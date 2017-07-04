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Тоталитарный режим, говорите. К "уральскому сепаратизму" в соцсетях

10:2504.07.2017
(обновлено: 10:36 04.07.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке бизнес-центра Высоцкий в ЕкатеринбургеПосетители на смотровой площадке бизнес-центра Высоцкий в Екатеринбурге
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Руслан Карманов, для РИА Новости

В ряде натужно созданных vk-групп торжественно справили юбилей создания "уральской республики".

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МИД не видят смысла вводить термин "сепаратизм" в законодательство России
…Вообще, само существование сепаратистских групп в зоне действия российского законодательства — со всех сторон парадоксально.

С одной стороны — их создатели на воле и в большинстве своем не под уголовными делами.

Спокойно сидят, публикуют фотографии "уральских франков" (видимо, карго-культ никак не отпускает).

Развивают "сибирскую идентичность" (кажется, смелый эксперимент по созданию сибирского языка, оказавшийся безжалостной пародией на "украинизацию", уже свернут, но попытки построить самоопределение на отличиях от "этих русских" продолжаются).

Герб СССР в парке Музеон в Москве. Архивное фото
© AFP 2017 / Yuri Kadobnov
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А с другой стороны — те же самые граждане и группы, ведущие свое безнаказанное пропагандистское существование месяцами, а то и годами — так же годами кричат про то, что в России "тоталитарный жесткий режим".

В связи с чем напрашивается мысленный эксперимент.

Просто представьте себе аналогичную ситуацию, допустим, в Китае. Если затрудняетесь — я помогу.

Итак.

…В социальной сети Weibo (китайский национальный эквивалент фейсбуков и вконтактиков) создаётся официальная группа — "Маньчжурия должна быть свободной". Участники публикуют японские флаги; лайкают стишки друг друга с неизменно вдохновляющей рифмой "киташка-парашка"; друг дружку называют исключительно Императорами и Даймё; открыто фотографируются с флагами марионеточного государства Маньчжоу-Го варианта 30-х годов прошлого века (маленькая справка: Маньчжоу-Го было создано японской оккупационной администрацией на территории северо-восточного Китая в начале 1930-х. В 1945-м его существование прекратила Красная армия.

© REUTERS / Jason Lee/File PhotoСтенд китайского сервиса микроблогов Weibo на Глобальной конференции мобильного интернета. Апрель 2017
© REUTERS / Jason Lee/File Photo
Стенд китайского сервиса микроблогов Weibo на Глобальной конференции мобильного интернета. Апрель 2017

Главный зал заседаний Конституционного Суда РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Российский конституционный суд просят проверить статью о сепаратизме
Поскольку там были император и даже эполеты, не говоря о миллионе японских колонистов — есть теоретически все предпосылки для рассуждения о "маньжчурской альтернативе" и "острове Маньчжурии" и прочем ностальгическом фэнтези).

Ну так вот, вернемся к гипотетической weibo-группе "Свободная Маньжчурия". В Пекине ее, как выясняется, поддерживает радиостанция "Эхо Бэйцзина", корреспонденты которой постят в WeChat фотки из суши-баров с подписями "Сижу вот, ем как человек — живого, ещё чуть трепыхающегося осьминога. Господи, какой же вкус, насколько я себя человеком-то сразу ощущаю. Вот думаю — а ведь могли бы пить сакэ.

Зачем эти предприятия, космодромы, суперкомпьютеры и исследования океанов, если обычные китайские люди не едят живого осьминога? Зато дедывоевали и Маньчжурия наша, да-да-да. Так стыдно, как же мне стыдно, что я китаец".

Дом Народных собраний Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
Китай продолжит борьбу с "Исламским движением восточного Туркестана"
Иногда у таких же фотографий в подписях встречается нечто не столько сепаратистское, сколько классовое: "ха-ха, вот сейчас смакую послевкусие настоящего японского тофу, и думаю — а быдло ведь у станка вкалывает". (Впрочем, связь классового презрения к большинству и внезапных сепаратизмов очевидна: желание отгородиться от большинства принимает просто разные формы).

Внутри группы празднуют даты "освобождения от Китая", постят смешные картинки с "на Монгольско-Японской границе всё спокойно", считают дни до Часа Икс, сладострастно комкая под столом что-то и приговаривая "Ну скоро, ну вот и всё… хе-хе…".

Если же кто-то из участников сомневается, что Китаю скоро конец — ему сразу объясняют. Во-первых, Япония с нами, а в Японии всё давно на лазерах и роботах, не то что тут. А во-вторых — где Япония, там и США, а это (тут вместо ответа надо хитро подмигивать), в общем, сами понимаете.

Упоминающих всякое неформатное про Японию — например, что у японцев нет своих иероглифов, и используют они китайские — просто банят. Напоминающих, что с роботами как-то до сих пор тоже не очень вышло — тоже.

Солдаты Федеральных войск МО РФ в Чеченской Республике
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Китай заинтересовался опытом Чечни в борьбе с сепаратизмом
И все это длится годами, а если кого-нибудь из "возродителей маньчжурской идентичности" вызывают в прокуратуру — в самом Пекине поднимается дикий медийный крик.
 …Нет, не представляйте всего этого, на самом деле. Потому что в реальности события развивались бы иначе.

Если бы какой-нибудь пекинский журналист написал бы про "маньжчурскую альтернативу" и "пили бы саке", — к нему в течение суток пришли бы домой. Ещё дня за три провели следственные действия и судебное заседание. А далее про быдло и живых осьминогов он рассказывал бы ближайшие лет 15 в промежутках между сменами коллегам по добыче щебня.

Сотрудники ФСИН РФ на территории следственного изолятора № 2 Бутырская тюрьма.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пять лет лишения свободы грозит за призывы к сепаратизму в России
Организаторов же и участников группы, подобной вышепридуманной, постигла бы та же участь и с той же оперативностью. Разве что организатору дали бы, возможно, и пожизненное — в местном УК такая норма есть. И никто бы даже не пискнул про права человека, так как наказание было бы исполнено строго по китайскому уголовному законодательству, добуквенно.

…Так что говорить о тоталитарности русского режима может только тот, кто не познакомился близко с режимом — нет, даже не тоталитарным, а просто прагматичным и без комплексов.

И не страдающим, подобно российскому государству, излишним гуманизмом и мягкостью.

 

 

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