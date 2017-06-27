Как "русский шпион, лжец и бабник" обрушил имидж Америки в мире

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Как горько сообщает читателям американский "факт-танк" Pew Research Center, президентство Дональда Трампа оказало на имидж Соединенных Штатов в мире мощный и катастрофический эффект.
Фактически сегодня Америку даже скорее не любят, чем любят: если при Обаме симпатии к США испытывали 64% опрашиваемых землян, то сейчас таких менее половины — 49%. В то же время число нелюбителей Штатов подросло с 26% до 39%.
PRC — а за ним и все ведущие англоязычные СМИ, дружно вынесшие результаты исследования на первые страницы своих порталов, — настаивает на том, что возникшая мировая нелюбовь к США целиком и полностью вызвана личностью нового президента страны Дональда Трампа. Который, например, в Западной Европе сегодня, на заре своего президентства, нелюбим примерно как Джордж Буш на закате своего. Да и в целом по планете рейтинг доверия к Трампу ниже последнего рейтинга Обамы почти втрое (22% против 64%).
Чемпион по нелюбви к Трампу — почему-то Швеция. При этом есть только две страны, в которых Трампу верят больше, чем Обаме: это Россия и Израиль. При этом если в Израиле доверие к Трампу выше обамовского всего на несколько процентов, то в России Обаме верили 11%, а Трампу — 53% (необходимо помнить, уважаемые читатели, что с точки зрения американского медиакласса доверие русских — это дополнительный компромат).
…Но вот что бросается в глаза.
То есть говорить о влиянии на колебания любви каких-либо реальных внешнеполитических действий Америки (а значит, и ее президента) не стоит.
Стоит говорить совершенно о другом.
А именно: в течение вот уже года с чем-то могучие американские СМИ, сильнейшие в мире, и волочащиеся в их информационном кильватере СМИ-прилипалы других стран рассказывают миру о том, какая дрянь Дональд Трамп.
За этот год с чем-то мировое население ежедневно и не по одному разу слышало, что:
2) Трамп — негодяй и коррупционер (посмотрите, сколько у него денег и в какой пошлой роскоши он живет);
3) Трамп — бабник и даже, может быть, серийный насильник ("Он хватал меня всю как осьминог, его руки были повсюду" — это просто одно из рядовых "внезапных воспоминаний" одной из рядовых трамповских "жертв" времен предвыборной кампании);
4) Трамп — расист (за него высказываются какие-то ряженые куклуксклановцы, и он все грозится и грозится построить на границе с Мексикой стену);
5) Трамп — агент мирового сионизма (у него прекрасные отношения с Израилем, а дочка Иванка перешла в иудаизм и проявляет в этом заметную активность);
6) Трамп — русский шпион (и даже общался с девицами пониженной социальной ответственности в русском отеле, сообщает авторитетный анонимный источник);
и прочее.
Словом, на сегодня уже не изобрести отвратительного качества, которое не было бы применено к американскому президенту и раскручено самым добросовестным образом все теми же могучими американскими СМИ.
И вот теперь "танк фактов", которым активно пользуется вся медиасфера Америки (и остальной, болтающийся в ее кильватере медийный мир), сообщает фактически о том, что годовая обработка планеты в сотни тысяч глоток, убеждавших ее в отвратительности Трампа, таки возымела действие.
То есть перед нами как бы отчет о проделанной работе.
…На самом деле загадка, как представляется, состоит в другом.
Версия первая. Американской медиаэлитой управляют граждане со столь альтернативной одаренностью, что они не смогли просчитать элементарной логики событий. И искренне думали, что могут организовать всемирное международное сафари на собственного президента, совершая химические атаки на каждое его действие и слово, — и это вообще никак не скажется на имидже самой Америки. То есть весь мир будет уверен, что сами-то наши американские бояре молодцы, только царь у них сволочь.
Версия вторая. Американской медиаэлитой управляют граждане ушлые, но совершенно равнодушные к своей родине. То есть необходимость сковать действия собственного нежеланного президента, уничтожить его международный имидж и не дать развернуться и особенно исключить опасность второго срока — для них куда важнее, чем неизбежные имиджевые потери страны под названием США.
И американские элиты, в том числе медийные, прагматично и цинично валят ответственность за все это, в полном соответствии с цирковой культурой, на рыжего.