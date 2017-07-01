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Без французского акцента: российский вертолетоносец превзойдет "Мистрали"

09:0001.07.2017
(обновлено: 09:01 01.07.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМакет десантного корабля ПрибойМакет десантного корабля Прибой
© РИА Новости / Александр Вильф
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге сообщил журналистам, что флот планирует до 2025 года иметь в строю два универсальных десантных корабля-вертолетоносца. Стоит напомнить, что о подготовке технического задания на разработку десантных кораблей, которые по своим возможностям превзойдут известные "Мистрали", в ВМФ заявляли еще прошлым летом.

Церемония спуска на воду корвета Гремящий проекта 20385 на заводе ПАО СЗ Северная верфь в Санкт-Петербурге. 30 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Российский Военно-морской флот сегодня не имеет ни одного универсального десантного корабля-вертолетоносца (УДК), хотя необходимость очевидна. Возможно, поэтому на МВМС-2017 такое внимание было приковано к макету и концептуальному проекту УДК "Прибой" на выставочном стенде Крыловского государственного научного центра.

Предназначение УДК — перевозка морем и высадка на необорудованное побережье войск и техники в ходе морской десантной операции (с участием вертолетов боевой поддержки корабельной авиагруппы), а также постановка оборонительных минных и сетевых заграждений, гидроакустических буев системы подводного наблюдения.

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© AFP 2017 / Andy Buchanan
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Корабль непростой. Кроме дюжины вертолетов, имеет на борту шесть штурмовых катеров и шесть десантных катеров грузоподъемностью по 45 тонн каждый. Зенитное оружие самообороны включает четыре боевых модуля, в том числе "Панцирь-МЕ". Артиллерия представлена 76-миллиметровой универсальной установкой. УДК располагает интегрированной системой боевого управления тактического и оперативно-тактического звеньев, а также трехкоординатной РЛС, навигационным комплексом, интегрированной подсистемой радиоэлектронной борьбы и системой обнаружения подводных диверсионных сил и средств.

© РИА Новости / Александр ХроленкоУДК "Прибой"
© РИА Новости / Александр Хроленко
УДК "Прибой"

 

Концептуальный проект двухсотметрового УДК "Прибой" с дальностью плавания 6000 миль выглядит достаточно убедительно и гармонично. Интересна и история его появления, которая связана не столько со срывом поставки французских "Мистралей", сколько с научно-техническим предвидением российских специалистов и самоутверждением отечественного кораблестроения.

Французский акцент

Решение о покупке "Мистралей" в Крыловском центре встретили как профессиональный вызов, и все же отечественный УДК здесь могли бы спроектировать и без французского влияния.

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© Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
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Начальник отдела перспективного проектирования боевых кораблей Крыловского центра Валентин Белоненко рассказывает: "Когда в 2005 году зашел разговор о покупке французских "Мистралей", мы уточнили предназначение десантного вертолетоносца, проанализировали мировые тенденции судостроения. И по собственной инициативе и за свои деньги начали создавать проект универсального десантного корабля. Если сравнивать с "Мистралями", изначально предполагалось создавать корабль большей вместимости, большей авиагруппы, с сильными средствами самообороны. Самостоятельно прорабатывали варианты проектов, проводили модельные испытания, проверяли новые концепции. Так родился концептуальный проект универсального десантного корабля-вертолетоносца "Прибой".

Во время торжественной встречи авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Североморске. 9 февраля 2017
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Любой корабль — это компромисс между десятками различных параметров. "Прибой" задуман для перевозки около 500 человек десанта и боевой техники (танков и БМП) с возможностью выхода УДК на берег. На борту должны присутствовать вертолеты боевой поддержки и десантные вертолеты. Эти функции обусловливают почти авианосную по размеру палубу и архитектуру с вертолетными ангарами двух типов (в надстройке и в корпусе под палубой). Десантные катера с помощью кран-балок принимаются не в доковую камеру, как принято, а на сухую доковую палубу, находящуюся выше ватерлинии. Отсутствие док-камер обеспечивает большую безопасность эксплуатации. В корме и в носу предусмотрены аппарели для приема техники с берега и с воды, а также боковые сходы. Оружие самообороны минимально, но весьма эффективно: морские модификации известных комплексов "Тор" и "Панцирь". Десантный вертолетоносец должен действовать в группе кораблей, поэтому имеет развитое радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение освещения обстановки и управления.

© РИА Новости / Александр ХроленкоУДК "Прибой"
© РИА Новости / Александр Хроленко
УДК "Прибой"

Функции и необходимый "рабочий объем" — 50 боевых машин пехоты и 10 танков — определили форму корабля и водоизмещение — около 23 тысяч тонн. Ширина доковой палубы (около 20 метров) и пространство для энергетических установок (в боковых стойках) дают в сумме общую ширину корпуса 34 метра у ватерлинии. Длина корпуса — 200 метров.

Оптимальные сроки

В Минобороны одобрили создание отечественного десантного вертолетоносца, и весьма вероятно, что создаваться он будет как раз на основе проекта Крыловского центра. Возможно, вскоре речь пойдет о контракте.

Российский авианосец Адмирал Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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За исключением проекта 1174 "Носорог" конца 1960-х годов, аналогов в отечественном ВМФ еще не было, однако сегодня российское кораблестроение располагает научно-техническим потенциалом, производственной базой и опытом для создания кораблей любой сложности.
Валентин Белоненко размышляет о возможности воплощения "Прибоя" в металле: "После решения на государственном уровне корабль может быть построен за пять лет. Рационально организованный технологический процесс проектирования и строительства значительно сокращает время до спуска корпуса на воду. Корабль должен строиться не из отдельных агрегатов, а из сборочно-монтажных единиц — модулей".

"Французскую историю" наши кораблестроители и военные моряки сегодня вспоминают неохотно. Транспортный вертолетоносец "Мистраль" — серьезная техника, созданная с учетом опыта и традиций национального кораблестроения. Однако французы классифицируют "Мистраль" как десантно-командный корабль (bâtiment de projection et de commandement), то есть видят в нем одновременно транспорт, командный центр операции разнородных сил и даже госпиталь. Пожалуй, для одного корабля функциональная нагрузка чрезмерна, поскольку снижает боевую живучесть. Пусть не ставшие нашими "Мистрали" послужат дружественному Египту. А российские кораблестроители твердо настроены превзойти французский проект.

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