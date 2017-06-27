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Формулы Макрона. Фельетон на триумф Порошенко в Париже

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2017 (73)
12:2327.06.2017
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидента Украины Петра Порошенко во время встречи с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. 26 июня 2017Президента Украины Петра Порошенко во время встречи с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. 26 июня 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Порошенко заявил, что весь мир будет знать Анну Ярославну как Анну Киевскую
По итогам своей встречи с Петром Порошенко в Париже Эммануэль Макрон заявил, что Франция не признает вхождение Крыма в Россию, подчеркнув: "агрессия" в Донбассе также исходит от Кремля.

"Франция заявляет о своей приверженности суверенитету Украины в рамках признанных границ", — добавил французский президент.

Также он отметил, что королева Франции Анна Киевская была важной фигурой для украинско-французских отношений.

Обрадованный Порошенко высоко оценил встречу, заявив: "Те проекты решений "нормандского формата", возможно, будут иметь название "формула Макрона".

© РИА Новости / Виктория ИвановаПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже
© РИА Новости / Виктория Иванова
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже

Через три дня президент Франции принимал в Елисейском дворце председателя КНР товарища Си Цзиньпина.

По итогам встречи Эммануэль заявил, что Франция не признает претензий Японии на китайские острова Дяоюйдао, и добавил: агрессия в районе этих островов исходит от Японии.

"Франция заявляет о своей приверженности суверенитету Китая над Дяоюйдао, так как эти острова были открыты китайцами", — особо подчеркнул французский президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже
© AP Photo / Michel Euler
Эксперт: "формула Макрона" – это не то, что хотелось бы видеть Киеву
Также он отметил большое влияние великого китайского поэта Мацуо Басё на французскую поэзию.

Председатель Си высоко оценил встречу и заявил, что проекты решений по спорным островам, возможно, будут называться "формулой Макрона".

Еще через два дня Францию посетил японский премьер Синдзо Абе.

По итогам плодотворной встречи Эммануэль решительно заявил, что Франция не признает юрисдикции КНР над японскими островами Сенкаку, подчеркнув: агрессия исходит от Китая.

"Франция заявляет о своей приверженности суверенитету Японии над Сенкаку, так как в 1972 году эти острова были переданы американцами японцам", — добавил французский президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже
© AP Photo / Michel Euler
Порошенко рассказал о "формуле Макрона" по урегулированию в Донбассе
Также он отметил неоценимый вклад выдающегося японского мыслителя Конфуция в развитие философской мысли во Франции.

"Проекты решений по усмирению китайских имперских амбиций, несомненно, будут иметь название "формула Макрона", — заявил Синдзо Абе.

В течение месяца Макрон провел еще целый ряд важных встреч.

После встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Эммануэль заявил, что агрессивные намерения Аргентины в отношении британских Фолклендских островов вызывают у Франции обеспокоенность и солидарность с британским народом, что по этому поводу у него созрела формула, а также высоко оценил влияние замечательного английского футболиста Диего Марадоны на французский футбол.

© REUTERS / Francois LenoirПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи Брюсселе. 22 июня 2017
© REUTERS / Francois Lenoir
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи Брюсселе. 22 июня 2017

А президент Аргентины увозил домой формулу изгнания английских агрессоров с Мальвинского архипелага и мучительно вспоминал, в какой именно аргентинской провинции родился великий аргентинский поэт и драматург Уильям Шекспир.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко перед встречей в Елисейском дворце в Париже
© AFP 2017 / Alain Jocard
Макрон рассказал, когда пройдет встреча в "Нормандском формате" по Украине
Король Саудовской Аравии получил формулу по беспощадному наказанию Катара, нагло поддерживающего радикальных исламистов, а эмир Катара с воодушевлением читал макроновский план решительного франко-катарского давления на спонсирующий джихадистов Эр-Рияд.

Ким Чен Ын получил принципиальную поддержку Макрона по вопросу присоединения марионеточной Южной Кореи к великим идеям Чучхе, а Южная Корея — решительное осуждение агрессивной милитаристской политики Севера.

В конце насыщенного месяца Макрон взял короткий отпуск и все эти три дня валялся на диване, в сотый раз пересматривая свои любимые фильмы из серии "Emmanuelle", героине которых тоже приходилось крутиться.

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