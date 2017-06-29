Как блогеры из России стали популярными во всем мире

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Российские блогеры Мурад и Наталья Османн (Мурад Османов и Наталья Захарова) попали в тройку самых влиятельных тревел-блогеров в мире по версии журнала Forbes. Как им это удалось и могут ли записки путешественников приносить доход?
В рейтинге Forbes-2017 были также представлены самые авторитетные блогеры в других категориях: "Развлечения", "Красота", "Игры", "Фитнес" и "Дом".
Если суммировать всех подписчиков первой десятки популярных блогеров-путешественников, то их будет более 17 миллионов.
Самым влиятельным тревел-блогером признали американского путешественника Брайана Келли. У него есть блог The Points Guy, который помогает оптимально организовать любую поездку. На сайте ежедневно публикуется от 10 до 20 статей, на его страницу в Facebook подписаны более полутора миллионов человек, в "Инстаграме" — более 140 тысяч фолловеров.
Вторая по охвату аудитории — Кристен Рич из Калифорнии. Не так давно молодая американка поняла, что ей больше не интересен мир финансов, и бросила работу. "Блондинка за границей" отправилась навстречу мечте — в кругосветное путешествие. Теперь у Кристен есть сайт The Blonde Abroad, где она регулярно размещает отчеты о своих турне и просто красивые фото.
На третьем месте семейная пара Мурад и Наталья Османн, авторы проекта #FollowMeTo, у которого только в "Инстаграме" более 470 тысяч фолловеров. У продюсера Мурада Османова при этом — свыше 4,5 миллиона подписчиков, а у его жены Натальи — более миллиона.
Как возникла популярность проекта "Следуй за мной" (#FollowMeTo)
Супруги Мурад и Наталья Османн известны далеко за пределами России, о них пишут зарубежные издания, миллионы подписчиков в различных соцсетях следят за их передвижениями по миру, а свадьбу этой пары два года назад называли в числе самых заметных торжественных церемоний 2015 года.
Их особенный, узнаваемый стиль в фотографиях принес им мировую популярность. Еще в 2011 году в Барселоне пара сделала кадр, когда Наталья тянет Мурада за собой — чтобы он уже быстрее шел, а не фотографировал все вокруг.
С тех пор они обязательно делают похожие снимки в тех местах, куда приезжают. Это серия фотографий, на которых изображена девушка (почти всегда спиной к зрителю), ведущая своего любимого за руку, вперед — туда, где открываются великолепные виды или что-то очень интересное.
Со временем это уже превратилось в бренд: наряды Натальи становятся все интереснее, их подбирают специально под съемки. Порой им нужно было потратить не один час и даже не один день на поиски нужного места и ракурса. У пары, как и у всех популярных блогеров, появились рекламные контракты, за узнаваемость начали платить.
Хештег #FollowMeTo подхватили по всему миру, периодически в сетях организовывались флешмобы под таким названием. Идея вроде бы действительно оригинальная, но совсем простая и всем понятная.
Tokyo is a crazy city!💥 🎌 We’re taking #followmeto photos in the Akihabara district, and here @halno is flying by on a magic broom! ✨😍❤ This whole district is known for its love of cosplay, anime and technology. Seems like the buildings are about to collapse under the weight of banners, surrounded by millions of people and bright colors!! 📸 @chiaoking Токио — сумасшедший город! 💥🇯🇵Делаем кадр #followmeto в районе Акихабара, а тут @halno на метле пролетает! 🌠😍❤ Вообще, этот квартал славится своей любовь к косплею, аниме и электронной технике. Местные здания, кажется, вот-вот согнутся под тяжестью вывесок, а вокруг — миллион людей и ярких красок!!
Естественно, такую невероятную популярность невозможно было сделать без рекламы и специальной поддержки в соцсетях. Мурад сам — продюсер, его компания производит рекламные ролики, видео, кинофильмы, и продвигать интересный проект для него теперь привычное дело.
Но вот как угадать, что одна фраза или какое-то простое движение могут стать мегапопулярными во всем мире?
Должно же быть действительно какое-то уникальное профессиональное чутье и, конечно же, везение.
Тревел-блоги против привычных СМИ
Тревел-блоги сейчас вполне могут соперничать с профильными СМИ, в которых работают десятки, если не сотни человек. Некоторые из индивидуальных путешественников формально популярнее, чем целые журналы.
У блогеров могут быть миллионные просмотры на YouTube или в "Инстаграме", в то время как статьи известных изданий хорошо если набирают несколько десятков тысяч просмотров на сайтах плюс тираж (обычно от 100 до 500 тысяч экземпляров).
Каждую секунду в соцсетях появляются сотни тысяч похожих фотографий и видео: памятные места, пляжи, горы, парки, рестораны, аэропорты. У всех примерно одно и то же, разница обычно только в качестве съемки. Ну и личность героя снимков важна: хорошо, когда они как минимум симпатичные либо по-хорошему необычные.
К тревел-моделям особое внимание. У них есть дополнительный козырь — красота. На таких страничках пересекаются сразу несколько аудиторий, интересующихся модой, путешествиями, шопингом и бьюти-секретами.
Тревел-страницы могут стать отличным инструментом для получения прибыли. Важно найти свою фишку — то, что будет отличать от других (яркий пример — как раз супруги Османн и их FollowMeTo). Некоторые обязательно включают в свои туристические блоги рассказы о местной кухне и множество food-фото, кто-то везде фотографирует игрушку или домашнего питомца, кто-то постоянно ходит парой или обязательно выкладывает фотографии детей.
Качественные фото путешественников-профессионалов давно пользуются популярностью — еще до бурного развития соцсетей. Многие покупали тревел-журналы именно из-за красивых, редких фото, из-за возможности посмотреть на места, в которые вряд ли попадешь.
В то же время те обычные туристы, кто приезжал, допустим, на африканское сафари или подводное плавание у Галапагосских островов, вряд ли мог рассчитывать на внимание большой аудитории: их подробные видеоотчеты и многочисленные фотоальбомы видели разве что родные и близкие.
С развитием же соцсетей и прорывным улучшением качества фототехники стать относительно популярным тревел-блогером теперь есть шанс у практически любого, была бы возможность путешествовать.
Выигрывают те, кто умеет быть оригинальными, непохожими на других, но в то же время понятными, дружелюбными, ироничными. И да — симпатичными. Ведь за ними иногда просто приятно наблюдать — независимо от того, на фоне каких памятных мест они фотографируются.