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"Доктрина Герасимова" и пугало "гибридной войны" России

15:0628.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНачальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фотоНачальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Илья Плеханов, для РИА Новости

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, как никто другой из российских военных, привлекает к себе внимание зарубежных военных экспертов и СМИ. Не так давно издание Wall Street Journal назвало Герасимова наиболее влиятельным офицером своего времени в России. Его работы переводятся на английский язык и вызывают масштабные обсуждения. За высказываниями и действиями генерала внимательно следят. Именно Герасимова сегодня на Западе называют главным идеологом "гибридной войны".

"Кардинал" Герасимов

Герасимов попал в фокус внимания зарубежных военных аналитиков и СМИ даже не столько после назначения на должность начальника Генштаба ВС РФ в 2012 году, а позже — в феврале 2013 года — после публикации его статьи "Ценность науки в предвидении" в газете "Военно-промышленный курьер".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Турчинов призвал использовать военных против "гибридной агрессии России"

После событий в Крыму и Донбассе эта статься стала хитом на Западе, ее неоднократно переводили на английский язык и разобрали на цитаты. Герасимов стал считаться основным теоретиком действий России в современных военных конфликтах, в Сирии и Украине.

В 2016 году глава Корпуса морской пехоты США генерал Роберт Неллер признался, что перечитывал статью Герасимова целых три раза и много размышлял о том, как русские планируют вести войны будущего.

В статье генерал армии, кстати, не столько формулировал некую новую доктрину, сколько анализировал и критиковал действия стран Запада по смене политических режимов в Ливии и Сирии, оценивал развитие событий времен "арабской весны" и возможности защиты от таких действий. 

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкБойцы ливийской оппозиции едут на передовую
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бойцы ливийской оппозиции едут на передовую

Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине завели дело против России за "ведение гибридной войны"
Герасимов писал: "В XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны уже не объявляются, а начавшись, идут не по привычному нам шаблону. Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия. Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения".

В самой статье, кстати, ни разу не упомянуто слово "гибридная", лишь три раза есть отсылка к "асимметричным" формам конфликтов. В первую очередь речь идет об информационном давлении на население и политическую элиту участников противоборства. Нет даже упоминания о кибердеятельности, хотя сегодня в зарубежных СМИ в связи с обвинениями, что Россия вмешивалась в выборы в США, Герасимову без тени сомнения приписывают уже и создание теоретической базы для проведения кибератак на США и страны Европы.

Вестминстерский дворец на берегу Темзы в Лондоне, архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Из Лондона с приветом: в Британии ждут русских террористов в тельняшках

В 2014 году главу Генштаба ВС РФ внесли в санкционные списки Европейского союза и Канады, в мае 2017 года Герасимов попал в расширенный санкционный список СНБО Украины, а в июне этого года запрет на посещение страны генералом объявила Черногория.

В марте Герасимов опубликовал еще одну статью — "Мир на гранях войны", где уже действительно обсуждается "гибридная война", действия США в Сирии и на Ближнем Востоке, кибератака на Иран в 2015 году и значение социальных сетей. Но вторая работа генерала пока не получила такого широкого распространения и не столь мифологизирована за рубежом, как первая. 

© AP Photo / Musadeq SadeqАмериканские военные в командном пункте
© AP Photo / Musadeq Sadeq
Американские военные в командном пункте

Как росла тень "гибридной войны"

"Гибридную войну" нельзя назвать чем-то новым. В России о "полувойнах" начали размышлять очень давно. Теоретиком данного типа войны выступал полковник и профессор Евгений Эдуардович Месснер (1891-1974), один из крупнейших представителей военной мысли русского зарубежья. Он всесторонне разработал теорию и спрогнозировал развитие такого типа войн в своих книгах: "Мятеж — имя третьей всемирной" и "Всемирная мятежевойна".

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и президент Литвы Даля Грибаускайте во время посещения батальона НАТО в Рукле
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Sky News: "Литва готовится к гибридной войне с Россией"

Месснер рассуждал так: "В будущей войне воевать будут не на линии, а на всей поверхности территорий обоих противников, потому что позади оружного фронта возникнут фронты политический, социальный, экономический; воевать будут не на двумерной поверхности, как встарь, не в трехмерном пространстве, как было с момента нарождения военной авиации, а в четырехмерном, где психика воюющих народов является четвертым измерением".

Еще одним знаковым идеологом был Георгий Самойлович Иссерсон (1898-1976) — советский военачальник, полковник, профессор, один из разработчиков теории глубокой операции. Его труды "Эволюция оперативного искусства" и "Основы глубоких операций" вызывают сегодня большой интерес как в России, так и на Западе, где его переводят на английский язык. Герасимов, кстати, упоминает Иссерсона в своих работах.

Города мира. Таллин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Эстонии отрицают наличие пророссийских группировок для "гибридной войны"

В Штатах вплоть до 2010 года словосочетание "гибридная война" практически не употреблялось — американские военные не видели в нем смысла, ведь в их доктринах уже давно существовали такие термины, как "иррегулярная война" и "неконвенциональная война". Но прошло семь лет, и сегодня это обозначение глубоко укоренилось в лексиконе западных военных, когда они говорят о России.

В США в 2005 году, еще задолго до всех статей Герасимова, американский генерал Джеймс Мэттис, ныне глава Пентагона, и полковник Фрэнк Хоффман опубликовали знаковую статью "Будущее ведение войны: восход гибридных войн", в которой они добавили к военной доктрине 90-х годов генерала Чарлза Крулака о трех блоках войны четвертый блок. Три блока Крулака — это непосредственное ведение боевых действий, миротворческие действия по разводу противоборствующих сторон и оказание гуманитарной помощи. Четвертый, новый блок Мэттиса и Хоффмана — психологические и информационные операции и работа с населением. 

© AP Photo / Matt DunhamГенерал Джеймс Мэттис
© AP Photo / Matt Dunham
Генерал Джеймс Мэттис
Информационная война
© Fotolia / joebakal
Матрица гибридной войны, или Зачем нужен информационный Генштаб

В 2010 году в концепции НАТО, получившей название NATO's Bi-Strategic Command Capstone Concept, "гибридные" угрозы официально определяются как угрозы, создаваемые противником, способным одновременно адаптивно использовать традиционные и нетрадиционные средства для достижения собственных целей. В 2012 году выходит ставшая известной в узких кругах книга "Гибридные военные действия: борьба с комплексным оппонентом с древних времен и до наших дней" за авторством историка Вильямсона Мюррея и полковника Питера Мансура.

В мае 2014 года в армии и Корпусе морской пехоты США приняли очень интересный документ — новую редакцию Боевого устава 3-24 под названием "Восстания и подавление восстаний". Новый вариант устава ориентирован на косвенное (непрямое) участие Америки в деле подавления восстаний в той или иной стране, когда американские войска в массовом порядке не вводятся вовсе, а всю работу на земле делают силовые структуры принимающей американскую помощь страны. Описания повстанческого движения, предпосылок его возникновения, стратегии и тактики действий настолько детально отображены, что иногда и вовсе непонятно, где речь идет о подготовке восстания, а где — о его подавлении. То есть главами из американского устава можно пользоваться кому угодно — в качестве неплохой общей инструкции к действию и подготовке к мятежу.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
FT: НАТО готовит новую концепцию в ответ на угрозу гибридной войны

Сравнить недавние работы Герасимова и работы десятилетней давности от американских теоретиков и практиков, включая нынешнего министра обороны США, не составляет особого труда. Но идеологом "гибридной войны" объявлен все же именно Герасимов.

Впрочем, и со стороны зарубежных коллег звучат здравые мысли. Майкл Кофман, политолог из Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона, пишет: "На Западе этой фразой обозначаются теперь любые действия России, которые пугают говорящего. Опасность в том, что многие военные и политики убеждены, что полноценная российская доктрина гибридной войны — реальность. А веря в это, они склонны видеть проявления гибридных видов противоборств повсюду — особенно там, где их нет. Ведь практически любое действие России — в информационной, политической или военной области — может быть теперь интерпретировано как гибридное. Бессмысленные фразы могут оказаться смертельным оружием в устах людей, облеченных властью".

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