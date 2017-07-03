"Все правильно сказала о русских": Запад не заметил позора Алексиевич

Ольга Туханина, для РИА Новости
Современные скандалы в медийной сфере скоротечны. Редко они живут дольше двух-трех дней, а чаще и вовсе ограничиваются одним днем. Поэтому реакции всегда очень резки, эмоциональны, а выводы слишком поверхностны. Сегодня мир живет стремительно, и если ты не отозвался на происходящее в ту же секунду, уже завтра твое мнение вряд ли кого-нибудь будет интересовать.
Большинство комментаторов сошлись во мнении, что нобелевский лауреат в запале наговорила лишнего, была слишком откровенна, а когда поняла это, решила наложить запрет на публикацию. И в этом, как мне кажется, кроется основная ошибка аналитиков.
Дело в том, что интервью оказалось скандальным исключительно для внутренней российской аудитории. Это у нас были написаны десятки статей, это у нас слова Алексиевич обсуждали в политических ток-шоу. На Западе пресса де-факто не заметила никакого интервью. Если, конечно, не учитывать русские службы разных редакций — но они, само собой, тоже работают для нашей аудитории.
Нобелевские премии кому попало не дают. Мы сколько угодно можем у себя рассуждать о том, как сильно за последние годы Нобелевский комитет себя дискредитировал. Однако же надо признать, что сегодня премия является самой престижной в мировом масштабе. Это не просто награда, которую коллективный Запад вручает конкретным людям или организациям за их заслуги перед всем человечеством. Это награда, которую вручают тем, кто чутко улавливает западные идеологические установки. Премия моментально превращает человека в крупнейшего общественного деятеля, а порой и в деятеля политического. Особенно это касается, конечно, премии за достижения в области литературы, потому что премию мира часто вручают организациям или действующим политическим лидерам. Можно сказать, что Нобелевская премия — это мощнейший инструмент по созданию западных агентов влияния в тех или иных регионах. Поскольку награда является ежегодной, то претендуют на нее десятки людей. Комитету есть из кого выбрать. Непредсказуемый в своих высказываниях человек вряд ли ее получит. Комитет скорее закроет глаза на масштаб его творчества и силу дарования, чем на необходимые идеологические установки.
…Именно в силу "политического" характера премии так трудно бывает даже начитанному человеку вспомнить лауреатов премии по литературе хотя бы последних двух десятилетий. С другой стороны, так часто вызывает удивление, что тот или иной всемирно известный писатель никакой Нобелевской премии не получал.
Конечно, идеология Запада за век с лишним претерпела значительные изменения, в соответствии с этим изменился и характер тех, кому вручают премию. Но сами глубинные принципы отбора кандидатов никак не изменились. В тех странах, которые являются противниками Запада, премию получают диссиденты. Как говорили в СССР — люди с "активной жизненной позицией", и эта позиция по странному стечению обстоятельств всегда совпадает с западным политическим мейнстримом.
Как видим, лауреат исправно выполняет свою миссию, и с ним все в порядке. Это не Украину охватило нацистское безумие, а Россию. Это не сама Алексиевич оправдывает убийство своих коллег, а мы с вами и наши сторонники таковы, что убийство оправданно. Собственно, это как раз то, о чем нас предупреждали. О том, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами.
Мы до конца еще не осознали, что превращены (в который уже раз) для Запада в абсолютное зло. Более того, такое превращение закономерно и жизненно необходимо западному обществу. Когда существует абсолютное зло, любое другое зло на его фоне меркнет, а иногда и является необходимым. Следует внимательно слушать то, в чем нас обвиняют, потому что часто эти обвинения — прямой перенос своей вины на нас. Нам постоянно говорят, что мы ищем себе внешнего врага, хотя заявления первых лиц нашего государства всегда очень взвешенные и миролюбивые. Нас же открыто называют врагом номер один, но при этом почему-то агрессию проявляем мы, а не Запад.
Основная опасность тут заключается не в том, что из нас лепят образ врага. Основная опасность в том, что все постулаты западной пропаганды не соответствуют действительности вопиюще. Поэтому приходится лгать все отчаяннее, накручивать себя все сильнее, изобретать то угнетенных чеченских геев, то химические атаки, то кремлевских хакеров. Рано или поздно этот пузырь должен лопнуть. Но, как мы знаем, позволить ему лопнуть не могут, потому что это обрушит слишком многое. Ставки слишком высоки. Черно-белый мир времен холодной войны был куда безопаснее именно потому, что западной пропаганде не приходилось так уж много лгать. В Советском Союзе действительно отсутствовали многие свободы, в газетах писали о западном империализме, а власти поддерживали любое антизападное движение. Сегодня все иначе. Руководители нашего государства называют европейцев и американцев партнерами, пусть это определение и стало приобретать какие-то иные смыслы, миллионы россиян живут практически так же, как и любые другие обыватели на Западе, — берут кредиты, ипотеки, летают на отдых в Таиланд. Единственное отличие — мы перестали признавать Вашингтон пупом вселенной и начали отстаивать свои национальные интересы. И этого хватило.