"Черные метки" для Путина у Америки закончились

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Одним из базовых мемов российской околополитической тусовки является так называемая "черная метка", которую Владимиру Путину регулярно привозят западные политики. В разное время курьерами "черных меток Запада" считались Барак Обама, Джон Керри, Ангела Меркель и Генри Киссинджер. Случай Джона Керри был особенно анекдотичным, потому что это был первый раз, когда желающие увидеть "черную метку" смогли лицезреть ее материальное воплощение — знаменитый чемодан американского госсекретаря, в котором, по версии конспирологов и паникеров, находилась сама "метка", а также некие компрометирующие документы (они должны были принудить Кремль пойти на уступки США). Каждый раз ажиотаж вокруг мифической "черной метки" подогревался западными СМИ, не скупившимися на информационные вбросы о предполагаемых ультиматумах, которые западные лидеры и функционеры якобы привозили в Москву. Можно было ожидать, что и недавний визит Генри Киссинджера в столицу будет интерпретирован именно в этом, уже традиционном, ключе. Однако на этот раз даже самые русофобские комментаторы западной медиасферы исходят из того, что Киссинджер приехал к Владимиру Путину с целью договариваться, а не угрожать.
Что же изменилось?не заладилось.
Помимо довольно унизительных провалов на российском (сирийском) и китайском (корейском) направлениях, новая американская администрация столкнулась с настоящим праздником непослушания в Евросоюзе и даже Канаде.
Даже по таким банальным вопросам, как цены на канадскую древесину, молочные продукты и сталь, Трампу не удалось добиться сотрудничества правительства Канады, а разрастающийся торговый конфликт угрожает старейшей американской неоколониальной структуре — Североамериканской ассоциации свободной торговли.
Нежелание стран Евросоюза увеличить взносы в бюджет НАТО и все более заметные попытки европейской элиты создать собственную "европейскую армию" только подчеркивают всеобщее ощущение того, что Вашингтон просто перестали слушать на международной арене.
Однако любая комплексная договоренность требует обширной подготовительной работы, а также времени для согласования позиций. Личные встречи лидеров стран обычно лишь фиксируют и подтверждают договоренности, которые были предварительно согласованы. В случае Трампа ситуация сильно усложняется из-за того, что любой неформальный контакт его команды с окружением российского президента будет немедленно вскрыт той частью американских спецслужб, которая осталась верна элитной группе Хиллари Клинтон, а потом сам факт контакта будет использован для дискредитации Трампа в американских СМИ. Надо отдать должное американской администрации, которая нашла элегантный выход из тупика: в Москву был отправлен 94-летний (!) Генри Киссинджер, критиковать которого не посмеют даже самые оголтелые русофобы американской медиасферы. Так как визит Киссинджера в Москву проходит по схеме "все всё понимают, но официально сказать не могут", американские СМИ не пишут об очередной "черной метке", а подчеркивают то, что когда-то Киссинджер оказал аналогичную услугу другому американскому президенту — Ричарду Никсону.
Если верить утечкам в западных СМИ, то персоналу президентской администрации и экспертам американских спецслужб уже приказано провести инвентаризацию того, чем можно пожертвовать ради достижения какого-то компромисса по острым вопросам российско-американских отношений, компромисса, который можно будет представить миру как триумф "дипломатического гения" Дональда Трампа.
Скорее всего, какого бы то ни было прорыва Киссинджер в Москве не достиг, и вряд ли какой-то экстраординарный прогресс будет достигнут на личной встрече двух президентов. Однако то, что патриарх американской дипломатии прилетает в Москву со списком предложений, а не с ультиматумом или очередной "черной меткой", уже можно считать большим достижением российской внешней политики.
Если Вашингтон действительно осознал бесполезность давления на Россию, то шанс на достижение компромисса в будущем действительно есть, и, наверное, это максимум, на что можно рассчитывать в нынешних условиях.