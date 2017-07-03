Подарок для Москвы: США, Россия и Турция решат судьбу сирийских курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Группировка ИГ* обречена, Мосул практически взят, Ракка на очереди, сирийская армия рвется к Дейр-эз-Зору, иракские войска и проиранское ополчение зачищают иракскую территорию и уже отправились на помощь сирийским братьям. Поэтому главная тема сейчас не в том, что будет с ИГ*, а в том, что будет после ИГ*. Как будут развиваться события в Сирии и Ираке после того, как исчезнет общий для всех враг?
И в этой теме основной вопрос — курдский. Если с иракскими курдами все понятно (осенью они проведут референдум о независимости, и вряд ли кто-нибудь сможет этому помешать), то судьба сирийских находится под вопросом. Под большим турецким вопросом.
Мы там власть
Сирийское правительство против федерализации страны, но это практически неизбежный процесс, и Дамаску придется с ним согласиться. Другое дело — позиция Эрдогана. Турецкое правительство поддерживает идею федерализации Сирии, но в рамках этой федерализации не видит места для курдского самоуправления. Причина проста — сирийские курды поддерживают своих собратьев по ту сторону сирийско-турецкой границы (в частности Рабочую партию Курдистана (РПК), которая от лица турецких курдов вот уже много лет ведет вооруженную борьбу против Анкары).
Любая самостоятельность сирийских курдов, не говоря уже о создании Сирийского Курдистана, приведет не только к усилению боевиков из РПК, но и зарядит дополнительной энергией саму идею Турецкого (то есть уже третьего после Иракского и Сирийского) Курдистана. Именно поэтому с точки зрения Турции сирийские курды — точно такие же террористы, как боевики ИГ*, и с ними надо воевать до последнего курдского ополченца. Эрдоган уже заявил о том, что "Турция использует все свои ресурсы для недопущения создания государства (курдского. — Прим. ред.) в Северной Сирии".
Поначалу Турция планировала воевать против сирийских курдов чужими руками, например силами "светской оппозиции" или ИГ*. Однако боеспособность первых сейчас стремится к нулю, а вторые уже давно стали слишком "токсичными" партнерами, да и к тому же отступают по всем фронтам. Поэтому приходится брать решение курдского вопроса в свои руки.
Вы чей вообще союзник?© AP Photo / Press Presidency Press Service, Pool Photo/Kayhan Ozer
Проблема для Анкары в том, что решать ей не дает собственный союзник — Вашингтон, который защищает других союзников в лице сирийских курдов. Еще в 2015 году США отправили к курдам своих инструкторов, поскольку посчитали, что именно курды являются той силой, которая лучше всех будет бороться с ИГ* и параллельно защищать американские интересы. Администрация Трампа в целом продолжила курс Обамы — хотя бы потому, что курды являются единственной силой, на которую США могут полагаться в Сирии. Поэтому за неделю до майского визита Эрдогана в Вашингтон американцы сообщили туркам о намерении вооружать курдов. И сейчас Соединенные Штаты категорически запрещают Анкаре военные операции против сирийских курдов, поскольку, по словам американских чиновников, это помешает американо-курдским войскам взять Ракку (вторую столицу ИГ* после Мосула, что будет символизировать победу Трампа над Исламским государством*).
Да, конечно, американцы обещали туркам учесть их интересы в курдском вопросе. В частности, гарантировали, что после взятия Ракки курды не будут удерживать этот город и сдадут все тяжелое вооружение, которое им выдала армия США для штурма сирийской столицы псевдохалифата. Пентагон даже обещал туркам регулярные ежемесячные отчеты о количестве и качестве поставляемого курдам вооружения.
Сейчас Анкара еще пытается договориться, дабы не ссориться с Вашингтоном. "Турция пока является членом НАТО, и несмотря на увеличивающуюся самостоятельность, она пока не отказывалась от статуса союзника США в регионе. Поэтому пока Турция будет прощупывать почву и выбивать для себя преференции, — поясняет РИА Новости доцент Дипломатической академии, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков. — Однако если переговоры ни к чему не приведут, то Анкара будет действовать более решительно".
Российский интерес
По сути же вся эта ситуация с сирийскими курдами — настоящий подарок для Москвы. Во-первых, она сразу же становится желанным партнером для курдов (особенно афринских), которые раньше думали, что им достаточно лишь американской поддержки. "Сирийские курды хотят получить максимальные выгоды в Сирии за счет одновременного поддержания хороших отношений с режимом Асада и русскими, а также американцами", — уверен директор программы турецких исследований в американском Институте ближневосточной политики Сонер Чагаптай. По некоторым данным, российские военные усилили свое присутствие в Африне, а турецкая пресса даже пишет о том, что Кремль намерен развернуть в кантоне полноценную военную базу. Во-вторых, вся эта история будет прекрасным отрезвителем для Эрдогана, который не захочет ссориться с Россией на фоне серьезного конфликта с Соединенными Штатами в курдском вопросе.
*Террористическая организация, запрещенная в России