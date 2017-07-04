Получится ли у Брюсселя и Варшавы захватить Минск

Владимир Лепехин, для РИА Новости
Вчера Белоруссия отмечала День независимости. Для россиян это хороший повод поздравить братский народ с его главным национальным праздником, а также обсудить всевозможные независимости и взаимозависимости постсоветских стран: их состояние, динамику и перспективы.
В большинстве постсоветских стран (включая Россию) День независимости трактуется как день "освобождения" от советской "империи". Иное дело — Белоруссия, где названный праздник приурочен к освобождению Минска от немецких захватчиков 3 июля 1944 года.
Партнерство может быть опасным
Необходимость противостояния силам, возрождающим нацизм и вновь запускающим в качестве своей цели геноцид по отношению к русским, где бы они ни находились — в России или, к примеру, в Беларуси, становится все более насущной. Тем более что современный фашизм по форме принципиальным образом отличается от немецкого фашизма середины прошлого века: он предельно "толерантен", мягко стелет и маскируется в своей новой экспансии в пространство постсоветского востока под разного рода "гуманитарные акции" и программы "партнерства".
Президент РБ неоднократно называл Россию "братской страной", а США, Европу и Китай — "партнерами". И это вполне адекватная формула многовекторной внешней политики государства, стремящегося к миру и процветанию в условиях глобального рынка. С другой стороны, нужно помнить, что у субъектов такого мироустройства практически не бывает верных друзей, но имеются свои интересы. И что развитие партнерских отношений не обязательно подразумевает участие той или иной страны во всех предлагаемых "партнерами" проектах: некоторые из них могут оказаться смертельными.
Один из таких проектов, ставший смертельным для Украины, а сегодня угрожающий суверенитету Белоруссии и некоторых других постсоветских стран, — проект Евросоюза "Восточное партнерство" (ВП).
Названный проект был инициирован в 2008 году Польшей в отношении шести постсоветских стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины (чиновники ЕС попытались распространить проект еще и на Калининградскую область России), став логичным дополнением к политике продвижения НАТО на восток. В частности, в Пражской декларации 2009 года подчеркивалось, что в своей деятельности ВП будет руководствоваться принципом "кондициональности" — включения постсоветских стран в проект лишь при условии выполнения ими требований ЕС. Равноправный диалог (без которого реальное партнерство немыслимо) и учет интересов вовлекаемых в проект государств были, таким образом, исключены уже на старте.
"Восточное партнерство" изначально рассматривалось в качестве альтернативы евразийской интеграции, по этой причине чиновники ЕС постарались навязать элитам постсоветских стран дилемму: или Евросоюз, или ЕАЭС.
В результате в ноябре 2013 года на саммите в Вильнюсе лидеры Грузии и Молдавии вынуждены были подписать договор об ассоциации с ЕС, а на Украине, президент которой отказался подписать аналогичный договор, был организован Майдан, завершившийся государственным переворотом и поддерживаемой Западом (в первую очередь Варшавой и Вильнюсом) карательной операцией в Донбассе. Соответственно, после взятия власти в Киеве прозападными силами Порошенко на саммите в Риге подписал договор об ассоциации с ЕС без предварительных условий.
ЕС: от "партнерства" с Украиной к "партнерству" с Белоруссией
Катастрофические последствия "Восточного партнерства" для Украины абсолютно очевидны. Проект этот по факту — политический труп, и сегодня, помимо Киева, в него играет с ЕС только Тбилиси, что объяснимо: "евроинтеграция" рассматривается Грузией как альтернатива пророссийскому выбору Абхазии и Южной Осетии.
В Молдавии в ходе последних президентских выборов проевропейский кандидат не был поддержан большинством избирателей. Азербайджан и Армения фактически отвергли условия ЕС о присоединении к ВП, продолжая поддерживать "теплые" отношения с еврочиновниками по некоторым аспектам "партнерства" исключительно в порядке вежливости. А вот участие в интеграционных программах Евросоюза и Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия, Венгрия) Белоруссии, являющейся страной — учредителем ЕАЭС, ОДКБ и Союзного государства, вызывает вопросы. Очевидно ведь, что Белоруссия нужна русофобам Польши, реваншистам Германии, неонацистам Литвы, чиновникам НАТО, etc. так же, как Украина, — преимущественно в качестве троянского коня в новом постсоветском единении вокруг Москвы.
Превращение Минска вслед за Киевом в орудие антироссийских сил — вот истинная цель "Восточного партнерства", активно поддерживаемого взращиваемыми в этих странах националистами-западниками.
Вместе с тем ВП по-прежнему актуально в Белоруссии не только в силу нарастающего давления на белорусские элиты со стороны западных соседей, но также в силу наличия в ней соответствующих внутренних факторов.
Об этих факторах я писал на днях в статье "Независимость Беларуси по-прежнему остается "под прицелом" Запада". Добавлю к написанному только один факт. Пару недель назад в Польше было принято решение о сносе 500 памятников советским воинам (белорусам в том числе) — и ничего: Белоруссия молчит. И что это, как не попустительство по отношению к неофашизму?
Разумеется, подобные факты сами по себе не являются достаточным основанием для утверждений, что Белоруссия сбилась с пути. (Лично я, например, уверен, что руководство РБ ответит-таки польским вандалам.) Однако совокупность таких вот активностей в какой-то момент наверняка может слиться в один координируемый извне поток системных деструктивных действий. Что хорошо понимают опытные в организации всевозможных провокаций западные стратеги.
Для Белоруссии актуальна независимость от неофашизма
Ни для кого не секрет, за что и в каких целях получила в 2015 году Нобелевскую премию по литературе белорусский публицист Светлана Алексиевич, совершенно открыто разжигающая национальную рознь между русскими и белорусами, но намеревающаяся, насколько мне известно, выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РБ.
Не секрет, что структуры НАТО открыто финансируют "исследования", направленные на фабрикацию "доказательств" намерений России превратить Белоруссию в некую серую зону, хотя именно альянс рассматривает превращение РБ в буферное пространство между ЕС и Россией и стремится втащить страну в сферу своего влияния по той технологии, которая используется сегодня в Черногории, Македонии и Грузии.
Понятно и то, почему республика все чаще вовлекается в проевропейские информационные, образовательные и иные проекты, по крупицам вымывающие из сознания белорусской молодежи правду о национальной истории, о еврофашизме в том числе.
Словом, современная Белоруссия — не просто объект притязаний различных западных элит, настроенных на усиление конфронтации с Россией. Это очередное (после Украины) и главное направление удара по российской и православной идентичностям.
Но что Минск может противопоставить системному изощренному давлению со стороны апологетов Збигнева Бжезинского?
Для начала важно осознать, что, в отличие от той же Сербии, оказавшейся в жестком враждебном окружении, Белоруссия находится в почти идеальной ситуации: благодаря союзу с Россией она может не бояться очередного военного вторжения с Запада. В распоряжении белорусов — огромный российский рынок. И вообще: Белоруссия сегодня — важный системообразующий элемент трансформирующейся в один из полюсов многополярного мира евразийской цивилизации, в силу чего западнизация республики неизбежно вызовет в ней эрозию национального архетипа с последующим ослаблением национального суверенитета.
Очевидно, что свой уникальный цивилизационный ресурс Белоруссия ни в коем случае не должна растерять. Соседняя Украина — вот красноречивый пример того, как молодое государство, имеющее мощнейший социальный, экономический и культурный потенциал, всего за несколько лет может утратить суверенитет вследствие одурачивания населения неонацистами, прикрывающимися "европейскими ценностями".
Уверен: большинство белорусов понимают, что "евроинтеграция", как бы привлекательна она ни была на первый взгляд, — путь к превращению Белоруссии в периферию европейских окраин — Польши и Литвы, являющихся, в свою очередь, марионетками Вашингтона. Вот почему Республика Беларусь отмечает День независимости 3 июля и понимает свой суверенитет как свободу прежде всего от фашизма и его современных инкарнаций.