Бесчинства "Пети" на Украине: банки, СМИ и энергетика на грани коллапса

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Минувшие сутки стали кошмаром для банковских, транспортных, медийных, энергетических и правительственных учреждений Украины. Все они оказались на грани коллапса в результате нападения на их компьютерные сети вируса-вымогателя, который называет себя "Петя" (в латинской транскрипции — Petya).

Вирус требует от пользователей плату за код, который якобы позволит спасти компьютер, в ином случае вся локальная система учреждения оказывается "обездвиженной" и на какое-то время непригодной к работе.

Большинство пользователей на Украине отказались платить вымогателям, и значительная часть компьютерных сетей страны оказалась почти на сутки (в некоторых организациях на несколько часов) парализована.

Власти сразу же, что называется, не сходя с места, обвинили в кибератаке российские спецслужбы. Однако на самом деле, как выяснилось к концу вчерашнего дня, если в этом происшествии и есть чья-то злокозненная рука, то это не рука Кремля, а скорее всего, рука настоящего Пети, то есть украинского президента Петра Порошенко.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Сотрудники технической поддержки аэропорта "Борисполь" ликвидируют последствия вируса Petya © REUTERS / Valentyn Ogirenko Сотрудники технической поддержки аэропорта "Борисполь" ликвидируют последствия вируса Petya

Что произошло?

По свидетельству очевидцев, кибератака на компьютерные сети началась в 10 часов 30 минут. Именно в этот момент одновременно по всей Украине стали "зависать" компьютеры, пораженные вирусом. На экранах появлялось символическое изображение черепа, пользователь, нажав на любую кнопку, попадал на страницу с инструкцией, на которой вымогатели требовали от него оплату в размере 0,99 биткоина (эквивалент примерно 400 долларов) за предоставление кода дешифровки. В случае неуплаты они обещали через неделю поднять цену вдвое. Как утверждают эксперты по кибербезопасности, в общей сложности в течение дня кибертеррористы получили всего 2500 долларов.

Как утверждают пострадавшие, вирус "маскируется под архив с документами, хотя на самом деле является исполняемым EXE-файлом. Запущенный в системе вирус переписывает сектор Master Boot Record, что не позволяет в штатном режиме загрузить операционную систему, а затем требует купить код, дабы ее разблокировать".

В течение дня нападению подверглись более 100 компаний по всей Украине: крупнейший Ощадбанк, "Укрпочта", "Новая почта", "Укрэнерго", "Укртелеком", аэропорт Борисполь, Министерство инфраструктуры Украины, Минэнергоугля, украинские СМИ — 24 канал, "Интер", "Первый национальный", "КП на Украине" и, наконец, кабинет министров.

По свидетельству клиентов Ощадбанка (аналог российского Сбербанка), в течение дня его работа несколько раз прерывалась, поскольку апгрейд системы производился вручную. В Борисполе в момент атаки образовалась очередь из пассажиров, хвост которой заканчивался далеко за пределами здания аэропорта, несколько телеканалов прекратили вещание, энергетические компании забили тревогу из-за остановки компьютерных систем, возникла даже угроза аварийной остановки атомных объектов.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Вирус-вымогатель Petya на экране платежного терминала в филиале государственного банка Украины "Ощадбанк" © REUTERS / Valentyn Ogirenko Вирус-вымогатель Petya на экране платежного терминала в филиале государственного банка Украины "Ощадбанк"

Впрочем, к вечеру работа большинства предприятий и организаций Украины была восстановлена, очереди рассосались, а Генпрокуратура Украины по факту кибератаки открыла уголовное производство по статье "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

"Российский след" и "украинский контур"

Сразу же, как только произошло обрушение украинских компьютерных сетей, то есть прямо утром 27 июня, украинская власть обвинила в происшедшем российские спецслужбы. Первым руку Москвы увидел в киберартаке секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов.

Во-первых, он заявил, что на Украине для государственных учреждений действует специальный "защищенный контур". И для тех, кто зашел до кибератаки в этот "контур", Petya не страшен. Видимо, кабмин Украины, а также ряд его ключевых министерств и энергокомпаний этого не сделали и оказались вне "контура", что и привело их к поражению вирусом.

Во-вторых, Турчинов по традиции заявил, что "проанализировав вирус, можно говорить о российском следе". И посоветовал всем, кто хочет избежать кибератак в будущем, спрятаться под "защитный контур".

Эту "плодотворную шахматную идею" тут же подхватил другой русофоб Украины и по совместительству депутат парламента и советник министра МВД Антон Геращенко.

"Кибератака сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который вымогает с пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ. Целью данной кибератаки являются банки, СМИ, "Укрзализниця", "Укртелеком". <…> Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны", — заявил Геращенко в интервью телеканалу 112 "Украина".

Вторя своим политическим начальникам, "Украинская правда" вообще заявила, что "Это война: Украину сотрясла крупнейшая в истории кибератака".

© REUTERS / Mikhail Golub Вирус-вымогатель Petya на кассовом аппарате в супермаркете "Рост" в Харькове, Украина © REUTERS / Mikhail Golub Вирус-вымогатель Petya на кассовом аппарате в супермаркете "Рост" в Харькове, Украина

Рецепт Тимошенко

Правда, к концу дня стало ясно, что тот же самый вирус Petya поразил компьютерные системы не только Украины, но и других европейских государств — России, Польши, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США. По предварительным данным, зашел вирус из Индии. И при чем здесь российские спецслужбы, стало совсем непонятно, особенно если учесть, что этот же вирус поразил компьютерные системы ряда энергетических компаний России.

Обескураживающее заявление к вечеру того же дня сделал департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Здесь заявили, что "заражение компьютеров вирусом-вымогателем произошло через обновления бухгалтерской программы M.E.doc".

Напомню, что в середине мая по указу президента на Украине была запрещена к использованию российская компьютерная разработка "1С: Предприятие", которую повсеместно заменили на украинский аналог M.E.doc.

Так что, хотя в кибератаке вируса Petya на Украину местным кибер-Пикернтонам "руку Кремля", похоже, обнаружить не удалось, рука Пети, то есть президента Петра Порошенко, в этом отчасти присутствует.