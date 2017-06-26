Предчувствие холодной войны на Ближнем Востоке: Турция против саудитов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Тринадцать заповедей
Конфликт между Дохой и саудовской коалицией продолжает развиваться — блокада Катара сохраняется, дипломатическая изоляция усиливается. "Они еще в состоянии отрицания и гнева. Катар поймет, что теперь это новая реальность. Изоляция может продлиться годы", — говорит министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш.
Королевство Саудовская Аравия и ее союзники настроены серьезно. Какие-то обещания или заверения со стороны Дохи их не устроят — все помнят, что аналогичные обещания Катар давал в 2014 году и их не исполнил. "Принятые меры останутся в силе до того момента, как будет найдено долгосрочное решение вопроса", — заявил посол ОАЭ в США Юссеф аль-Отейба. Собственно, союзники уже обозначили свое видение "долгосрочного решения" в 13 заповедях, которые они выдвинули Катару в качестве ультиматума. Наряду с умеренными требованиями (снижение уровня контактов с Ираном, высылка "террористов", прекращение финансирования сил, которые в Заливе считают террористическими) в списке присутствовали откровенно унизительные положения из серии "выплатить компенсацию" или согласиться на ежемесячный аудит выполнения требований в течение первого года, ежеквартальный в течение второго и ежегодный в течение последующих 10 лет.
Поддавим!
Для династии ат-Тани, которая правит Катаром, подобные требования, высказанные в подобной манере (одним из пунктов ультиматума был 10-дневный срок на его принятие), являются унизительными и невозможными. Министр иностранных дел Мухаммед бин Абдулрахман ат-Тани уже заявил, что любые переговоры начнутся только после смягчения режима блокады. То есть без ультиматумов и давления, по-партнерски — сами официальные лица Катара уверяют, что блокада как таковая им особых проблем не доставляет. "Проблем с едой не будет, так как 95% нашего импорта идет по морю или по воздуху", — заявил шейх Халифа бин Джассем ат-Тани. "Уверяю, нам сейчас весьма комфортно. Катар сможет без проблем жить в такой ситуации целую вечность", — говорит посол эмирата в США Мешаль бин Хамад ат-Тани.
По данным Института Ближнего Востока, отец нынешнего эмира Хамад ат-Тани уже занялся активной консолидацией "семьи", дабы либо подавить, либо умиротворить всех потенциальных недовольных, но у саудитов и их союзников есть достаточно рычагов для дестабилизации внутриполитической ситуации. Например, из более чем 2,5 миллиона человек, живущих в Катаре, лишь 300 тысяч являются гражданами эмирата. Остальные — это гастарбайтеры. И катарцы в этом плане — отнюдь не спартанцы, они недостаточно сильны для того, чтобы подавить своих "илотов" в случае беспорядков. И если начнутся какие-то проблемы, то вину за них богатые катарцы возложат именно на руководство эмирата.
Наших бьют
Поначалу турецкий президент Реджеп Эрдоган занимал в конфликте достаточно взвешенную позицию, призывая всех его участников "жить дружно" и даже предлагая свое посредничество в этом благородном деле. Однако турецкое предложение было отвергнуто (по некоторым данным, во многом из-за позиции нового наследника престола Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана). Принцу нужен не компромисс, а окончательное решение катарского вопроса, да и пускать Турцию в арабский огород он не хотел.
В итоге Анкара оказалась перед выбором — отойти в сторонку или поучаствовать в конфликте на стороне Катара. Эрдоган выбрал второй вариант. Он назвал изоляцию Катара "негуманной и противоречащей исламским ценностям", и Турция стала помогать эмирату справляться с ее последствиями.
Кроме того, Турция готова и защищать Катар физически. В режиме ошпаренного ежика турецкий парламент принял два закона, касающихся размещения в Катаре турецкой базы и углубления сотрудничества с эмиратом в вопросах обеспечения внешней и внутренней безопасности. Анкара уже отправила в Катар два десятка солдат (в результате чего количество ее военнослужащих в стране превысило 100 бойцов), а в перспективе на территории этого государства будут располагаться несколько тысяч турецких солдат. Которые вполне могут помочь властям Катара справиться с беспорядками, а также с возможным переворотом — как дворцовым, так и военным.
Турецкий интерес
Ряд турецких экспертов уже заявили о том, что их президент поторопился. "Турция делает выбор между сторонами конфликта, это неправильная политика, — говорит один из лидеров оппозиционной Республиканской партии Озтюрк Йилмаз. — Как можно быть посредником, если вы становитесь на одну из сторон конфликта?" А по мнению бывшего министра иностранных дел Турции Яшара Якыза, принятие какой-либо из сторон в этом конфликте лишь усугубит международную изоляцию Турции. Однако у Эрдогана были свои причины сделать такой выбор.
Во-вторых, Эрдоган защищает верного союзника, с которым рука об руку работает в Сирии, Северной Африке, а также вместе с которым до последнего поддерживал режим "Братьев-мусульман"* в Египте. "Мы с Катаром смотрим на региональные проблемы из одного окна, — заявил Эрдоган в ходе своего февральского визита в эмират. — Такое катарско-турецкое сотрудничество очень важно для будущего региона". В этом плане Турция берет пример с России — показывает всем, что своих партнеров не сдает и будет защищать их во что бы то ни стало.
В-третьих, Анкара надеется заполнить политико-силовой вакуум, который существует на Ближнем Востоке после развала Ирака и который лишь усилился после ослабления Египта и начала гражданской войны в Сирии. Катарцы, напомним, долгое время затягивали процедуру размещения турецкой базы (которая была согласована еще в конце 2014 года), но сейчас по понятным причинам они стали более сговорчивыми. Эрдогану было грех этим не воспользоваться.
Наконец, в-четвертых, Анкара понимает, что поражение стран Залива в этом конфликте с Катаром (которое случится в том случае, если эмират выстоит) лишь расширит свободное пространство для Турции за счет ослабления Саудовской Аравии. Поражение покажет, что молодой, импульсивный и неопытный принц Мохаммед бин Салман (отвечающий за публичную порку Катара) не готов к такой ответственности, как управление Саудовской Аравией. Что вызовет там выгодную для Турции политическую нестабильность, которая после смерти короля Салмана может вылиться во фронду принцев и ослабит королевство.
Накажем?
Страны Залива, естественно, возмущены турецким вмешательством. Поначалу они попытались выключить Турцию из конфликта по-хорошему — глава МИД Бахрейна Халид бен Ахмед аль Халифа был отправлен к Эрдогану на переговоры. "Мы надеемся, что приоритетом для Турции станут ее государственные интересы, а не идеология партии", — отметил Анвар Гаргаш. Однако Эрдоган отказался. Тогда страны Залива начали действовать по-плохому.
Для начала они включили отказ от сотрудничества с Турцией в 13 заповедей для Катара — один из пунктов требовал от эмира Тамима прекратить сотрудничество с Анкарой и денонсировать соглашение о турецкой базе. Что, по словам Эрдогана, есть не что иное, как "неуважение по отношению к Турции". "Мы что — должны кого-то спрашивать, когда заключаем оборонительное соглашение о сотрудничестве с какой-нибудь страной? Без обид, но Турция — не обычное государство, которое должно спрашивать", — возмущался турецкий президент.
Это давление Эрдоган выдержит, но что будет, если Залив пойдет на крайние меры и побежит жаловаться в Белый дом на Турцию, которая снова лезет не в свои дела? У Анкары и Вашингтона и без того сложные отношения, в частности, из-за поддержки США сирийских курдов. Рискнет ли Эрдоган выступить против США в том случае, если Вашингтон все-таки будет отрабатывать саудовские инвестиции и встанет на сторону Залива против маленького Катара и его больших друзей? Если да, то в этом случае Реджеп Эрдоган поймет, что по-настоящему означает международная изоляция.
*Террористическая организация, запрещенная в России.