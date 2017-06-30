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"План Дурова и России" против демократии. Послесловие к битве за Telegram

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Возможная блокировка Telegram (44)
10:5930.06.2017
0730
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фотоМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Конфликт между мессенджером Telegram и Роскомнадзором на этой неделе завершился — к неудовлетворению многих — миром. Хотя ему, казалось бы, можно было еще пылать и пылать, вовлекая в себя все больше народу и прихватывая по дороге сор, ветки, топ-влогеров, Навального и Amnesty International.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Роскомнадзор vs Telegram: мир или перемирие?
…Критики современной России — как внутренние, так и внешние — обвиняют ее политическую систему в "имитациях". Имитации демократии, имитации гражданского общества, имитации обратной связи между обществом и государством, имитации соблюдения прав.

Мотивы этих обвинителей просты: им (а также другим государствам и международным организациям) обычно не нравятся результаты, преимущественно получаемые в результате действия российской демократии. Таким образом, вполне понятно желание объявить их не соответствующими стандартам "настоящей демократии и гражданского общества".

Потому что в противном случае придется обвинять народ, который упорно выбирает и поддерживает правителей-тиранов, цепко держится за традиционные и совершенно неполиткорректные ценности и демонстрирует прочие полностью не соответствующие цивилизованному миру установки. И хотя движение в данном направлении — обвинение во всех грехах "неправильного" народа — уже началось, черепомерщики пока еще не стали трендом.

В результате во всем — пока — в России виновата власть, которая подтасовывает, запугивает, искажает, подавляет и манипулирует, добиваясь нужного ей результата. Этот результат, в свою очередь, ни в коем случае не отражает настоящих настроений и чаяний народа — тех настроений и чаяний, которые, по мнению критиков, должны быть у того.

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Именно поэтому никакие усилия (будь то веб-камеры на избирательных участках или же идентифицированное голосование по программе реновации) никак не сказываются на раз и навсегда вынесенном вердикте, что Россия является диктатурой самого худшего толка, на световые годы отставшей от цивилизованного мира.

А все старания государства (да и общества) вести реальный диалог списываются на срежиссированные постановки, которые злокозненное государство устраивает.

Вот на днях как раз была очередная такая "постановка". Она должна была продемонстрировать наличие общественно-государственной дискуссии по значимым для страны темам, здравомыслие и гуманизм государственных структур, но при этом неумолимое верховенство закона в России. 

© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкОснователь социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров. Архивное фото

Дано:

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В правовом поле: Telegram внесли в реестр Роскомнадзора
1. Популярный мессенджер Telegram и его создатель Павел Дуров, категорически отказывающийся исполнять российское законодательство.

2. Довольно обширный слой российских граждан, оценивших достоинства новой онлайн-платформы и не желающих терять возможность ею пользоваться.

3. Роскомнадзор, зажатый между своими обязанностями и негативным общественным мнением о нем.

Найти: устраивающее все стороны решение.

1. Роскомнадзору — добиться исполнения требований закона.

2. Гражданам — сохранить возможность пользоваться любимым мессенджером.

3. Павлу Дурову — не потерять российский рынок и по возможности увеличить популярность своего продукта на этом рынке.

Решение:

Советник президента РФ Герман Клименко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Клименко: Telegram в конечном итоге придется сотрудничать с госорганами
1. Устроить публичную острую дискуссию между создателем мессенджера и Роскомнадзором на тему свободы и безопасности, неприкосновенности частной жизни и соблюдения закона.

2. Стимулировать аналогичную дискуссию в обществе — в СМИ и социальных сетях, чтобы как можно больше людей задумалось на данные темы, ища для себя ответы на эти вопросы, повышая свое гражданское самосознание.

3. За счет масштабной медийной раскрутки обеспечить мессенджеру приток новых пользователей.

4. Доведя дискуссию до апогея, Павлу Дурову заявить о том, что он продолжает твердо стоять на своих убеждениях, но выполнить требования российского законодательства.

Ответ: поставленная задача решена — ко всеобщему удовлетворению. 

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Telegram

Мобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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IT-компании готовы представить разработки госмессенджера для России
Скучные люди и лоялисты сказали бы, что именно на таких общественно резонансных ситуациях, как скандал с Telegram (или программа реновации, или борьба с коррупцией, или еще десятки других тем), Россия учится демократии. Она осваивает — бесспорно, местами со скрипом и сбоями — новые для себя формы общественно-государственного взаимодействия и механизмы принятия решений.

Причем, что принципиально важно, процесс этот носит взаимный характер: в нем в равной степени принимают участие и общество, и государство. Общество учится принимать во внимание интересы государства, а то, в свою очередь, пытается отвыкать от традиционного отечественного подхода "держать и не пущать" и нащупывает красные линии, пересечение которых может быть чревато негативными, а то и опасными для страны последствиями.

Скучные люди и лоялисты сказали бы, что, несмотря на все проблемы и ошибки, в России наблюдается вполне позитивная динамика отношений "государство — граждане". Именно поэтому им регулярно удается приходить к согласию и находить точки равновесия даже по самым острым и спорным вопросам.

Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СМИ рассказали, к чему приведет блокировка Telegram
Но это скучные люди и лоялисты. Речь сейчас не о них.

Зато критики российской власти и российского государства точно знают, что все это фальшивка, манипуляция и постановка.

А в случае с Telegram — постановка, осуществленная с помощью "агента Кремля" Павла Дурова.

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