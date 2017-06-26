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Украина решила вопрос свободы слова. На арест "вымогателя и агента Путина"

Сюжет:
Дело главреда "Страна.ua" Игоря Гужвы (26)
11:1426.06.2017
0400
© Фото : РИА Новости Украина/Андрей ЛубенскийРедактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь ГужваРедактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва
© Фото : РИА Новости Украина/Андрей Лубенский

Нюра Н. Берг

В Киеве — по официальной информации, "за вымогательство" — арестован главный редактор известного сайта "Страна.ua" Игорь Гужва. В стране тут же прорвался нарыв, который, кажется, зрел последние три года, и залил содержимым все публичные площадки обсуждений.

Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва
© Фото : РИА Новости Украина/Евгений Котенко
Главреда "Страна.ua" Игоря Гужву арестовали на два месяца
В дискуссии о свободе слова поставлена точка. Комические куплеты Петра Порошенко о беспрецедентном уровне гражданских свобод и, в частности, свободы слова для журналистов, и ранее вызывавшие иронические усмешки, сегодня можно трактовать исключительно в рамках психиатрической терминологии. Безо всяких кокетливых рюшек и воланов сказано, кому в украинском медиапространстве можно все, а кого следует тащить на дыбу просто "по подозрению". До этого долго и упорно грозили нескольким телеканалам, открывали уголовные дела, отбирали лицензии, шантажировали их руководителей. При демонстративном попустительстве полиции радикалы поджигали здания телеканалов и отбирали оргтехнику у сайтов и газет, но чтобы прийти и схватить руководителя издания — такое впервые.

Сайт "Страна.ua" специализировался на аналитике и журналистских расследованиях. Ресурс, в частности, опубликовал пленки беглого нардепа Онищенко со скандальными разоблачениями первых лиц Украины, в том числе Порошенко. Последний, несомненно, против этого СМИ затаил в душе некоторое хамство — даже несмотря на то, что материалы, поставляемые Администрацией президента, на портале также публиковались вполне бесперебойно. Доставалось от сайта одиозному Ляшко и другим депутатам: были опубликованы материалы о скрываемой ими недвижимости и других закромах, схемах откатов и отмывов, давались отчеты о каникулах народных избранников, которые предавались неге с эмирским размахом.

© РИА НовостиСтраница сайта Страна.ua
© РИА Новости
Страница сайта Страна.ua

Гужве удавалось в ситуации тотально репрессируемой оппозиционной прессы бегать между струйками серной кислоты, и в данном случае это звучит как похвала. Сайт не был уличен во лжи или пропаганде, но, конечно, стоял колом в горле мегапатриотов, имеющих собственное представление о том, как должно выглядеть современное европейское медиа в стране победившей всех демократии.

И вот в редакцию явились ночью (привет вам, сталинские соколы, от декоммунизированной свободной Украины) и потащили главреда в темницу. Никаких адвокатов к следственным действиям не допустили — кого стесняться-то в своем дому. У главреда обнаружили 10 тысяч долларов. Прямо на рабочем месте лежали зеленые эти бумажки, которые он якобы в виде взятки получил от народного депутата и "хранил в шаговой доступности". Далее мы узнаем леденящую кровь историю о том, что Гужва за эти деньги то ли обещался снять уже поставленный на сайте компромат, то ли не публиковать имеющийся.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

Юрий Луценко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Дело главреда "Страна.ua" не является борьбой со СМИ, заявил Луценко
Главным обвинителем стал генпрокурор Юрий Луценко. Пикантность ситуации состоит в том, что именно партия "Батькивщина", стойким сторонником которой он был, традиционно являлась главной джинсовичкой на Украине.

Пачки купюр летали в редакции основных СМИ шустрыми соколами, самым щедрым образом финансируя жирный и сочный пиар в свою пользу. Нет ни одного главного редактора в стране, к которому не обращались бы украинские политики и чиновники с предложением снять компрометирующий материал за деньги. А те, что сегодня у власти, были во главе пелотона.

Но, собственно, дело даже не в этом. Имеет место взятка или нет, по идее, должно показать следствие, которое на Украине убито в принципе. Улики фабрикуются, видео монтируются с такими грубыми склейками, что стыдно смотреть даже украинским следователям, свидетельские показания добываются известными со времен инквизиции способами. Сейчас прокуратура выкладывает все имеющиеся у нее видео — она ведь следила за Гужвой несколько месяцев. Адвокаты же довольно покрякивают — спасибо, мол, ребята, вы сильно облегчаете нашу задачу. Защита Гужвы обещает, что их клиент выйдет под залог в ближайшее время — именно благодаря смехотворной работе следствия.

Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/Евгений Котенко
При обыске у главреда издания "Страна.ua" Гужвы нашли 20 рублей
Да, так вот. Не эти жалкие десять тысяч долларов, которые то ли были, то ли нет, взволновали свидомую патриотическую общественность Украины. О, нет, мякотка ситуации вовсе не в них. Свидомая патриотическая общественность Украины натурально бьется в восторженных конвульсиях по поводу того, что арестован украинофоб, агент Кремля, засланец Москвы. Журналист, не укладывающийся в железобетонные рамки новой русофобской парадигмы — пойман и репрессируется.

Поэтому в пабликах почти не обсуждают "взятку" — у кого-то на этот счет рыльце в пушку, а у многих так рыло в меху, и стремно бросаться во врага камнями, когда сам живешь в стеклянном доме. А вот тема борьбы с украинофобами и руками Кремля совершенно безопасна и, напротив, сулит только плюшки. Тут важно обогнать других в истерике.

Общее мнение патриотов таково: давно нужно было закрыть этот источник ненависти к революции гидности, этот оплот зрады и ганьбы. В эпитетах и мечтаниях лидеры общественного интернет-мнения не стесняются: забить осиновый кол, освежевать и развесить на столбах — не самые аффективно окрашенные рецепты.

Игорь Гужва. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
В российской ОП прокомментировали задержании главреда "Страна.ua"
Безусловно, первыми на перемогу откликнулись народные депутаты. Верховная рада встретила известие об аресте предполагаемого взяточника бурными аплодисментами — непримиримость и последовательность украинских парламентариев в борьбе с коррупцией общеизвестна. Лидер фракции "Народный фронт" в парламенте Максим Бурбак заявил: "…Была вскрыта очередная кремлевская консерва, которая брала взятки за то, чтобы публиковать многочисленные фейки в СМИ".

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве

Интересно, что в первых рядах инквизиторов стройными колоннами шагают журналисты. Те самые, которые изнемогали под гнетом репрессий Януковича и слали ябеды во всемирные правозащитные организации. А параллельно окучивали каждый по десятку СМИ, в которых беспрепятственно и безнаказанно поливали навозом этого самого Януковича, боявшегося в их сторону косо глянуть. Например, Отар Довженко — журналист, многолетний грантоед, наемный борец с цензурой и преподаватель Католического университета — требует, чтобы все пророссийские СМИ были немедленно закрыты. Под пророссийскими по умолчанию понимаются те, что критикуют власть и курс.

Украинское правосудие. Архивное фото
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
Суд в Киеве отправил под домашний арест помощника главреда "Страны.ua"
С журналистами бок о бок маршируют блогеры, большие поборники демократических свобод. Там возбуждение принимает уже просто неприличный размах — вплоть до истерической дуги. Волшебство обсценной лексики вкупе с проснувшейся любовью к обстоятельным доносам дают непередаваемый букет ароматов. Интенсивность сочинения кляуз и ябед в СБУ заставила бы смутиться Сергея Довлатова, автора знаменитого вопроса о том, кто написал четыре миллиона доносов, — ведь он говорил о тяжелом сталинском безвременье, но Украина же форпост свежей мускулистой либеральной демократии?

Порядка ради отметим, что среди журналистов и блогеров есть группа граждан, демонстративно жующих попкорн и натужно шутящих на тему "в "Стране.ua" не нашли ua", но имеется и небольшая горстка людей, понимающих, что потом придут за ними. Что дело топорно — мотивировано в первую очередь политически. И что на Украине никто больше не может считать себя в полной безопасности. Шаг влево, шаг вправо, и ты сепаратист, прыжок на месте — украинофоб, подстрекатель, агент самознаетекого.

Бывший главный редактор ежедневной газеты Вести Игорь Гужва
© РИА Новости / Евгений Котенко
Депутат Рады Линько заявил, что не встречался с главредом "Страны.ua"
Тем более что "уже началось". Некто Игорь Мосийчук, один из самых одиозных персонажей новой украинской политики, нардеп и нацист, составил уже свой список тех, кто вступился за Игоря Гужву и его сайт. Требует всмотреться в имена предателей, которых, как пишет блогер Доник, нужно знать наперечет, потому что "вскоре придется их вешать". Среди практикующих зраду — известный адвокат, бывший министр юстиции Елена Лукаш; тот самый депутат Онищенко, чьи разоблачения публиковала "Страна"; бывший нардеп Червноненко, несколько (провластных, что характерно) журналистов, прогнозирующих ситуацию на пару шагов вперед и потому не обрадованных судьбой коллеги.

Так что Россия уже заклеймена, а ее агенты разоблачены.

Далее — со всеми остановками, которые прогнозировать легко. Суд непременно будут пикетировать радикалы в камуфляже и балаклавах, требующие распять очередного "кремлевского запроданца". Чем сильно, конечно, повредят идее преследования "чисто за коррупцию" — но кого это смущает? Ведь речь-то, по сути, вовсе не о ней, и все это прекрасно понимают.

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