Это традиция. О принце и премьере Британии, футбольных авантюристах

Дмитрий Лекух

Довольно символичные новости приходят с околофутбольных полей. С самими-то площадками раз все в порядке (за исключением, мягко говоря, неоднозначного выступления сборной России, хозяйки турнира, на проходящем Кубке конфедераций). В остальном там все настолько хорошо, что по организационной части у нас все шансы провести едва ли не лучший мировой футбольный форум за всю историю подобного рода турниров.

Впрочем, никто иного и не ожидал. В последнее время если русские за что-то берутся (от проведения зимней сочинской Олимпиады в субтропиках до пусков новых модификаций "Калибра"), делают они это в достаточной степени вдумчиво и убедительно. С событиями же в "околоспортивных коридорах" у нас все обстояло и обстоит не совсем.

…Надо отметить, что решение новых глав независимого комитета ФИФА по этике Марии Клаудии Рохас и Вассилиоса Скуриса опубликовать полностью доклад американского следователя Майкла Гарсии по выборам стран — хозяек ЧМ-2018 (Россия) и ЧМ-2022 (Катар) было хоть и вынужденной мерой (доклад попал к репортерам Bild, и немцы анонсировали его публикацию), но в то же время довольно приятной для русских новостью.

Причина довольно незамысловата: в Российском футбольном союзе о содержании доклада мало того что знали, он еще и РФС целиком и полностью устраивал.

Итак, если коротко и не вдаваясь в подробности (доклад следственной группы, естественно, слишком обширен и написан на довольно специфическом языке, чтобы публиковать его целиком). Россия не участвовала в сговоре и не пыталась повлиять на результаты определения страны — хозяйки чемпионата мира-2018. Нет никаких доказательств сговора российского комитета с каким-либо другим комитетом или иностранной ассоциацией. В процессе следствия не было найдено и никаких доказательств, указывающих на какое-либо давление со стороны российского комитета.

Обвинения в попытке россиян повлиять на результаты голосования также ничем и никем не подтвердились.

Казалось бы, всё. Но не совсем.

Потому как, в общем, ни у кого и с самого начала не было сомнений в том, кто именно стоял за этой безобразной атакой как на Российскую Федерацию с Катаром (хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022) в частности, так и на FIFA в целом. "Усы, лапы и хвост" кампании, вне всякого сомнения, выдавали британское происхождение.

По крайней мере по итогам расследования тогдашний глава Английской футбольной ассоциации лорд Дэвид Трисман, опубликовавший в The Mail on Sunday довольно пакостные заявления, был даже отстранен от работы в английском заявочном комитете. А Английская футбольная ассоциация вынужденно принесла извинения РФС и Королевской испанской футбольной ассоциации.

И тут тем более любопытно, что, как выясняется согласно официальным документам, опубликованным FIFA, в отличие от России и даже Катара власти самой Великобритании как раз сделали задокументированную попытку вмешаться в выборы страны — хозяйки чемпионата мира-2018. Как стало известно из опубликованного отчета Гарсии, принц Уильям и бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон приняли участие во встрече с вице-президентом FIFA Чон Мон Чжуном, который представлял Южную Корею. И на этой "сепаратной" и насквозь незаконной встрече именно Кэмерон пытался убедить Мон Чжуна проголосовать за заявку его страны. В обмен британский представитель в ФИФА Джефф Томпсон должен был отдать свой голос за Южную Корею при выборах страны — хозяйки ЧМ-2022. При этом стоит отдельно отметить, что позже за свою довольно сомнительную деятельность и "неразборчивость в связях" Чон Мон Чжун в октябре 2015 года был отстранен комитетом FIFA по этике от любой футбольной деятельности на шесть лет.

© AFP 2017 / Karim Jaafar Принц Уильям во время объявления стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022. 2010 год © AFP 2017 / Karim Jaafar Принц Уильям во время объявления стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022. 2010 год

И именно председатель английской заявочной кампании Джефф Томпсон их всех впоследствии Гарсии и сдал. Ибо отвечать за грехи политиков и уходить вслед за Дэвидом Трисманом ему совершенно не хотелось.

Ситуация дистилированно коррупционная. Ибо Чон Мон Джун на тот момент времени не только представлял Южную Корею, но еще и работал вице-президентом самой Международной футбольной ассоциации, что, как вы понимаете, придает "переговорам" некую особенную пикантность.

И мы, безусловно, будем сейчас с особенным интересом следить за реакцией на эту уголовщину самых свободных в мире британских СМИ. Хотя и есть такое ощущение, что ее, скорее всего, не последует. Ибо британские "элиты", как аристократические и управленческие, так и медийные, во-первых, всегда были совершенно искренне убеждены, что они должны следить за исполнением закона только другими. Самим же им эти дурацкие правила соблюдать совершенно необязательно. А во-вторых, при "наведении порядка на дальних окраинах" (это, кстати, такой специфический, но подлинный островной термин) британские "элиты" традиционно не гнушались даже апоплексическим ударом табакеркой в висок, чего уж тут о каком-то сговоре с корейцами и фактическом подкупе чиновника FIFA рассуждать.

Подумаешь.

Это, видите ли, даже не лицемерие.

И даже не помрачение рассудка.

Просто такой ум.

Мне уже доводилось приводить в качестве примера функционирования данного коллективного головного мозга один замечательный момент из британской прессы. На прошлой неделе английский таблоид Daily Star, тот самый, который выдавал фотографии с постановочных масленичных боев в Москве за фото "тренировки страшных русских футбольных хулиганов", разразился еще одной статьей об этих бандитах, уже в заголовке утверждая: почти идеальный порядок в сфере безопасности на проходящем сейчас в России Кубке конфедераций по футболу связан исключительно с тем, что "Российские футбольные головорезы погнушались Кубком конфедераций, чтобы потом нападать на мирных английских болельщиков в 2018 году ".

Комментировать это довольно затруднительно. Важно просто помнить, что Британия — это страна традиций. И почему кто-то решил, что с тех пор, как в отечественной словесности появилось приписываемое то А. В. Суворову, то еще кому выражение "англичанка гадит", — традиционные смысл и суть британской "элиты" и проводимой ею политики должны были каким-либо образом измениться?

Вы еще бы им чай с молоком попытались запретить пить.