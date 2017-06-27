Химическая атака в Сирии обязательно состоится — по закону Голливуда

Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Американская администрация предупредила о том, что в Сирии "наблюдаются приготовления к новой химической атаке" и что "Асад заплатит за это высокую цену".

Полагаю, речь идет о подготовке реального преступления со стороны террористов на американской службе. Этих террористов там достаточно много — но в то же время сейчас они терпят весьма серьезное военное бедствие. Их бьют умело и разнообразно, и они, естественно, этим сильно деморализованы, и, вероятнее всего, многие из них даже недоумевают в стиле "а нас-то за що". И для поднятия их боевого духа им жизненно необходимы хоть какие-нибудь успехи в их благородном людоедском деле.

Поэтому, полагаю, вероятнее всего, действительно будет проведено какое-нибудь массовое убийство, которым они смогут между собою гордиться и которое попутно будет использовано в качестве повода для очередного удара по тем, кто посмел не послушаться американцев.

Думаю также, что дело не ограничится американскими рассказами о злом Асаде, а действительно кого-нибудь постараются убить.

Стоит отметить, что прецеденты уже имелись. Я помню, что было довольно много "химических" ударов, совершенных этими же бандитами в первую фазу войны — автоматически приписывавшихся Вооруженным силам Сирии. Эти удары послужили еще для Обамы поводом для заявлений о "красной черте", которую преступный режим кровавого тирана Асада вот-вот перейдет. Тогда удалось предотвратить прямое вмешательство американцев благодаря тому, что Россия сумела убедить Сирию полностью отказаться от имеющихся запасов и средств производства химоружия.

Кстати, что забавно: Нобелевскую премию мира за это в 2013-м получили не президент Российской Федерации Путин и не министр иностранных дел Лавров, а Организация по запрещению химоружия, исполнявшая чисто техническую роль при вывозе этого самого химического оружия из Сирии. Но это понятно: в самом деле, не давать же Нобелевскую премию мира людям, действительно сделавшим что-то для мира.

© AFP 2017 / NTB SCANPIX/Vegard Grott Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю после вручения Нобелевской премии мира в Осло. 2013 © AFP 2017 / NTB SCANPIX/Vegard Grott Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю после вручения Нобелевской премии мира в Осло. 2013

Но тем не менее — тогда это действительно помогло, поскольку американские инспекторы в какой-то мере участвовали в проверке на тщательность зачистки Сирии от химоружия и Обаме было неудобно вновь обвинять Сирию в применении его.

Но, как известно, одна из фундаментальных ценностей американской системы правления — то, что каждая новая администрация вправе считать себя не связанной решениями предыдущей администрации. Соответственно, президент Трамп может просто забыть о том, что президент Обама считал химическое разоружение Сирии своим личным достижением, и сделать вид, что запасы у Сирии по-прежнему есть.

Так что, несомненно, в самом ближайшем будущем организация "Белые каски" сможет уже не снимать безграмотные постановочные этюды на тему "что было бы, если бы применили химоружие", а приехать на место, где оно действительно будет применено спонсорами этой организации.

Понятно, разумеется, что ни один вменяемый лидер после получения подобных "предупреждений" не станет совершать никаких химатак — даже если у него есть такая возможность.

Но когда атака произойдет, естественно, никто не будет рассуждать на тему вменяемости Асада. Поскольку те, кто причастен к этому преступлению, не настолько вменяемы, чтобы рассуждать о вменяемости других.

Как известно любому современному либералу, кровавый тиран Сталин уничтожил полторы тысячи миллионов человек просто потому, что он кровавый тиран. Как известно любому либералу, царь Иван Грозный преследовал лучших своих полководцев, таких как князь Курбский, не за то, что оный князь ухитрился разворовать большую часть запасов, подготовленных к военной кампании, а всего лишь потому, что ему срочно захотелось убить одного из своих друзей юности, дабы продемонстрировать всем свою кровавость.

Точно так же любой уважающий себя и, соответственно, не уважающий других либерал уверен, что Асад будет массово травить своих сограждан только потому, что он кровавый тиран и борется с террористами, скажем, исключительно оттого, что они отнимают у него потенциальных жертв.

Поэтому никакого разумного, с нашей точки зрения, обоснования упорному злодейству сирийского государства не потребуется.

Вообще должен напомнить, что большая часть голливудских фильмов о борьбе какого-нибудь сверхчеловека со сверхантичеловеком исходит из того, что злодей творит свои дела просто потому, что он воплощение зла. И если в детективных фильмах еще встречается известный с римских времен принцип "кому выгодно, тот и сделал", то в фильмах о супергеройстве и речи о мотивах не идет.

И я не вижу причин, по которым люди, воспитанные на таких фильмах, стали бы задумываться об истинных мотивах реальных преступлений.

Они даже не задумываются над тем, что сама Америка творит свои преступления лишь потому, что это ей выгодно.