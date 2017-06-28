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Жесткий экзамен на европейство: зачем Сербии премьер-лесбиянка

13:2528.06.2017
(обновлено: 13:26 28.06.2017)
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© AP Photo / Darko VojinovicПремьер-министр Сербии Ана Брнабич. 28 июня 2017Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. 28 июня 2017
© AP Photo / Darko Vojinovic

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Сегодня парламент Сербии должен утвердить предложенную новым президентом страны Александром Вучичем кандидатуру премьер-министра. Это 42-летняя Ана Брнабич (Ана Брнабић). Никто не сомневается, что утверждение первой женщины в качестве главы сербского правительства состоится, поскольку пропрезидентская Сербская прогрессивная партия (СПП) имеет парламентское большинство.

Парламент Сербии в Белграде
© Fotolia / krutenyuk
Он и Ана. Белград теперь смотрит сразу на Восток и на Запад
До 15 июня, когда Вучич выдвинул кандидатуру Брнабич на пост премьера и поручил ей сформировать новый кабинет министров, она занимала пост министра государственного управления и местного самоуправления в правительстве самого Вучича, который до победы на выборах был премьером. То есть новый президент и новый премьер хорошо знакомы.

Президент Вучич знает, как угодить Евросоюзу. Вступление Сербии в ЕС он провозгласил приоритетом своей политики на посту главы государства. Но как в этом деле ему может помочь Брнабич? Очень просто. Она отвечает всем критериям, которые предъявляются в Евросоюзе и в целом на Западе политикам, которые претендуют быть во власти или по меньшей мере причастными к принятию решений. Назначение Аны Брнабич не просто некое свидетельство того, что сербская власть упорно стремится в ЕС. Сама Брнабич — это пропуск Сербии в Евросоюз.

© REUTERS / StringerПремьер-министр Сербии Ана Брнабич. 15 июня 2017
© REUTERS / Stringer
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. 15 июня 2017

Что за пропуск

Города мира. Белград. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В радикальной партии считают, что правительство Сербии будет прозападным
Дело в том, что Ана Брнабич до мозга костей прозападный человек. Она шесть лет училась на Западе — сначала в Нортвудском университете в Мичигане (США), затем получила степень магистра делового администрирования в британском Университете Халла. С 2002 по 2011 год она работала в Агентстве США по международному развитию (USAID). В 2006 году при ее активном участии в Сербии был создан Национальный альянс местного экономического развития (NALED). В него вошли около 200 компаний, местных самоуправляемых организаций и НКО, которые поставили перед собой цель "улучшить условия жизни и труда в Сербии". Причем все "улучшить" в Сербии этот альянс пытается на западный манер, поскольку главными партнерами NALED с самого начала выступили Евросоюз и всё то же USAID. В 2016 году Брнабич стала президентом NALED.

Среди заслуг Аны Брнабич на ее странице на сайте Министерства государственного управления и местного самоуправления указывается, что она является "членом группы "Новые лидеры для Европы" в рамках Всемирного экономического форума. В эту группу входят министр иностранных дел Австрии, премьер-министры Эстонии, Исландии, Мальте, как и многие другие выдающиеся деятели".

Заботливая и невидимая рука

Парламент Сербии в Белграде
© Fotolia / krutenyuk
Правительство Сербии впервые возглавит женщина
Весьма примечательно и то, что Брнабич является членом белградского объединения East West Bridge (EWB), входящего в Трехстороннюю комиссию. Эта комиссия была создана в 1973 году по инициативе Дэвида Рокфеллера (недавно скончавшегося) отнюдь не для продвижения национальных интересов отдельных стран и народов. Эта глобалистская структура, создание которой горячо приветствовал Бильдербергский клуб, представляет интересы транснациональных корпораций и объединяет тех, кого принято именовать мировой элитой.

Задача Трехсторонней комиссии, как указано на ее официальном сайте, — "собрать вместе опытных руководителей из частного сектора для обсуждения вопросов, представляющих глобальный интерес, в условиях недостатка общения и сотрудничества между Европой, Северной Америкой и Азией".

Суммируя вышесказанное, нетрудно прийти к выводу, что Ана Брнабич заняла свое место в той Сербии, которая взяла решительный курс на вступление в ЕС. Трудно отделаться от впечатления, что чья-то невидимая рука заботливо и терпеливо растила и воспитывала сначала студентку Ану Брнабич, потом сделала из нее бизнесвумен, а затем — молодого политика, доведя ее в конце концов до вершины сербской власти.

Что говорят критики

Города мира. Белград. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В радикальной партии считают, что правительство Сербии будет прозападным
В таком контексте решение президента Вучича о назначении Брнабич видится несущественным антуражем чужой пьесы, разыгранной вне воли и желания сербов. Соответственно, и все заявления Вучича о новом премьере не соотносятся с действительностью. "Сербия должна и дальше улучшать свой имидж. Страна больше никому не должна доказывать свою независимость и суверенитет. Но Сербия заслуживает лучшее место, а ее граждане должны еще больше гордиться своей страной", — сказал президент Вучич, объявляя свое решение выдвинуть Ану Брнабич на пост премьера.

© REUTERS / Marko Djurica Президент Сербии Александр Вучич объявляет о назначении Аны Брнабич на пост премьер-министра страны. 15 июня 2017
© REUTERS / Marko Djurica
Президент Сербии Александр Вучич объявляет о назначении Аны Брнабич на пост премьер-министра страны. 15 июня 2017

 

Но вот как раз суверенитета, считают критики нынешней власти, которая олицетворяется с Вучичем, Сербия и лишилась. Председатель оппозиционной парламентской Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель полагает, что при Ане Брнабич правительство будет еще более прозападным, чем предыдущее.

Самый главный критерий

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Оппозиция в Сербии обвинила Вучича в предательстве
Есть и еще один важный критерий, без соответствия которому любой политик на Западе с трудом может претендовать на место под солнцем. Это — пресловутая толерантность. В случае с Аной Брнабич всё даже лучше, чем можно себе представить. Она открыто заявляет о своей гомосексуальности. А это сегодня в передовом мире — преимущественный фактор при прочих равных.

Когда в 2016 году Брнабич пришла (или ее "пришли") в правительство тогда еще премьера Вучича, она сразу объявила, что она лесбиянка. Вучич сообщил, что не видит в этом проблемы (то есть и сам прошел, таким образом, экзамен на толерантность).

В этом, правда, видят проблему сербы, которыми Брнабич собирается управлять. Население Сербии, исповедующее православие, не приемлет "легитимизации" гомосексуализма.

Но зато о том, что премьер-министром Сербии станет открытая лесбиянка, пишет вся западная пресса. Именно к этому привлечено внимание европейской общественности. Многие европейские газеты, такие как французская Le Figaro, именно факт нетрадиционной ориентации Брнабич вынесли в заголовки — "Сербия: женщина-премьер — проевропейка и гомосексуалист".

Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Белграде пройдет инаугурация нового президента Сербии Вучича
Кстати, в Le Figaro есть весьма примечательный пассаж. Газета пишет: "Она (Ана Брнабич) позволяет (Вучичу) также улучшить имидж своей страны по отношению к Западу, символически дистанцируясь от России, где положение гомосексуалистов является незавидным. Этим pinkwashing (посланием к гомосексуалистам) сербский президент вновь заявляет о своей прогрессивной ориентации, учитывая то, что в настоящее время его страна ведет переговоры с ЕС по вопросам основных свобод и обращения с меньшинствами в рамках своего запланированного присоединения к Евросоюзу".

 

 

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Сталин
Лично для меня Сербия умерла вместе с Югославией.
13:36
28.06.2017
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