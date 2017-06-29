Как блогеры из России стали популярными во всем мире

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Российские блогеры Мурад и Наталья Османн (Мурад Османов и Наталья Захарова) попали в тройку самых влиятельных тревел-блогеров в мире по версии журнала Forbes. Как им это удалось и могут ли записки путешественников приносить доход?

В рейтинге Forbes-2017 были также представлены самые авторитетные блогеры в других категориях: "Развлечения", "Красота", "Игры", "Фитнес" и "Дом".

#followmeto the Bintan Island with @natalyosmann 🎈 Публикация от Murad Osmann (@muradosmann) Июн 20 2017 в 9:57 PDT

Если суммировать всех подписчиков первой десятки популярных блогеров-путешественников, то их будет более 17 миллионов.

Самым влиятельным тревел-блогером признали американского путешественника Брайана Келли. У него есть блог The Points Guy, который помогает оптимально организовать любую поездку. На сайте ежедневно публикуется от 10 до 20 статей, на его страницу в Facebook подписаны более полутора миллионов человек, в "Инстаграме" — более 140 тысяч фолловеров.

Riding into the new year on a feces encrusted water buffalo is good luck, or something like that🎉 #nihigram #tallpeopleproblems Публикация от Brian Kelly (@thepointsguy) Дек 31 2016 в 9:19 PST

Вторая по охвату аудитории — Кристен Рич из Калифорнии. Не так давно молодая американка поняла, что ей больше не интересен мир финансов, и бросила работу. "Блондинка за границей" отправилась навстречу мечте — в кругосветное путешествие. Теперь у Кристен есть сайт The Blonde Abroad, где она регулярно размещает отчеты о своих турне и просто красивые фото.

На третьем месте семейная пара Мурад и Наталья Османн, авторы проекта #FollowMeTo, у которого только в "Инстаграме" более 470 тысяч фолловеров. У продюсера Мурада Османова при этом — свыше 4,5 миллиона подписчиков, а у его жены Натальи — более миллиона.

Как возникла популярность проекта "Следуй за мной" (#FollowMeTo)

Супруги Мурад и Наталья Османн известны далеко за пределами России, о них пишут зарубежные издания, миллионы подписчиков в различных соцсетях следят за их передвижениями по миру, а свадьбу этой пары два года назад называли в числе самых заметных торжественных церемоний 2015 года.

She said YES!!! #followmeto @yourleo Публикация от Murad Osmann (@muradosmann) Июл 8 2014 в 11:06 PDT

Их особенный, узнаваемый стиль в фотографиях принес им мировую популярность. Еще в 2011 году в Барселоне пара сделала кадр, когда Наталья тянет Мурада за собой — чтобы он уже быстрее шел, а не фотографировал все вокруг.

С тех пор они обязательно делают похожие снимки в тех местах, куда приезжают. Это серия фотографий, на которых изображена девушка (почти всегда спиной к зрителю), ведущая своего любимого за руку, вперед — туда, где открываются великолепные виды или что-то очень интересное.

Со временем это уже превратилось в бренд: наряды Натальи становятся все интереснее, их подбирают специально под съемки. Порой им нужно было потратить не один час и даже не один день на поиски нужного места и ракурса. У пары, как и у всех популярных блогеров, появились рекламные контракты, за узнаваемость начали платить.

Хештег #FollowMeTo подхватили по всему миру, периодически в сетях организовывались флешмобы под таким названием. Идея вроде бы действительно оригинальная, но совсем простая и всем понятная.

Естественно, такую невероятную популярность невозможно было сделать без рекламы и специальной поддержки в соцсетях. Мурад сам — продюсер, его компания производит рекламные ролики, видео, кинофильмы, и продвигать интересный проект для него теперь привычное дело.

Но вот как угадать, что одна фраза или какое-то простое движение могут стать мегапопулярными во всем мире?

Должно же быть действительно какое-то уникальное профессиональное чутье и, конечно же, везение.

Тревел-блоги против привычных СМИ

Тревел-блоги сейчас вполне могут соперничать с профильными СМИ, в которых работают десятки, если не сотни человек. Некоторые из индивидуальных путешественников формально популярнее, чем целые журналы.

У блогеров могут быть миллионные просмотры на YouTube или в "Инстаграме", в то время как статьи известных изданий хорошо если набирают несколько десятков тысяч просмотров на сайтах плюс тираж (обычно от 100 до 500 тысяч экземпляров).

Каждую секунду в соцсетях появляются сотни тысяч похожих фотографий и видео: памятные места, пляжи, горы, парки, рестораны, аэропорты. У всех примерно одно и то же, разница обычно только в качестве съемки. Ну и личность героя снимков важна: хорошо, когда они как минимум симпатичные либо по-хорошему необычные.

А я ему говорю: "Ты на Картье был?" #естьконтакт) Публикация от Жанна (@poltrona70) Май 23 2017 в 11:50 PDT

К тревел-моделям особое внимание. У них есть дополнительный козырь — красота. На таких страничках пересекаются сразу несколько аудиторий, интересующихся модой, путешествиями, шопингом и бьюти-секретами.

Moments 🕊 Публикация от Victoria (@vikaplatina) Июн 12 2017 в 10:58 PDT

Тревел-страницы могут стать отличным инструментом для получения прибыли. Важно найти свою фишку — то, что будет отличать от других (яркий пример — как раз супруги Османн и их FollowMeTo). Некоторые обязательно включают в свои туристические блоги рассказы о местной кухне и множество food-фото, кто-то везде фотографирует игрушку или домашнего питомца, кто-то постоянно ходит парой или обязательно выкладывает фотографии детей.

Качественные фото путешественников-профессионалов давно пользуются популярностью — еще до бурного развития соцсетей. Многие покупали тревел-журналы именно из-за красивых, редких фото, из-за возможности посмотреть на места, в которые вряд ли попадешь.

В то же время те обычные туристы, кто приезжал, допустим, на африканское сафари или подводное плавание у Галапагосских островов, вряд ли мог рассчитывать на внимание большой аудитории: их подробные видеоотчеты и многочисленные фотоальбомы видели разве что родные и близкие.

С развитием же соцсетей и прорывным улучшением качества фототехники стать относительно популярным тревел-блогером теперь есть шанс у практически любого, была бы возможность путешествовать.

упрыгалась так в разные стороны, что, кроме "ах-ах-ах, какой свет, ах-ах-ах, какой цвет" #toscana #miomio Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika) Апр 17 2017 в 12:24 PDT

Выигрывают те, кто умеет быть оригинальными, непохожими на других, но в то же время понятными, дружелюбными, ироничными. И да — симпатичными. Ведь за ними иногда просто приятно наблюдать — независимо от того, на фоне каких памятных мест они фотографируются.