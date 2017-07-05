США
5.075 июля19:14МСК
USD59.58+0.35
EUR67.68+0.38
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Новый сербский премьер: мы выберем ЕС, а не Россию

18:5705.07.2017
(обновлено: 19:06 05.07.2017)
0220
© REUTERS / Marko DjuricaПремьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фотоПремьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фото
© REUTERS / Marko Djurica

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Новый премьер-министр Сербии Ана Брнабич, не пробыв на своем посту и недели, четко дала понять, что для сербской власти членство в ЕС важнее традиционно близких отношений с Россией. В интервью американскому агентству Bloomberg она заявила буквально следующее: "Если Сербия будет вынуждена выбирать между близкими связями с Россией и членством в ЕС, Сербия выберет второе". Как говорится, третьего не дано.

Премьер-министром Сербии Ана Брнабич. Архивное фото
© AFP 2017 / PEDJA MILOSAVLJEVIC
Премьер Сербии заявила, что она не "проамериканский человек"

"ЕС — это то, куда мы идем. Это ясно", — сказала Брнабич, отметив, что намерена подготовить страну к вступлению в ЕС не позднее окончания своего мандата в 2020 году. "У нас есть эмоциональные связи с Россией ввиду традиции, культуры и религии. В Сербии много людей, которые полностью воспринимают Россию как нашего старшего брата, нашего защитника", — продолжила Брнабич и добавила, что эти чувства нельзя оставлять без внимания, "но наш стратегический путь — это ЕС".

Это заявление вызвало бурю негативных эмоций в Сербии, народ которой в течение веков испытывает братские чувства к России и русским.

Дипломаты делают шаг назад

Любопытно, что, выступая месяц назад на открытии Петербургского международного экономического форума, исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Ивица Дачич (еще до назначения Брнабич) заявил, что Сербия хочет вступления в Евросоюз в качестве равноправного партнера, но не отречется от России и никогда не будет вести антироссийскую политику. "Мы никогда этого не сделаем. Это не политический вопрос — это моральный вопрос", — сказал Дачич.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. 15 июня 2017
© REUTERS / Stringer
Премьер Сербии: новое правительство не будет вводить санкции против России

Тот же Дачич уже в качестве министра иностранных дел в правительстве Брнабич 4 июля сделал заявление, которое как бы дезавуирует или, по крайней мере, смягчает заявление его шефа агентству Bloomberg. "Суть мудрой политики заключается в том, чтобы, руководствуясь интересами Сербии, не оказаться перед дилеммой: ЕС или Россия", — цитирует Дачича пресс-служба министерства. Совершенно понятно, что это заявление главы сербского МИД сделано с намерением успокоить общественность в связи с откровениями премьер-министра. 

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИвица Дачич на открытии Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ивица Дачич на открытии Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017

Оппозиция протестует

Но что сказано — то сказано. Слово, как говорится, не воробей. И сербы возмутились. С протестом против "вредоносного заявления" премьера выступила оппозиция, в частности Сербская радикальная партия (СРП) и Демократическая партия Сербии (ДПС).

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. 28 июня 2017
© AP Photo / Darko Vojinovic
Жесткий экзамен на европейство: зачем Сербии премьер-лесбиянка

В распространенном заявлении СРП говорится, что "заявление Брнабич недвусмысленно показывает, что правительство повернулось спиной к Российской Федерации". "Это заявление очень вредоносно и представляет опасность для выживания Сербии", — подчеркивают радикалы. Они потребовали от президента Александра Вучича, который выдвинул Ану Брнабич на пост премьера, "сообщить общественности, давал ли он Брнабич согласие на проведение такой политики".

Со своей стороны, ДПС отметила, что заявление премьера "обнажило истинную политику Брнабич: над всем в Сербии и над самой Сербией стоит Евросоюз".

"Брнабич своим заявлением фактически подтверждает, что правительство будет продолжать политику выполнения политических и экономических требований Запада, которая в Сербии интенсивно проводится с 2008 года вместо заявленной политики поддержания полного равновесия и хороших отношений между ЕС и Российской Федерацией", — говорится в заявлении лидера ДПС Милоша Яновича. Он резко осудил "разрушительную и крайне неумную" политику Брнабич, потому что, по его мнению, ЕС находится в глубоком кризисе. Янович указал на то, что в случае вступления Сербии в ЕС Белград откажется от действующего Соглашения о свободной торговле между Россией и Сербией, а также признает независимость Косова, "к чему нынешняя власть, это очевидно, уже готова".

Парламент Сербии в Белграде
© Fotolia / krutenyuk
Он и Ана. Белград теперь смотрит сразу на Восток и на Запад

Трудно предположить, что заявление Аны Брнабич о выборе между Россией и ЕС в пользу последнего сделаны под сиюминутным влиянием некоего фактора, например, того, что интервью давалось американскому агентству. О внешнеполитическом курсе в сторону ЕС президент Сербии Александр Вучич говорит давно и постоянно.

Между тем в Сербии среди населения нет явного большинства за вступление в ЕС. По данным опроса общественного мнения, проведенного в мае этого года журналом "Новая сербская политическая мысль" (который считается серьезным изданием), за вступление в ЕС выступают 46,5% сербов. Против — 37,8%. 15,7% либо не знают ответа, либо не хотят отвечать. То есть в любом случае за членство Сербии в ЕС отнюдь не большинство граждан — при том что в правительстве активно работает Министерство по европейской интеграции, а сербские СМИ постоянно агитируют за "европейский выбор" Сербии.

А вот "союз с Россией", по данным того же опроса, поддерживают 64,9% сербов. Против него — 19,6%, а 15,5% не определились.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена