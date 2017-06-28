США
28.0628 июня15:55МСК
USD59.54+0.66
EUR67.69+1.73
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Это традиция. О принце и премьере Британии, футбольных авантюристах

15:2528.06.2017
01440
© AFP 2017 / Matthew Childs, poolПринц Уильям и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в ЦюрихеПринц Уильям и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Цюрихе
© AFP 2017 / Matthew Childs, pool

Дмитрий Лекух

Довольно символичные новости приходят с околофутбольных полей. С самими-то площадками раз все в порядке (за исключением, мягко говоря, неоднозначного выступления сборной России, хозяйки турнира, на проходящем Кубке конфедераций). В остальном там все настолько хорошо, что по организационной части у нас все шансы провести едва ли не лучший мировой футбольный форум за всю историю подобного рода турниров.

Инсталляции Russia 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заговор не обнаружен: ФИФА проверила законное получение Россией ЧМ-2018
Впрочем, никто иного и не ожидал. В последнее время если русские за что-то берутся (от проведения зимней сочинской Олимпиады в субтропиках до пусков новых модификаций "Калибра"), делают они это в достаточной степени вдумчиво и убедительно. С событиями же в "околоспортивных коридорах" у нас все обстояло и обстоит не совсем.

…Надо отметить, что решение новых глав независимого комитета ФИФА по этике Марии Клаудии Рохас и Вассилиоса Скуриса опубликовать полностью доклад американского следователя Майкла Гарсии по выборам стран — хозяек ЧМ-2018 (Россия) и ЧМ-2022 (Катар) было хоть и вынужденной мерой (доклад попал к репортерам Bild, и немцы анонсировали его публикацию), но в то же время довольно приятной для русских новостью.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЭмблема чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Эмблема чемпионата мира по футболу 2018

Причина довольно незамысловата: в Российском футбольном союзе о содержании доклада мало того что знали, он еще и РФС целиком и полностью устраивал.

Итак, если коротко и не вдаваясь в подробности (доклад следственной группы, естественно, слишком обширен и написан на довольно специфическом языке, чтобы публиковать его целиком). Россия не участвовала в сговоре и не пыталась повлиять на результаты определения страны — хозяйки чемпионата мира-2018. Нет никаких доказательств сговора российского комитета с каким-либо другим комитетом или иностранной ассоциацией. В процессе следствия не было найдено и никаких доказательств, указывающих на какое-либо давление со стороны российского комитета.

Обвинения в попытке россиян повлиять на результаты голосования также ничем и никем не подтвердились.

Казалось бы, всё. Но не совсем.

Цифры 2018 у стадиона Фишт в Олимпийским парке в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Отчет: РФ не пыталась повлиять на выбор хозяина ЧМ-2018 с помощью подарков
Потому как, в общем, ни у кого и с самого начала не было сомнений в том, кто именно стоял за этой безобразной атакой как на Российскую Федерацию с Катаром (хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022) в частности, так и на FIFA в целом. "Усы, лапы и хвост" кампании, вне всякого сомнения, выдавали британское происхождение.

По крайней мере по итогам расследования тогдашний глава Английской футбольной ассоциации лорд Дэвид Трисман, опубликовавший в The Mail on Sunday довольно пакостные заявления, был даже отстранен от работы в английском заявочном комитете. А Английская футбольная ассоциация вынужденно принесла извинения РФС и Королевской испанской футбольной ассоциации.

И тут тем более любопытно, что, как выясняется согласно официальным документам, опубликованным FIFA, в отличие от России и даже Катара власти самой Великобритании как раз сделали задокументированную попытку вмешаться в выборы страны — хозяйки чемпионата мира-2018. Как стало известно из опубликованного отчета Гарсии, принц Уильям и бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон приняли участие во встрече с вице-президентом FIFA Чон Мон Чжуном, который представлял Южную Корею. И на этой "сепаратной" и насквозь незаконной встрече именно Кэмерон пытался убедить Мон Чжуна проголосовать за заявку его страны. В обмен британский представитель в ФИФА Джефф Томпсон должен был отдать свой голос за Южную Корею при выборах страны — хозяйки ЧМ-2022. При этом стоит отдельно отметить, что позже за свою довольно сомнительную деятельность и "неразборчивость в связях" Чон Мон Чжун в октябре 2015 года был отстранен комитетом FIFA по этике от любой футбольной деятельности на шесть лет.

© AFP 2017 / Karim Jaafar Принц Уильям во время объявления стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022. 2010 год
© AFP 2017 / Karim Jaafar
Принц Уильям во время объявления стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022. 2010 год

Официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Власти опровергли данные об отказе сборных ЧМ-2018 базироваться в Москве
И именно председатель английской заявочной кампании Джефф Томпсон их всех впоследствии Гарсии и сдал. Ибо отвечать за грехи политиков и уходить вслед за Дэвидом Трисманом ему совершенно не хотелось.

Ситуация дистилированно коррупционная. Ибо Чон Мон Джун на тот момент времени не только представлял Южную Корею, но еще и работал вице-президентом самой Международной футбольной ассоциации, что, как вы понимаете, придает "переговорам" некую особенную пикантность.

И мы, безусловно, будем сейчас с особенным интересом следить за реакцией на эту уголовщину самых свободных в мире британских СМИ. Хотя и есть такое ощущение, что ее, скорее всего, не последует. Ибо британские "элиты", как аристократические и управленческие, так и медийные, во-первых, всегда были совершенно искренне убеждены, что они должны следить за исполнением закона только другими. Самим же им эти дурацкие правила соблюдать совершенно необязательно. А во-вторых, при "наведении порядка на дальних окраинах" (это, кстати, такой специфический, но подлинный островной термин) британские "элиты" традиционно не гнушались даже апоплексическим ударом табакеркой в висок, чего уж тут о каком-то сговоре с корейцами и фактическом подкупе чиновника FIFA рассуждать.

Подумаешь.

Это, видите ли, даже не лицемерие.

И даже не помрачение рассудка.

Просто такой ум.

футбол Украина Евро
© Фото : Богдан Бортаков
Футбольный эксперт: Киев собрался бойкотировать ЧМ-2018? Он валяет дурака
Мне уже доводилось приводить в качестве примера функционирования данного коллективного головного мозга один замечательный момент из британской прессы. На прошлой неделе английский таблоид Daily Star, тот самый, который выдавал фотографии с постановочных масленичных боев в Москве за фото "тренировки страшных русских футбольных хулиганов", разразился еще одной статьей об этих бандитах, уже в заголовке утверждая: почти идеальный порядок в сфере безопасности на проходящем сейчас в России Кубке конфедераций по футболу связан исключительно с тем, что "Российские футбольные головорезы погнушались Кубком конфедераций, чтобы потом нападать на мирных английских болельщиков в 2018 году".

Комментировать это довольно затруднительно. Важно просто помнить, что Британия — это страна традиций. И почему кто-то решил, что с тех пор, как в отечественной словесности появилось приписываемое то А. В. Суворову, то еще кому выражение "англичанка гадит", — традиционные смысл и суть британской "элиты" и проводимой ею политики должны были каким-либо образом измениться?

Вы еще бы им чай с молоком попытались запретить пить.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена