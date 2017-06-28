Жесткий экзамен на европейство: зачем Сербии премьер-лесбиянка

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Сегодня парламент Сербии должен утвердить предложенную новым президентом страны Александром Вучичем кандидатуру премьер-министра. Это 42-летняя Ана Брнабич (Ана Брнабић). Никто не сомневается, что утверждение первой женщины в качестве главы сербского правительства состоится, поскольку пропрезидентская Сербская прогрессивная партия (СПП) имеет парламентское большинство.

До 15 июня, когда Вучич выдвинул кандидатуру Брнабич на пост премьера и поручил ей сформировать новый кабинет министров, она занимала пост министра государственного управления и местного самоуправления в правительстве самого Вучича, который до победы на выборах был премьером. То есть новый президент и новый премьер хорошо знакомы.

Президент Вучич знает, как угодить Евросоюзу. Вступление Сербии в ЕС он провозгласил приоритетом своей политики на посту главы государства. Но как в этом деле ему может помочь Брнабич? Очень просто. Она отвечает всем критериям, которые предъявляются в Евросоюзе и в целом на Западе политикам, которые претендуют быть во власти или по меньшей мере причастными к принятию решений. Назначение Аны Брнабич не просто некое свидетельство того, что сербская власть упорно стремится в ЕС. Сама Брнабич — это пропуск Сербии в Евросоюз.

Что за пропуск

Дело в том, что Ана Брнабич до мозга костей прозападный человек. Она шесть лет училась на Западе — сначала в Нортвудском университете в Мичигане (США), затем получила степень магистра делового администрирования в британском Университете Халла. С 2002 по 2011 год она работала в Агентстве США по международному развитию (USAID). В 2006 году при ее активном участии в Сербии был создан Национальный альянс местного экономического развития ( NALED ). В него вошли около 200 компаний, местных самоуправляемых организаций и НКО, которые поставили перед собой цель "улучшить условия жизни и труда в Сербии". Причем все "улучшить" в Сербии этот альянс пытается на западный манер, поскольку главными партнерами NALED с самого начала выступили Евросоюз и всё то же USAID. В 2016 году Брнабич стала президентом NALED.

Среди заслуг Аны Брнабич на ее странице на сайте Министерства государственного управления и местного самоуправления указывается, что она является "членом группы "Новые лидеры для Европы" в рамках Всемирного экономического форума. В эту группу входят министр иностранных дел Австрии, премьер-министры Эстонии, Исландии, Мальте, как и многие другие выдающиеся деятели".

Заботливая и невидимая рука

Весьма примечательно и то, что Брнабич является членом белградского объединения East West Bridge (EWB), входящего в Трехстороннюю комиссию . Эта комиссия была создана в 1973 году по инициативе Дэвида Рокфеллера (недавно скончавшегося) отнюдь не для продвижения национальных интересов отдельных стран и народов. Эта глобалистская структура, создание которой горячо приветствовал Бильдербергский клуб, представляет интересы транснациональных корпораций и объединяет тех, кого принято именовать мировой элитой.

Задача Трехсторонней комиссии, как указано на ее официальном сайте, — "собрать вместе опытных руководителей из частного сектора для обсуждения вопросов, представляющих глобальный интерес, в условиях недостатка общения и сотрудничества между Европой, Северной Америкой и Азией".

Суммируя вышесказанное, нетрудно прийти к выводу, что Ана Брнабич заняла свое место в той Сербии, которая взяла решительный курс на вступление в ЕС. Трудно отделаться от впечатления, что чья-то невидимая рука заботливо и терпеливо растила и воспитывала сначала студентку Ану Брнабич, потом сделала из нее бизнесвумен, а затем — молодого политика, доведя ее в конце концов до вершины сербской власти.

Что говорят критики

© REUTERS / Marko Djurica Президент Сербии Александр Вучич объявляет о назначении Аны Брнабич на пост премьер-министра страны. 15 июня 2017 © REUTERS / Marko Djurica Президент Сербии Александр Вучич объявляет о назначении Аны Брнабич на пост премьер-министра страны. 15 июня 2017

В таком контексте решение президента Вучича о назначении Брнабич видится несущественным антуражем чужой пьесы, разыгранной вне воли и желания сербов. Соответственно, и все заявления Вучича о новом премьере не соотносятся с действительностью. "Сербия должна и дальше улучшать свой имидж. Страна больше никому не должна доказывать свою независимость и суверенитет. Но Сербия заслуживает лучшее место, а ее граждане должны еще больше гордиться своей страной", — сказал президент Вучич, объявляя свое решение выдвинуть Ану Брнабич на пост премьера.

Но вот как раз суверенитета, считают критики нынешней власти, которая олицетворяется с Вучичем, Сербия и лишилась. Председатель оппозиционной парламентской Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель полагает, что при Ане Брнабич правительство будет еще более прозападным, чем предыдущее.

Самый главный критерий

Есть и еще один важный критерий, без соответствия которому любой политик на Западе с трудом может претендовать на место под солнцем. Это — пресловутая толерантность. В случае с Аной Брнабич всё даже лучше, чем можно себе представить. Она открыто заявляет о своей гомосексуальности. А это сегодня в передовом мире — преимущественный фактор при прочих равных.

Когда в 2016 году Брнабич пришла (или ее "пришли") в правительство тогда еще премьера Вучича, она сразу объявила, что она лесбиянка. Вучич сообщил, что не видит в этом проблемы (то есть и сам прошел, таким образом, экзамен на толерантность).

В этом, правда, видят проблему сербы, которыми Брнабич собирается управлять. Население Сербии, исповедующее православие, не приемлет "легитимизации" гомосексуализма.

Но зато о том, что премьер-министром Сербии станет открытая лесбиянка, пишет вся западная пресса. Именно к этому привлечено внимание европейской общественности. Многие европейские газеты, такие как французская Le Figaro, именно факт нетрадиционной ориентации Брнабич вынесли в заголовки — "Сербия: женщина-премьер — проевропейка и гомосексуалист".

Кстати, в Le Figaro есть весьма примечательный пассаж. Газета пишет: "Она (Ана Брнабич) позволяет (Вучичу) также улучшить имидж своей страны по отношению к Западу, символически дистанцируясь от России, где положение гомосексуалистов является незавидным. Этим pinkwashing (посланием к гомосексуалистам) сербский президент вновь заявляет о своей прогрессивной ориентации, учитывая то, что в настоящее время его страна ведет переговоры с ЕС по вопросам основных свобод и обращения с меньшинствами в рамках своего запланированного присоединения к Евросоюзу".