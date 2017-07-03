"Черные метки" для Путина у Америки закончились

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Одним из базовых мемов российской околополитической тусовки является так называемая "черная метка", которую Владимиру Путину регулярно привозят западные политики. В разное время курьерами "черных меток Запада" считались Барак Обама, Джон Керри, Ангела Меркель и Генри Киссинджер. Случай Джона Керри был особенно анекдотичным, потому что это был первый раз, когда желающие увидеть "черную метку" смогли лицезреть ее материальное воплощение — знаменитый чемодан американского госсекретаря, в котором, по версии конспирологов и паникеров, находилась сама "метка", а также некие компрометирующие документы (они должны были принудить Кремль пойти на уступки США). Каждый раз ажиотаж вокруг мифической "черной метки" подогревался западными СМИ, не скупившимися на информационные вбросы о предполагаемых ультиматумах, которые западные лидеры и функционеры якобы привозили в Москву. Можно было ожидать, что и недавний визит Генри Киссинджера в столицу будет интерпретирован именно в этом, уже традиционном, ключе. Однако на этот раз даже самые русофобские комментаторы западной медиасферы исходят из того, что Киссинджер приехал к Владимиру Путину с целью договариваться, а не угрожать.

Что же изменилось?

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома © AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Для того чтобы понять, что поменялось, достаточно вспомнить некоторые предвыборные обещания Дональда Трампа и то, каким образом экспертное сообщество интерпретировало его первые шаги на международной арене. Несмотря на то что оппоненты нового американского президента пытались его представить чуть ли не как марионетку Кремля, сам Трамп и многие его сторонники старались выстроить совсем другой образ, основанный на контрасте между "мягкотелостью" Обамы и предполагаемой жесткостью прагматичного и безжалостного бизнесмена Трампа. Ракетная атака по Сирии и отправка американской военной эскадры к берегам Северной Кореи первоначально интерпретировались экспертным сообществом именно как жесты устрашения, соответственно, Владимира Путина и Си Цзиньпиня, от которых ожидалось полное и беспрекословное подчинение американским требованиям в сирийском и северокорейском вопросах. Обе попытки силового и психологического давления на лидеров России и КНР закончились провалом, что признают даже американские эксперты, которые при всем желании не могут найти какого-либо позитива для Штатов в том, как развиваются события в Сирии и на Корейском полуострове. Компенсировать "потерю лица", которая явно угрожает Дональду Трампу, приходится за счет откровенно смешных медийных маневров. Американские официальные лица на полном серьезе сначала заявляют о предстоящей химической атаке в Сирии, а потом так же серьезно о том, что режим Асада испугался и отменил атаку — значит, произошел триумф американской внешней политики. "Похоже, они восприняли наше предупреждение серьезным образом", — объявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. А в контексте вялотекущего корейского кризиса Трамп заявил, что Китай "попробовал" решить корейскую проблему — и у него не получилось. Из этого президентского твита рядовой избиратель должен был сделать вывод, что Трамп действительно "уломал" председателя Си по северокорейскому вопросу, но у китайского лидера что-то не заладилось

Дешевый пиар-ход вполне может сработать на американскую аудиторию, но мировое сообщество вряд ли удастся обмануть столь примитивным образом.

Помимо довольно унизительных провалов на российском (сирийском) и китайском (корейском) направлениях, новая американская администрация столкнулась с настоящим праздником непослушания в Евросоюзе и даже Канаде.

Даже по таким банальным вопросам, как цены на канадскую древесину, молочные продукты и сталь, Трампу не удалось добиться сотрудничества правительства Канады, а разрастающийся торговый конфликт угрожает старейшей американской неоколониальной структуре — Североамериканской ассоциации свободной торговли.

Нежелание стран Евросоюза увеличить взносы в бюджет НАТО и все более заметные попытки европейской элиты создать собственную "европейскую армию" только подчеркивают всеобщее ощущение того, что Вашингтон просто перестали слушать на международной арене.

В этих условиях перед администрацией Трампа встает задача прекращения череды болезненных дипломатических неудач, следовательно, необходимость в некой договоренности по сирийскому вопросу становится как никогда острой.

Однако любая комплексная договоренность требует обширной подготовительной работы, а также времени для согласования позиций. Личные встречи лидеров стран обычно лишь фиксируют и подтверждают договоренности, которые были предварительно согласованы. В случае Трампа ситуация сильно усложняется из-за того, что любой неформальный контакт его команды с окружением российского президента будет немедленно вскрыт той частью американских спецслужб, которая осталась верна элитной группе Хиллари Клинтон, а потом сам факт контакта будет использован для дискредитации Трампа в американских СМИ. Надо отдать должное американской администрации, которая нашла элегантный выход из тупика: в Москву был отправлен 94-летний (!) Генри Киссинджер, критиковать которого не посмеют даже самые оголтелые русофобы американской медиасферы. Так как визит Киссинджера в Москву проходит по схеме "все всё понимают, но официально сказать не могут", американские СМИ не пишут об очередной "черной метке", а подчеркивают то, что когда-то Киссинджер оказал аналогичную услугу другому американскому президенту — Ричарду Никсону.

Если верить утечкам в западных СМИ, то персоналу президентской администрации и экспертам американских спецслужб уже приказано провести инвентаризацию того, чем можно пожертвовать ради достижения какого-то компромисса по острым вопросам российско-американских отношений, компромисса, который можно будет представить миру как триумф "дипломатического гения" Дональда Трампа.

Задание не из приятных, но выбора у администрации Трампа нет: "черные метки" закончились и показали свою неэффективность, а ради возможной договоренности с Путиным однозначно придется чем-то пожертвовать.

Скорее всего, какого бы то ни было прорыва Киссинджер в Москве не достиг, и вряд ли какой-то экстраординарный прогресс будет достигнут на личной встрече двух президентов. Однако то, что патриарх американской дипломатии прилетает в Москву со списком предложений, а не с ультиматумом или очередной "черной меткой", уже можно считать большим достижением российской внешней политики.

Если Вашингтон действительно осознал бесполезность давления на Россию, то шанс на достижение компромисса в будущем действительно есть, и, наверное, это максимум, на что можно рассчитывать в нынешних условиях.