Химическая атака в Сирии обязательно состоится — по закону Голливуда

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Американская администрация предупредила о том, что в Сирии "наблюдаются приготовления к новой химической атаке" и что "Асад заплатит за это высокую цену".
Полагаю, речь идет о подготовке реального преступления со стороны террористов на американской службе. Этих террористов там достаточно много — но в то же время сейчас они терпят весьма серьезное военное бедствие. Их бьют умело и разнообразно, и они, естественно, этим сильно деморализованы, и, вероятнее всего, многие из них даже недоумевают в стиле "а нас-то за що". И для поднятия их боевого духа им жизненно необходимы хоть какие-нибудь успехи в их благородном людоедском деле.
Поэтому, полагаю, вероятнее всего, действительно будет проведено какое-нибудь массовое убийство, которым они смогут между собою гордиться и которое попутно будет использовано в качестве повода для очередного удара по тем, кто посмел не послушаться американцев.
Думаю также, что дело не ограничится американскими рассказами о злом Асаде, а действительно кого-нибудь постараются убить.
Кстати, что забавно: Нобелевскую премию мира за это в 2013-м получили не президент Российской Федерации Путин и не министр иностранных дел Лавров, а Организация по запрещению химоружия, исполнявшая чисто техническую роль при вывозе этого самого химического оружия из Сирии. Но это понятно: в самом деле, не давать же Нобелевскую премию мира людям, действительно сделавшим что-то для мира.
Но тем не менее — тогда это действительно помогло, поскольку американские инспекторы в какой-то мере участвовали в проверке на тщательность зачистки Сирии от химоружия и Обаме было неудобно вновь обвинять Сирию в применении его.
Так что, несомненно, в самом ближайшем будущем организация "Белые каски" сможет уже не снимать безграмотные постановочные этюды на тему "что было бы, если бы применили химоружие", а приехать на место, где оно действительно будет применено спонсорами этой организации.
Понятно, разумеется, что ни один вменяемый лидер после получения подобных "предупреждений" не станет совершать никаких химатак — даже если у него есть такая возможность.
Но когда атака произойдет, естественно, никто не будет рассуждать на тему вменяемости Асада. Поскольку те, кто причастен к этому преступлению, не настолько вменяемы, чтобы рассуждать о вменяемости других.
Как известно любому современному либералу, кровавый тиран Сталин уничтожил полторы тысячи миллионов человек просто потому, что он кровавый тиран. Как известно любому либералу, царь Иван Грозный преследовал лучших своих полководцев, таких как князь Курбский, не за то, что оный князь ухитрился разворовать большую часть запасов, подготовленных к военной кампании, а всего лишь потому, что ему срочно захотелось убить одного из своих друзей юности, дабы продемонстрировать всем свою кровавость.
Точно так же любой уважающий себя и, соответственно, не уважающий других либерал уверен, что Асад будет массово травить своих сограждан только потому, что он кровавый тиран и борется с террористами, скажем, исключительно оттого, что они отнимают у него потенциальных жертв.
Поэтому никакого разумного, с нашей точки зрения, обоснования упорному злодейству сирийского государства не потребуется.
Вообще должен напомнить, что большая часть голливудских фильмов о борьбе какого-нибудь сверхчеловека со сверхантичеловеком исходит из того, что злодей творит свои дела просто потому, что он воплощение зла. И если в детективных фильмах еще встречается известный с римских времен принцип "кому выгодно, тот и сделал", то в фильмах о супергеройстве и речи о мотивах не идет.
И я не вижу причин, по которым люди, воспитанные на таких фильмах, стали бы задумываться об истинных мотивах реальных преступлений.
Они даже не задумываются над тем, что сама Америка творит свои преступления лишь потому, что это ей выгодно.