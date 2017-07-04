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Украина допраздновалась. Еврейские организации расслышали "Шухевичфест"

14:5304.07.2017
(обновлено: 14:54 04.07.2017)
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© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во ЛьвовеУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

Великий поэт Генрих Гейне говорил: "Там, где сжигают книги, будут сжигать и людей". Эти слова актуальны сегодня в полной мере. Там, где переписывают историю и восхваляют злодеев, неизбежен выплеск насилия.

Участник марша по случаю годовщины образования Украинской повстанческой армии в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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Шухевичфест на Украине: сельские наци неизбежно возьмут Киев

В ходе "Шухевичфеста" — чествования преступника-коллаборациониста во Львове — в синагогу бросили бутылку с зажигательной смесью и написали "Ж***ы, помните 1 июля".

Мэрия Львова осудила происшествие и назвала его актом вандализма, не упоминая причины нападения. Будто это был обычный хулиганский акт, а не празднество в честь Романа Шухевича. Фестиваль в память о гауптмане Шухевиче проходил с 30 июня по 2 июля — дни, когда в 1941 году во Львове произошел еврейский погром, в котором зверски убили тысячи людей. Накануне дней святотатства Всемирный еврейский конгресс и Национальная конференция в поддержку евреев Евразии выразили возмущение и потребовали от властей Львова отменить фестиваль в честь нацистского преступника.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПредставители националистических организаций во время митинга в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева

Украинские националисты во время антиправительственной акции во Львове. Архивное фото.
© РИА Новости / Стрингер
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"Опасный посыл молодежи": раввины Европы против "Шухевичфеста" во Львове
Это новый поворот дел. Власти Украины очаровали на первом этапе Майдана президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера (сына известной Эсти Лаудер). К сожалению, три с половиной года назад ряд еврейских деятелей в США и России отнеслись легкомысленно к происходившему на Украине сразу после переворота. Они проигнорировали открытое письмо 62 депутатов кнессета (всего в израильском парламенте 120 депутатов) четыре года назад, обращенное к Европарламенту, предупреждавшее весь мир о волне антисемитизма и русофобии на Украине и резко осуждавшее попытки героизации нацизма там.

Более трех лет потребовалось Лаудеру и его подопечным для осознания того, что переписывание истории и чествование нацистских преступников на Украине являются не просто шалостью в поисках самостийной самоидентификации, но и руководством к действию. Факельные шествия и мемориальная доска на здании Киевской оперы главному исполнителю массового убийства в Бабьем Яру, коменданту Орлику, — это не невинная забава "наших сукиных детей", а прямой ход к новым преступлениям.

Украинские националисты прошли маршем по центру Львова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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"Празднуют ужасную смерть": евреи Украины осудили проведение ШухевичФеста

Реакция на последние события Еврейского телеграфного агентства и международной прессы была на этот раз адекватно жесткой. Тема насилия и бесчинств на Украине поднималась на встрече главы комитета кнессета по науке и технологии Ури Маклева с министром образования Украины Лилией Хриневич в ходе ее визита в Израиль. Он дал ясно понять, что озабоченность Иерусалима происходящим на Украине не ограничится одними покорными прошениями предпринять что-то, если инциденты на почве героизации нацизма на Украине будут продолжаться. (Можно предположить, что до времен усиленной украинизации мадам Хриневич носила фамилию Гриневич…)

© Фото : аккаунт фестиваля в сети FacebookВыступление в рамках фестиваля "Шухевичфест" во Львове
© Фото : аккаунт фестиваля в сети Facebook
Выступление в рамках фестиваля "Шухевичфест" во Львове

Очевидные признаки начала прозрения у многих людей в США и на Западе по вопросу происходящего на Украине требуют немедленных усилий для разъяснения картины во всей ее полноте. Последние инциденты во Львове и других городах не являются актами хулиганства со стороны отдельных экстремистов, но выражают широкую тенденцию претворения в жизнь идеологии Бандеры и Шухевича, официально объявленной в Киеве основополагающей идеей.

Мужчина читает газету в Хайфе, Израиль
© AFP 2017 / Jack Guez
Бандеровская идеология и антисемитизм на Украине

Мы видим, как украинские батальоны продолжают совершать зверские действия по отношению к жителям ДНР и ЛНР. К сожалению, многие не видят в происходящем там проявления человеконенавистнической идеологии, взятой за государственную основу в Киеве. Более того, западные собеседники любят при обсуждении событий в Новороссии указывать на изъяны и проступки, зафиксированные в ДНР и ЛНР. Однако упускают из виду главное. Действительно, во времена всех гражданских войн имели место недопустимые явления с разных сторон. Система управления в Новороссии неидеальна. Но за изъянами там не стоит преступная идеология. Это обычная "болезнь роста" при становлении в период гражданской войны.

Иначе обстоят дела на Украине. Там речь идет не просто о проявлении жестокости по отношению к мирному населению в ходе военных действий, но и о широкой волне экстремизма внутри страны, находящей выражение, среди прочего, в описанных выше событиях. Это угроза широкомасштабная. Идеология ненависти грозит и соседям Украины, и другим европейским странам, если не положить ей конец немедленно. Опыт прошлого говорит о том, что идеи вражды и злобы на государственном уровне имеют обыкновение распространяться эпидемически.

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