Украина решила вопрос свободы слова. На арест "вымогателя и агента Путина"

Нюра Н. Берг
В Киеве — по официальной информации, "за вымогательство" — арестован главный редактор известного сайта "Страна.ua" Игорь Гужва. В стране тут же прорвался нарыв, который, кажется, зрел последние три года, и залил содержимым все публичные площадки обсуждений.
Сайт "Страна.ua" специализировался на аналитике и журналистских расследованиях. Ресурс, в частности, опубликовал пленки беглого нардепа Онищенко со скандальными разоблачениями первых лиц Украины, в том числе Порошенко. Последний, несомненно, против этого СМИ затаил в душе некоторое хамство — даже несмотря на то, что материалы, поставляемые Администрацией президента, на портале также публиковались вполне бесперебойно. Доставалось от сайта одиозному Ляшко и другим депутатам: были опубликованы материалы о скрываемой ими недвижимости и других закромах, схемах откатов и отмывов, давались отчеты о каникулах народных избранников, которые предавались неге с эмирским размахом.
Гужве удавалось в ситуации тотально репрессируемой оппозиционной прессы бегать между струйками серной кислоты, и в данном случае это звучит как похвала. Сайт не был уличен во лжи или пропаганде, но, конечно, стоял колом в горле мегапатриотов, имеющих собственное представление о том, как должно выглядеть современное европейское медиа в стране победившей всех демократии.
И вот в редакцию явились ночью (привет вам, сталинские соколы, от декоммунизированной свободной Украины) и потащили главреда в темницу. Никаких адвокатов к следственным действиям не допустили — кого стесняться-то в своем дому. У главреда обнаружили 10 тысяч долларов. Прямо на рабочем месте лежали зеленые эти бумажки, которые он якобы в виде взятки получил от народного депутата и "хранил в шаговой доступности". Далее мы узнаем леденящую кровь историю о том, что Гужва за эти деньги то ли обещался снять уже поставленный на сайте компромат, то ли не публиковать имеющийся.
Пачки купюр летали в редакции основных СМИ шустрыми соколами, самым щедрым образом финансируя жирный и сочный пиар в свою пользу. Нет ни одного главного редактора в стране, к которому не обращались бы украинские политики и чиновники с предложением снять компрометирующий материал за деньги. А те, что сегодня у власти, были во главе пелотона.
Но, собственно, дело даже не в этом. Имеет место взятка или нет, по идее, должно показать следствие, которое на Украине убито в принципе. Улики фабрикуются, видео монтируются с такими грубыми склейками, что стыдно смотреть даже украинским следователям, свидетельские показания добываются известными со времен инквизиции способами. Сейчас прокуратура выкладывает все имеющиеся у нее видео — она ведь следила за Гужвой несколько месяцев. Адвокаты же довольно покрякивают — спасибо, мол, ребята, вы сильно облегчаете нашу задачу. Защита Гужвы обещает, что их клиент выйдет под залог в ближайшее время — именно благодаря смехотворной работе следствия.
Поэтому в пабликах почти не обсуждают "взятку" — у кого-то на этот счет рыльце в пушку, а у многих так рыло в меху, и стремно бросаться во врага камнями, когда сам живешь в стеклянном доме. А вот тема борьбы с украинофобами и руками Кремля совершенно безопасна и, напротив, сулит только плюшки. Тут важно обогнать других в истерике.
Общее мнение патриотов таково: давно нужно было закрыть этот источник ненависти к революции гидности, этот оплот зрады и ганьбы. В эпитетах и мечтаниях лидеры общественного интернет-мнения не стесняются: забить осиновый кол, освежевать и развесить на столбах — не самые аффективно окрашенные рецепты.
Интересно, что в первых рядах инквизиторов стройными колоннами шагают журналисты. Те самые, которые изнемогали под гнетом репрессий Януковича и слали ябеды во всемирные правозащитные организации. А параллельно окучивали каждый по десятку СМИ, в которых беспрепятственно и безнаказанно поливали навозом этого самого Януковича, боявшегося в их сторону косо глянуть. Например, Отар Довженко — журналист, многолетний грантоед, наемный борец с цензурой и преподаватель Католического университета — требует, чтобы все пророссийские СМИ были немедленно закрыты. Под пророссийскими по умолчанию понимаются те, что критикуют власть и курс.
Порядка ради отметим, что среди журналистов и блогеров есть группа граждан, демонстративно жующих попкорн и натужно шутящих на тему "в "Стране.ua" не нашли ua", но имеется и небольшая горстка людей, понимающих, что потом придут за ними. Что дело топорно — мотивировано в первую очередь политически. И что на Украине никто больше не может считать себя в полной безопасности. Шаг влево, шаг вправо, и ты сепаратист, прыжок на месте — украинофоб, подстрекатель, агент самознаетекого.
Так что Россия уже заклеймена, а ее агенты разоблачены.
Далее — со всеми остановками, которые прогнозировать легко. Суд непременно будут пикетировать радикалы в камуфляже и балаклавах, требующие распять очередного "кремлевского запроданца". Чем сильно, конечно, повредят идее преследования "чисто за коррупцию" — но кого это смущает? Ведь речь-то, по сути, вовсе не о ней, и все это прекрасно понимают.