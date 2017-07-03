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Подарок для Москвы: США, Россия и Турция решат судьбу сирийских курдов

13:2203.07.2017
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© AFP 2017 / Ahmad Al-RubayeИракские военные на улице в старом городе МосулаИракские военные на улице в старом городе Мосула
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Группировка ИГ* обречена, Мосул практически взят, Ракка на очереди, сирийская армия рвется к Дейр-эз-Зору, иракские войска и проиранское ополчение зачищают иракскую территорию и уже отправились на помощь сирийским братьям. Поэтому главная тема сейчас не в том, что будет с ИГ*, а в том, что будет после ИГ*. Как будут развиваться события в Сирии и Ираке после того, как исчезнет общий для всех враг?

Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии

И в этой теме основной вопрос — курдский. Если с иракскими курдами все понятно (осенью они проведут референдум о независимости, и вряд ли кто-нибудь сможет этому помешать), то судьба сирийских находится под вопросом. Под большим турецким вопросом.

Мы там власть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эрдоган назвал обманом гарантии США вернуть поставленное курдам оружие
На сегодняшний день сирийские курды контролируют две большие территории на севере Сирии. Первая — это пространство от Манбиджа на западе до сирийско-иракской границы на востоке и от границы с Турцией на севере до Ракки на юге. Вторая — это небольшой анклав (или, как его еще называют, кантон) Африн на северо-западе Сирии, который не оказался соединенным с "материковой" частью сирийского Курдистана из-за захвата Турцией территорий между ними. В совокупности сирийские курды контролируют более 20% территории Сирии и, естественно, после окончания гражданской войны претендуют на де-юре автономию, а де-факто независимость.

Сирийское правительство против федерализации страны, но это практически неизбежный процесс, и Дамаску придется с ним согласиться. Другое дело — позиция Эрдогана. Турецкое правительство поддерживает идею федерализации Сирии, но в рамках этой федерализации не видит места для курдского самоуправления. Причина проста — сирийские курды поддерживают своих собратьев по ту сторону сирийско-турецкой границы (в частности Рабочую партию Курдистана (РПК), которая от лица турецких курдов вот уже много лет ведет вооруженную борьбу против Анкары).

© РИА НовостиПерейти в фотобанкБлокпост Рабочей партии Курдистана
© РИА Новости
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Блокпост Рабочей партии Курдистана

Любая самостоятельность сирийских курдов, не говоря уже о создании Сирийского Курдистана, приведет не только к усилению боевиков из РПК, но и зарядит дополнительной энергией саму идею Турецкого (то есть уже третьего после Иракского и Сирийского) Курдистана. Именно поэтому с точки зрения Турции сирийские курды — точно такие же террористы, как боевики ИГ*, и с ними надо воевать до последнего курдского ополченца. Эрдоган уже заявил о том, что "Турция использует все свои ресурсы для недопущения создания государства (курдского. — Прим. ред.) в Северной Сирии".

Поначалу Турция планировала воевать против сирийских курдов чужими руками, например силами "светской оппозиции" или ИГ*. Однако боеспособность первых сейчас стремится к нулю, а вторые уже давно стали слишком "токсичными" партнерами, да и к тому же отступают по всем фронтам. Поэтому приходится брать решение курдского вопроса в свои руки.

Вы чей вообще союзник?
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Дохе
© AP Photo / Press Presidency Press Service, Pool Photo/Kayhan Ozer
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Проблема для Анкары в том, что решать ей не дает собственный союзник — Вашингтон, который защищает других союзников в лице сирийских курдов. Еще в 2015 году США отправили к курдам своих инструкторов, поскольку посчитали, что именно курды являются той силой, которая лучше всех будет бороться с ИГ* и параллельно защищать американские интересы. Администрация Трампа в целом продолжила курс Обамы — хотя бы потому, что курды являются единственной силой, на которую США могут полагаться в Сирии. Поэтому за неделю до майского визита Эрдогана в Вашингтон американцы сообщили туркам о намерении вооружать курдов. И сейчас Соединенные Штаты категорически запрещают Анкаре военные операции против сирийских курдов, поскольку, по словам американских чиновников, это помешает американо-курдским войскам взять Ракку (вторую столицу ИГ* после Мосула, что будет символизировать победу Трампа над Исламским государством*).

Да, конечно, американцы обещали туркам учесть их интересы в курдском вопросе. В частности, гарантировали, что после взятия Ракки курды не будут удерживать этот город и сдадут все тяжелое вооружение, которое им выдала армия США для штурма сирийской столицы псевдохалифата. Пентагон даже обещал туркам регулярные ежемесячные отчеты о количестве и качестве поставляемого курдам вооружения.

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Aamaq News Agency
США помогут восстановить Ракку после освобождения, заявили в Белом доме
"Если США захотят, то сдержат свое слово. Может быть, и не полностью, но сдержат. У них есть для этого все возможности", — заявил министр обороны Турции Фикри Ышык. Однако, судя по всему, свое слово американцы держать не собираются. Отчасти потому, что не могут (хотелось бы посмотреть на разоружение сирийских курдов и на то, как и чем американцы их будут вытеснять со значительной части занятой территории), ну а к тому же просто не хотят. Важность курдов для американцев после взятия Ракки не уменьшится, а увеличится. Курды должны стать агентами влияния США на внутрисирийские дела, а также на соседние Иран и Турцию (амбиции которых Вашингтону придется сдерживать всеми доступными способами). Именно поэтому сейчас Пентагон дает понять, что продолжит военно-техническую поддержку курдов и после взятия Ракки.

© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия

Сейчас Анкара еще пытается договориться, дабы не ссориться с Вашингтоном. "Турция пока является членом НАТО, и несмотря на увеличивающуюся самостоятельность, она пока не отказывалась от статуса союзника США в регионе. Поэтому пока Турция будет прощупывать почву и выбивать для себя преференции, — поясняет РИА Новости доцент Дипломатической академии, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков. — Однако если переговоры ни к чему не приведут, то Анкара будет действовать более решительно".

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
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Например, напасть на Африн. Такой вариант весьма возможен, ибо нападение на Африн, в отличие от нападения на Манбидж, не отвлечет курдские войска от взятия Ракки. Кроме того, туркам не придется решать вопрос с американскими контингентами, которые находятся возле Манбиджа и гарантируют его безопасность. Эту операцию можно проводить за счет протурецких сил из провинции Идлиб, которые атакуют Африн с юга синхронно с наступающими с севера турецкими войсками. Наконец, это сравнительно небольшой регион, отрезанный от остальных курдских территорий. В Африне проживает около 1,5 миллиона человек, 200 тысяч из которых беженцы. В конце июня турецкая газета "Миллиет" сообщила о том, что турецкая армия закончила все подготовительные мероприятия. "Лучше пусть они живут в страхе, чем мы в беспокойстве", — говорит Эрдоган.

Российский интерес

Солдат турецкой армии. Архивное фото
© AP Photo / Harun Ucar
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Да, тут Анкаре придется уже договариваться с Москвой. Однако эксперты не видят в этом особой проблемы, ведь в курдском вопросе интересы Турции с одной стороны и коалиции Россия — Сирия — Иран с другой схожи: всем игрокам не нужно создание курдской автономии, а надо спустить на землю немного зарвавшихся курдов. Переговоры уже идут, и, согласно одной из версий, турки хотят разбить ополчения афринских курдов, а потом передать этот район сирийским властям при условии, что никакого курдского самоуправления там не будет.

По сути же вся эта ситуация с сирийскими курдами — настоящий подарок для Москвы. Во-первых, она сразу же становится желанным партнером для курдов (особенно афринских), которые раньше думали, что им достаточно лишь американской поддержки. "Сирийские курды хотят получить максимальные выгоды в Сирии за счет одновременного поддержания хороших отношений с режимом Асада и русскими, а также американцами", — уверен директор программы турецких исследований в американском Институте ближневосточной политики Сонер Чагаптай. По некоторым данным, российские военные усилили свое присутствие в Африне, а турецкая пресса даже пишет о том, что Кремль намерен развернуть в кантоне полноценную военную базу. Во-вторых, вся эта история будет прекрасным отрезвителем для Эрдогана, который не захочет ссориться с Россией на фоне серьезного конфликта с Соединенными Штатами в курдском вопросе.

Обстрел позиций ИГ (организация запрещена в РФ). Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Москва и Париж поддерживают территориальную целостность Сирии
Наконец, в-третьих, чем больше США будут поддерживать курдов, тем выгоднее России. Это лишь на первый взгляд Вашингтон сделал хорошую инвестицию в курдов — на самом деле он еще больше настроил против себя страны региона. Сейчас "США находятся в позиции негативного поля, которое идет от всех государств. Кто-то недоволен нерешительностью, другие — слишком большой активностью. Курдский вопрос — жизненно важный для целого ряда государств региона, и получается, что США, вмешавшись в него, угрожают их безопасности", — говорит Владимир Аватков. А коль США изолированы, то им будет очень непросто собрать антиасадовскую коалицию и как-то помешать триумфальному для России завершению сирийской гражданской войны. А с курдами и другими вопросами будем разбираться уже потом — сидя в кресле победителя сделать это будет уже проще.

*Террористическая организация, запрещенная в России

 

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