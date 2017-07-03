Гельмут Коль: второй Бисмарк, на которого у нас не нашлось Горчакова

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Германия, Европа и весь мир похоронили Гельмута Коля. Церемония прощания прошла в здании Европейского парламента в Страсбурге, и лишь потом бывший германский канцлер, занимавший должность четыре раза подряд с 1982 по 1998 год, был предан земле в городке Шпайер в Германии.

Ушла эпоха. В дни долгого прощания с Колем (он скончался 16 июня) его называли архитектором единой Европы. Это, конечно, так. Он был в авангарде европейских лидеров, которые строили Евросоюз в том виде, в котором мы его сегодня знаем. Собственно, этот факт и определил то, что церемония прощания с Колем прошла именно в Европарламенте. Но все же главным итогом его жизни были не труды на благо ЕС, а объединение Германии, которое состоялось в октябре 1990 года.

Об этом упоминали, но не особо акцентировали внимание. Вероятно, потому, что воссоединения западных и восточных немцев в послевоенные годы никто не чаял, кроме самих немцев. Объединение Германии полностью изменило военно-политическую структуру не только Европы, но и всего мира. И автором этого проекта был Гельмут Коль, которого, без всякого колебания, можно назвать мудрым, сильным, расчетливым и смелым политиком. И еще, несомненно, пассионарным. Объединение Германии было его жизненной целью, которую он реализовал на 100 процентов.

Политологи сходятся во мнении, что Коль имел точно рассчитанный план, конечной целью которого было присоединение ГДР к ФРГ. Как этот план осуществлялся и в конце концов сработал?

Став канцлером в 1982 году, Коль официально провозгласил себя "канцлером всех немцев". Он объявил курс на интеграцию в ФРГ всех лиц немецкого происхождения, чьи предки в прошлые века переселялись на Восток, в частности на территории нынешних России, Польши, Чехии, Венгрии. В результате в ФРГ хлынул поток этнических немцев, которые обеспечивались всеми политическими и экономическими правами граждан ФРГ. Коль руководствовался "теорией магнита", по которой высокие жизненные стандарты Западной Германии должны быть привлекательны для всех немцев, прежде всего для немцев из ГДР, где жизненный уровень был ниже.

Объективно такая политика влияла на деградацию политической ситуации в ГДР, созданию там атмосферы, которая стимулировала бы недовольство просоветским режимом Э. Хонеккера и бегство граждан ГДР в Западную Германию.

Ключевым фактором для Коля в тот исторический период стало решение президента СССР М. Горбачева способствовать реформированию коммунистических режимов в Восточной Европе. Как известно, в результате в "странах народной демократии" прошла волна бархатных революций. Ключевым моментом для ГДР, куда эта волна пришла в последнюю очередь, стало решение властей Венгрии открыть границу на Запад летом 1989 года. И толпы восточных немцев, которые имели свободный въезд в Венгрию, хлынули через Венгрию в ФРГ. Они "голосовали ногами" против Хонеккера, и в октябре 1989 года он ушел в отставку.

Девятого ноября 1989-го новые власти ГДР открыли границу с ФРГ. И уже налаженный Колем к тому времени механизм принятия соотечественников заработал на полную мощность. До конца 1989 года, как пишет Л. М. Воробьева в своей монографии "Объединение Германии: ретроспективный взгляд на актуальную тему", в ФРГ прибыло более 343 тысяч переселенцев из ГДР. А в первые месяцы 1990-го из ГДР в ФРГ ежедневно переселялось две тысячи человек.

Весь этот процесс выглядел стихийным, как естественное и неуправляемое выражение стремления немцев к объединению. Причем проходило это все на фоне деградации системы управления и общей социально-экономической ситуации в ГДР.

Коль преподносил Миттерану, Тэтчер и Бушу-старшему эту ситуацию как стихийную, хотя реально она была подготовлена и контролировалась Бонном. В пользу того, что ведущие мировые лидеры не распознали замысел Коля еще на ранних этапах его реализации, говорит тот факт, что даже в середине 1989 года президент Миттеран публично говорил о невозможности скорого объединения Германии. Он верил, что СССР будет готов затормозить такое развитие событий.

Из западных лидеров Коля никто не остановил, хотя Франции, в частности, объединение Германии было объективно невыгодно. Страх сильной Германии и сегодня жив во французах. Еще в середине 1989 года Франция высказывалась за сохранение государственности ГДР. Лондон тоже не хотел восстановления государства-гегемона на континенте. Кому же это было выгодно? Объективно — лишь Соединенным Штатам, которые формально заняли роль наблюдателя и посредника, но на деле поддерживали объединение Германии, видя ее в составе НАТО как сильный противовес Советскому Союзу.

Так или иначе, у всех создавалось впечатление, что четыре страны — победительницы во Второй мировой войне — СССР, США, Великобритания и Франция, которые по Потсдамскому соглашению 1945 года определили новое политическое и территориальное устройство Германии и согласились о своей коллективной ответственности за Германию в целом, совсем не поспевают за развитием событий в ГДР. А спасителем ситуации выступила ФРГ: мол, кто-то должен решить вопрос со стихийным желанием масс немецкого народа к единству.

Единственным препятствием для успешной реализации плана Коля могла стать Москва. "Как вспоминал впоследствии сам Г. Коль, во время уединенной беседы с М. С. Горбачевым в саду Ведомства федерального канцлера в июне 1989 года он дал понять советскому лидеру, что ФРГ предоставит СССР значительную помощь, если М. С. Горбачев не будет препятствовать достижению германского единства. Дальнейшие события показали, что М. С. Горбачев оказался восприимчив к такому предложению", — пишет М. Л. Воробьева.

Так и случилось. В ходе визита в Москву Г. Коля и его министра иностранных дел Г.-Д. Геншера в феврале 1990 года М. С. Горбачев заявил, что Москва не возражает против воссоединения Германии. Более того, от советского лидера Коль добился согласия, что сами немцы определят темпы своего объединения. С этого момента у Коля были развязаны руки. Окончательно Германию в свободное плавание Москва отпустила на встрече М. С. Горбачева и Г. Коля в Архызе в июле 1990 года, на которой советский лидер дал согласие на вхождение объединенной Германии в НАТО.

Третьего октября 1990 года Германия стала единой. Процесс объединений страны Коль провел менее чем за год. Когда ему приносили документы с выкладками о том, сколько расходов потребуется на тот или иной шаг в рамках этого процесса, он презрительно называл их "бухгалтерией". Он просто не считал, что деньги чего-то стоят, если речь идет об объединении Германии.

Каждого политика — думаю, никто не станет это оспаривать — следует оценивать прежде всего с точки зрения интересов и чаяний того народа, к которому он принадлежит. Г. Коля можно сравнить с "железным канцлером" Отто фон Бисмарком, в результате личных усилий которого были объединены раздробленные немецкие государства-карлики, и на карте Европы в 1871 году появилась Германская империя.

На Бисмарка XX столетия не нашлось в СССР канцлера Горчакова — руководителя русского внешнеполитического ведомства при императоре Александре II — который смог бы разгадать хитроумный план немецкого лидера и предотвратить объединение Германии, что, как скоро выяснилось, отнюдь не отвечало интересам России. Или способствовать такому объединению Германии, которое гарантировало бы безопасность и эффективное экономическое развитие нашей страны.

Вероятно, сделанное Колем не меньше, чем итог жизни Бисмарка, который, как он сам говорил, носил "в сердце идею национального единения" и добился этого объединения путем как дипломатии, так и войн. Гельмут Коль восстановил разрушенное творение Бисмарка. И потому он велик для немцев.