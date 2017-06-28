Жесткий экзамен на европейство: зачем Сербии премьер-лесбиянка

Игорь Пшеничников, для РИА Новости
Сегодня парламент Сербии должен утвердить предложенную новым президентом страны Александром Вучичем кандидатуру премьер-министра. Это 42-летняя Ана Брнабич (Ана Брнабић). Никто не сомневается, что утверждение первой женщины в качестве главы сербского правительства состоится, поскольку пропрезидентская Сербская прогрессивная партия (СПП) имеет парламентское большинство.
Президент Вучич знает, как угодить Евросоюзу. Вступление Сербии в ЕС он провозгласил приоритетом своей политики на посту главы государства. Но как в этом деле ему может помочь Брнабич? Очень просто. Она отвечает всем критериям, которые предъявляются в Евросоюзе и в целом на Западе политикам, которые претендуют быть во власти или по меньшей мере причастными к принятию решений. Назначение Аны Брнабич не просто некое свидетельство того, что сербская власть упорно стремится в ЕС. Сама Брнабич — это пропуск Сербии в Евросоюз.
Что за пропуск
Среди заслуг Аны Брнабич на ее странице на сайте Министерства государственного управления и местного самоуправления указывается, что она является "членом группы "Новые лидеры для Европы" в рамках Всемирного экономического форума. В эту группу входят министр иностранных дел Австрии, премьер-министры Эстонии, Исландии, Мальте, как и многие другие выдающиеся деятели".
Заботливая и невидимая рукаТрехстороннюю комиссию. Эта комиссия была создана в 1973 году по инициативе Дэвида Рокфеллера (недавно скончавшегося) отнюдь не для продвижения национальных интересов отдельных стран и народов. Эта глобалистская структура, создание которой горячо приветствовал Бильдербергский клуб, представляет интересы транснациональных корпораций и объединяет тех, кого принято именовать мировой элитой.
Задача Трехсторонней комиссии, как указано на ее официальном сайте, — "собрать вместе опытных руководителей из частного сектора для обсуждения вопросов, представляющих глобальный интерес, в условиях недостатка общения и сотрудничества между Европой, Северной Америкой и Азией".
Суммируя вышесказанное, нетрудно прийти к выводу, что Ана Брнабич заняла свое место в той Сербии, которая взяла решительный курс на вступление в ЕС. Трудно отделаться от впечатления, что чья-то невидимая рука заботливо и терпеливо растила и воспитывала сначала студентку Ану Брнабич, потом сделала из нее бизнесвумен, а затем — молодого политика, доведя ее в конце концов до вершины сербской власти.
Что говорят критики
Но вот как раз суверенитета, считают критики нынешней власти, которая олицетворяется с Вучичем, Сербия и лишилась. Председатель оппозиционной парламентской Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель полагает, что при Ане Брнабич правительство будет еще более прозападным, чем предыдущее.
Самый главный критерий
Когда в 2016 году Брнабич пришла (или ее "пришли") в правительство тогда еще премьера Вучича, она сразу объявила, что она лесбиянка. Вучич сообщил, что не видит в этом проблемы (то есть и сам прошел, таким образом, экзамен на толерантность).
В этом, правда, видят проблему сербы, которыми Брнабич собирается управлять. Население Сербии, исповедующее православие, не приемлет "легитимизации" гомосексуализма.
Но зато о том, что премьер-министром Сербии станет открытая лесбиянка, пишет вся западная пресса. Именно к этому привлечено внимание европейской общественности. Многие европейские газеты, такие как французская Le Figaro, именно факт нетрадиционной ориентации Брнабич вынесли в заголовки — "Сербия: женщина-премьер — проевропейка и гомосексуалист".