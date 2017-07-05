Новый сербский премьер: мы выберем ЕС, а не Россию

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Новый премьер-министр Сербии Ана Брнабич, не пробыв на своем посту и недели, четко дала понять, что для сербской власти членство в ЕС важнее традиционно близких отношений с Россией. В интервью американскому агентству Bloomberg она заявила буквально следующее: "Если Сербия будет вынуждена выбирать между близкими связями с Россией и членством в ЕС, Сербия выберет второе". Как говорится, третьего не дано.

"ЕС — это то, куда мы идем. Это ясно", — сказала Брнабич, отметив, что намерена подготовить страну к вступлению в ЕС не позднее окончания своего мандата в 2020 году. "У нас есть эмоциональные связи с Россией ввиду традиции, культуры и религии. В Сербии много людей, которые полностью воспринимают Россию как нашего старшего брата, нашего защитника", — продолжила Брнабич и добавила, что эти чувства нельзя оставлять без внимания, "но наш стратегический путь — это ЕС".

Это заявление вызвало бурю негативных эмоций в Сербии, народ которой в течение веков испытывает братские чувства к России и русским.

Дипломаты делают шаг назад

Любопытно, что, выступая месяц назад на открытии Петербургского международного экономического форума, исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Ивица Дачич (еще до назначения Брнабич) заявил, что Сербия хочет вступления в Евросоюз в качестве равноправного партнера, но не отречется от России и никогда не будет вести антироссийскую политику. "Мы никогда этого не сделаем. Это не политический вопрос — это моральный вопрос", — сказал Дачич.

Тот же Дачич уже в качестве министра иностранных дел в правительстве Брнабич 4 июля сделал заявление, которое как бы дезавуирует или, по крайней мере, смягчает заявление его шефа агентству Bloomberg. "Суть мудрой политики заключается в том, чтобы, руководствуясь интересами Сербии, не оказаться перед дилеммой: ЕС или Россия", — цитирует Дачича пресс-служба министерства. Совершенно понятно, что это заявление главы сербского МИД сделано с намерением успокоить общественность в связи с откровениями премьер-министра.

Оппозиция протестует

Но что сказано — то сказано. Слово, как говорится, не воробей. И сербы возмутились. С протестом против "вредоносного заявления" премьера выступила оппозиция, в частности Сербская радикальная партия (СРП) и Демократическая партия Сербии (ДПС).

В распространенном заявлении СРП говорится, что "заявление Брнабич недвусмысленно показывает, что правительство повернулось спиной к Российской Федерации". "Это заявление очень вредоносно и представляет опасность для выживания Сербии", — подчеркивают радикалы. Они потребовали от президента Александра Вучича, который выдвинул Ану Брнабич на пост премьера, "сообщить общественности, давал ли он Брнабич согласие на проведение такой политики".

Со своей стороны, ДПС отметила, что заявление премьера "обнажило истинную политику Брнабич: над всем в Сербии и над самой Сербией стоит Евросоюз".

"Брнабич своим заявлением фактически подтверждает, что правительство будет продолжать политику выполнения политических и экономических требований Запада, которая в Сербии интенсивно проводится с 2008 года вместо заявленной политики поддержания полного равновесия и хороших отношений между ЕС и Российской Федерацией", — говорится в заявлении лидера ДПС Милоша Яновича. Он резко осудил "разрушительную и крайне неумную" политику Брнабич, потому что, по его мнению, ЕС находится в глубоком кризисе. Янович указал на то, что в случае вступления Сербии в ЕС Белград откажется от действующего Соглашения о свободной торговле между Россией и Сербией, а также признает независимость Косова, "к чему нынешняя власть, это очевидно, уже готова".

Трудно предположить, что заявление Аны Брнабич о выборе между Россией и ЕС в пользу последнего сделаны под сиюминутным влиянием некоего фактора, например, того, что интервью давалось американскому агентству. О внешнеполитическом курсе в сторону ЕС президент Сербии Александр Вучич говорит давно и постоянно.

Между тем в Сербии среди населения нет явного большинства за вступление в ЕС. По данным опроса общественного мнения, проведенного в мае этого года журналом "Новая сербская политическая мысль" (который считается серьезным изданием), за вступление в ЕС выступают 46,5% сербов. Против — 37,8%. 15,7% либо не знают ответа, либо не хотят отвечать. То есть в любом случае за членство Сербии в ЕС отнюдь не большинство граждан — при том что в правительстве активно работает Министерство по европейской интеграции, а сербские СМИ постоянно агитируют за "европейский выбор" Сербии.

А вот "союз с Россией", по данным того же опроса, поддерживают 64,9% сербов. Против него — 19,6%, а 15,5% не определились.