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Русский заговор, который действительно сработал против Запада

11:3430.06.2017
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© REUTERS / Joshua Roberts Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
© REUTERS / Joshua Roberts

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Как сообщает телеканал Fox News, главной проблемой многомесячного расследования девяти команд (включая федеральные агентства США и комитеты конгресса) по сговору Дональда Трампа с Россией стало то, что они так ничего и не нашли.

Здание ЦРУ в Вирджинии. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
ЦРУ обвинило Россию в многолетних попытках "подорвать демократию в США"
Без подпитки фактами скандал начинает чадить — и скандал-менеджеры, чтобы он не потух, уже сдвигают фокус общественного внимания с вопроса "был ли сговор" на вопрос, не пытались ли Трамп и его команда препятствовать следствию. Грубо говоря, за отсутствием реальных дров в топку разборки пошла макулатура. И всякая лирика вроде былинного "Россия десятилетиями пытается подорвать США".

Впрочем, как показывает практика, отсутствие доказательств еще ни разу не помешало ни одной кампании по демонизации. Всего каких-то пятнадцать лет назад, как мы помним, из-за несуществующего химического оружия была разрушена даже целая страна Ирак. И ничего.

Но мы сейчас не об этом. Во всем этом для нас с вами интересно другое.

Есть один потрясающий факт. Вся эта горькая паранойя — расползшаяся уже на весь условный Запад — была заранее и детально описана в России, причем давно. И вовсе не антизападниками, а совсем даже наоборот.

Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"В капканах Помпея". Горькая правда о том, как мы подрывали США
Вот пишет нам из лета 2016 года московский колумнист Андрей, ярко стебущий российскую "психологию осажденного барака": "Ильинка… Лубянка… Охотный Ряд… Кого или что ни возьми, за всем, по мнению обитателей этих домов, стоят Соединенные Штаты Америки. Когда у кого-то что-то не получается, нужно найти виноватого. Просто как у Ильфа и Петрова: "Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик". Никогда российский народ не жил так плохо, как при Обаме. Но нет никаких сомнений в том, что он будет жить еще хуже при Хиллари Клинтон. Фантастически живуча эта мифологема, которая питала своими соками харизму советских вождей, — во всем виноваты и за всем стоят США… Им нужна слабая Россия. Вопрос: зачем? Чтобы иметь перманентные проблемы с нашей страной? Чтобы обладать ее пенькой, медом, мехами, лесом, нефтью, женщинами и детьми, содержанием телефонных разговоров россиян? Они сеют нестабильность по всему миру. Чтобы что? Иметь перманентные проблемы со всем миром? Вопрос: зачем им это?.. Антиамериканизм — верное компенсационное средство собственной экономической дистрофии и политической недостаточности".

© AP Photo / Andrew HarnikСлушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Слушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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В конгресс США внесли два антироссийских законопроекта
И так далее. Таких текстов можно при желании нагуглить сотни за час по ключевым словам "во всем виноваты американцы". Под текстами стоят лайки и восторженные комментарии, раскрывающие архаическую, отсталую психологию российского народа и власти еще прямее. Горько констатирующие: общенациональная шиза на тему "англичанка (американка, турчанка) гадит" — это просто показатель незрелости и отсталости. Все наши проблемы на самом деле — из-за нас. Но некомпетентные власти, неспособные догнать Запад, предпочли закуклиться и кормить "пассивные 86%" антизападной паранойей. А инфантильные 86% ведутся — потому что куда проще валить все на Обаму и будущую президента Клинтон, чем взрослеть.

…Ну и вот.

Сегодня, неполный год спустя, мы видим, как внезапно эта паранойя стала мейнстримом у наций, у которых вроде бы нет никакой "экономической дистрофии". У которых — многовековые традиции демократии, политическая зрелость, конкурентность элит, люто рыночная экономика и все такое.

И вот что самое поразительное. Подрубающее всю стройную концепцию "плохое управление + отсутствие демократии и рабский менталитет = во всем винят зарубежное влияние".

Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В конгрессе США предложили создать Центр реагирования на "угрозу" от России
А именно: всю антироссийскую параноидальную кампанию проводит вовсе не туповатый и необразованный фермерский плебс, по "либеральной" версии, выбравший Трампа.

Всю эту кампанию ведут носители самых передовых и качественных политических убеждений — ведущие СМИ передовых стран. Пропагандирующие попутно передовые технологии Маска, невероятно захватывающие спиннеры, прогрессивные формы любви и брака, а также социальные права настолько экзотичных гендерных меньшинств, что мы в своей северной стране о них даже пока не слышали.

Из этого можно сделать только два взаимоисключающих вывода.

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
Путин рассказал Стоуну о вмешательстве США в президентские выборы в России
Первый: на самом деле в пресловутой либеральной демократии и свободном рынке нет никакой магии, которая бы гарантировала нации трезвый взгляд на мир и удерживала бы от поиска внешнего врага. Взрослость нации определяется не передовитостью айфонов и спиннеров, а образованностью, культурным багажом и системностью мировоззрения граждан. Если же эта системность, дающая стержень для самостоятельного мышления, отсутствует — то при возникновении проблем в параноика, ищущего врагов под кроватью, пропаганда без всяких фактов легко превратит даже трансгендера-вегана, разрабатывающего приложения для Apple.

И второй вывод: нет, магия либеральной демократии и рынка существует. Просто "русский заговор" по подрыву Америки, демократии и свободы Запада — сильнее. Он настолько дьявольски эффективен, что сработал. И потому на наших глазах передовые нации погружаются в вековое рабство и отращивают себе "психологию осажденного барака".

И за это, конечно, русских надо наказать.

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