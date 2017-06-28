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Русское рабство и катарская свобода глазами Госдепа

13:2328.06.2017
(обновлено: 13:44 28.06.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина на набережной в Дохе. Архивное фотоМужчина на набережной в Дохе. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

В докладе Госдепа США о положении по борьбе с работорговлей в разных странах Россия отнесена (пятый год подряд) к самой низшей, третьей из трех возможных, категории.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тиллерсон обвинил КНДР в создании трудовых лагерей в России и Китае

По мнению Госдепа, Российская Федерация не делает минимальных усилий для борьбы с рабством. В частности, имея "от пяти до 12" миллионов гастарбайтеров, она насчитывает в их рядах также около полутора миллионов нелегалов. А главное — позволяет размещение на своей территории "трудовых лагерей Северной Кореи", где "люди заняты принудительным трудом".

Что еще любопытно. Ставший в последнее время знаменитым Катар, где гастарбайтеры составляют значительное большинство населения, находится в докладе выше нашей страны. Несмотря на то что, как признается в самом документе, в этой монархии вообще ни один работодатель и ни одна фирма по трудоустройству, даже занимающиеся фактической работорговлей, не преследуются и не наказаны.

© AFP 2017 / StringerРабочие-мигранты на строительной площадке в столице Катара Дохе
© AFP 2017 / Stringer
Рабочие-мигранты на строительной площадке в столице Катара Дохе

 

…Что хотелось бы по этому поводу отметить.

Шанхай. Архивное фото
© Fotolia / Aania
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Америка столько веков подряд была одним из крупнейших в мире центров рабского труда и работорговли, что для них эти проблемы актуальны по сей день. Точно так же, как для них до сих пор актуальны проблемы расовой дискриминации, так что они чрезвычайно много внимания посвящают ее пресечению и склонны по сей день видеть расовую дискриминацию во всем остальном мире, — точно так же они видят во всем мире и работорговлю. Более того, для них проблема работорговли актуальна еще и потому, что сами они все еще постоянно и в громадных количествах привлекают зарубежных сезонных работников на условиях, с их же собственной точки зрения, мало отличающихся от работорговли.

Естественно, на таком историческом фоне они воспринимают эту проблему крайне болезненно и изыскивают ее повсеместно.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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При этом, насколько я могу судить, положение, скажем, гастарбайтеров в Российской Федерации существенно отличается от положения рабов — хотя бы потому, что любой такой работник в случае обращения в органы официальной власти с жалобой на нарушение своих прав получит от них адекватную реакцию и (вполне приемлемую по всем мировым меркам) защиту своих прав. Это существенно отличается от случаев, когда иностранным работникам официально отказано в защите их прав — а такое наблюдается во многих странах Персидского залива. Существенно отличается и от возможного ущемления прав иностранных работников, так сказать, "неформализованным" насилием.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМужчина везет тележку в сквере на улице Белинского в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мужчина везет тележку в сквере на улице Белинского в Екатеринбурге

Я, конечно, затрудняюсь точно определить, насколько ущемляются права гастарбайтеров, поскольку сам, хотя и пребывал в этом статусе в России много лет подряд, но за все это время не могу припомнить ни одного случая, когда бы столкнулся с реальным нарушением своих прав. Поэтому у меня нет личного опыта, достаточного для оценки этих проблем. Но полагаю, что личный опыт сотрудников Госдепа также вряд ли достаточен для адекватной оценки положения гастарбайтеров, и опасаюсь, что оценка в данном случае дается по методу "Трех П" — Пол, Палец, Потолок.

Иностранные рабочие в общежитии для мигрантов в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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А то, что положение дел в Катаре, где права гастарбайтеров вполне официально отсутствуют, заявлено в этом отчете лучшим, чем в Российской Федерации, — и подавно указывает на неадекватность госдеповской оценки. Возможно, и на неадекватность составителей этой оценки.

Что касается граждан КНДР, пребывающих на территории России на разнообразных работах (в основном — на лесозаготовках), то их правовое положение регулируется в первую очередь законами самой Корейской Народно-Демократической Республики, и, насколько я знаком с этими законами, оно не хуже положения рабочих в самой республике. Что уже исключает всякую возможность квалифицировать это положение как рабство.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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Кроме того, эти работники получают заработную плату, примерно соответствующую зарплате российских коллег, что также исключает возможность говорить о рабстве. Насколько я могу судить по историческому опыту, примерно в таком же положении находились граждане Демократической Республики Вьетнам, работавшие на советских предприятиях.

…В заключение хочется сказать следующее. Да, официальным органам России действительно стоит обратить внимание на положение иностранных работников в стране. Но вовсе не потому, что его можно квалифицировать как рабское. А потому, что при экономическом спаде вообще следует защищать рабочие места своих граждан, в том числе и путем ограничения импорта рабочей силы.

То есть это общеэкономические и общеизвестные соображения. Говорить же о "рабстве" в России так же осмысленно, как говорить о расизме в России — на том основании, что людей негроидной расы по-русски называют "неграми", а не "афророссиянами". Эксперты из Соединенных Штатов явным образом пытаются примерить свой печальный исторический опыт на положение дел в другой стране, прошедшей абсолютно иную историю.

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