Это традиция. О принце и премьере Британии, футбольных авантюристах

Дмитрий Лекух
Довольно символичные новости приходят с околофутбольных полей. С самими-то площадками раз все в порядке (за исключением, мягко говоря, неоднозначного выступления сборной России, хозяйки турнира, на проходящем Кубке конфедераций). В остальном там все настолько хорошо, что по организационной части у нас все шансы провести едва ли не лучший мировой футбольный форум за всю историю подобного рода турниров.
…Надо отметить, что решение новых глав независимого комитета ФИФА по этике Марии Клаудии Рохас и Вассилиоса Скуриса опубликовать полностью доклад американского следователя Майкла Гарсии по выборам стран — хозяек ЧМ-2018 (Россия) и ЧМ-2022 (Катар) было хоть и вынужденной мерой (доклад попал к репортерам Bild, и немцы анонсировали его публикацию), но в то же время довольно приятной для русских новостью.
Причина довольно незамысловата: в Российском футбольном союзе о содержании доклада мало того что знали, он еще и РФС целиком и полностью устраивал.
Итак, если коротко и не вдаваясь в подробности (доклад следственной группы, естественно, слишком обширен и написан на довольно специфическом языке, чтобы публиковать его целиком). Россия не участвовала в сговоре и не пыталась повлиять на результаты определения страны — хозяйки чемпионата мира-2018. Нет никаких доказательств сговора российского комитета с каким-либо другим комитетом или иностранной ассоциацией. В процессе следствия не было найдено и никаких доказательств, указывающих на какое-либо давление со стороны российского комитета.
Обвинения в попытке россиян повлиять на результаты голосования также ничем и никем не подтвердились.
Казалось бы, всё. Но не совсем.
По крайней мере по итогам расследования тогдашний глава Английской футбольной ассоциации лорд Дэвид Трисман, опубликовавший в The Mail on Sunday довольно пакостные заявления, был даже отстранен от работы в английском заявочном комитете. А Английская футбольная ассоциация вынужденно принесла извинения РФС и Королевской испанской футбольной ассоциации.
И тут тем более любопытно, что, как выясняется согласно официальным документам, опубликованным FIFA, в отличие от России и даже Катара власти самой Великобритании как раз сделали задокументированную попытку вмешаться в выборы страны — хозяйки чемпионата мира-2018. Как стало известно из опубликованного отчета Гарсии, принц Уильям и бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон приняли участие во встрече с вице-президентом FIFA Чон Мон Чжуном, который представлял Южную Корею. И на этой "сепаратной" и насквозь незаконной встрече именно Кэмерон пытался убедить Мон Чжуна проголосовать за заявку его страны. В обмен британский представитель в ФИФА Джефф Томпсон должен был отдать свой голос за Южную Корею при выборах страны — хозяйки ЧМ-2022. При этом стоит отдельно отметить, что позже за свою довольно сомнительную деятельность и "неразборчивость в связях" Чон Мон Чжун в октябре 2015 года был отстранен комитетом FIFA по этике от любой футбольной деятельности на шесть лет.
Ситуация дистилированно коррупционная. Ибо Чон Мон Джун на тот момент времени не только представлял Южную Корею, но еще и работал вице-президентом самой Международной футбольной ассоциации, что, как вы понимаете, придает "переговорам" некую особенную пикантность.
И мы, безусловно, будем сейчас с особенным интересом следить за реакцией на эту уголовщину самых свободных в мире британских СМИ. Хотя и есть такое ощущение, что ее, скорее всего, не последует. Ибо британские "элиты", как аристократические и управленческие, так и медийные, во-первых, всегда были совершенно искренне убеждены, что они должны следить за исполнением закона только другими. Самим же им эти дурацкие правила соблюдать совершенно необязательно. А во-вторых, при "наведении порядка на дальних окраинах" (это, кстати, такой специфический, но подлинный островной термин) британские "элиты" традиционно не гнушались даже апоплексическим ударом табакеркой в висок, чего уж тут о каком-то сговоре с корейцами и фактическом подкупе чиновника FIFA рассуждать.
Подумаешь.
Это, видите ли, даже не лицемерие.
И даже не помрачение рассудка.
Просто такой ум.в 2018 году".
Комментировать это довольно затруднительно. Важно просто помнить, что Британия — это страна традиций. И почему кто-то решил, что с тех пор, как в отечественной словесности появилось приписываемое то А. В. Суворову, то еще кому выражение "англичанка гадит", — традиционные смысл и суть британской "элиты" и проводимой ею политики должны были каким-либо образом измениться?
Вы еще бы им чай с молоком попытались запретить пить.