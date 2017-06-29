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Их предупреждали. К реформе "полового языка" в Канаде под угрозой тюрьмы

14:1029.06.2017
(обновлено: 14:11 29.06.2017)
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© AFP 2017 / Geoff RobinsУчастники парада WorldPride в Торонто, КанадаУчастники парада WorldPride в Торонто, Канада
© AFP 2017 / Geoff Robins

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Представьте такую ситуацию: перед вами мужчина, который считает себя женщиной (трансгендер), вы про него говорите "он" и попадаете за это в тюрьму. Если повезет, лишь платите штраф. Таков принятый канадским сенатом закон. И, кстати, в самой Канаде я уже бы этот закон трижды нарушил, поскольку только что сказал, что он — "мужчина", что он — "он" и вы говорите "про него". Нет, не трижды, даже шесть раз: я же все это еще и повторил.

Ненависть — это любовь

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 23 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Смена позиции. Ангела Меркель почти согласилась на однополые браки
Голосовал сенат за закон номер С-16 почти единогласно — 67 голосов против 11. Премьер-министр Джастин Трюдо радостно отозвался на это событие: "Прекрасная новость, <…> теперь вне закона дискриминация на основе гендерной идентичности. Любовь — это любовь".

Про любовь мы еще поговорим, а пока что посмотрим — кто-то этому закону из известных людей сопротивлялся, кроме 11 членов сената? Да, например, профессор Университета Торонто Джордан Петерсен. Он сказал, по сути, что в стране людям не дают говорить на своем родном языке, предписывая выражаться так, а не иначе. В ответ против профессора восстали его студенты.

© Фото : Saffron BlazeСенат Канады
© Фото : Saffron Blaze
Сенат Канады

И вы еще удивляетесь, что в странах Балтии или на Украине ограничивают употребление родного для части населения русского языка. Но там хотя бы есть другое население и другие языки. А вот в Канаде английский — родной для всех (кроме франкоязычных жителей Квебека), и ЛГБТ-движение добилось того, что никто не может своим языком пользоваться так, как хочет.

Давно замечено, что вовсе не Америка является гнездом самых лютых и беспощадных либералов. И не Великобритания. А прочие англосаксы, "доминионы британской короны" — Канада, Австралия и Новая Зеландия. В США, где победа Дональда Трампа дала отдышаться нормальной на голову (то есть консервативной) части населения, над канадским законом многие смеются. А в доминионах смеяться, наверное, тоже запрещено.

Гей-парад в Лондоне
© РИА Новости / Александр Смотров
Частную школу в Лондоне закрыли за нежелание преподавать детям тему ЛГБТ
Впрочем, и в Штатах волны взаимной ненависти — по разному поводу — не спадают. Вот очередная "трансгендерная" история из школьной раздевалки, где местная ЛГБТ-организация каким-то образом оказывает на школьное руководство громадное влияние. В результате одна девочка демонстративно ходит в мужскую раздевалку, папа одного из мальчиков пишет директору письмо, тот отвечает — а вы никем не отмененную инструкцию Барака Обамы по этому вопросу знаете? Если обидим девочку, с нас снимут государственные дотации.

То есть дело не в законах. Закон — последняя точка. Сначала агрессивное меньшинство терроризирует всех прочих на местном уровне.

Борется эта злобная публика, как уже сказано, за добро и всеобщую любовь. А тех, кто пытается такой любви сопротивляться, она обвиняет — в чем? Правильно, в ненависти. Недавно всего-то агрегатор информации по благотворительным организациям США записал в "группы ненависти" множество таких организаций (видимо, республиканских) — от Американской семейной ассоциации до Колледжа педиатров. И ведь не запретишь записывать.

© AFP 2017 / Geoff RobinsУчастники парада Pride Parade в Торонто, Канада
© AFP 2017 / Geoff Robins
Участники парада Pride Parade в Торонто, Канада

Что получается: когда наказываешь тюрьмой за неправильное употребление слов "он" или "она" (а уж тем более "оно"), то это любовь. Когда кто-то призывает дать людям самим разобраться, как им разговаривать или кого пускать в мужскую раздевалку, то это ненависть.

Что такое экстремизм?

Дети играют с куклами Барби
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Барби головного мозга: от эталона красоты до куклы-трансгендера
Вообще-то, на тему либерального террора в англо-саксонских и прочих странах многое написано. Насчет того, что так отвлекают людей от социального протеста (больше им нечем там заниматься, как трансгендерами, которых во всем мире горстка), писали. Насчет того, что любые революции начинает небольшая группа "борцов за свободу и добро", а заканчивается дело новыми, иногда тотальными запретами на стиль и образ жизни для всех, — писали. О том, что либералы творят такое, что большевикам не снилось, хотя, в сущности, и те и другие считают нормальным массовое насильственное превращение людей в идеальных существ, — писали.

На днях я в этом споре поучаствовал и получил, как положено, порцию ненависти. Речь идет о материале насчет того, что, если везде развешать камеры и микрофоны и действительно всерьез насаждать запреты, будет какой-то непредсказуемый взрыв. Или камеры, или запреты — вместе эта смесь смертельна. Половина откликавшихся назвала меня гопником, только и желающим пить, курить и выражаться в общественных местах. Спасибо за отклики, друзья.

Кстати, по поводу выражений. Вскоре после моей публикации возникла не канадская, а российская законодательная инициатива насчет того, чтобы запретить русский язык (в его экстремальной форме) не только с трибун или в театре, а даже дома — то есть "в многоквартирных домах". Отклик публики был соответствующий: они там что, совсем офонарели?

Рассерженная женщина. Архивное фото
© Fotolia / dundanim
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Так вот, это тот самый случай — как в Канаде. Закон хотят сделать дубиной, заставляя одних людей говорить так, как предписывают другие. Причем контролировать исполнение его даже дома.

Хорошо, что здесь не Канада, где активисты сначала делают невыносимым человеческое существование на повседневном уровне — через отработанные технологии, путем разжигания ненависти и страха в обществе, — а потом уже закрепляют это законодательно.

© AFP 2017 / Geoff RobinsУчастник парада WorldPride в Торонто, Канада
© AFP 2017 / Geoff Robins
Участник парада WorldPride в Торонто, Канада

Ненавистники первым делом обвиняют оппонентов в том, что они принадлежат к "группе ненависти", что часто влечет вполне юридические последствия. Нам это явление знакомо, просто здесь оно называется обвинением в экстремизме. Экстремизм — по сути, и есть возбуждение ненависти.

Посмотрите, как это происходит в англо-саксонских странах — посмотрите для того, чтобы у нас такого не произошло. Сначала появляется небольшая группировка, которой очень хочется распространить повсюду любовь и прочее добро. Но ей мешает большинство, которое имеет свои идеи о добре или о том, как можно и нужно говорить на своем языке.

Представитель ЛГБТ-сообщества
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Российский ответ на гомосексуальный приговор Европы
За любовь и добро надо, понятое дело, бороться, и агрессивное меньшинство имеет все шансы на какое-то время победить и вбить всем свое добро в глотку. Для этого нужно часто и громко орать (особенно слово "дети"), запугивать политиков или должностных лиц. Помогает, если у тебя есть единомышленники в СМИ. А желательно — полный контроль за таковыми.

И вот — все боятся, а вы проводите через парламент свой закон. И не надо никаких революций и выстрелов "Авроры".

Так это происходит у англосаксов. И пусть только там и происходит.

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