Получится ли у Брюсселя и Варшавы захватить Минск

Владимир Лепехин, для РИА Новости

Вчера Белоруссия отмечала День независимости. Для россиян это хороший повод поздравить братский народ с его главным национальным праздником, а также обсудить всевозможные независимости и взаимозависимости постсоветских стран: их состояние, динамику и перспективы.

В большинстве постсоветских стран (включая Россию) День независимости трактуется как день "освобождения" от советской "империи". Иное дело — Белоруссия, где названный праздник приурочен к освобождению Минска от немецких захватчиков 3 июля 1944 года.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Парад в честь Дня независимости Белоруссии © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Парад в честь Дня независимости Белоруссии

Партнерство может быть опасным

В этой республике хорошо понимают и цену подлинной свободы, и тот факт, что независимость постсоветских стран от России давно неактуальна, если не лицемерна. Сегодня для каждой из стран бывшего СССР актуально достижение подлинного суверенитета, которому угрожает отнюдь не Россия, но те глобальные силы, что под прикрытием лозунгов о свободе выстраивают паутину новых, гибридных зависимостей.

Необходимость противостояния силам, возрождающим нацизм и вновь запускающим в качестве своей цели геноцид по отношению к русским, где бы они ни находились — в России или, к примеру, в Беларуси, становится все более насущной. Тем более что современный фашизм по форме принципиальным образом отличается от немецкого фашизма середины прошлого века: он предельно "толерантен", мягко стелет и маскируется в своей новой экспансии в пространство постсоветского востока под разного рода "гуманитарные акции" и программы "партнерства".

Президент РБ неоднократно называл Россию "братской страной", а США, Европу и Китай — "партнерами". И это вполне адекватная формула многовекторной внешней политики государства, стремящегося к миру и процветанию в условиях глобального рынка. С другой стороны, нужно помнить, что у субъектов такого мироустройства практически не бывает верных друзей, но имеются свои интересы. И что развитие партнерских отношений не обязательно подразумевает участие той или иной страны во всех предлагаемых "партнерами" проектах: некоторые из них могут оказаться смертельными.

Один из таких проектов, ставший смертельным для Украины, а сегодня угрожающий суверенитету Белоруссии и некоторых других постсоветских стран, — проект Евросоюза "Восточное партнерство" (ВП).

Названный проект был инициирован в 2008 году Польшей в отношении шести постсоветских стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины (чиновники ЕС попытались распространить проект еще и на Калининградскую область России), став логичным дополнением к политике продвижения НАТО на восток. В частности, в Пражской декларации 2009 года подчеркивалось, что в своей деятельности ВП будет руководствоваться принципом "кондициональности" — включения постсоветских стран в проект лишь при условии выполнения ими требований ЕС. Равноправный диалог (без которого реальное партнерство немыслимо) и учет интересов вовлекаемых в проект государств были, таким образом, исключены уже на старте.

"Восточное партнерство" изначально рассматривалось в качестве альтернативы евразийской интеграции, по этой причине чиновники ЕС постарались навязать элитам постсоветских стран дилемму: или Евросоюз, или ЕАЭС.

В результате в ноябре 2013 года на саммите в Вильнюсе лидеры Грузии и Молдавии вынуждены были подписать договор об ассоциации с ЕС, а на Украине, президент которой отказался подписать аналогичный договор, был организован Майдан, завершившийся государственным переворотом и поддерживаемой Западом (в первую очередь Варшавой и Вильнюсом) карательной операцией в Донбассе. Соответственно, после взятия власти в Киеве прозападными силами Порошенко на саммите в Риге подписал договор об ассоциации с ЕС без предварительных условий.

ЕС: от "партнерства" с Украиной к "партнерству" с Белоруссией

Катастрофические последствия "Восточного партнерства" для Украины абсолютно очевидны. Проект этот по факту — политический труп, и сегодня, помимо Киева, в него играет с ЕС только Тбилиси, что объяснимо: "евроинтеграция" рассматривается Грузией как альтернатива пророссийскому выбору Абхазии и Южной Осетии.

В Молдавии в ходе последних президентских выборов проевропейский кандидат не был поддержан большинством избирателей. Азербайджан и Армения фактически отвергли условия ЕС о присоединении к ВП, продолжая поддерживать "теплые" отношения с еврочиновниками по некоторым аспектам "партнерства" исключительно в порядке вежливости. А вот участие в интеграционных программах Евросоюза и Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия, Венгрия) Белоруссии, являющейся страной — учредителем ЕАЭС, ОДКБ и Союзного государства, вызывает вопросы. Очевидно ведь, что Белоруссия нужна русофобам Польши, реваншистам Германии, неонацистам Литвы, чиновникам НАТО, etc. так же, как Украина, — преимущественно в качестве троянского коня в новом постсоветском единении вокруг Москвы.

Превращение Минска вслед за Киевом в орудие антироссийских сил — вот истинная цель "Восточного партнерства", активно поддерживаемого взращиваемыми в этих странах националистами-западниками.

Вместе с тем ВП по-прежнему актуально в Белоруссии не только в силу нарастающего давления на белорусские элиты со стороны западных соседей, но также в силу наличия в ней соответствующих внутренних факторов.

Об этих факторах я писал на днях в статье "Независимость Беларуси по-прежнему остается "под прицелом" Запада". Добавлю к написанному только один факт. Пару недель назад в Польше было принято решение о сносе 500 памятников советским воинам (белорусам в том числе) — и ничего: Белоруссия молчит. И что это, как не попустительство по отношению к неофашизму?

Разумеется, подобные факты сами по себе не являются достаточным основанием для утверждений, что Белоруссия сбилась с пути. (Лично я, например, уверен, что руководство РБ ответит-таки польским вандалам.) Однако совокупность таких вот активностей в какой-то момент наверняка может слиться в один координируемый извне поток системных деструктивных действий. Что хорошо понимают опытные в организации всевозможных провокаций западные стратеги.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Выступление Александра Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости Белоруссии. 1 июля 2017 © Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Выступление Александра Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости Белоруссии. 1 июля 2017

Для Белоруссии актуальна независимость от неофашизма

Ни для кого не секрет, за что и в каких целях получила в 2015 году Нобелевскую премию по литературе белорусский публицист Светлана Алексиевич, совершенно открыто разжигающая национальную рознь между русскими и белорусами, но намеревающаяся, насколько мне известно, выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РБ.

Не секрет, что структуры НАТО открыто финансируют "исследования", направленные на фабрикацию "доказательств" намерений России превратить Белоруссию в некую серую зону, хотя именно альянс рассматривает превращение РБ в буферное пространство между ЕС и Россией и стремится втащить страну в сферу своего влияния по той технологии, которая используется сегодня в Черногории, Македонии и Грузии.

Понятно и то, почему республика все чаще вовлекается в проевропейские информационные, образовательные и иные проекты, по крупицам вымывающие из сознания белорусской молодежи правду о национальной истории, о еврофашизме в том числе.

Словом, современная Белоруссия — не просто объект притязаний различных западных элит, настроенных на усиление конфронтации с Россией. Это очередное (после Украины) и главное направление удара по российской и православной идентичностям.

Но что Минск может противопоставить системному изощренному давлению со стороны апологетов Збигнева Бжезинского?

Для начала важно осознать, что, в отличие от той же Сербии, оказавшейся в жестком враждебном окружении, Белоруссия находится в почти идеальной ситуации: благодаря союзу с Россией она может не бояться очередного военного вторжения с Запада. В распоряжении белорусов — огромный российский рынок. И вообще: Белоруссия сегодня — важный системообразующий элемент трансформирующейся в один из полюсов многополярного мира евразийской цивилизации, в силу чего западнизация республики неизбежно вызовет в ней эрозию национального архетипа с последующим ослаблением национального суверенитета.

Очевидно, что свой уникальный цивилизационный ресурс Белоруссия ни в коем случае не должна растерять. Соседняя Украина — вот красноречивый пример того, как молодое государство, имеющее мощнейший социальный, экономический и культурный потенциал, всего за несколько лет может утратить суверенитет вследствие одурачивания населения неонацистами, прикрывающимися "европейскими ценностями".

Уверен: большинство белорусов понимают, что "евроинтеграция", как бы привлекательна она ни была на первый взгляд, — путь к превращению Белоруссии в периферию европейских окраин — Польши и Литвы, являющихся, в свою очередь, марионетками Вашингтона. Вот почему Республика Беларусь отмечает День независимости 3 июля и понимает свой суверенитет как свободу прежде всего от фашизма и его современных инкарнаций.