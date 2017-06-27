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Как "русский шпион, лжец и бабник" обрушил имидж Америки в мире

14:0627.06.2017
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого домаПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Как горько сообщает читателям американский "факт-танк" Pew Research Center, президентство Дональда Трампа оказало на имидж Соединенных Штатов в мире мощный и катастрофический эффект.

Участники акции протеста против президента США Дональда Трампа в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Деспот и мещанин, не ломайте мне руку!". Трамп ответит за все
Согласно исследованию, проведенному по заказу центра в 37 странах среди 40 тысяч участников, по сравнению со средним уровнем любви к Америке во времена предыдущего президента Обамы уровень любви сегодня драматично упал.

Фактически сегодня Америку даже скорее не любят, чем любят: если при Обаме симпатии к США испытывали 64% опрашиваемых землян, то сейчас таких менее половины — 49%. В то же время число нелюбителей Штатов подросло с 26% до 39%.

PRC — а за ним и все ведущие англоязычные СМИ, дружно вынесшие результаты исследования на первые страницы своих порталов, — настаивает на том, что возникшая мировая нелюбовь к США целиком и полностью вызвана личностью нового президента страны Дональда Трампа. Который, например, в Западной Европе сегодня, на заре своего президентства, нелюбим примерно как Джордж Буш на закате своего. Да и в целом по планете рейтинг доверия к Трампу ниже последнего рейтинга Обамы почти втрое (22% против 64%).

Чемпион по нелюбви к Трампу — почему-то Швеция. При этом есть только две страны, в которых Трампу верят больше, чем Обаме: это Россия и Израиль. При этом если в Израиле доверие к Трампу выше обамовского всего на несколько процентов, то в России Обаме верили 11%, а Трампу — 53% (необходимо помнить, уважаемые читатели, что с точки зрения американского медиакласса доверие русских — это дополнительный компромат).

…Но вот что бросается в глаза.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan
По Трампу ударили рейтингом. А он ответил
Как отмечается в том же исследовании, жители даже России и Израиля отмечают, что никаких перемен в американской политике они сами особо не заметили.

То есть говорить о влиянии на колебания любви каких-либо реальных внешнеполитических действий Америки (а значит, и ее президента) не стоит.

Стоит говорить совершенно о другом.

А именно: в течение вот уже года с чем-то могучие американские СМИ, сильнейшие в мире, и волочащиеся в их информационном кильватере СМИ-прилипалы других стран рассказывают миру о том, какая дрянь Дональд Трамп.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

За этот год с чем-то мировое население ежедневно и не по одному разу слышало, что:

Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Никита Шохов
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Колумнист WSJ рассказал, почему люди верят в фейки про Трампа и Россию
1) Трамп — лжец (он постоянно врет в Твиттере и использует фейковые новости);

2) Трамп — негодяй и коррупционер (посмотрите, сколько у него денег и в какой пошлой роскоши он живет);

3) Трамп — бабник и даже, может быть, серийный насильник ("Он хватал меня всю как осьминог, его руки были повсюду" — это просто одно из рядовых "внезапных воспоминаний" одной из рядовых трамповских "жертв" времен предвыборной кампании);

4) Трамп — расист (за него высказываются какие-то ряженые куклуксклановцы, и он все грозится и грозится построить на границе с Мексикой стену);

5) Трамп — агент мирового сионизма (у него прекрасные отношения с Израилем, а дочка Иванка перешла в иудаизм и проявляет в этом заметную активность);

6) Трамп — русский шпион (и даже общался с девицами пониженной социальной ответственности в русском отеле, сообщает авторитетный анонимный источник);

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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7) Трамп не верит в научно доказанное глобальное потепление и хочет уничтожить будущее ради прибыли корпораций, вон даже вышел из соглашения, которое могло бы спасти мир от постапокалипсиса;

и прочее.

Словом, на сегодня уже не изобрести отвратительного качества, которое не было бы применено к американскому президенту и раскручено самым добросовестным образом все теми же могучими американскими СМИ.

И вот теперь "танк фактов", которым активно пользуется вся медиасфера Америки (и остальной, болтающийся в ее кильватере медийный мир), сообщает фактически о том, что годовая обработка планеты в сотни тысяч глоток, убеждавших ее в отвратительности Трампа, таки возымела действие.

То есть перед нами как бы отчет о проделанной работе.

…На самом деле загадка, как представляется, состоит в другом.

Логотип телеканала CNN в Атланте, США
© AP Photo / David Goldman
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Есть три версии того, зачем это все им было нужно.

Версия первая. Американской медиаэлитой управляют граждане со столь альтернативной одаренностью, что они не смогли просчитать элементарной логики событий. И искренне думали, что могут организовать всемирное международное сафари на собственного президента, совершая химические атаки на каждое его действие и слово, — и это вообще никак не скажется на имидже самой Америки. То есть весь мир будет уверен, что сами-то наши американские бояре молодцы, только царь у них сволочь.

Версия вторая. Американской медиаэлитой управляют граждане ушлые, но совершенно равнодушные к своей родине. То есть необходимость сковать действия собственного нежеланного президента, уничтожить его международный имидж и не дать развернуться и особенно исключить опасность второго срока — для них куда важнее, чем неизбежные имиджевые потери страны под названием США.

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп

Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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И, наконец, версия третья. Американские элиты в курсе, что период "международного лидерства", то есть ракетно-авианосной глобализации и свободного рынка, по крайней мере на сегодня, закончен. Что пошел откат. Что Европа явно консолидируется в некое новое издание франко-германской Священной Римской империи; что между арабскими друзьями Америки начинается новый виток бойкой — то ли холодной, то ли горячей — войны. Что Россия уплывает из-под возможностей управления окончательно, что отчаливает Турция, отваливаются куда-то в сторону "второго мира" Филиппины, непонятное творится в Африке и Латинской Америке, лезет на первые места замкнутый прежде в себе Китай и так далее. И главное — все это происходит безотносительно каких-либо усилий, успехов и провалов США. Просто мир прошел в новую фазу своей истории, в которой уже никакого глобального лидера нет, а претензии на такое лидерство выглядят глуповато и архаично.

И американские элиты, в том числе медийные, прагматично и цинично валят ответственность за все это, в полном соответствии с цирковой культурой, на рыжего.

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