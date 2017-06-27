США
27.0627 июня13:05МСК
USD59.00-0.66
EUR66.08-0.60
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Химическая атака в Сирии обязательно состоится — по закону Голливуда

12:5227.06.2017
(обновлено: 13:04 27.06.2017)
03920
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенный дом в сирийском городе АракРазрушенный дом в сирийском городе Арак
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Американская администрация предупредила о том, что в Сирии "наблюдаются приготовления к новой химической атаке" и что "Асад заплатит за это высокую цену".

Вид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
США могут готовить упреждающий удар по Сирии, считают в Совфеде

Полагаю, речь идет о подготовке реального преступления со стороны террористов на американской службе. Этих террористов там достаточно много — но в то же время сейчас они терпят весьма серьезное военное бедствие. Их бьют умело и разнообразно, и они, естественно, этим сильно деморализованы, и, вероятнее всего, многие из них даже недоумевают в стиле "а нас-то за що". И для поднятия их боевого духа им жизненно необходимы хоть какие-нибудь успехи в их благородном людоедском деле.

Поэтому, полагаю, вероятнее всего, действительно будет проведено какое-нибудь массовое убийство, которым они смогут между собою гордиться и которое попутно будет использовано в качестве повода для очередного удара по тем, кто посмел не послушаться американцев.

Думаю также, что дело не ограничится американскими рассказами о злом Асаде, а действительно кого-нибудь постараются убить.

Разрушенный жилой квартал города Алеппо. Сирия, 18.02.2016
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
В Думе считают, что США готовят почву для военной агрессии в Сирии
Стоит отметить, что прецеденты уже имелись. Я помню, что было довольно много "химических" ударов, совершенных этими же бандитами в первую фазу войны — автоматически приписывавшихся Вооруженным силам Сирии. Эти удары послужили еще для Обамы поводом для заявлений о "красной черте", которую преступный режим кровавого тирана Асада вот-вот перейдет. Тогда удалось предотвратить прямое вмешательство американцев благодаря тому, что Россия сумела убедить Сирию полностью отказаться от имеющихся запасов и средств производства химоружия.

Кстати, что забавно: Нобелевскую премию мира за это в 2013-м получили не президент Российской Федерации Путин и не министр иностранных дел Лавров, а Организация по запрещению химоружия, исполнявшая чисто техническую роль при вывозе этого самого химического оружия из Сирии. Но это понятно: в самом деле, не давать же Нобелевскую премию мира людям, действительно сделавшим что-то для мира.

© AFP 2017 / NTB SCANPIX/Vegard Grott Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю после вручения Нобелевской премии мира в Осло. 2013
© AFP 2017 / NTB SCANPIX/Vegard Grott
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю после вручения Нобелевской премии мира в Осло. 2013

Но тем не менее — тогда это действительно помогло, поскольку американские инспекторы в какой-то мере участвовали в проверке на тщательность зачистки Сирии от химоружия и Обаме было неудобно вновь обвинять Сирию в применении его.

Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Arab 24 network
Guardian: риск войны между Россией и США растет
Но, как известно, одна из фундаментальных ценностей американской системы правления — то, что каждая новая администрация вправе считать себя не связанной решениями предыдущей администрации. Соответственно, президент Трамп может просто забыть о том, что президент Обама считал химическое разоружение Сирии своим личным достижением, и сделать вид, что запасы у Сирии по-прежнему есть.

Так что, несомненно, в самом ближайшем будущем организация "Белые каски" сможет уже не снимать безграмотные постановочные этюды на тему "что было бы, если бы применили химоружие", а приехать на место, где оно действительно будет применено спонсорами этой организации.

Последствия авиаударов в сирийском городе Забадани. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Тиллерсон рассказал, зачем американские военные находятся в Сирии

Понятно, разумеется, что ни один вменяемый лидер после получения подобных "предупреждений" не станет совершать никаких химатак — даже если у него есть такая возможность.

Но когда атака произойдет, естественно, никто не будет рассуждать на тему вменяемости Асада. Поскольку те, кто причастен к этому преступлению, не настолько вменяемы, чтобы рассуждать о вменяемости других.

Как известно любому современному либералу, кровавый тиран Сталин уничтожил полторы тысячи миллионов человек просто потому, что он кровавый тиран. Как известно любому либералу, царь Иван Грозный преследовал лучших своих полководцев, таких как князь Курбский, не за то, что оный князь ухитрился разворовать большую часть запасов, подготовленных к военной кампании, а всего лишь потому, что ему срочно захотелось убить одного из своих друзей юности, дабы продемонстрировать всем свою кровавость.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин назвал провокацией заявления о применении химоружия сирийской армией

Точно так же любой уважающий себя и, соответственно, не уважающий других либерал уверен, что Асад будет массово травить своих сограждан только потому, что он кровавый тиран и борется с террористами, скажем, исключительно оттого, что они отнимают у него потенциальных жертв.

Поэтому никакого разумного, с нашей точки зрения, обоснования упорному злодейству сирийского государства не потребуется.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкИнспекторы ООН по химоружию в военном госпитале в Дамаске. 2013 год
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Инспекторы ООН по химоружию в военном госпитале в Дамаске. 2013 год

Вообще должен напомнить, что большая часть голливудских фильмов о борьбе какого-нибудь сверхчеловека со сверхантичеловеком исходит из того, что злодей творит свои дела просто потому, что он воплощение зла. И если в детективных фильмах еще встречается известный с римских времен принцип "кому выгодно, тот и сделал", то в фильмах о супергеройстве и речи о мотивах не идет.

И я не вижу причин, по которым люди, воспитанные на таких фильмах, стали бы задумываться об истинных мотивах реальных преступлений.

Они даже не задумываются над тем, что сама Америка творит свои преступления лишь потому, что это ей выгодно.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена