир мал и тесен, разговаривать надо. Чтоб меньше было взаимного недоумения.

Седьмого июля предстоит такой разговор — на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге должны впервые встретиться Владимир Путин и Дональд Трамп. О чем позвольте порассуждать уже как члену комитета по международным делам Госдумы, где все время принимают западные делегации и после многочасовых закрытых обсуждений рекомендуют наших послов по всему свету, в том числе в США.

Мне кажется, от встречи двух мировых лидеров вполне закономерно ждут полноценного диалога. Слишком много существует глобальных проблем, которые можно решить, только если две страны будут слышать и слушать друг друга. Трамп не может не понимать: без договоренностей с Россией сложно решить любую проблему, которая существует в мире для самих же Соединенных Штатов, чтобы ни говорили критики нашей страны.

Если честно, очень важным в предстоящей встрече мне видится само по себе человеческое общение, что называется, "поверх барьеров". Но если исходить из жесткого политического измерения, ясно: у России есть свои козыри в переговорах вокруг Украины, где живут миллионы русских и тех, кто не принял Майдан, и Сирии, где альтернативой светским, пусть и авторитарным властям выступают фанатики-головорезы.

Трудно не согласиться с американистами-политологами: для нынешней администрации Белого дома Украина — все больше обуза, нежели реальное средство воздействия на Москву. Вашингтону остается расхлебывать последствия случившегося при Обаме обрушения прежнего шаткого, но сбалансированного украинского устройства, когда на всех выборах существовала сине-красная политико-языковая карта, которая в реальности никуда не делась и сейчас. Значимых проектов на Украине у Штатов нет. Даже повлиять на процесс мирного урегулирования в Донбассе они, похоже, не могут и не хотят. Неслучайно вопрос Украины более обстоятельно будет обсуждаться на саммите G20 во время делового завтрака Путина, Меркель и Макрона. Сирийская проблема тоже не решается без участия России.

Изначальный план по свержению Башара Асада откровенно провалился. В Астане по инициативе Москвы состоялась уже пятая встреча "враждующих сторон", принято решение создать комитет национального примирения. Предложен конкретный план по достижению мира и политическим реформам. Если его игнорировать, то, по сути, ничего не остается, кроме провокаций с "применением химического оружия", уже прописанных сценаристом сериала House of Cards. Между прочим, в России наработан колоссальный опыт по борьбе с террористами и предотвращением терактов, который может быть весьма полезен Западу.

И наконец, реально ли изолировать и подвергнуть тотальной обструкции огромную, самую большую в мире страну? И зачем? Нереально — и таков, пожалуй, главный заведомый вывод из ожидаемой встречи в Гамбурге. Уместно вспомнить, что крупнейшие американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron решительно выступили против расширения антироссийских санкций, иначе могут пострадать проекты в США и Канаде, будут потеряны рабочие места.

Встречу с Трампом не стоит воспринимать в отрыве от недавнего визита в Москву Си Цзиньпина, лидера страны, которую тоже подвергали неустанному давлению. Его переговорам с главой российского государства предшествовала длительная работа; результат — более 40 заключенных соглашений на общую сумму свыше 10 миллиардов долларов. Перспективы поражают воображение: тут и строительство газопроводов, и участие в проекте "Один пояс — один путь", и совместное освоение Северного морского пути, и строительство совместных высокотехнологичных предприятий. Это не только вопрос экономики, но и новой геополитической реальности. Кстати, реальность культурного диалога России и Поднебесной — литературные фестивали, переводы книг, писательские встречи. И все по нарастающей.

На таком фоне случится встреча 7 июля. Взаимное соперничество естественно и необходимо, но граждане стран-цивилизаций не могут бесконечно видеть друг в друге зловещих инопланетян. "Поступать так, как выгодно моей стране" — этот грубый тезис американского президента по-прежнему, как ни парадоксально, внушает значительно большую надежду на гуманизацию мира, нежели заклинания о насаждении "демократического стандарта" везде и всюду любой ценой.

Сдерживание России имеет чрезвычайно яркое иррациональное начало. Здравый смысл неотвратимо преодолевает фобии, и тогда именно ледяное рацио может обернуться потеплением. Глобальным. В хорошем смысле слова.